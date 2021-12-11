Турция: Суперлига 2021-2022
1:4
Конец матча
Стадион: Вефа
1:0
12' ГолПешич Александар
1:1
29' ГолРахманович Амер
1:2
53' ГолГюрлер Сердар
84' Красная карточкаЛюккассен Деррик
1:3
85' ГолХауберт Гильерме
1:4
88' ГолГюрлер Сердар
Ход матча
12'
1:0
29'
1:1
53'
63'
84'
85'
1:3
88'
1:4
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 6
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 12
-
68 Владение мячом, % 32
29
Балковец
Юре
9
Мор
Эмре
92
Карамо
Янн
89
Скубич
Нейц
14
Дикмен
Сонер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Балковец ЮреЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Мор ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
-
92 Карамо ЯннПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
88 Эркин ДжанерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Татли ЭфеПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Угур АднанПолузащитник
-
20 Торун ТунайНападающий
-
-
Главный тренер: Francesco Farioli
- Основной состав
- Вратарь
-
89 Скубич НейцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Дикмен СонерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
54 Эрсу ЭртенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Улудаг АлперЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Цекици ЭндриПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ilhan Palut
История личных встреч
Фатих Карагюмрюк
Коньяспор
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пешич Александар
|9 (1)
|0.56
|Бертолаччи Андреа
|7
|0.44
|Карамо Янн
|3
|0.19
|Муса Ахмед
|1
|0.06
|Балковец Юре
|1
|0.06
|Борини Фабио
|0
|0
|Эркин Джанер
|0
|0
|Билья Лукас
|0
|0
|Озтюмер Эрхун
|0
|0
|Торун Тунай
|0
|0
|Жуканович Эрвин
|0
|0
|Хеденстад Вегар
|0
|0
|Фрей Керим
|0
|0
|Татли Эфе
|0
|0
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чикалеши Сокол
|5
|0.31
|Гюрлер Сердар
|4
|0.25
|Бардакчи Абдулкерим
|3
|0.19
|Цекици Эндри
|3
|0.19
|Хауберт Гильерме
|2 (1)
|0.13
|Рахманович Амер
|2
|0.13
|Дикмен Сонер
|2
|0.13
|Бютюки Зюмер
|1
|0.06
|Хассан Ахмед
|1
|0.06
|Мпоку Поль-Жозе
|1
|0.06
|Хаджиахметович Амир
|1
|0.06
|Михаляк Конрад
|1
|0.06
|Скубич Нейц
|0
|0
Карточки
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хеденстад Вегар
|2
|2
|Билья Лукас
|3
|1
|Жуканович Эрвин
|4
|0
|Дурмаз Джимми
|4
|0
|Люккассен Деррик
|0
|2
|Торун Тунай
|3
|0
|Балковец Юре
|3
|0
|Озтюмер Эрхун
|3
|0
|Эркин Джанер
|2
|0
|Бертолаччи Андреа
|2
|0
|Пешич Александар
|2
|0
|Карамо Янн
|2
|0
|Мор Эмре
|2
|0
|Угур Аднан
|2
|0
|Вивиано Эмильяно
|1
|0
|Борини Фабио
|1
|0
|Арвеладзе Вато
|1
|0
|Татли Эфе
|1
|0
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бютюки Зюмер
|4
|0
|Бардакчи Абдулкерим
|4
|0
|Чалык Ахмет
|4
|0
|Гюрлер Сердар
|2
|0
|Скубич Нейц
|2
|0
|Шехич Ибрагим
|2
|0
|Чикалеши Сокол
|2
|0
|Рахманович Амер
|2
|0
|Хаджиахметович Амир
|2
|0
|Аничич Марин
|1
|0
|Мпоку Поль-Жозе
|1
|0
|Демирбаг Адиль
|1
|0
|Цекици Эндри
|1
|0
|Ogulcan Ulgun
|1
|0
|Хауберт Гильерме
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
12
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
2
17%
1
8%
1-15
4
33%
4
33%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
2
17%
4
33%
76-90
Пропущено
12
8
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
8%
2
25%
1-15
4
33%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
5
42%
1
13%
76-90
Забито
9
15
7 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
11%
5
33%
1-15
5
56%
2
13%
16-30
1
11%
1
7%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
22%
4
27%
76-90
Пропущено
15
6
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
13%
1
17%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
1
17%
31-45
2
13%
1
17%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
3
50%
76-90
Забито
21
27
15 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 8
5 Не забивали 4
3
14%
6
22%
1-15
9
43%
6
22%
16-30
3
14%
1
4%
31-45
1
5%
3
11%
46-60
1
5%
3
11%
61-75
4
19%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
27
14
12 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
3
11%
3
21%
1-15
7
26%
2
14%
16-30
2
7%
1
7%
31-45
3
11%
3
21%
46-60
4
15%
1
7%
61-75
8
30%
30%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Гиресунспор - Фатих Карагюмрюк 3:1 Фатих Карагюмрюк - Сарыер 2:0 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:2 Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 1:3
Фатих Карагюмрюк - Коджаелиспор 4:3 Фатих Карагюмрюк - Галатасарай 1:1 Кайсериспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 1:1 Алтай - Фатих Карагюмрюк 0:1 Фатих Карагюмрюк - Бурсаспор 1:0 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 3:1 Сивасспор - Фатих Карагюмрюк 4:0 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 0:0 Малатьяспор - Фатих Карагюмрюк 3:4 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 4:0 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 3:1 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 1:0 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 0:0 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 3:2 Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 5:1
Коньяспор
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Коньяспор - Малатьяспор 0:0 Коньяспор - Бююкшехир 3:1 Газиантеп - Коньяспор 3:2 Коньяспор - Ризеспор 3:0
Гёзтепе - Коньяспор 0:2 Коньяспор - Фенербахче 2:1 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Галатасарай - Коньяспор 1:0 Коньяспор - Кечиоренгюджю Анкара 2:0 Коньяспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Трабзонспор 2:2 Гиресунспор - Коньяспор 0:0 Коньяспор - Алтай 3:1 Коньяспор - Генчлербирлиги 0:3 Адана Демирспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:1 Сивасспор - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Антальяспор 1:0 Эрзурумспор - Коньяспор 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|15
|12
|3
|0
|31 - 11
|39
|2.
|Коньяспор
|16
|8
|6
|2
|27 - 14
|30
|3.
|Хатайспор
|16
|9
|2
|5
|25 - 18
|29
|4.
|Фенербахче
|15
|8
|3
|4
|24 - 17
|27
|5.
|Истанбул Башакшехир
|15
|8
|1
|6
|23 - 16
|25
|6.
|Аланьяспор
|15
|7
|3
|5
|20 - 23
|24
|7.
|Галатасарай
|15
|6
|5
|4
|21 - 19
|23
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|16
|6
|4
|6
|23 - 25
|22
|9.
|Бешикташ
|15
|6
|3
|6
|22 - 22
|21
|10.
|Адана Демирспор
|15
|5
|5
|5
|20 - 20
|20
|11.
|Кайсериспор
|15
|5
|4
|6
|20 - 22
|19
|12.
|Гиресунспор
|15
|5
|4
|6
|15 - 13
|19
|13.
|Сивасспор
|15
|4
|7
|4
|21 - 15
|19
|14.
|Газиантеп
|15
|5
|3
|7
|18 - 23
|18
|15.
|Антальяспор
|15
|5
|3
|7
|18 - 22
|18
|16.
|Алтай
|16
|5
|3
|8
|21 - 25
|18
|17.
|Малатьяспор
|15
|4
|2
|9
|12 - 23
|14
|18.
|Гёзтепе
|15
|3
|5
|7
|15 - 21
|14
|19.
|Касымпаша
|15
|2
|5
|8
|14 - 22
|11
|20.
|Ризеспор
|15
|3
|1
|11
|12 - 31
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коньяспор
|8
|5
|3
|0
|15 - 6
|18
|2.
|Трабзонспор
|7
|5
|2
|0
|15 - 6
|17
|3.
|Газиантеп
|7
|5
|2
|0
|13 - 4
|17
|4.
|Истанбул Башакшехир
|8
|5
|1
|2
|12 - 6
|16
|5.
|Хатайспор
|8
|5
|1
|2
|15 - 9
|16
|6.
|Бешикташ
|8
|5
|1
|2
|15 - 11
|16
|7.
|Кайсериспор
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|8.
|Фенербахче
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|9.
|Антальяспор
|8
|4
|1
|3
|13 - 10
|13
|10.
|Аланьяспор
|7
|4
|1
|2
|14 - 10
|13
|11.
|Галатасарай
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|12.
|Фатих Карагюмрюк
|8
|3
|3
|2
|13 - 11
|12
|13.
|Адана Демирспор
|7
|3
|2
|2
|9 - 5
|11
|14.
|Гиресунспор
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|15.
|Сивасспор
|8
|2
|5
|1
|14 - 7
|11
|16.
|Алтай
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|17.
|Ризеспор
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|18.
|Касымпаша
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|19.
|Малатьяспор
|8
|2
|1
|5
|9 - 16
|7
|20.
|Гёзтепе
|8
|2
|1
|5
|5 - 10
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|8
|7
|1
|0
|16 - 5
|22
|2.
|Фенербахче
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|3.
|Хатайспор
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|4.
|Коньяспор
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|5.
|Аланьяспор
|8
|3
|2
|3
|6 - 13
|11
|6.
|Галатасарай
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|7.
|Фатих Карагюмрюк
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|8.
|Истанбул Башакшехир
|7
|3
|0
|4
|11 - 10
|9
|9.
|Адана Демирспор
|8
|2
|3
|3
|11 - 15
|9
|10.
|Гиресунспор
|7
|2
|2
|3
|7 - 6
|8
|11.
|Сивасспор
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|12.
|Алтай
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|13.
|Малатьяспор
|7
|2
|1
|4
|3 - 7
|7
|14.
|Гёзтепе
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|15.
|Бешикташ
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|16.
|Кайсериспор
|8
|1
|2
|5
|8 - 17
|5
|17.
|Антальяспор
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|18.
|Касымпаша
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|19.
|Газиантеп
|8
|0
|1
|7
|5 - 19
|1
|20.
|Ризеспор
|8
|0
|0
|8
|4 - 23
|0