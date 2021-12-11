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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Ризеспор
1:0
Второй тайм: 58'

Стадион:
Гёзтепе
0'
18' Желтая карточка
Ай Селим
1:0
40' Гол
Похьянпало Йоэль
58'

Ход матча

18'
Ай Селим
 
40'
Похьянпало Йоэль
(Болдрин Фернандо)
1:0
46'
 
Тиянич Давид
Лоуренси

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 7
  • 47 Владение мячом, % 53
Лучшие коэффициенты
Ризеспор
Ничья
Гёзтепе
3.15
3.70
8.21
Все Коэффициенты
23
Аккан
Гёкхан
27
Сантос
Фабрисио
5
Ай
Селим
3
Хольмен
Себастьян
88
Сертель
Джемали
77
Генюл
Гёкхан
8
Джокович
Дамьян
50
Умар
Амину
10
Болдрин
Фернандо
9
Бойд
Тайлер
20
Похьянпало
Йоэль
1
Эгрибайят
Ирфан
Джан
15
Арсланаджич
Дино
4
Kahraman
Demirtas
23
Atakan
Cankaya
77
Палули
Мурат
33
Нукан
Атынч
8
Айдогду
Сонер
30
Каян
Ялчин
7
Акбунар
Халиль
11
Лоуренси
18
Яхович
Адис
Ризеспор
4-2-3-1
Гёзтепе
3-4-2-1

История личных встреч

Ризеспор
Гёзтепе

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

10 матчей

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

10%
70%
20%
1 победа 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

С
2:0
С
3:2
С
2:0
С
0:0
С
1:0
С
2:0
ТПЛ
5:1
ТПЛ
1:0
АЛ
1:1
АЛ
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джокович Дамьян 4 (3) 0.25
Похьянпало Йоэль 3 0.19
Ай Селим 3 0.19
Болдрин Фернандо 1 0.06
Боласье Янник 1 0.06
Сертель Джемали 1 0.06
Сабо Эрик 0 0
Бойд Тайлер 0 0
Фири Лебоганг 0 0
Умар Амину 0 0
Гёзтепе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яхович Адис 4 (1) 0.25
Тиянич Давид 3 0.19
Ндиайе Чериф 2 0.13
Арсланаджич Дино 2 0.13
Акбунар Халиль 1 0.06
Лоуренси 1 0.06
Шимшек Бейкан 1 0.06
Айдогду Сонер 1 (1) 0.06
Эмир Беркан 0 0
Палули Мурат 0 0

Карточки

Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ай Селим 4 0
Бойд Тайлер 2 1
Боласье Янник 3 0
Дабо Брайан 3 0
Хольмен Себастьян 3 0
Сантос Фабрисио 3 0
Сабо Эрик 2 0
Генюл Гёкхан 1 0
Пехливан Ясин 1 0
Джокович Дамьян 1 0
Фири Лебоганг 1 0
Умар Амину 1 0
Болдрин Фернандо 1 0
Топчу Эмир Хан 1 0
Четин Тарык 1 0
Гёзтепе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нвободо Обинна 6 1
Арсланаджич Дино 5 0
Эмир Беркан 4 0
Айдогду Сонер 3 0
Яхович Адис 3 0
Эгрибайят Ирфан Джан 3 0
Лоуренси 3 0
Палули Мурат 3 0
Нукан Атынч 2 0
Акбунар Халиль 2 0
Atakan Cankaya 2 0
Шимшек Бейкан 0 1
Каян Ялчин 0 1
Идейе Браун 1 0
Ндиайе Чериф 1 0
Бурекович Дженан 1 0
Kahraman Demirtas 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
10
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
2
25%
5
50%
76-90

Пропущено

8
11
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
13%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
3
38%
2
18%
61-75
3
38%
2
18%
76-90

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Пропущено

22
10
8 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
3
14%
1
10%
1-15
2
9%
1
10%
16-30
3
14%
1
10%
31-45
3
14%
3
30%
46-60
5
23%
3
30%
61-75
6
27%
1
10%
76-90

Забито

13
15
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
1
7%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
2
15%
1
7%
46-60
3
23%
3
20%
61-75
3
23%
6
40%
76-90

Пропущено

30
21
10 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 15
4
13%
3
14%
1-15
2
7%
1
5%
16-30
4
13%
3
14%
31-45
3
10%
6
29%
46-60
8
27%
5
24%
61-75
9
30%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Ризеспор
(20 матчей)
15%
5%
80%
3 победы 1 ничья 16 поражений
Фенербахче - Ризеспор 4:0 Ризеспор - Османлыспор 0:1 Ризеспор - Кайсериспор 1:0 Коньяспор - Ризеспор 3:0
Ризеспор - Эрзурумспор 1:4 Ризеспор - Аланьяспор 2:0 Трабзонспор - Ризеспор 2:1 Ризеспор - Касымпаша 2:1 Гиресунспор - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Галатасарай 2:3 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Алтай 1:2 Адана Демирспор - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Хатайспор 0:2 Антальяспор - Ризеспор 2:1 Антальяспор - Ризеспор 3:2 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 0:0 Бешикташ - Ризеспор 3:0 Аланьяспор - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 0:2
Гёзтепе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гёзтепе - Газиантеп 2:1 Гёзтепе - Кяхта 02 Спор 5:0 Гёзтепе - Фенербахче 1:1 Кайсериспор - Гёзтепе 1:1
Гёзтепе - Маниса Буюкшехир 1:2 Гёзтепе - Коньяспор 0:2 Аланьяспор - Гёзтепе 2:2 Гёзтепе - Трабзонспор 0:1 Касымпаша - Гёзтепе 1:2 Алтынорду - Гёзтепе 0:1 Гёзтепе - Гиресунспор 0:1 Галатасарай - Гёзтепе 2:1 Гёзтепе - Хатайспор 0:2 Алтай - Гёзтепе 2:1 Гёзтепе - Истанбул Башакшехир 2:1 Гёзтепе - Маниса Буюкшехир 5:3 Сивасспор - Гёзтепе 2:2 Гёзтепе - Малатьяспор 0:1 Антальяспор - Гёзтепе 1:1 Гёзтепе - Менеменспор 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 15 12 3 0 31 - 11 39
2. Коньяспор 16 8 6 2 27 - 14 30
3. Хатайспор 16 9 2 5 25 - 18 29
4. Истанбул Башакшехир 1:0 16 9 1 6 24 - 16 28
5. Фенербахче 15 8 3 4 24 - 17 27
6. Аланьяспор 15 7 3 5 20 - 23 24
7. Галатасарай 15 6 5 4 21 - 19 23
8. Фатих Карагюмрюк 16 6 4 6 23 - 25 22
9. Бешикташ 15 6 3 6 22 - 22 21
10. Адана Демирспор 15 5 5 5 20 - 20 20
11. Кайсериспор 15 5 4 6 20 - 22 19
12. Гиресунспор 15 5 4 6 15 - 13 19
13. Сивасспор 15 4 7 4 21 - 15 19
14. Газиантеп 15 5 3 7 18 - 23 18
15. Антальяспор 15 5 3 7 18 - 22 18
16. Алтай 16 5 3 8 21 - 25 18
17. Малатьяспор 15 4 2 9 12 - 23 14
18. Гёзтепе 0:1 16 3 5 8 15 - 22 14
19. Ризеспор 1:0 16 4 1 11 13 - 31 13
20. Касымпаша 0:1 16 2 5 9 14 - 23 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир 1:0 9 6 1 2 13 - 6 19
2. Коньяспор 8 5 3 0 15 - 6 18
3. Трабзонспор 7 5 2 0 15 - 6 17
4. Газиантеп 7 5 2 0 13 - 4 17
5. Хатайспор 8 5 1 2 15 - 9 16
6. Бешикташ 8 5 1 2 15 - 11 16
7. Кайсериспор 7 4 2 1 12 - 5 14
8. Фенербахче 7 4 2 1 14 - 7 14
9. Галатасарай 7 4 1 2 10 - 7 13
10. Антальяспор 8 4 1 3 13 - 10 13
11. Ризеспор 1:0 8 4 1 3 9 - 8 13
12. Аланьяспор 7 4 1 2 14 - 10 13
13. Фатих Карагюмрюк 8 3 3 2 13 - 11 12
14. Адана Демирспор 7 3 2 2 9 - 5 11
15. Гиресунспор 8 3 2 3 8 - 7 11
16. Сивасспор 8 2 5 1 14 - 7 11
17. Алтай 8 3 1 4 10 - 11 10
18. Касымпаша 0:1 8 2 3 3 11 - 11 9
19. Малатьяспор 8 2 1 5 9 - 16 7
20. Гёзтепе 0:1 8 2 1 5 5 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 8 7 1 0 16 - 5 22
2. Фенербахче 8 4 1 3 10 - 10 13
3. Хатайспор 8 4 1 3 10 - 9 13
4. Коньяспор 8 3 3 2 12 - 8 12
5. Аланьяспор 8 3 2 3 6 - 13 11
6. Галатасарай 8 2 4 2 11 - 12 10
7. Фатих Карагюмрюк 8 3 1 4 10 - 14 10
8. Истанбул Башакшехир 1:0 7 3 0 4 11 - 10 9
9. Адана Демирспор 8 2 3 3 11 - 15 9
10. Гиресунспор 7 2 2 3 7 - 6 8
11. Сивасспор 7 2 2 3 7 - 8 8
12. Алтай 8 2 2 4 11 - 14 8
13. Малатьяспор 7 2 1 4 3 - 7 7
14. Гёзтепе 0:1 8 1 4 3 10 - 12 7
15. Бешикташ 7 1 2 4 7 - 11 5
16. Кайсериспор 8 1 2 5 8 - 17 5
17. Антальяспор 7 1 2 4 5 - 12 5
18. Касымпаша 0:1 8 0 2 6 3 - 12 2
19. Газиантеп 8 0 1 7 5 - 19 1
20. Ризеспор 1:0 8 0 0 8 4 - 23 0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Похьянпало Йоэль бьет в цель!
  • Желтая карточка
    18'
    Ай Селим получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ризеспор
Ничья
Гёзтепе
3.15
3.70
8.21
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ризеспор 1:0 Гёзтепе онлайн


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