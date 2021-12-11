Турция: Суперлига 2021-2022
3:1
Конец матча
Стадион: Caykur Didi Stadyumu
18' Желтая карточкаАй Селим
1:0
40' ГолПохьянпало Йоэль
1:1
61' ГолНукан Атынч
68' Красная карточкаАкбунар Халиль
2:1
78' ПенальтиПохьянпало Йоэль
80' Желтая карточкаБоласье Янник
3:1
90' ГолСабо Эрик
Ход матча
18'
40'
46'
61'
1:1
68'
78'
2:1
80'
90'
3:1
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 6
-
5 Угловые 8
-
0 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 11
-
53 Владение мячом, % 47
23
Аккан
Гёкхан
5
Ай
Селим
77
Генюл
Гёкхан
50
Умар
Амину
77
Палули
Мурат
33
Нукан
Атынч
30
Каян
Ялчин
11
Лоуренси
18
Яхович
Адис
- Основной состав
-
23 Аккан ГёкханВратарь
- Защитник
-
5 Ай СелимЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Генюл ГёкханПолузащитник
- Полузащитник
-
50 Умар АминуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Коч АлберкЗащитник
-
19 Хуммет ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дабо БрайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Hamza Hamzaoglu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Палули МуратПолузащитник
-
33 Нукан АтынчПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Каян ЯлчинПолузащитник
- Полузащитник
-
11 ЛоуренсиПолузащитник
-
18 Яхович АдисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
14 Баку МаканаПолузащитник
-
29 Талум ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
43 Тиянич ДавидНападающий
-
-
25 Erkam Komur
-
Главный тренер: Nestor El Maestro
История личных встреч
Ризеспор
Гёзтепе
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
10 матчей
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
10%
70%
20%
1 победа 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ризеспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|4 (1)
|0.25
|Джокович Дамьян
|4 (3)
|0.25
|Ай Селим
|3
|0.19
|Болдрин Фернандо
|1
|0.06
|Сабо Эрик
|1
|0.06
|Боласье Янник
|1
|0.06
|Сертель Джемали
|1
|0.06
|Дабо Брайан
|0
|0
|Бойд Тайлер
|0
|0
|Фири Лебоганг
|0
|0
|Умар Амину
|0
|0
Гёзтепе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Яхович Адис
|4 (1)
|0.25
|Тиянич Давид
|3
|0.19
|Ндиайе Чериф
|2
|0.13
|Арсланаджич Дино
|2
|0.13
|Акбунар Халиль
|1
|0.06
|Лоуренси
|1
|0.06
|Айдогду Сонер
|1 (1)
|0.06
|Нукан Атынч
|1
|0.06
|Шимшек Бейкан
|1
|0.06
|Эмир Беркан
|0
|0
|Палули Мурат
|0
|0
Карточки
Ризеспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боласье Янник
|4
|0
|Ай Селим
|4
|0
|Бойд Тайлер
|2
|1
|Дабо Брайан
|3
|0
|Хольмен Себастьян
|3
|0
|Сантос Фабрисио
|3
|0
|Сабо Эрик
|2
|0
|Генюл Гёкхан
|1
|0
|Пехливан Ясин
|1
|0
|Джокович Дамьян
|1
|0
|Фири Лебоганг
|1
|0
|Умар Амину
|1
|0
|Болдрин Фернандо
|1
|0
|Топчу Эмир Хан
|1
|0
|Четин Тарык
|1
|0
Гёзтепе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нвободо Обинна
|6
|1
|Арсланаджич Дино
|5
|0
|Эмир Беркан
|4
|0
|Акбунар Халиль
|2
|1
|Айдогду Сонер
|3
|0
|Яхович Адис
|3
|0
|Эгрибайят Ирфан Джан
|3
|0
|Лоуренси
|3
|0
|Палули Мурат
|3
|0
|Нукан Атынч
|2
|0
|Atakan Cankaya
|2
|0
|Шимшек Бейкан
|0
|1
|Каян Ялчин
|0
|1
|Идейе Браун
|1
|0
|Ндиайе Чериф
|1
|0
|Бурекович Дженан
|1
|0
|Kahraman Demirtas
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
11
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
1
9%
1
9%
46-60
1
9%
3
27%
61-75
4
36%
5
45%
76-90
Пропущено
9
14
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
11%
2
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
3
21%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
4
44%
2
14%
61-75
3
33%
4
29%
76-90
Забито
5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Пропущено
22
10
8 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
3
14%
1
10%
1-15
2
9%
1
10%
16-30
3
14%
1
10%
31-45
3
14%
3
30%
46-60
5
23%
3
30%
61-75
6
27%
1
10%
76-90
Забито
16
16
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
1
6%
4
25%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
3
19%
4
25%
61-75
5
31%
6
38%
76-90
Пропущено
31
24
10 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 16
4
13%
3
13%
1-15
2
6%
1
4%
16-30
4
13%
4
17%
31-45
3
10%
6
25%
46-60
9
29%
29%
5
21%
61-75
9
29%
29%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ризеспор
(20 матчей)
15%
5%
80%
3 победы 1 ничья 16 поражений
Фенербахче - Ризеспор 4:0 Ризеспор - Османлыспор 0:1 Ризеспор - Кайсериспор 1:0 Коньяспор - Ризеспор 3:0
Ризеспор - Эрзурумспор 1:4 Ризеспор - Аланьяспор 2:0 Трабзонспор - Ризеспор 2:1 Ризеспор - Касымпаша 2:1 Гиресунспор - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Галатасарай 2:3 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Алтай 1:2 Адана Демирспор - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Хатайспор 0:2 Антальяспор - Ризеспор 2:1 Антальяспор - Ризеспор 3:2 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 0:0 Бешикташ - Ризеспор 3:0 Аланьяспор - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 0:2
Гёзтепе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гёзтепе - Газиантеп 2:1 Гёзтепе - Кяхта 02 Спор 5:0 Гёзтепе - Фенербахче 1:1 Кайсериспор - Гёзтепе 1:1
Гёзтепе - Маниса Буюкшехир 1:2 Гёзтепе - Коньяспор 0:2 Аланьяспор - Гёзтепе 2:2 Гёзтепе - Трабзонспор 0:1 Касымпаша - Гёзтепе 1:2 Алтынорду - Гёзтепе 0:1 Гёзтепе - Гиресунспор 0:1 Галатасарай - Гёзтепе 2:1 Гёзтепе - Хатайспор 0:2 Алтай - Гёзтепе 2:1 Гёзтепе - Истанбул Башакшехир 2:1 Гёзтепе - Маниса Буюкшехир 5:3 Сивасспор - Гёзтепе 2:2 Гёзтепе - Малатьяспор 0:1 Антальяспор - Гёзтепе 1:1 Гёзтепе - Менеменспор 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|15
|12
|3
|0
|31 - 11
|39
|2.
|Коньяспор
|16
|8
|6
|2
|27 - 14
|30
|3.
|Хатайспор
|16
|9
|2
|5
|25 - 18
|29
|4.
|Истанбул Башакшехир
|16
|9
|1
|6
|25 - 17
|28
|5.
|Фенербахче
|15
|8
|3
|4
|24 - 17
|27
|6.
|Аланьяспор
|15
|7
|3
|5
|20 - 23
|24
|7.
|Галатасарай
|15
|6
|5
|4
|21 - 19
|23
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|16
|6
|4
|6
|23 - 25
|22
|9.
|Бешикташ
|15
|6
|3
|6
|22 - 22
|21
|10.
|Адана Демирспор
|15
|5
|5
|5
|20 - 20
|20
|11.
|Кайсериспор
|15
|5
|4
|6
|20 - 22
|19
|12.
|Гиресунспор
|15
|5
|4
|6
|15 - 13
|19
|13.
|Сивасспор
|15
|4
|7
|4
|21 - 15
|19
|14.
|Газиантеп
|15
|5
|3
|7
|18 - 23
|18
|15.
|Антальяспор
|15
|5
|3
|7
|18 - 22
|18
|16.
|Алтай
|16
|5
|3
|8
|21 - 25
|18
|17.
|Малатьяспор
|15
|4
|2
|9
|12 - 23
|14
|18.
|Гёзтепе
|16
|3
|5
|8
|16 - 24
|14
|19.
|Ризеспор
|16
|4
|1
|11
|15 - 32
|13
|20.
|Касымпаша
|16
|2
|5
|9
|15 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|9
|6
|1
|2
|14 - 7
|19
|2.
|Коньяспор
|8
|5
|3
|0
|15 - 6
|18
|3.
|Трабзонспор
|7
|5
|2
|0
|15 - 6
|17
|4.
|Газиантеп
|7
|5
|2
|0
|13 - 4
|17
|5.
|Хатайспор
|8
|5
|1
|2
|15 - 9
|16
|6.
|Бешикташ
|8
|5
|1
|2
|15 - 11
|16
|7.
|Кайсериспор
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|8.
|Фенербахче
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|9.
|Галатасарай
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|10.
|Антальяспор
|8
|4
|1
|3
|13 - 10
|13
|11.
|Ризеспор
|8
|4
|1
|3
|11 - 9
|13
|12.
|Аланьяспор
|7
|4
|1
|2
|14 - 10
|13
|13.
|Фатих Карагюмрюк
|8
|3
|3
|2
|13 - 11
|12
|14.
|Адана Демирспор
|7
|3
|2
|2
|9 - 5
|11
|15.
|Гиресунспор
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|16.
|Сивасспор
|8
|2
|5
|1
|14 - 7
|11
|17.
|Алтай
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|18.
|Касымпаша
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|19.
|Малатьяспор
|8
|2
|1
|5
|9 - 16
|7
|20.
|Гёзтепе
|8
|2
|1
|5
|5 - 10
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|8
|7
|1
|0
|16 - 5
|22
|2.
|Фенербахче
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|3.
|Хатайспор
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|4.
|Коньяспор
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|5.
|Аланьяспор
|8
|3
|2
|3
|6 - 13
|11
|6.
|Галатасарай
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|7.
|Фатих Карагюмрюк
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|8.
|Истанбул Башакшехир
|7
|3
|0
|4
|11 - 10
|9
|9.
|Адана Демирспор
|8
|2
|3
|3
|11 - 15
|9
|10.
|Гиресунспор
|7
|2
|2
|3
|7 - 6
|8
|11.
|Сивасспор
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|12.
|Алтай
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|13.
|Малатьяспор
|7
|2
|1
|4
|3 - 7
|7
|14.
|Гёзтепе
|8
|1
|4
|3
|11 - 14
|7
|15.
|Бешикташ
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|16.
|Кайсериспор
|8
|1
|2
|5
|8 - 17
|5
|17.
|Антальяспор
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|18.
|Касымпаша
|8
|0
|2
|6
|4 - 13
|2
|19.
|Газиантеп
|8
|0
|1
|7
|5 - 19
|1
|20.
|Ризеспор
|8
|0
|0
|8
|4 - 23
|0