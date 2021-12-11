Пока без ударов по воротам.

Миленкович сфолил в единоборстве с Кулибали, заехав тому ногой по ноге.

Рибери внедрился в чужую штрафную с левого фланга, упал в борьбе по правилам, и мяч коснулся его руки.

Против своей бывшей команды играет 38-летний Рибери, если кто не в курсе.

8' Дункан, кажется, сфолил против Кастаноса возле своей штрафной, но судья не засёк там нарушение.

7' Перешла "Салернитана" в стадию позиционной атаки.

6' И снова гостевой фол в центре поля.

6' Лукас Торрейра получил локтем от соперника в единоборстве.

5' Дункан сохранил мяч в пределах поля слева от чужих ворот, но точный прострел ему сделать не удалось.

3' Весели попросил медиков выйти к нему на поле. Точнее, он попросил судью, а тот уже позвал эксулапов.

2' Спокойно владеет мячом "Фиорентина" на старте матча.

1' Александру Кокорину нашлось место в составе запасных "фиалок".