Италия: Серия A 2021-2022
0:0
Первый тайм: 13'
Стадион: Артемио Франки
11' Желтая карточкаМиленкович Никола
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
72 Владение мячом, % 28
Владение мячом
72
Белек
Вид
26
Богдан
Лука
22
Оби
Джоэл
19
Раньери
Лука
25
Сими
Нванкво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
98 Роша ИгорЗащитник
-
14 Мале ЮссефПолузащитник
-
15 Пульгар ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
72 Белек ВидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Оби ДжоэлПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Раньери ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Сими НванквоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Колантуоно Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|13 (5)
|0.81
|Гонсалес Николас
|2
|0.13
|Сапонара Риккардо
|2
|0.13
|Соттил Рикардо
|2
|0.13
|Бираги Кристиано
|2 (1)
|0.13
|Бонавентура Джакомо
|1
|0.06
|Кальехон Хосе
|1
|0.06
|Дункан Альфред
|1
|0.06
|Мартинес Лукас II
|1
|0.06
|Миленкович Никола
|1
|0.06
|Мале Юссеф
|1
|0.06
|Кастровилли Гаэтано
|0
|0
|Пульгар Эрик
|0
|0
|Одриосола Альваро
|0
|0
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонаццоли Федерико
|3 (1)
|0.19
|Кулибали Мамаду
|2
|0.13
|Сими Нванкво
|1
|0.06
|Скьявоне Андреа
|1
|0.06
|Гондо Седрик
|1
|0.06
|Раньери Лука
|1
|0.06
|Джурич Милан II
|1
|0.06
|Рибери Франк
|0
|0
|Оби Джоэл
|0
|0
|Гальоло Риккардо
|0
|0
|Кастанос Григорис
|0
|0
|Цортеа Надир
|0
|0
Карточки
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Миленкович Никола
|4
|1
|Мартинес Лукас II
|5
|0
|Бонавентура Джакомо
|4
|0
|Одриосола Альваро
|4
|0
|Амрабат Софьян
|3
|0
|Кастровилли Гаэтано
|3
|0
|Соттил Рикардо
|1
|1
|Гонсалес Николас
|1
|1
|Бираги Кристиано
|2
|0
|Торрейра Лукас
|2
|0
|Пульгар Эрик
|2
|0
|Влахович Душан
|2
|0
|Дронговски Бартломей
|0
|1
|Итальяно Виченцо
|1
|0
|Кокорин Александр
|1
|0
|Роша Игор II
|1
|0
|Настасич Матия
|1
|0
|Бенасси Марко
|1
|0
|Дункан Альфред
|1
|0
|Венути Лоренцо
|1
|0
|Мале Юссеф
|1
|0
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бонаццоли Федерико
|4
|0
|Раньери Лука
|4
|0
|Оби Джоэл
|3
|0
|Дьомбер Норберт
|3
|0
|Страндберг Стефан
|1
|1
|Ди Таккио Франческо
|2
|0
|Гальоло Риккардо
|2
|0
|Ярошински Павел
|2
|0
|Джурич Милан II
|2
|0
|Кастанос Григорис
|0
|1
|Рибери Франк
|1
|0
|Айя Рамзи
|1
|0
|Весели Фредерик
|1
|0
|Кулибали Лассана
|1
|0
|Гондо Седрик
|1
|0
|Кулибали Мамаду
|1
|0
|Цортеа Надир
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
6
11 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
1
6%
0
0%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
6
33%
1
17%
31-45
2
11%
1
17%
46-60
3
17%
2
33%
61-75
2
11%
2
33%
76-90
Пропущено
9
17
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
11%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
11%
3
18%
31-45
3
33%
3
18%
46-60
2
22%
4
24%
61-75
2
22%
4
24%
76-90
Забито
10
6
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
0
0%
1
17%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
33%
31-45
5
50%
1
17%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
1
10%
1
17%
76-90
Пропущено
12
15
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
0
0%
3
20%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
2
17%
2
13%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
2
17%
4
27%
61-75
6
50%
1
7%
76-90
Забито
28
12
14 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 4
3 Не забивали 8
1
4%
1
8%
1-15
5
18%
0
0%
16-30
8
29%
3
25%
31-45
7
25%
2
17%
46-60
4
14%
3
25%
61-75
3
11%
3
25%
76-90
Пропущено
21
32
5 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 15
1
5%
5
16%
1-15
1
5%
3
9%
16-30
3
14%
5
16%
31-45
4
19%
6
19%
46-60
4
19%
8
25%
61-75
8
38%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
Фиорентина
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Болонья - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Сампдория 3:1 Эмполи - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Милан 4:3
Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Специя 3:0 Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Кальяри 3:0 Венеция - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Удинезе - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Интер Милан 1:3 Дженоа - Фиорентина 1:2 Аталанта - Фиорентина 1:2 Фиорентина - Торино 2:1 Рома - Фиорентина 3:1 Фиорентина - Козенца 4:0 Фиорентина - Эспаньол 0:0 Фиорентина - Виртус Верона 4:0 Фиорентина - Левико Терме 9:0
Салернитана
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Милан - Салернитана 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2 Кальяри - Салернитана 1:1 Салернитана - Сампдория 0:2
Лацио - Салернитана 3:0 Салернитана - Наполи 0:1 Венеция - Салернитана 1:2 Салернитана - Эмполи 2:4 Специя - Салернитана 2:1 Салернитана - Дженоа 1:0 Сассуоло - Салернитана 1:0 Салернитана - Верона 2:2 Салернитана - Аталанта 0:1 Торино - Салернитана 4:0 Салернитана - Рома 0:4 Болонья - Салернитана 3:2 Салернитана - Реджина 2:0 Астон Вилла - Салернитана 3:1 Салернитана - Палермо 2:1 Салернитана - Фермана 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|35 - 18
|38
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|39 - 15
|37
|3.
|Наполи
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|34 - 12
|36
|4.
|Аталанта
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|35 - 19
|34
|5.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|17
|9
|1
|7
|27 - 22
|28
|6.
|Ювентус
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|22 - 16
|27
|7.
|Лацио
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|32 - 30
|25
|8.
|Рома
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|24 - 19
|25
|9.
|Болонья
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|23 - 27
|24
|10.
|Верона
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|32 - 28
|23
|11.
|Эмполи
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|26 - 29
|23
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|26 - 25
|20
|13.
|Торино
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 17
|19
|14.
|Сампдория
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|25 - 33
|18
|15.
|Удинезе
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|21 - 27
|16
|16.
|Венеция
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|15 - 29
|15
|17.
|Специя
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 36
|12
|18.
|Дженоа
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|18 - 34
|10
|19.
|Кальяри
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|17 - 30
|10
|20.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|17
|2
|3
|12
|11 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 5
|19
|2.
|Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 7
|19
|3.
|Лацио
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 12
|17
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 6
|17
|5.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 10
|16
|6.
|Болонья
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 12
|16
|7.
|Верона
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 11
|16
|8.
|Рома
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 7
|16
|9.
|Торино
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|10.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|11.
|Аталанта
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|17 - 11
|12
|12.
|Эмполи
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|14 - 20
|10
|13.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 11
|10
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|15.
|Сампдория
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 20
|8
|16.
|Специя
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|17.
|Венеция
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 13
|7
|18.
|Кальяри
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 15
|7
|19.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 16
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|8 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|18 - 8
|22
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 9
|20
|3.
|Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 11
|19
|4.
|Наполи
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|5.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|6.
|Эмполи
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|7.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|9
|4
|0
|5
|10 - 12
|12
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 15
|11
|9.
|Сампдория
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|10.
|Рома
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|14 - 12
|9
|11.
|Венеция
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 16
|8
|12.
|Болонья
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 15
|8
|13.
|Лацио
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 18
|8
|14.
|Верона
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|14 - 17
|7
|15.
|Дженоа
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 17
|7
|16.
|Удинезе
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 16
|6
|17.
|Торино
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 8
|5
|18.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 17
|5
|19.
|Специя
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 25
|4
|20.
|Кальяри
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 15
|3
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Фиорентина 0:0 Салернитана
Исход игры
Фиорентина
98.6% (138)
Ничья
0.7% (1)
Салернитана
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
41.18% (56)
Меньше
58.82% (80)
Обе команды забьют
Да
29.41% (40)
Нет
70.59% (96)
Популярный счёт
2:0 Фиорентина
48.6% (68)
2:1 Фиорентина
17.9% (25)
3:0 Фиорентина
11.4% (16)
3:1 Фиорентина
8.6% (12)
1:0 Фиорентина
7.9% (11)
4:1 Фиорентина
2.1% (3)
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