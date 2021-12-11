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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Фиорентина
0:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Салернитана
0'
11' Желтая карточка
Миленкович Никола
13'

Ход матча

11'
Миленкович Никола
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

Прогнозы 140
Фиорентина 98.6% (138)
X 0.7% (1)
Салернитана 0.7% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фиорентина
Ничья
Салернитана
1.32
6.40
9.90
Все Коэффициенты
Новости
1
Терраччиано
Пьетро
29
Одриосола
Альваро
4
Миленкович
Никола
2
Мартинес
Лукас
II
3
Бираги
Кристиано
5
Бонавентура
Джакомо
18
Торрейра
Лукас
32
Дункан
Альфред
7
Кальехон
Хосе
9
Влахович
Душан
22
Гонсалес
Николас
72
Белек
Вид
5
Весели
Фредерик
23
Дьомбер
Норберт
26
Богдан
Лука
24
Кечрида
Вайди
18
Кулибали
Лассана
22
Оби
Джоэл
20
Кастанос
Григорис
19
Раньери
Лука
7
Рибери
Франк
25
Сими
Нванкво
Фиорентина
4-3-3
Салернитана
3-5-1-1

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 13 (5) 0.81
Гонсалес Николас 2 0.13
Сапонара Риккардо 2 0.13
Соттил Рикардо 2 0.13
Бираги Кристиано 2 (1) 0.13
Бонавентура Джакомо 1 0.06
Кальехон Хосе 1 0.06
Дункан Альфред 1 0.06
Мартинес Лукас II 1 0.06
Миленкович Никола 1 0.06
Мале Юссеф 1 0.06
Кастровилли Гаэтано 0 0
Пульгар Эрик 0 0
Одриосола Альваро 0 0
Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонаццоли Федерико 3 (1) 0.19
Кулибали Мамаду 2 0.13
Сими Нванкво 1 0.06
Скьявоне Андреа 1 0.06
Гондо Седрик 1 0.06
Раньери Лука 1 0.06
Джурич Милан II 1 0.06
Рибери Франк 0 0
Оби Джоэл 0 0
Гальоло Риккардо 0 0
Кастанос Григорис 0 0
Цортеа Надир 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миленкович Никола 4 1
Мартинес Лукас II 5 0
Бонавентура Джакомо 4 0
Одриосола Альваро 4 0
Амрабат Софьян 3 0
Кастровилли Гаэтано 3 0
Соттил Рикардо 1 1
Гонсалес Николас 1 1
Бираги Кристиано 2 0
Торрейра Лукас 2 0
Пульгар Эрик 2 0
Влахович Душан 2 0
Дронговски Бартломей 0 1
Итальяно Виченцо 1 0
Кокорин Александр 1 0
Роша Игор II 1 0
Настасич Матия 1 0
Бенасси Марко 1 0
Дункан Альфред 1 0
Венути Лоренцо 1 0
Мале Юссеф 1 0
Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бонаццоли Федерико 4 0
Раньери Лука 4 0
Оби Джоэл 3 0
Дьомбер Норберт 3 0
Страндберг Стефан 1 1
Ди Таккио Франческо 2 0
Гальоло Риккардо 2 0
Ярошински Павел 2 0
Джурич Милан II 2 0
Кастанос Григорис 0 1
Рибери Франк 1 0
Айя Рамзи 1 0
Весели Фредерик 1 0
Кулибали Лассана 1 0
Гондо Седрик 1 0
Кулибали Мамаду 1 0
Цортеа Надир 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
6
11 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
1
6%
0
0%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
6
33%
1
17%
31-45
2
11%
1
17%
46-60
3
17%
2
33%
61-75
2
11%
2
33%
76-90

Пропущено

9
17
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
11%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
11%
3
18%
31-45
3
33%
3
18%
46-60
2
22%
4
24%
61-75
2
22%
4
24%
76-90

Забито

10
6
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
0
0%
1
17%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
33%
31-45
5
50%
1
17%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
1
10%
1
17%
76-90

Пропущено

12
15
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
0
0%
3
20%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
2
17%
2
13%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
2
17%
4
27%
61-75
6
50%
1
7%
76-90

Забито

28
12
14 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 4
3 Не забивали 8
1
4%
1
8%
1-15
5
18%
0
0%
16-30
8
29%
3
25%
31-45
7
25%
2
17%
46-60
4
14%
3
25%
61-75
3
11%
3
25%
76-90

Пропущено

21
32
5 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 15
1
5%
5
16%
1-15
1
5%
3
9%
16-30
3
14%
5
16%
31-45
4
19%
6
19%
46-60
4
19%
8
25%
61-75
8
38%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Болонья - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Сампдория 3:1 Эмполи - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Милан 4:3
Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Специя 3:0 Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Кальяри 3:0 Венеция - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Удинезе - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Интер Милан 1:3 Дженоа - Фиорентина 1:2 Аталанта - Фиорентина 1:2 Фиорентина - Торино 2:1 Рома - Фиорентина 3:1 Фиорентина - Козенца 4:0 Фиорентина - Эспаньол 0:0 Фиорентина - Виртус Верона 4:0 Фиорентина - Левико Терме 9:0
Салернитана
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Милан - Салернитана 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2 Кальяри - Салернитана 1:1 Салернитана - Сампдория 0:2
Лацио - Салернитана 3:0 Салернитана - Наполи 0:1 Венеция - Салернитана 1:2 Салернитана - Эмполи 2:4 Специя - Салернитана 2:1 Салернитана - Дженоа 1:0 Сассуоло - Салернитана 1:0 Салернитана - Верона 2:2 Салернитана - Аталанта 0:1 Торино - Салернитана 4:0 Салернитана - Рома 0:4 Болонья - Салернитана 3:2 Салернитана - Реджина 2:0 Астон Вилла - Салернитана 3:1 Салернитана - Палермо 2:1 Салернитана - Фермана 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 16 12 2 2 35 - 18 38
2. Интер Милан Заявка 16 11 4 1 39 - 15 37
3. Наполи Заявка 16 11 3 2 34 - 12 36
4. Аталанта Заявка 16 10 4 2 35 - 19 34
5. Фиорентина 0:0 Заявка 17 9 1 7 27 - 22 28
6. Ювентус Заявка 16 8 3 5 22 - 16 27
7. Лацио Заявка 16 7 4 5 32 - 30 25
8. Рома Заявка 16 8 1 7 24 - 19 25
9. Болонья Заявка 16 7 3 6 23 - 27 24
10. Верона Заявка 16 6 5 5 32 - 28 23
11. Эмполи Заявка 16 7 2 7 26 - 29 23
12. Сассуоло Заявка 16 5 5 6 26 - 25 20
13. Торино Заявка 16 5 4 7 20 - 17 19
14. Сампдория Заявка 17 5 3 9 25 - 33 18
15. Удинезе Заявка 16 3 7 6 21 - 27 16
16. Венеция Заявка 16 4 3 9 15 - 29 15
17. Специя Заявка 16 3 3 10 17 - 36 12
18. Дженоа Заявка 17 1 7 9 18 - 34 10
19. Кальяри Заявка 16 1 7 8 17 - 30 10
20. Салернитана 0:0 Заявка 17 2 3 12 11 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 8 6 1 1 17 - 5 19
2. Милан Заявка 8 6 1 1 16 - 7 19
3. Лацио Заявка 8 5 2 1 22 - 12 17
4. Интер Милан Заявка 7 5 2 0 20 - 6 17
5. Фиорентина 0:0 Заявка 8 5 1 2 17 - 10 16
6. Болонья Заявка 9 5 1 3 16 - 12 16
7. Верона Заявка 8 5 1 2 18 - 11 16
8. Рома Заявка 8 5 1 2 10 - 7 16
9. Торино Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
10. Ювентус Заявка 8 4 1 3 9 - 7 13
11. Аталанта Заявка 8 3 3 2 17 - 11 12
12. Эмполи Заявка 9 3 1 5 14 - 20 10
13. Удинезе Заявка 8 2 4 2 10 - 11 10
14. Сассуоло Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
15. Сампдория Заявка 9 2 2 5 13 - 20 8
16. Специя Заявка 8 2 2 4 9 - 11 8
17. Венеция Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
18. Кальяри Заявка 9 1 4 4 12 - 15 7
19. Салернитана 0:0 Заявка 8 1 1 6 5 - 16 4
20. Дженоа Заявка 8 0 3 5 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 8 7 1 0 18 - 8 22
2. Интер Милан Заявка 9 6 2 1 19 - 9 20
3. Милан Заявка 8 6 1 1 19 - 11 19
4. Наполи Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
5. Ювентус Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
6. Эмполи Заявка 7 4 1 2 12 - 9 13
7. Фиорентина 0:0 Заявка 9 4 0 5 10 - 12 12
8. Сассуоло Заявка 8 3 2 3 16 - 15 11
9. Сампдория Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
10. Рома Заявка 8 3 0 5 14 - 12 9
11. Венеция Заявка 9 2 2 5 5 - 16 8
12. Болонья Заявка 7 2 2 3 7 - 15 8
13. Лацио Заявка 8 2 2 4 10 - 18 8
14. Верона Заявка 8 1 4 3 14 - 17 7
15. Дженоа Заявка 9 1 4 4 10 - 17 7
16. Удинезе Заявка 8 1 3 4 11 - 16 6
17. Торино Заявка 8 1 2 5 4 - 8 5
18. Салернитана 0:0 Заявка 9 1 2 6 6 - 17 5
19. Специя Заявка 8 1 1 6 8 - 25 4
20. Кальяри Заявка 7 0 3 4 5 - 15 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • 13'
    Против своей бывшей команды играет 38-летний Рибери, если кто не в курсе.
  • Фол, нарушение
    12'
    Рибери внедрился в чужую штрафную с левого фланга, упал в борьбе по правилам, и мяч коснулся его руки.
  • Фол, нарушение
    11'
    Миленкович сфолил в единоборстве с Кулибали, заехав тому ногой по ноге.
  • 10'
    "Фиалки" вернулись к практике неострых постепенных атак.
  • 9'
    Пока без ударов по воротам.
  • 8'
    Дункан, кажется, сфолил против Кастаноса возле своей штрафной, но судья не засёк там нарушение. 
  • 7'
    Перешла "Салернитана" в стадию позиционной атаки.
  • Фол, нарушение
    6'
    И снова гостевой фол в центре поля.
  • Фол, нарушение
    6'
    Лукас Торрейра получил локтем от соперника в единоборстве.
  • 5'
    Дункан сохранил мяч в пределах поля слева от чужих ворот, но точный прострел ему сделать не удалось.
  • Травма, повреждение
    3'
    Весели попросил медиков выйти к нему на поле. Точнее, он попросил судью, а тот уже позвал эксулапов.
  • 2'
    Спокойно владеет мячом "Фиорентина" на старте матча.
  • 1'
    Александру Кокорину нашлось место в составе запасных "фиалок".
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовый свисток.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Фиорентина 0:0 Салернитана онлайн


Прогнозы на матч Фиорентина 0:0 Салернитана

Исход игры
Фиорентина
98.6% (138)
Ничья
0.7% (1)
Салернитана
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
41.18% (56)
Меньше
58.82% (80)
Обе команды забьют
Да
29.41% (40)
Нет
70.59% (96)
Популярный счёт
2:0 Фиорентина
48.6% (68)
2:1 Фиорентина
17.9% (25)
3:0 Фиорентина
11.4% (16)
3:1 Фиорентина
8.6% (12)
1:0 Фиорентина
7.9% (11)
4:1 Фиорентина
2.1% (3)
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