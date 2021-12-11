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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Панатинаикос
0:0
Первый тайм: 31'

Стадион:
Атромитос
0' 31'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 7
  • 59 Владение мячом, % 41
Лучшие коэффициенты
Панатинаикос
Ничья
Атромитос
1.62
4.10
6.50
Все Коэффициенты
91
Бриньоли
Альберто
12
Хацитеодоридис
Илиас
4
Велес
Фран
31
Шарлия
Звонимир
14
Санчес
Факундо
19
Вильяфаньес
Лукас
17
Перес
Рубен
88
Маурисио
Жозе
10
Карлитос
Карлос
22
Канталапьерда
Аитор
34
Паласиос
Себастьян
92
Янниотис
Андреас
77
Спиридонович
Срджан
21
Саломон
Патрик
14
Муньис
Хуан
20
Кулурис
Эфтимос
33
Кастельяно
Дани
8
Харисис
Харилаос
2
Василантонопулос
Ставрос
24
Мавроматис
Теофанис
29
Струнгис
Стефанос
5
Хациисаяс
Димитриос
Панатинаикос
4-3-3
Атромитос
3-4-2-1

История личных встреч

Панатинаикос
Атромитос

26 матчей

80.8%
19.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
34.6%
11.6%
14 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.4%
15.4%
19.2%
17 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

110%
0 побед 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 9 побед

36 матчей

58.3%
25%
16.7%
21 победа 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

38.9%
55.6%
5.5%
14 побед 20 ничьих 2 победы

Второй тайм

47.2%
27.8%
25%
17 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

К
0:1
С
2:3
С
0:1
С
3:0
С
0:1
С
2:0
С
1:0
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
0:1
С
2:0
К
1:0
К
0:0
С
1:2
С
2:0
С
2:0
С
2:0
С
2:0
ТМС
2:1
С
1:1
С
1:1
С
0:0
С
1:2
С
1:2
С
1:1
С
0:1
С
1:1
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
0:1
С
0:3
С
3:1
С
0:1
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлитос Карлос 8 0.62
Маурисио Жозе 3 0.23
Македа Федерико 3 (2) 0.23
Иоаннидис Фотис 1 0.08
Александропулос Сотириос 1 0.08
Паласиос Себастьян 1 (1) 0.08
Лундквист Рамон-Паскаль 1 0.08
Хадзийованнис Анастасиос 1 0.08
Mateus Vital 1 (1) 0.08
Перес Рубен 0 0
Вильяфаньес Лукас 0 0
Хуанкар 0 0
Велес Фран 0 0
Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулурис Эфтимос 5 (2) 0.38
Муньис Хуан 2 0.15
Спиридонович Срджан 2 0.15
Струнгис Стефанос 2 0.15
Клонаридис Виктор 1 0.08
Василантонопулос Ставрос 1 0.08
Янниотис Андреас 0 0
Денич Джордже 0 0

Карточки

Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуанкар 4 0
Шарлия Звонимир 4 0
Карлитос Карлос 3 0
Перес Рубен 2 0
Маурисио Жозе 2 0
Александропулос Сотириос 2 0
Вильяфаньес Лукас 1 0
Бриньоли Альберто 1 0
Велес Фран 1 0
Пуггурас Ахиллеас 1 0
Лундквист Рамон-Паскаль 1 0
Хадзийованнис Анастасиос 1 0
Котсирас Яннис 1 0
Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саломон Патрик 5 0
Томас Бединелли 2 1
Галвао Лукас 2 1
Кулурис Эфтимос 3 0
Кастельяно Дани 2 0
Василантонопулос Ставрос 2 0
Денич Джордже 2 0
Коцопулос Костас 2 0
Пападопулос Кирьякос 1 0
Matias Pisano 1 0
Муньис Хуан 1 0
Клонаридис Виктор 1 0
Харисис Харилаос 1 0
Хациисаяс Димитриос 1 0
Пирич Кенан 1 0
Струнгис Стефанос 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
5
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 10
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
1
20%
16-30
4
25%
2
40%
31-45
4
25%
1
20%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
1
6%
1
20%
76-90

Пропущено

5
15
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
2
40%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
20%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
40%
6
40%
76-90

Забито

4
9
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
0
0%
2
22%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

6
9
6 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
3
50%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

20
14
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
3
15%
2
14%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
4
20%
6
43%
31-45
5
25%
1
7%
46-60
3
15%
3
21%
61-75
3
15%
1
7%
76-90

Пропущено

11
24
8 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
5
45%
4
17%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
3
27%
1
4%
31-45
1
9%
2
8%
46-60
0
0%
5
21%
61-75
2
18%
8
33%
76-90

Результаты последних матчей

Панатинаикос
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
АЕК - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - Волос 2:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Ламия - Панатинаикос 1:3
Панатинаикос - ПАОК 1:3 Панатинаикос - ОФИ 0:0 Атромитос - Панатинаикос 0:1 Астерас - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Ионикос 4:1 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Волос 5:1 Арис Салоники - Панатинаикос 1:0 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - Аполлон Смирнис 4:0 Милан - Панатинаикос 2:1 АЗ Алкмаар - Панатинаикос 3:0 Панатинаикос - Олимпиакос 1:4 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - АЕК 0:1 Панатинаикос - Астерас 2:2
Атромитос
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1 Астерас - Атромитос 6:2 Атромитос - ПАОК 2:0 ОФИ - Атромитос 2:0
Ламия - Атромитос 2:2 Атромитос - Панатинаикос 0:1 Атромитос - Ионикос 0:2 АЕК - Атромитос 3:0 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Атромитос - Арис Салоники 1:3 Волос - Атромитос 3:0 Атромитос - Панетоликос 1:2 Олимпиакос - Атромитос 0:0 Леванте - Атромитос 2:1 Хетафе - Атромитос 3:0 Валенсия - Атромитос 3:0 Эльче - Атромитос 6:1 Атромитос - Волос 1:0 Панетоликос - Атромитос 1:3 Атромитос - Ламия 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 12 10 2 0 23 - 9 32
2. АЕК 12 8 2 2 25 - 14 26
3. Арис Салоники 12 7 2 3 15 - 11 23
4. ПАС Янина 1:1 13 5 5 3 17 - 9 20
5. ПАОК 12 6 1 5 22 - 17 19
6. ОФИ 12 4 6 2 14 - 12 18
7. Панатинаикос 0:0 13 5 3 5 20 - 11 18
8. Волос 1:1 13 4 3 6 21 - 25 15
9. Астерас 12 3 4 5 12 - 12 13
10. Ионикос 12 3 4 5 11 - 16 13
11. Панетоликос 12 3 2 7 12 - 23 11
12. Атромитос 0:0 13 2 4 7 13 - 25 10
13. Ламия 12 2 4 6 10 - 15 10
14. Аполлон Смирнис 12 1 4 7 7 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 6 5 0 1 12 - 4 15
2. Олимпиакос 6 4 2 0 9 - 3 14
3. Панатинаикос 0:0 7 4 2 1 16 - 5 14
4. Арис Салоники 6 3 2 1 7 - 6 11
5. ОФИ 7 2 3 2 9 - 10 9
6. Волос 1:1 7 3 0 4 10 - 11 9
7. Ионикос 6 2 3 1 7 - 6 9
8. ПАС Янина 1:1 7 2 3 2 9 - 7 9
9. Атромитос 0:0 6 2 1 3 9 - 9 7
10. ПАОК 5 2 1 2 10 - 7 7
11. Астерас 5 2 0 3 8 - 7 6
12. Аполлон Смирнис 6 1 3 2 4 - 6 6
13. Панетоликос 6 1 1 4 5 - 9 4
14. Ламия 6 0 2 4 6 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 6 6 0 0 14 - 6 18
2. Арис Салоники 6 4 0 2 8 - 5 12
3. ПАОК 7 4 0 3 12 - 10 12
4. АЕК 6 3 2 1 13 - 10 11
5. ПАС Янина 1:1 6 3 2 1 8 - 2 11
6. ОФИ 5 2 3 0 5 - 2 9
7. Ламия 6 2 2 2 4 - 4 8
8. Панетоликос 6 2 1 3 7 - 14 7
9. Астерас 7 1 4 2 4 - 5 7
10. Волос 1:1 6 1 3 2 11 - 14 6
11. Панатинаикос 0:0 6 1 1 4 4 - 6 4
12. Ионикос 6 1 1 4 4 - 10 4
13. Атромитос 0:0 7 0 3 4 4 - 16 3
14. Аполлон Смирнис 6 0 1 5 3 - 17 1
Лучшие коэффициенты
Панатинаикос
Ничья
Атромитос
1.62
4.10
6.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Панатинаикос 0:0 Атромитос онлайн


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