Греция: Суперлига 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Апостолос Николаидис
1:0
31' ГолКарлитос Карлос
38' Желтая карточкаМаурисио Жозе
51' Желтая карточкаВасилантонопулос Ставрос
58' Желтая карточкаМуньис Хуан
2:0
75' ГолПаласиос Себастьян
Ход матча
31'
38'
58'
75'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
6 Удары в створ 2
-
5 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 17
-
61 Владение мячом, % 39
17
Перес
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Перес РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Mateus VitalПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Иван Джованович
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Муньис ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Georgios Paraschos
История личных встреч
Панатинаикос
Атромитос
26 матчей
80.8%
19.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.8%
34.6%
11.6%
14 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
65.4%
15.4%
19.2%
17 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
110%
0 побед 11 ничьих 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 9 побед
36 матчей
58.3%
25%
16.7%
21 победа 9 ничьих 6 побед
Первый тайм
38.9%
55.6%
5.5%
14 побед 20 ничьих 2 победы
Второй тайм
47.2%
27.8%
25%
17 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлитос Карлос
|9
|0.69
|Маурисио Жозе
|3
|0.23
|Македа Федерико
|3 (2)
|0.23
|Паласиос Себастьян
|2 (1)
|0.15
|Иоаннидис Фотис
|1
|0.08
|Александропулос Сотириос
|1
|0.08
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0.08
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0.08
|Mateus Vital
|1 (1)
|0.08
|Перес Рубен
|0
|0
|Вильяфаньес Лукас
|0
|0
|Хуанкар
|0
|0
|Велес Фран
|0
|0
|Канталапьерда Аитор
|0
|0
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулурис Эфтимос
|5 (2)
|0.38
|Муньис Хуан
|2
|0.15
|Спиридонович Срджан
|2
|0.15
|Струнгис Стефанос
|2
|0.15
|Клонаридис Виктор
|1
|0.08
|Василантонопулос Ставрос
|1
|0.08
|Янниотис Андреас
|0
|0
|Денич Джордже
|0
|0
Карточки
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуанкар
|4
|0
|Шарлия Звонимир
|4
|0
|Маурисио Жозе
|3
|0
|Карлитос Карлос
|3
|0
|Перес Рубен
|2
|0
|Александропулос Сотириос
|2
|0
|Вильяфаньес Лукас
|1
|0
|Бриньоли Альберто
|1
|0
|Велес Фран
|1
|0
|Пуггурас Ахиллеас
|1
|0
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0
|Котсирас Яннис
|1
|0
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саломон Патрик
|5
|0
|Томас Бединелли
|2
|1
|Галвао Лукас
|2
|1
|Кулурис Эфтимос
|3
|0
|Василантонопулос Ставрос
|3
|0
|Муньис Хуан
|2
|0
|Кастельяно Дани
|2
|0
|Денич Джордже
|2
|0
|Коцопулос Костас
|2
|0
|Пападопулос Кирьякос
|1
|0
|Matias Pisano
|1
|0
|Клонаридис Виктор
|1
|0
|Харисис Харилаос
|1
|0
|Хациисаяс Димитриос
|1
|0
|Пирич Кенан
|1
|0
|Струнгис Стефанос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
5
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 10
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
1
20%
16-30
4
25%
2
40%
31-45
4
25%
1
20%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
1
6%
1
20%
76-90
Пропущено
5
15
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
2
40%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
20%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
40%
6
40%
76-90
Забито
4
9
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
0
0%
2
22%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
6
9
6 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
3
50%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
20
14
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
3
15%
2
14%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
4
20%
6
43%
31-45
5
25%
1
7%
46-60
3
15%
3
21%
61-75
3
15%
1
7%
76-90
Пропущено
11
24
8 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
5
45%
4
17%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
3
27%
1
4%
31-45
1
9%
2
8%
46-60
0
0%
5
21%
61-75
2
18%
8
33%
76-90
Результаты последних матчей
Панатинаикос
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
АЕК - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - Волос 2:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Ламия - Панатинаикос 1:3
Панатинаикос - ПАОК 1:3 Панатинаикос - ОФИ 0:0 Атромитос - Панатинаикос 0:1 Астерас - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Ионикос 4:1 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Волос 5:1 Арис Салоники - Панатинаикос 1:0 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - Аполлон Смирнис 4:0 Милан - Панатинаикос 2:1 АЗ Алкмаар - Панатинаикос 3:0 Панатинаикос - Олимпиакос 1:4 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - АЕК 0:1 Панатинаикос - Астерас 2:2
Атромитос
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1 Астерас - Атромитос 6:2 Атромитос - ПАОК 2:0 ОФИ - Атромитос 2:0
Ламия - Атромитос 2:2 Атромитос - Панатинаикос 0:1 Атромитос - Ионикос 0:2 АЕК - Атромитос 3:0 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Атромитос - Арис Салоники 1:3 Волос - Атромитос 3:0 Атромитос - Панетоликос 1:2 Олимпиакос - Атромитос 0:0 Леванте - Атромитос 2:1 Хетафе - Атромитос 3:0 Валенсия - Атромитос 3:0 Эльче - Атромитос 6:1 Атромитос - Волос 1:0 Панетоликос - Атромитос 1:3 Атромитос - Ламия 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|12
|10
|2
|0
|23 - 9
|32
|2.
|АЕК
|12
|8
|2
|2
|25 - 14
|26
|3.
|Арис Салоники
|12
|7
|2
|3
|15 - 11
|23
|4.
|ПАС Янина
|13
|6
|4
|3
|19 - 10
|22
|5.
|Панатинаикос
|13
|6
|2
|5
|22 - 11
|20
|6.
|ПАОК
|12
|6
|1
|5
|22 - 17
|19
|7.
|ОФИ
|12
|4
|6
|2
|14 - 12
|18
|8.
|Волос
|13
|4
|2
|7
|22 - 27
|14
|9.
|Астерас
|12
|3
|4
|5
|12 - 12
|13
|10.
|Ионикос
|12
|3
|4
|5
|11 - 16
|13
|11.
|Панетоликос
|12
|3
|2
|7
|12 - 23
|11
|12.
|Ламия
|12
|2
|4
|6
|10 - 15
|10
|13.
|Атромитос
|13
|2
|3
|8
|13 - 27
|9
|14.
|Аполлон Смирнис
|12
|1
|4
|7
|7 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|7
|5
|1
|1
|18 - 5
|16
|2.
|АЕК
|6
|5
|0
|1
|12 - 4
|15
|3.
|Олимпиакос
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|4.
|ПАС Янина
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|5.
|Арис Салоники
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|6.
|ОФИ
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|7.
|Волос
|7
|3
|0
|4
|10 - 11
|9
|8.
|Ионикос
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|9.
|Атромитос
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|10.
|ПАОК
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|11.
|Астерас
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|12.
|Аполлон Смирнис
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|13.
|Панетоликос
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|14.
|Ламия
|6
|0
|2
|4
|6 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|6
|6
|0
|0
|14 - 6
|18
|2.
|Арис Салоники
|6
|4
|0
|2
|8 - 5
|12
|3.
|ПАОК
|7
|4
|0
|3
|12 - 10
|12
|4.
|АЕК
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|5.
|ПАС Янина
|6
|3
|2
|1
|8 - 2
|11
|6.
|ОФИ
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|7.
|Ламия
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|8.
|Панетоликос
|6
|2
|1
|3
|7 - 14
|7
|9.
|Астерас
|7
|1
|4
|2
|4 - 5
|7
|10.
|Волос
|6
|1
|2
|3
|12 - 16
|5
|11.
|Панатинаикос
|6
|1
|1
|4
|4 - 6
|4
|12.
|Ионикос
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|13.
|Атромитос
|7
|0
|2
|5
|4 - 18
|2
|14.
|Аполлон Смирнис
|6
|0
|1
|5
|3 - 17
|1