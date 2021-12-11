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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Панатинаикос
2:0
Конец матча

Стадион:
Атромитос
0'
1:0
31' Гол
Карлитос Карлос
38' Желтая карточка
Маурисио Жозе
51' Желтая карточка
Василантонопулос Ставрос
58' Желтая карточка
Муньис Хуан
2:0
75' Гол
Паласиос Себастьян
90'+5
91
Бриньоли
Альберто
12
Хацитеодоридис
Илиас
4
Велес
Фран
31
Шарлия
Звонимир
14
Санчес
Факундо
19
Вильяфаньес
Лукас
17
Перес
Рубен
88
Маурисио
Жозе
10
Карлитос
Карлос
22
Канталапьерда
Аитор
34
Паласиос
Себастьян
92
Янниотис
Андреас
77
Спиридонович
Срджан
21
Саломон
Патрик
14
Муньис
Хуан
20
Кулурис
Эфтимос
33
Кастельяно
Дани
8
Харисис
Харилаос
2
Василантонопулос
Ставрос
24
Мавроматис
Теофанис
29
Струнгис
Стефанос
5
Хациисаяс
Димитриос
Панатинаикос
4-3-3
Атромитос
3-4-2-1

История личных встреч

Панатинаикос
Атромитос

26 матчей

80.8%
19.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
34.6%
11.6%
14 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.4%
15.4%
19.2%
17 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

110%
0 побед 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 9 побед

36 матчей

58.3%
25%
16.7%
21 победа 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

38.9%
55.6%
5.5%
14 побед 20 ничьих 2 победы

Второй тайм

47.2%
27.8%
25%
17 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

К
0:1
С
2:3
С
0:1
С
3:0
С
0:1
С
2:0
С
1:0
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
0:1
С
2:0
К
1:0
К
0:0
С
1:2
С
2:0
С
2:0
С
2:0
С
2:0
ТМС
2:1
С
1:1
С
1:1
С
0:0
С
1:2
С
1:2
С
1:1
С
0:1
С
1:1
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
0:1
С
0:3
С
3:1
С
0:1
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлитос Карлос 9 0.69
Маурисио Жозе 3 0.23
Македа Федерико 3 (2) 0.23
Паласиос Себастьян 2 (1) 0.15
Иоаннидис Фотис 1 0.08
Александропулос Сотириос 1 0.08
Лундквист Рамон-Паскаль 1 0.08
Хадзийованнис Анастасиос 1 0.08
Mateus Vital 1 (1) 0.08
Перес Рубен 0 0
Вильяфаньес Лукас 0 0
Хуанкар 0 0
Велес Фран 0 0
Канталапьерда Аитор 0 0
Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулурис Эфтимос 5 (2) 0.38
Муньис Хуан 2 0.15
Спиридонович Срджан 2 0.15
Струнгис Стефанос 2 0.15
Клонаридис Виктор 1 0.08
Василантонопулос Ставрос 1 0.08
Янниотис Андреас 0 0
Денич Джордже 0 0

Карточки

Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуанкар 4 0
Шарлия Звонимир 4 0
Маурисио Жозе 3 0
Карлитос Карлос 3 0
Перес Рубен 2 0
Александропулос Сотириос 2 0
Вильяфаньес Лукас 1 0
Бриньоли Альберто 1 0
Велес Фран 1 0
Пуггурас Ахиллеас 1 0
Лундквист Рамон-Паскаль 1 0
Хадзийованнис Анастасиос 1 0
Котсирас Яннис 1 0
Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саломон Патрик 5 0
Томас Бединелли 2 1
Галвао Лукас 2 1
Кулурис Эфтимос 3 0
Василантонопулос Ставрос 3 0
Муньис Хуан 2 0
Кастельяно Дани 2 0
Денич Джордже 2 0
Коцопулос Костас 2 0
Пападопулос Кирьякос 1 0
Matias Pisano 1 0
Клонаридис Виктор 1 0
Харисис Харилаос 1 0
Хациисаяс Димитриос 1 0
Пирич Кенан 1 0
Струнгис Стефанос 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
5
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 10
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
1
20%
16-30
4
25%
2
40%
31-45
4
25%
1
20%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
1
6%
1
20%
76-90

Пропущено

5
15
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
2
40%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
20%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
40%
6
40%
76-90

Забито

4
9
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
0
0%
2
22%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

6
9
6 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
3
50%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

20
14
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
3
15%
2
14%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
4
20%
6
43%
31-45
5
25%
1
7%
46-60
3
15%
3
21%
61-75
3
15%
1
7%
76-90

Пропущено

11
24
8 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
5
45%
4
17%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
3
27%
1
4%
31-45
1
9%
2
8%
46-60
0
0%
5
21%
61-75
2
18%
8
33%
76-90

Результаты последних матчей

Панатинаикос
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
АЕК - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - Волос 2:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Ламия - Панатинаикос 1:3
Панатинаикос - ПАОК 1:3 Панатинаикос - ОФИ 0:0 Атромитос - Панатинаикос 0:1 Астерас - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Ионикос 4:1 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Волос 5:1 Арис Салоники - Панатинаикос 1:0 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - Аполлон Смирнис 4:0 Милан - Панатинаикос 2:1 АЗ Алкмаар - Панатинаикос 3:0 Панатинаикос - Олимпиакос 1:4 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - АЕК 0:1 Панатинаикос - Астерас 2:2
Атромитос
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1 Астерас - Атромитос 6:2 Атромитос - ПАОК 2:0 ОФИ - Атромитос 2:0
Ламия - Атромитос 2:2 Атромитос - Панатинаикос 0:1 Атромитос - Ионикос 0:2 АЕК - Атромитос 3:0 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Атромитос - Арис Салоники 1:3 Волос - Атромитос 3:0 Атромитос - Панетоликос 1:2 Олимпиакос - Атромитос 0:0 Леванте - Атромитос 2:1 Хетафе - Атромитос 3:0 Валенсия - Атромитос 3:0 Эльче - Атромитос 6:1 Атромитос - Волос 1:0 Панетоликос - Атромитос 1:3 Атромитос - Ламия 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 12 10 2 0 23 - 9 32
2. АЕК 12 8 2 2 25 - 14 26
3. Арис Салоники 12 7 2 3 15 - 11 23
4. ПАС Янина 13 6 4 3 19 - 10 22
5. Панатинаикос 13 6 2 5 22 - 11 20
6. ПАОК 12 6 1 5 22 - 17 19
7. ОФИ 12 4 6 2 14 - 12 18
8. Волос 13 4 2 7 22 - 27 14
9. Астерас 12 3 4 5 12 - 12 13
10. Ионикос 12 3 4 5 11 - 16 13
11. Панетоликос 12 3 2 7 12 - 23 11
12. Ламия 12 2 4 6 10 - 15 10
13. Атромитос 13 2 3 8 13 - 27 9
14. Аполлон Смирнис 12 1 4 7 7 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 7 5 1 1 18 - 5 16
2. АЕК 6 5 0 1 12 - 4 15
3. Олимпиакос 6 4 2 0 9 - 3 14
4. ПАС Янина 7 3 2 2 11 - 8 11
5. Арис Салоники 6 3 2 1 7 - 6 11
6. ОФИ 7 2 3 2 9 - 10 9
7. Волос 7 3 0 4 10 - 11 9
8. Ионикос 6 2 3 1 7 - 6 9
9. Атромитос 6 2 1 3 9 - 9 7
10. ПАОК 5 2 1 2 10 - 7 7
11. Астерас 5 2 0 3 8 - 7 6
12. Аполлон Смирнис 6 1 3 2 4 - 6 6
13. Панетоликос 6 1 1 4 5 - 9 4
14. Ламия 6 0 2 4 6 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 6 6 0 0 14 - 6 18
2. Арис Салоники 6 4 0 2 8 - 5 12
3. ПАОК 7 4 0 3 12 - 10 12
4. АЕК 6 3 2 1 13 - 10 11
5. ПАС Янина 6 3 2 1 8 - 2 11
6. ОФИ 5 2 3 0 5 - 2 9
7. Ламия 6 2 2 2 4 - 4 8
8. Панетоликос 6 2 1 3 7 - 14 7
9. Астерас 7 1 4 2 4 - 5 7
10. Волос 6 1 2 3 12 - 16 5
11. Панатинаикос 6 1 1 4 4 - 6 4
12. Ионикос 6 1 1 4 4 - 10 4
13. Атромитос 7 0 2 5 4 - 18 2
14. Аполлон Смирнис 6 0 1 5 3 - 17 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Маурисио Жозе получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Карлитос Карлос бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Панатинаикос 2:0 Атромитос онлайн


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