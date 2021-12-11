Греция: Суперлига 2021-2022
1:1
Первый тайм: 29'
Стадион: Зоссимадес
0:1
1' ГолNicolas Oroz
1:1
12' ГолКаргас Яннис
Ход матча
1'
0:1
12'
1:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 3
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
45 Владение мячом, % 55
11
Переа
Хуан
19
Алекс
Соареш
70
Kevin
Rosero
20
Nicolas
Oroz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Переа ХуанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Iraklis Metaxas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Алекс СоарешПолузащитник
-
70 Kevin RoseroПолузащитник
-
20 Nicolas OrozПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Котник МатицВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Guillermo Abascal
История личных встреч
ПАС Янина
Волос
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эррамуспе Родриго
|4 (4)
|0.31
|Милинчану Николай
|2
|0.15
|Переа Хуан
|2
|0.15
|Каргас Яннис
|2
|0.15
|Морейра Ахмад Мендес
|2
|0.15
|Гардавски Михаэль
|1
|0.08
|Салиакас Манолис
|1
|0.08
|Шнайдер Ян-Марк
|1
|0.08
|Конде Педро
|1
|0.08
|Бренер Фабрисио
|1
|0.08
|Пеерсман Марвин
|0
|0
|Leonid Mina
|0
|0
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Веерт Том
|6 (2)
|0.46
|Бартоло Хулиан
|4
|0.31
|Ринер Жан-Пьер
|2
|0.15
|Nicolas Oroz
|2
|0.15
|Kevin Rosero
|2
|0.15
|Регаттен Адриен
|1
|0.08
|Феррари Франко
|1
|0.08
|Фернандес Пауло
|1
|0.08
|Гюлен Левент
|1
|0.08
|Терезиу Александрос
|1
|0.08
|Баррьентос Жан
|0
|0
|Нинис Сотирис
|0
|0
|Emiliano Purita
|0
|0
|Franco Romero1
|0
|0
Карточки
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Переа Хуан
|4
|0
|Гардавски Михаэль
|3
|0
|Эррамуспе Родриго
|3
|0
|Карахалиос Зисис
|3
|0
|Домингес Хуан
|2
|0
|Лодыгин Юрий
|2
|0
|Каргас Яннис
|2
|0
|Салиакас Манолис
|2
|0
|Бренер Фабрисио
|2
|0
|Пеерсман Марвин
|1
|0
|Шнайдер Ян-Марк
|1
|0
|Конде Педро
|1
|0
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррари Франко
|5
|0
|Грильо Фаусто
|3
|1
|Клейман Борис
|4
|0
|Franco Romero1
|4
|0
|Нинис Сотирис
|3
|0
|Цоканис Тасос
|3
|0
|Фернандес Пауло
|3
|0
|Баррьентос Жан
|1
|1
|Алекс Соареш
|2
|0
|Войтковски Камиль
|2
|0
|Бартоло Хулиан
|2
|0
|Регаттен Адриен
|1
|0
|Гюлен Левент
|1
|0
|Ринер Жан-Пьер
|1
|0
|Emiliano Purita
|1
|0
|Терезиу Александрос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
11
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
25%
2
18%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
3
27%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
6
12
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
33%
2
17%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
1
17%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
33%
2
17%
76-90
Забито
8
10
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
13%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
4
40%
76-90
Пропущено
2
11
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 6
1
50%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
1
50%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Забито
16
21
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
3
19%
4
19%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
4
25%
1
5%
31-45
3
19%
5
24%
46-60
2
13%
2
10%
61-75
3
19%
7
33%
76-90
Пропущено
8
23
5 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 11
3
38%
4
17%
1-15
1
13%
1
4%
16-30
1
13%
8
35%
31-45
1
13%
4
17%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
2
25%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
ПАС Янина
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ламия - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - АЕК 1:2 Арис Салоники - ПАС Янина 0:5 ПАС Янина - Панетоликос 3:0
ПАС Янина - Астерас 1:1 Лариса - ПАС Янина 1:1 Аполлон Смирнис - ПАС Янина 1:0 ПАС Янина - Олимпиакос 1:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - ОФИ 1:1 Ионикос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0 ПАОК - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 0:2 Лариса - ПАС Янина 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 ПАС Янина - Панетоликос 0:1 Волос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ламия 1:2 ПАС Янина - Олимпиакос 1:1
Волос
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Волос - Панетоликос 1:2 Панатинаикос - Волос 2:1 Олимпиакос - Волос 2:1 Волос - ОФИ 0:2
Волос - Арис Салоники 1:2 Ионикос - Волос 1:1 Пансерраикос - Волос 1:3 Волос - АЕК 1:3 ПАОК - Волос 4:4 Волос - Астерас 2:1 Панатинаикос - Волос 5:1 Волос - Атромитос 3:0 Аполлон Смирнис - Волос 1:3 Волос - Ламия 2:1 Утрехт - Волос 6:2 Мехелен - Волос 2:1 Атромитос - Волос 1:0 Волос - Лариса 3:1 Аполлон Смирнис - Волос 0:0 Волос - ПАС Янина 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|12
|10
|2
|0
|23 - 9
|32
|2.
|АЕК
|12
|8
|2
|2
|25 - 14
|26
|3.
|Арис Салоники
|12
|7
|2
|3
|15 - 11
|23
|4.
|ПАС Янина
|1:1
|13
|5
|5
|3
|17 - 9
|20
|5.
|ПАОК
|12
|6
|1
|5
|22 - 17
|19
|6.
|ОФИ
|12
|4
|6
|2
|14 - 12
|18
|7.
|Панатинаикос
|0:0
|13
|5
|3
|5
|20 - 11
|18
|8.
|Волос
|1:1
|13
|4
|3
|6
|21 - 25
|15
|9.
|Астерас
|12
|3
|4
|5
|12 - 12
|13
|10.
|Ионикос
|12
|3
|4
|5
|11 - 16
|13
|11.
|Панетоликос
|12
|3
|2
|7
|12 - 23
|11
|12.
|Атромитос
|0:0
|13
|2
|4
|7
|13 - 25
|10
|13.
|Ламия
|12
|2
|4
|6
|10 - 15
|10
|14.
|Аполлон Смирнис
|12
|1
|4
|7
|7 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|6
|5
|0
|1
|12 - 4
|15
|2.
|Олимпиакос
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|3.
|Панатинаикос
|0:0
|7
|4
|2
|1
|16 - 5
|14
|4.
|Арис Салоники
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|5.
|ОФИ
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|6.
|Волос
|1:1
|7
|3
|0
|4
|10 - 11
|9
|7.
|Ионикос
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|8.
|ПАС Янина
|1:1
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|9.
|Атромитос
|0:0
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|10.
|ПАОК
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|11.
|Астерас
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|12.
|Аполлон Смирнис
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|13.
|Панетоликос
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|14.
|Ламия
|6
|0
|2
|4
|6 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|6
|6
|0
|0
|14 - 6
|18
|2.
|Арис Салоники
|6
|4
|0
|2
|8 - 5
|12
|3.
|ПАОК
|7
|4
|0
|3
|12 - 10
|12
|4.
|АЕК
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|5.
|ПАС Янина
|1:1
|6
|3
|2
|1
|8 - 2
|11
|6.
|ОФИ
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|7.
|Ламия
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|8.
|Панетоликос
|6
|2
|1
|3
|7 - 14
|7
|9.
|Астерас
|7
|1
|4
|2
|4 - 5
|7
|10.
|Волос
|1:1
|6
|1
|3
|2
|11 - 14
|6
|11.
|Панатинаикос
|0:0
|6
|1
|1
|4
|4 - 6
|4
|12.
|Ионикос
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|13.
|Атромитос
|0:0
|7
|0
|3
|4
|4 - 16
|3
|14.
|Аполлон Смирнис
|6
|0
|1
|5
|3 - 17
|1