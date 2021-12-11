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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
ПАС Янина
3:2
Конец матча

Стадион:
Волос
0'
0:1
1' Гол
Nicolas Oroz
1:1
12' Гол
Каргас Яннис
1:2
40' Гол
Нинис Сотирис
2:2
57' Гол
Переа Хуан
70' Желтая карточка
Грильо Фаусто
84' Желтая карточка
Домингес Хуан
85' Желтая карточка
Клейман Борис
3:2
86' Пенальти
Эррамуспе Родриго
90'+10
1
Лодыгин
Юрий
2
Салиакас
Манолис
6
Каргас
Яннис
15
Эррамуспе
Родриго
43
Пеерсман
Марвин
17
Шнайдер
Ян-Марк
10
Домингес
Хуан
5
Карахалиос
Зисис
8
Бренер
Фабрисио
11
Переа
Хуан
18
Морейра
Ахмад
Мендес
55
Клейман
Борис
73
Бартоло
Хулиан
27
Franco
Romero1
37
Грильо
Фаусто
26
Феррари
Франко
8
Нинис
Сотирис
19
Алекс
Соареш
70
Kevin
Rosero
20
Nicolas
Oroz
17
Регаттен
Адриен
9
Ван
Веерт
Том
ПАС Янина
4-4-2
Волос
4-2-3-1

История личных встреч

ПАС Янина
Волос

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

С
1:1
С
0:1
С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эррамуспе Родриго 5 (5) 0.38
Переа Хуан 3 0.23
Милинчану Николай 2 0.15
Морейра Ахмад Мендес 2 0.15
Каргас Яннис 2 0.15
Салиакас Манолис 1 0.08
Гардавски Михаэль 1 0.08
Шнайдер Ян-Марк 1 0.08
Конде Педро 1 0.08
Бренер Фабрисио 1 0.08
Пеерсман Марвин 0 0
Leonid Mina 0 0
Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Веерт Том 6 (2) 0.46
Бартоло Хулиан 4 0.31
Ринер Жан-Пьер 2 0.15
Nicolas Oroz 2 0.15
Kevin Rosero 2 0.15
Нинис Сотирис 1 0.08
Регаттен Адриен 1 0.08
Феррари Франко 1 0.08
Фернандес Пауло 1 0.08
Гюлен Левент 1 0.08
Терезиу Александрос 1 0.08
Баррьентос Жан 0 0
Emiliano Purita 0 0
Franco Romero1 0 0

Карточки

ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Переа Хуан 4 0
Домингес Хуан 3 0
Гардавски Михаэль 3 0
Эррамуспе Родриго 3 0
Карахалиос Зисис 3 0
Лодыгин Юрий 2 0
Каргас Яннис 2 0
Салиакас Манолис 2 0
Бренер Фабрисио 2 0
Пеерсман Марвин 1 0
Шнайдер Ян-Марк 1 0
Конде Педро 1 0
Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грильо Фаусто 4 1
Клейман Борис 5 0
Феррари Франко 5 0
Franco Romero1 4 0
Нинис Сотирис 3 0
Цоканис Тасос 3 0
Фернандес Пауло 3 0
Баррьентос Жан 1 1
Алекс Соареш 2 0
Войтковски Камиль 2 0
Бартоло Хулиан 2 0
Регаттен Адриен 1 0
Гюлен Левент 1 0
Ринер Жан-Пьер 1 0
Emiliano Purita 1 0
Терезиу Александрос 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
13
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
3
27%
3
23%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
2
18%
3
23%
46-60
1
9%
2
15%
61-75
1
9%
3
23%
76-90

Пропущено

8
15
6 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
3
38%
3
20%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
2
25%
4
27%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
25%
3
20%
76-90

Забито

8
10
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
1
13%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
4
40%
76-90

Пропущено

2
11
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 6
1
50%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
1
50%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

19
23
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
4
21%
5
22%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
4
21%
2
9%
31-45
4
21%
5
22%
46-60
2
11%
2
9%
61-75
4
21%
7
30%
76-90

Пропущено

10
26
7 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 12
4
40%
5
19%
1-15
1
10%
1
4%
16-30
2
20%
8
31%
31-45
1
10%
5
19%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
2
20%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

ПАС Янина
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ламия - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - АЕК 1:2 Арис Салоники - ПАС Янина 0:5 ПАС Янина - Панетоликос 3:0
ПАС Янина - Астерас 1:1 Лариса - ПАС Янина 1:1 Аполлон Смирнис - ПАС Янина 1:0 ПАС Янина - Олимпиакос 1:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - ОФИ 1:1 Ионикос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0 ПАОК - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 0:2 Лариса - ПАС Янина 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 ПАС Янина - Панетоликос 0:1 Волос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ламия 1:2 ПАС Янина - Олимпиакос 1:1
Волос
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Волос - Панетоликос 1:2 Панатинаикос - Волос 2:1 Олимпиакос - Волос 2:1 Волос - ОФИ 0:2
Волос - Арис Салоники 1:2 Ионикос - Волос 1:1 Пансерраикос - Волос 1:3 Волос - АЕК 1:3 ПАОК - Волос 4:4 Волос - Астерас 2:1 Панатинаикос - Волос 5:1 Волос - Атромитос 3:0 Аполлон Смирнис - Волос 1:3 Волос - Ламия 2:1 Утрехт - Волос 6:2 Мехелен - Волос 2:1 Атромитос - Волос 1:0 Волос - Лариса 3:1 Аполлон Смирнис - Волос 0:0 Волос - ПАС Янина 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 12 10 2 0 23 - 9 32
2. АЕК 0:0 13 8 3 2 25 - 14 27
3. Арис Салоники 12 7 2 3 15 - 11 23
4. ПАС Янина 13 6 4 3 19 - 10 22
5. Панатинаикос 13 6 2 5 22 - 11 20
6. ПАОК 12 6 1 5 22 - 17 19
7. ОФИ 12 4 6 2 14 - 12 18
8. Панетоликос 1:0 13 4 2 7 13 - 23 14
9. Волос 13 4 2 7 22 - 27 14
10. Астерас 0:0 13 3 5 5 12 - 12 14
11. Ионикос 0:1 13 3 4 6 11 - 17 13
12. Ламия 12 2 4 6 10 - 15 10
13. Атромитос 13 2 3 8 13 - 27 9
14. Аполлон Смирнис 12 1 4 7 7 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 7 5 1 1 18 - 5 16
2. АЕК 0:0 6 5 0 1 12 - 4 15
3. Олимпиакос 6 4 2 0 9 - 3 14
4. ПАС Янина 7 3 2 2 11 - 8 11
5. Арис Салоники 6 3 2 1 7 - 6 11
6. ОФИ 7 2 3 2 9 - 10 9
7. Волос 7 3 0 4 10 - 11 9
8. Ионикос 0:1 6 2 3 1 7 - 6 9
9. Атромитос 6 2 1 3 9 - 9 7
10. ПАОК 5 2 1 2 10 - 7 7
11. Астерас 0:0 6 2 1 3 8 - 7 7
12. Панетоликос 1:0 7 2 1 4 6 - 9 7
13. Аполлон Смирнис 6 1 3 2 4 - 6 6
14. Ламия 6 0 2 4 6 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 6 6 0 0 14 - 6 18
2. ПАОК 7 4 0 3 12 - 10 12
3. АЕК 0:0 7 3 3 1 13 - 10 12
4. Арис Салоники 6 4 0 2 8 - 5 12
5. ПАС Янина 6 3 2 1 8 - 2 11
6. ОФИ 5 2 3 0 5 - 2 9
7. Ламия 6 2 2 2 4 - 4 8
8. Панетоликос 1:0 6 2 1 3 7 - 14 7
9. Астерас 0:0 7 1 4 2 4 - 5 7
10. Волос 6 1 2 3 12 - 16 5
11. Панатинаикос 6 1 1 4 4 - 6 4
12. Ионикос 0:1 7 1 1 5 4 - 11 4
13. Атромитос 7 0 2 5 4 - 18 2
14. Аполлон Смирнис 6 0 1 5 3 - 17 1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Нинис Сотирис бьет в цель!
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Каргас Яннис бьет в цель!
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Николас Орос бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч ПАС Янина 3:2 Волос онлайн


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