Греция: Суперлига 2021-2022
0:0
Второй тайм: 55'
Стадион: Теодорос Колокотронис
26' Желтая карточкаАмрабат Нордин
36' Желтая карточкаВраньеш Огнен
Ход матча
26'
36'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 8
-
47 Владение мячом, % 53
27
Сони
Кевен
23
Риера
Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Сони КевенПолузащитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Атьенса ПичуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бенито АсьерНападающий
-
Главный тренер: Milan Rastavac
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Цубер СтивенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Йевтич ДаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Argirios Giannikis
История личных встреч
Астерас
АЕК
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
27.3%
100%
3 победы 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 13 побед
28 матчей
25%
21.4%
53.6%
7 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
10.7%
60.7%
28.6%
3 победы 17 ничьих 8 побед
Второй тайм
25%
28.6%
46.4%
7 побед 8 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сони Кевен
|4
|0.31
|Рехис Франсеск
|2
|0.15
|Риера Адриан
|2
|0.15
|Барралес Джеронимо
|2 (1)
|0.15
|Паскуаль Андрес
|1
|0.08
|Тилика Лео
|1
|0.08
|Альварес Федерико
|0
|0
|Вальенте Хосе
|0
|0
|Кармона Давид
|0
|0
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Араужо Серхио
|6
|0.46
|Цубер Стивен
|5 (1)
|0.38
|Амрабат Нордин
|2 (1)
|0.15
|Ансарифард Карим
|2
|0.15
|Гарсия Леви
|2
|0.15
|Враньеш Огнен
|2
|0.15
|Манталос Петрос
|1 (1)
|0.08
|Шахов Евгений
|1
|0.08
|Шимански Дамиан
|1
|0.08
|Ле Таллек Дамьен
|1
|0.08
|Хаджсафи Эсхан
|1
|0.08
|Митоглу Герасимос
|1
|0.08
|Мохаммади Милад
|0
|0
|Танкович Муамер
|0
|0
Карточки
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барралес Джеронимо
|3
|1
|Костаньо Хосе
|4
|0
|Альварес Федерико
|2
|0
|Сони Кевен
|2
|0
|Гарсия Рубен II
|2
|0
|Атьенса Пичу
|2
|0
|Daniel Santafe
|2
|0
|Цифцис Антонис
|2
|0
|Риера Адриан
|2
|0
|Вальенте Хосе
|2
|0
|Мунафо Хуан
|1
|0
|Христос Тасулис
|1
|0
|Паскуаль Андрес
|1
|0
|Кармона Давид
|1
|0
|Иглесиас Матиас
|1
|0
|Бенито Асьер
|1
|0
|Рехис Франсеск
|1
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|1
|0
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Враньеш Огнен
|6
|0
|Ле Таллек Дамьен
|4
|0
|Манталос Петрос
|3
|0
|Симоэш Андре
|3
|0
|Шимански Дамиан
|3
|0
|Амрабат Нордин
|2
|0
|Цавелас Георгиос
|2
|0
|Ансарифард Карим
|2
|0
|Гарсия Леви
|0
|1
|Митоглу Герасимос
|0
|1
|Шахов Евгений
|1
|0
|Араужо Серхио
|1
|0
|Рота Лазарос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
13
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
11%
4
31%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
3
33%
3
23%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
1
11%
4
31%
76-90
Пропущено
6
10
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
1
17%
1
10%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
17%
5
50%
76-90
Забито
4
12
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
0
0%
3
25%
1-15
1
25%
2
17%
16-30
1
25%
1
8%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
25%
3
25%
76-90
Пропущено
5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
13
25
8 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 9
5 Не забивали 1
1
8%
7
28%
1-15
3
23%
3
12%
16-30
4
31%
4
16%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
4
16%
61-75
2
15%
7
28%
76-90
Пропущено
11
14
9 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
2
18%
2
14%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
3
27%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
18%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
Астерас
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Арис Салоники - Астерас 1:0 Астерас - Атромитос 6:2 Ионикос - Астерас 1:1 Астерас - Ламия 0:1
ПАС Янина - Астерас 1:1 Левадиакос - Астерас 1:0 Астерас - Панатинаикос 2:1 Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Волос - Астерас 2:1 Астерас - Олимпиакос 0:2 ОФИ - Астерас 0:0 Астерас - ПАОК 0:1 Панетоликос - Астерас 0:0 ПАОК - Астерас 0:1 Астерас - АЕК 1:1 Астерас - Олимпиакос 0:0 Панатинаикос - Астерас 2:2 Астерас - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Астерас 1:0 АЕК - Астерас 3:1
АЕК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
АЕК - Панатинаикос 1:0 АЕК - Кифисия 4:0 ПАС Янина - АЕК 1:2 АЕК - Олимпиакос 2:3
Аполлон Смирнис - АЕК 2:2 АЕК - Арис Салоники 2:1 Волос - АЕК 1:3 АЕК - Атромитос 3:0 Панетоликос - АЕК 1:3 ПАОК - АЕК 2:0 АЕК - Ламия 1:0 ОФИ - АЕК 3:3 АЕК - Ионикос 3:0 АЕК - Вележ 1:0 Вележ - АЕК 2:1 Брюгге - АЕК 2:1 Антверпен - АЕК 0:2 Фейеноорд - АЕК 3:1 Витесс - АЕК 1:3 АЕК - Арис Салоники 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|12
|10
|2
|0
|23 - 9
|32
|2.
|АЕК
|0:0
|13
|8
|3
|2
|25 - 14
|27
|3.
|Арис Салоники
|12
|7
|2
|3
|15 - 11
|23
|4.
|ПАС Янина
|13
|6
|4
|3
|19 - 10
|22
|5.
|Панатинаикос
|13
|6
|2
|5
|22 - 11
|20
|6.
|ПАОК
|12
|6
|1
|5
|22 - 17
|19
|7.
|ОФИ
|12
|4
|6
|2
|14 - 12
|18
|8.
|Панетоликос
|1:0
|13
|4
|2
|7
|13 - 23
|14
|9.
|Волос
|13
|4
|2
|7
|22 - 27
|14
|10.
|Астерас
|0:0
|13
|3
|5
|5
|12 - 12
|14
|11.
|Ионикос
|0:1
|13
|3
|4
|6
|11 - 17
|13
|12.
|Ламия
|12
|2
|4
|6
|10 - 15
|10
|13.
|Атромитос
|13
|2
|3
|8
|13 - 27
|9
|14.
|Аполлон Смирнис
|12
|1
|4
|7
|7 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|7
|5
|1
|1
|18 - 5
|16
|2.
|АЕК
|0:0
|6
|5
|0
|1
|12 - 4
|15
|3.
|Олимпиакос
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|4.
|ПАС Янина
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|5.
|Арис Салоники
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|6.
|ОФИ
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|7.
|Волос
|7
|3
|0
|4
|10 - 11
|9
|8.
|Ионикос
|0:1
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|9.
|Атромитос
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|10.
|ПАОК
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|11.
|Астерас
|0:0
|6
|2
|1
|3
|8 - 7
|7
|12.
|Панетоликос
|1:0
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|13.
|Аполлон Смирнис
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|14.
|Ламия
|6
|0
|2
|4
|6 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|6
|6
|0
|0
|14 - 6
|18
|2.
|ПАОК
|7
|4
|0
|3
|12 - 10
|12
|3.
|АЕК
|0:0
|7
|3
|3
|1
|13 - 10
|12
|4.
|Арис Салоники
|6
|4
|0
|2
|8 - 5
|12
|5.
|ПАС Янина
|6
|3
|2
|1
|8 - 2
|11
|6.
|ОФИ
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|7.
|Ламия
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|8.
|Панетоликос
|1:0
|6
|2
|1
|3
|7 - 14
|7
|9.
|Астерас
|0:0
|7
|1
|4
|2
|4 - 5
|7
|10.
|Волос
|6
|1
|2
|3
|12 - 16
|5
|11.
|Панатинаикос
|6
|1
|1
|4
|4 - 6
|4
|12.
|Ионикос
|0:1
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|13.
|Атромитос
|7
|0
|2
|5
|4 - 18
|2
|14.
|Аполлон Смирнис
|6
|0
|1
|5
|3 - 17
|1