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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Астерас
0:0
Второй тайм: 55'

Стадион:
АЕК
0'
26' Желтая карточка
Амрабат Нордин
36' Желтая карточка
Враньеш Огнен
55'

Ход матча

26'
 
Амрабат Нордин
36'
 
Враньеш Огнен

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 8
  • 47 Владение мячом, % 53
Лучшие коэффициенты
Астерас
Ничья
АЕК
4.20
3.32
2.65
Все Коэффициенты
99
Цифцис
Антонис
2
Гарсия
Рубен
II
45
Христопулос
Яннис
19
Костаньо
Хосе
29
Альварес
Федерико
6
Вальенте
Хосе
8
Мунафо
Хуан
11
Рехис
Франсеск
27
Сони
Кевен
23
Риера
Адриан
9
Барралес
Джеронимо
1
Цидотас
Панайотис
19
Мишлен
Клеман
21
Враньеш
Огнен
31
Цавелас
Георгиос
3
Мохаммади
Милад
8
Симоэш
Андре
4
Шимански
Дамиан
17
Цубер
Стивен
20
Манталос
Петрос
7
Амрабат
Нордин
11
Араужо
Серхио
Астерас
4-2-3-1
АЕК
4-2-3-1

История личных встреч

Астерас
АЕК

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

27.3%
100%
3 победы 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 13 побед

28 матчей

25%
21.4%
53.6%
7 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

10.7%
60.7%
28.6%
3 победы 17 ничьих 8 побед

Второй тайм

25%
28.6%
46.4%
7 побед 8 ничьих 13 побед

История матчей

С
1:1
С
3:1
С
2:2
С
1:2
К
2:0
К
1:1
С
2:1
С
2:3
С
3:0
С
0:1
С
1:0
С
2:0
С
2:0
С
3:2
С
0:0
С
0:1
С
3:1
С
0:1
С
1:1
С
2:0
С
0:3
С
2:2
С
2:0
С
2:0
С
0:1
С
2:1
С
2:0
С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сони Кевен 4 0.31
Рехис Франсеск 2 0.15
Риера Адриан 2 0.15
Барралес Джеронимо 2 (1) 0.15
Паскуаль Андрес 1 0.08
Тилика Лео 1 0.08
Альварес Федерико 0 0
Вальенте Хосе 0 0
Кармона Давид 0 0
АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Араужо Серхио 6 0.46
Цубер Стивен 5 (1) 0.38
Амрабат Нордин 2 (1) 0.15
Ансарифард Карим 2 0.15
Гарсия Леви 2 0.15
Враньеш Огнен 2 0.15
Манталос Петрос 1 (1) 0.08
Шахов Евгений 1 0.08
Шимански Дамиан 1 0.08
Ле Таллек Дамьен 1 0.08
Хаджсафи Эсхан 1 0.08
Митоглу Герасимос 1 0.08
Мохаммади Милад 0 0
Танкович Муамер 0 0

Карточки

Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барралес Джеронимо 3 1
Костаньо Хосе 4 0
Альварес Федерико 2 0
Сони Кевен 2 0
Гарсия Рубен II 2 0
Атьенса Пичу 2 0
Daniel Santafe 2 0
Цифцис Антонис 2 0
Риера Адриан 2 0
Вальенте Хосе 2 0
Мунафо Хуан 1 0
Христос Тасулис 1 0
Паскуаль Андрес 1 0
Кармона Давид 1 0
Иглесиас Матиас 1 0
Бенито Асьер 1 0
Рехис Франсеск 1 0
Канеллопулос Гиоргос 1 0
АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Враньеш Огнен 6 0
Ле Таллек Дамьен 4 0
Манталос Петрос 3 0
Симоэш Андре 3 0
Шимански Дамиан 3 0
Амрабат Нордин 2 0
Цавелас Георгиос 2 0
Ансарифард Карим 2 0
Гарсия Леви 0 1
Митоглу Герасимос 0 1
Шахов Евгений 1 0
Араужо Серхио 1 0
Рота Лазарос 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
13
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
11%
4
31%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
3
33%
3
23%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
1
11%
4
31%
76-90

Пропущено

6
10
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
1
17%
1
10%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
17%
5
50%
76-90

Забито

4
12
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
0
0%
3
25%
1-15
1
25%
2
17%
16-30
1
25%
1
8%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
25%
3
25%
76-90

Пропущено

5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

13
25
8 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 9
5 Не забивали 1
1
8%
7
28%
1-15
3
23%
3
12%
16-30
4
31%
4
16%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
4
16%
61-75
2
15%
7
28%
76-90

Пропущено

11
14
9 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
2
18%
2
14%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
3
27%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
18%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Астерас
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Арис Салоники - Астерас 1:0 Астерас - Атромитос 6:2 Ионикос - Астерас 1:1 Астерас - Ламия 0:1
ПАС Янина - Астерас 1:1 Левадиакос - Астерас 1:0 Астерас - Панатинаикос 2:1 Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Волос - Астерас 2:1 Астерас - Олимпиакос 0:2 ОФИ - Астерас 0:0 Астерас - ПАОК 0:1 Панетоликос - Астерас 0:0 ПАОК - Астерас 0:1 Астерас - АЕК 1:1 Астерас - Олимпиакос 0:0 Панатинаикос - Астерас 2:2 Астерас - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Астерас 1:0 АЕК - Астерас 3:1
АЕК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
АЕК - Панатинаикос 1:0 АЕК - Кифисия 4:0 ПАС Янина - АЕК 1:2 АЕК - Олимпиакос 2:3
Аполлон Смирнис - АЕК 2:2 АЕК - Арис Салоники 2:1 Волос - АЕК 1:3 АЕК - Атромитос 3:0 Панетоликос - АЕК 1:3 ПАОК - АЕК 2:0 АЕК - Ламия 1:0 ОФИ - АЕК 3:3 АЕК - Ионикос 3:0 АЕК - Вележ 1:0 Вележ - АЕК 2:1 Брюгге - АЕК 2:1 Антверпен - АЕК 0:2 Фейеноорд - АЕК 3:1 Витесс - АЕК 1:3 АЕК - Арис Салоники 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 12 10 2 0 23 - 9 32
2. АЕК 0:0 13 8 3 2 25 - 14 27
3. Арис Салоники 12 7 2 3 15 - 11 23
4. ПАС Янина 13 6 4 3 19 - 10 22
5. Панатинаикос 13 6 2 5 22 - 11 20
6. ПАОК 12 6 1 5 22 - 17 19
7. ОФИ 12 4 6 2 14 - 12 18
8. Панетоликос 1:0 13 4 2 7 13 - 23 14
9. Волос 13 4 2 7 22 - 27 14
10. Астерас 0:0 13 3 5 5 12 - 12 14
11. Ионикос 0:1 13 3 4 6 11 - 17 13
12. Ламия 12 2 4 6 10 - 15 10
13. Атромитос 13 2 3 8 13 - 27 9
14. Аполлон Смирнис 12 1 4 7 7 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 7 5 1 1 18 - 5 16
2. АЕК 0:0 6 5 0 1 12 - 4 15
3. Олимпиакос 6 4 2 0 9 - 3 14
4. ПАС Янина 7 3 2 2 11 - 8 11
5. Арис Салоники 6 3 2 1 7 - 6 11
6. ОФИ 7 2 3 2 9 - 10 9
7. Волос 7 3 0 4 10 - 11 9
8. Ионикос 0:1 6 2 3 1 7 - 6 9
9. Атромитос 6 2 1 3 9 - 9 7
10. ПАОК 5 2 1 2 10 - 7 7
11. Астерас 0:0 6 2 1 3 8 - 7 7
12. Панетоликос 1:0 7 2 1 4 6 - 9 7
13. Аполлон Смирнис 6 1 3 2 4 - 6 6
14. Ламия 6 0 2 4 6 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 6 6 0 0 14 - 6 18
2. ПАОК 7 4 0 3 12 - 10 12
3. АЕК 0:0 7 3 3 1 13 - 10 12
4. Арис Салоники 6 4 0 2 8 - 5 12
5. ПАС Янина 6 3 2 1 8 - 2 11
6. ОФИ 5 2 3 0 5 - 2 9
7. Ламия 6 2 2 2 4 - 4 8
8. Панетоликос 1:0 6 2 1 3 7 - 14 7
9. Астерас 0:0 7 1 4 2 4 - 5 7
10. Волос 6 1 2 3 12 - 16 5
11. Панатинаикос 6 1 1 4 4 - 6 4
12. Ионикос 0:1 7 1 1 5 4 - 11 4
13. Атромитос 7 0 2 5 4 - 18 2
14. Аполлон Смирнис 6 0 1 5 3 - 17 1
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Враньеш Огнен получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Амрабат Нордин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Астерас
Ничья
АЕК
4.20
3.32
2.65
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Астерас 0:0 АЕК онлайн


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АЕК

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