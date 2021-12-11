Греция: Суперлига 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Теодорос Колокотронис
26' Желтая карточкаАмрабат Нордин
36' Желтая карточкаВраньеш Огнен
57' Желтая карточкаВальенте Хосе
61' Желтая карточкаСимоэш Андре
85' Желтая карточкаГарсия Рубен
Ход матча
26'
36'
57'
61'
85'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 1
-
7 Угловые 4
-
1 Офсайды 3
-
17 Нарушения правил 14
-
47 Владение мячом, % 53
27
Сони
Кевен
23
Риера
Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Сони КевенПолузащитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Атьенса ПичуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бенито АсьерНападающий
-
Главный тренер: Milan Rastavac
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Цубер СтивенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Йевтич ДаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Argirios Giannikis
История личных встреч
Астерас
АЕК
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
27.3%
100%
3 победы 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 13 побед
28 матчей
25%
21.4%
53.6%
7 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
10.7%
60.7%
28.6%
3 победы 17 ничьих 8 побед
Второй тайм
25%
28.6%
46.4%
7 побед 8 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сони Кевен
|4
|0.31
|Рехис Франсеск
|2
|0.15
|Риера Адриан
|2
|0.15
|Барралес Джеронимо
|2 (1)
|0.15
|Паскуаль Андрес
|1
|0.08
|Тилика Лео
|1
|0.08
|Альварес Федерико
|0
|0
|Вальенте Хосе
|0
|0
|Кармона Давид
|0
|0
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Араужо Серхио
|6
|0.46
|Цубер Стивен
|5 (1)
|0.38
|Амрабат Нордин
|2 (1)
|0.15
|Ансарифард Карим
|2
|0.15
|Гарсия Леви
|2
|0.15
|Враньеш Огнен
|2
|0.15
|Манталос Петрос
|1 (1)
|0.08
|Шахов Евгений
|1
|0.08
|Шимански Дамиан
|1
|0.08
|Ле Таллек Дамьен
|1
|0.08
|Хаджсафи Эсхан
|1
|0.08
|Митоглу Герасимос
|1
|0.08
|Мохаммади Милад
|0
|0
|Танкович Муамер
|0
|0
Карточки
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барралес Джеронимо
|3
|1
|Костаньо Хосе
|4
|0
|Гарсия Рубен II
|3
|0
|Вальенте Хосе
|3
|0
|Альварес Федерико
|2
|0
|Сони Кевен
|2
|0
|Атьенса Пичу
|2
|0
|Daniel Santafe
|2
|0
|Цифцис Антонис
|2
|0
|Риера Адриан
|2
|0
|Мунафо Хуан
|1
|0
|Христос Тасулис
|1
|0
|Паскуаль Андрес
|1
|0
|Кармона Давид
|1
|0
|Иглесиас Матиас
|1
|0
|Бенито Асьер
|1
|0
|Рехис Франсеск
|1
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|1
|0
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Враньеш Огнен
|6
|0
|Ле Таллек Дамьен
|4
|0
|Симоэш Андре
|4
|0
|Манталос Петрос
|3
|0
|Шимански Дамиан
|3
|0
|Амрабат Нордин
|2
|0
|Цавелас Георгиос
|2
|0
|Ансарифард Карим
|2
|0
|Гарсия Леви
|0
|1
|Митоглу Герасимос
|0
|1
|Шахов Евгений
|1
|0
|Араужо Серхио
|1
|0
|Рота Лазарос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
13
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
1
11%
4
31%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
3
33%
3
23%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
1
11%
4
31%
76-90
Пропущено
6
10
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
1
17%
1
10%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
17%
5
50%
76-90
Забито
4
12
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
0
0%
3
25%
1-15
1
25%
2
17%
16-30
1
25%
1
8%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
25%
3
25%
76-90
Пропущено
5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
13
25
8 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 9
6 Не забивали 2
1
8%
7
28%
1-15
3
23%
3
12%
16-30
4
31%
4
16%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
4
16%
61-75
2
15%
7
28%
76-90
Пропущено
11
14
9 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
2
18%
2
14%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
3
27%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
18%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
Астерас
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Арис Салоники - Астерас 1:0 Астерас - Атромитос 6:2 Ионикос - Астерас 1:1 Астерас - Ламия 0:1
ПАС Янина - Астерас 1:1 Левадиакос - Астерас 1:0 Астерас - Панатинаикос 2:1 Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Волос - Астерас 2:1 Астерас - Олимпиакос 0:2 ОФИ - Астерас 0:0 Астерас - ПАОК 0:1 Панетоликос - Астерас 0:0 ПАОК - Астерас 0:1 Астерас - АЕК 1:1 Астерас - Олимпиакос 0:0 Панатинаикос - Астерас 2:2 Астерас - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Астерас 1:0 АЕК - Астерас 3:1
АЕК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
АЕК - Панатинаикос 1:0 АЕК - Кифисия 4:0 ПАС Янина - АЕК 1:2 АЕК - Олимпиакос 2:3
Аполлон Смирнис - АЕК 2:2 АЕК - Арис Салоники 2:1 Волос - АЕК 1:3 АЕК - Атромитос 3:0 Панетоликос - АЕК 1:3 ПАОК - АЕК 2:0 АЕК - Ламия 1:0 ОФИ - АЕК 3:3 АЕК - Ионикос 3:0 АЕК - Вележ 1:0 Вележ - АЕК 2:1 Брюгге - АЕК 2:1 Антверпен - АЕК 0:2 Фейеноорд - АЕК 3:1 Витесс - АЕК 1:3 АЕК - Арис Салоники 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|12
|10
|2
|0
|23 - 9
|32
|2.
|АЕК
|13
|8
|3
|2
|25 - 14
|27
|3.
|Арис Салоники
|12
|7
|2
|3
|15 - 11
|23
|4.
|ПАС Янина
|13
|6
|4
|3
|19 - 10
|22
|5.
|Панатинаикос
|13
|6
|2
|5
|22 - 11
|20
|6.
|ПАОК
|12
|6
|1
|5
|22 - 17
|19
|7.
|ОФИ
|12
|4
|6
|2
|14 - 12
|18
|8.
|Волос
|13
|4
|2
|7
|22 - 27
|14
|9.
|Астерас
|13
|3
|5
|5
|12 - 12
|14
|10.
|Ионикос
|13
|3
|5
|5
|13 - 18
|14
|11.
|Панетоликос
|13
|3
|3
|7
|14 - 25
|12
|12.
|Ламия
|12
|2
|4
|6
|10 - 15
|10
|13.
|Атромитос
|13
|2
|3
|8
|13 - 27
|9
|14.
|Аполлон Смирнис
|12
|1
|4
|7
|7 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|7
|5
|1
|1
|18 - 5
|16
|2.
|АЕК
|6
|5
|0
|1
|12 - 4
|15
|3.
|Олимпиакос
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|4.
|ПАС Янина
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|5.
|Арис Салоники
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|6.
|ОФИ
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|7.
|Волос
|7
|3
|0
|4
|10 - 11
|9
|8.
|Ионикос
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|9.
|Атромитос
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|10.
|ПАОК
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|11.
|Астерас
|6
|2
|1
|3
|8 - 7
|7
|12.
|Аполлон Смирнис
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|13.
|Панетоликос
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|14.
|Ламия
|6
|0
|2
|4
|6 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|6
|6
|0
|0
|14 - 6
|18
|2.
|ПАОК
|7
|4
|0
|3
|12 - 10
|12
|3.
|АЕК
|7
|3
|3
|1
|13 - 10
|12
|4.
|Арис Салоники
|6
|4
|0
|2
|8 - 5
|12
|5.
|ПАС Янина
|6
|3
|2
|1
|8 - 2
|11
|6.
|ОФИ
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|7.
|Ламия
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|8.
|Панетоликос
|6
|2
|1
|3
|7 - 14
|7
|9.
|Астерас
|7
|1
|4
|2
|4 - 5
|7
|10.
|Волос
|6
|1
|2
|3
|12 - 16
|5
|11.
|Ионикос
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|12.
|Панатинаикос
|6
|1
|1
|4
|4 - 6
|4
|13.
|Атромитос
|7
|0
|2
|5
|4 - 18
|2
|14.
|Аполлон Смирнис
|6
|0
|1
|5
|3 - 17
|1