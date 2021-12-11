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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Панетоликос
1:0
Второй тайм: 58'

Стадион:
Ионикос
0'
37' Желтая карточка
Санчес Сальвадор
44' Желтая карточка
Ромао Алаиксис
1:0
45' Пенальти
Мендоса Хавьер
45' Желтая карточка
Аосман Аяс
45' Желтая карточка
Дуарте Фредерику
45' Желтая карточка
Валерианос Йоргос
58'

Ход матча

37'
 
Санчес Сальвадор
44'
 
Ромао Алаиксис
45'
Мендоса Хавьер
1:0
45'
 
Аосман Аяс
45'
Дуарте Фредерику
 
45'
 
Валерианос Йоргос

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 9
  • 47 Владение мячом, % 53
Лучшие коэффициенты
Панетоликос
Ничья
Ионикос
2.31
4.60
3.58
Все Коэффициенты
22
Мелиссас
Никос
13
Корнелиус
Дерек
5
Branko
Vrgoc
3
Хухумис
Диамантис
2
Konstantinos
Apostolakis
14
Дуарте
Фредерику
20
Флорес
Дейби
30
Мендоса
Хавьер
4
Fabien
Antunes
25
Морсай
Йонатан
7
Карелис
Никос
94
Хутесиотис
Лефтерис
22
Georgios
Mygas
24
Ромао
Алаиксис
16
Чигринский
Дмитрий
23
Санчес
Сальвадор
15
Валерианос
Йоргос
7
Аосман
Аяс
87
Каньяс
Хосе
31
Киакос
Яннис
92
Reinaldo
Lenis
10
Далсью
Панетоликос
3-5-2
Ионикос
5-3-2

История личных встреч

Панетоликос
Ионикос

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ФЛ
4:0
ФЛ
0:2
ВД
3:0
ВД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вергос Николаос 4 (1) 0.31
Карелис Никос 2 0.15
Дуарте Фредерику 1 0.08
Мендоса Хавьер 1 (1) 0.08
Жестед Рюди 1 0.08
Вароне Иван 1 0.08
Флорес Дейби 1 0.08
Диас Хорхе 1 0.08
Морсай Йонатан 1 0.08
Барбоза Элдер 0 0
Льюй Брайан 0 0
Хухумис Диамантис 0 0
Малис Александрос 0 0
Ионикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аосман Аяс 5 (1) 0.38
Тюрам Рожерио 2 0.15
Reinaldo Lenis 1 0.08
Каньяс Хосе 1 0.08
Санчес Сальвадор 1 0.08
Вафеас Никос 1 0.08
Киакос Яннис 0 0

Карточки

Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корнелиус Дерек 5 0
Дуарте Фредерику 5 0
Льюй Брайан 3 0
Мелиссас Никос 3 0
Хухумис Диамантис 2 0
Мендоса Хавьер 2 0
Флорес Дейби 2 0
Fabien Antunes 2 0
Морсай Йонатан 2 0
Малис Александрос 2 0
Карелис Никос 1 0
Белевонис Христос 1 0
Вароне Иван 1 0
Konstantinos Apostolakis 1 0
Цигарас Ангелос 1 0
Ионикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромао Алаиксис 4 1
Georgios Mygas 5 0
Санчес Сальвадор 3 1
Далсью 2 1
Чигринский Дмитрий 3 0
Валерианос Йоргос 3 0
Кабрал Джерсон 3 0
Аосман Аяс 3 0
Giannis Gotsoulias 2 0
Тюрам Рожерио 2 0
Eleftherios Matsoukas 1 0
Reinaldo Lenis 1 0
Хутесиотис Лефтерис 1 0
Киакос Яннис 1 0
Georgios Manalis 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
1
17%
1
25%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
10
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
25%
2
20%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
2
25%
1
10%
76-90

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
14%
76-90

Пропущено

14
6
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
3
50%
16-30
6
43%
0
0%
31-45
3
21%
2
33%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

13
11
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
2
15%
2
18%
1-15
3
23%
2
18%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
2
15%
3
27%
46-60
3
23%
1
9%
61-75
2
15%
1
9%
76-90

Пропущено

22
16
13 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
4
18%
2
13%
1-15
2
9%
4
25%
16-30
7
32%
2
13%
31-45
3
14%
4
25%
46-60
4
18%
2
13%
61-75
2
9%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Панетоликос
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Волос - Панетоликос 1:2 Ники Волоу - Панетоликос 0:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0
ПАС Янина - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Панахаики - Панетоликос 1:2 Арис Салоники - Панетоликос 5:1 Панетоликос - ОФИ 1:2 Панетоликос - АЕК 1:3 Ламия - Панетоликос 2:2 Панетоликос - ПАОК 1:2 Атромитос - Панетоликос 1:2 Панетоликос - Астерас 0:0 ОФИ - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Атромитос 1:3 ПАС Янина - Панетоликос 0:1 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Волос - Панетоликос 3:1 Лариса - Панетоликос 1:1
Ионикос
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ионикос - ПАОК 3:2 Ламия - Ионикос 2:0 ОФИ - Ионикос 2:1 Ионикос - Астерас 1:1
Олимпиакос - Ионикос 1:0 Ионикос - Волос 1:1 Ксанти - Ионикос 1:2 Атромитос - Ионикос 0:2 Панатинаикос - Ионикос 4:1 Ионикос - Ламия 1:2 Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0 Ионикос - ПАС Янина 0:0 Ионикос - Арис Салоники 1:0 АЕК - Ионикос 3:0 Ионикос - Эрготелис 2:1 Диагорас Родос - Ионикос 3:5 Ионикос - Ксанти 0:2 Киссамикос - Ионикос 1:0 Ионикос - Левадиакос 2:3 Ионикос - Киссамикос 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 12 10 2 0 23 - 9 32
2. АЕК 0:0 13 8 3 2 25 - 14 27
3. Арис Салоники 12 7 2 3 15 - 11 23
4. ПАС Янина 13 6 4 3 19 - 10 22
5. Панатинаикос 13 6 2 5 22 - 11 20
6. ПАОК 12 6 1 5 22 - 17 19
7. ОФИ 12 4 6 2 14 - 12 18
8. Панетоликос 1:0 13 4 2 7 13 - 23 14
9. Волос 13 4 2 7 22 - 27 14
10. Астерас 0:0 13 3 5 5 12 - 12 14
11. Ионикос 0:1 13 3 4 6 11 - 17 13
12. Ламия 12 2 4 6 10 - 15 10
13. Атромитос 13 2 3 8 13 - 27 9
14. Аполлон Смирнис 12 1 4 7 7 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 7 5 1 1 18 - 5 16
2. АЕК 0:0 6 5 0 1 12 - 4 15
3. Олимпиакос 6 4 2 0 9 - 3 14
4. ПАС Янина 7 3 2 2 11 - 8 11
5. Арис Салоники 6 3 2 1 7 - 6 11
6. ОФИ 7 2 3 2 9 - 10 9
7. Волос 7 3 0 4 10 - 11 9
8. Ионикос 0:1 6 2 3 1 7 - 6 9
9. Атромитос 6 2 1 3 9 - 9 7
10. ПАОК 5 2 1 2 10 - 7 7
11. Астерас 0:0 6 2 1 3 8 - 7 7
12. Панетоликос 1:0 7 2 1 4 6 - 9 7
13. Аполлон Смирнис 6 1 3 2 4 - 6 6
14. Ламия 6 0 2 4 6 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 6 6 0 0 14 - 6 18
2. ПАОК 7 4 0 3 12 - 10 12
3. АЕК 0:0 7 3 3 1 13 - 10 12
4. Арис Салоники 6 4 0 2 8 - 5 12
5. ПАС Янина 6 3 2 1 8 - 2 11
6. ОФИ 5 2 3 0 5 - 2 9
7. Ламия 6 2 2 2 4 - 4 8
8. Панетоликос 1:0 6 2 1 3 7 - 14 7
9. Астерас 0:0 7 1 4 2 4 - 5 7
10. Волос 6 1 2 3 12 - 16 5
11. Панатинаикос 6 1 1 4 4 - 6 4
12. Ионикос 0:1 7 1 1 5 4 - 11 4
13. Атромитос 7 0 2 5 4 - 18 2
14. Аполлон Смирнис 6 0 1 5 3 - 17 1
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Лучшие коэффициенты
Панетоликос
Ничья
Ионикос
2.31
4.60
3.58
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Панетоликос 1:0 Ионикос онлайн


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Ионикос

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