Греция: Суперлига 2021-2022
2:2
Конец матча
Стадион: Панетоликос
37' Желтая карточкаСанчес Сальвадор
44' Желтая карточкаРомао Алаиксис
1:0
45' ПенальтиМендоса Хавьер
45' Желтая карточкаАосман Аяс
45' Желтая карточкаДуарте Фредерику
45' Желтая карточкаВалерианос Йоргос
61' Желтая карточкаБарбоза Элдер
2:0
68' ГолДуарте Фредерику
2:1
71' ГолДалсью
73' Желтая карточкаМорсай Йонатан
73' Желтая карточкаКаньяс Хосе
75' Вторая желтая карточкаРомао Алаиксис
75' Желтая карточкаВергос Николаос
2:2
90' ГолВафеас Никос
Ход матча
37'
44'
45'
1:0
45'
45'
61'
68'
71'
2:1
73'
73'
75'
75'
90'
2:2
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 7
-
4 Угловые 7
-
1 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 13
-
44 Владение мячом, % 56
20
Флорес
Дейби
87
Каньяс
Хосе
31
Киакос
Яннис
10
Далсью
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
87 Каньяс ХосеПолузащитник
-
31 Киакос ЯннисПолузащитник
- Нападающий
-
10 ДалсьюНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Dimitrios Spanos
История личных встреч
Панетоликос
Ионикос
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вергос Николаос
|4 (1)
|0.31
|Дуарте Фредерику
|2
|0.15
|Карелис Никос
|2
|0.15
|Мендоса Хавьер
|1 (1)
|0.08
|Жестед Рюди
|1
|0.08
|Вароне Иван
|1
|0.08
|Флорес Дейби
|1
|0.08
|Диас Хорхе
|1
|0.08
|Морсай Йонатан
|1
|0.08
|Барбоза Элдер
|0
|0
|Льюй Брайан
|0
|0
|Хухумис Диамантис
|0
|0
|Малис Александрос
|0
|0
Ионикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аосман Аяс
|5 (1)
|0.38
|Тюрам Рожерио
|2
|0.15
|Вафеас Никос
|2
|0.15
|Reinaldo Lenis
|1
|0.08
|Каньяс Хосе
|1
|0.08
|Далсью
|1
|0.08
|Санчес Сальвадор
|1
|0.08
|Киакос Яннис
|0
|0
Карточки
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корнелиус Дерек
|5
|0
|Дуарте Фредерику
|5
|0
|Льюй Брайан
|3
|0
|Мелиссас Никос
|3
|0
|Морсай Йонатан
|3
|0
|Хухумис Диамантис
|2
|0
|Мендоса Хавьер
|2
|0
|Флорес Дейби
|2
|0
|Fabien Antunes
|2
|0
|Малис Александрос
|2
|0
|Барбоза Элдер
|1
|0
|Карелис Никос
|1
|0
|Белевонис Христос
|1
|0
|Вароне Иван
|1
|0
|Вергос Николаос
|1
|0
|Konstantinos Apostolakis
|1
|0
|Цигарас Ангелос
|1
|0
Ионикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромао Алаиксис
|4
|2
|Georgios Mygas
|5
|0
|Санчес Сальвадор
|3
|1
|Далсью
|2
|1
|Чигринский Дмитрий
|3
|0
|Валерианос Йоргос
|3
|0
|Кабрал Джерсон
|3
|0
|Аосман Аяс
|3
|0
|Giannis Gotsoulias
|2
|0
|Тюрам Рожерио
|2
|0
|Каньяс Хосе
|1
|0
|Eleftherios Matsoukas
|1
|0
|Reinaldo Lenis
|1
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|1
|0
|Киакос Яннис
|1
|0
|Georgios Manalis
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
6
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
1
13%
1
17%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
2
25%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
10
12
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
2
20%
2
17%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
1
10%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
30%
3
25%
61-75
3
30%
1
8%
76-90
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
14%
76-90
Пропущено
14
6
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
3
50%
16-30
6
43%
0
0%
31-45
3
21%
2
33%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
15
13
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
2
13%
2
15%
1-15
3
20%
2
15%
16-30
2
13%
2
15%
31-45
2
13%
3
23%
46-60
4
27%
2
15%
61-75
2
13%
2
15%
76-90
Пропущено
24
18
13 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
4
17%
2
11%
1-15
2
8%
4
22%
16-30
7
29%
29%
3
17%
31-45
3
13%
4
22%
46-60
5
21%
3
17%
61-75
3
13%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Панетоликос
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Волос - Панетоликос 1:2 Ники Волоу - Панетоликос 0:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0
ПАС Янина - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Панахаики - Панетоликос 1:2 Арис Салоники - Панетоликос 5:1 Панетоликос - ОФИ 1:2 Панетоликос - АЕК 1:3 Ламия - Панетоликос 2:2 Панетоликос - ПАОК 1:2 Атромитос - Панетоликос 1:2 Панетоликос - Астерас 0:0 ОФИ - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Атромитос 1:3 ПАС Янина - Панетоликос 0:1 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Волос - Панетоликос 3:1 Лариса - Панетоликос 1:1
Ионикос
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ионикос - ПАОК 3:2 Ламия - Ионикос 2:0 ОФИ - Ионикос 2:1 Ионикос - Астерас 1:1
Олимпиакос - Ионикос 1:0 Ионикос - Волос 1:1 Ксанти - Ионикос 1:2 Атромитос - Ионикос 0:2 Панатинаикос - Ионикос 4:1 Ионикос - Ламия 1:2 Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0 Ионикос - ПАС Янина 0:0 Ионикос - Арис Салоники 1:0 АЕК - Ионикос 3:0 Ионикос - Эрготелис 2:1 Диагорас Родос - Ионикос 3:5 Ионикос - Ксанти 0:2 Киссамикос - Ионикос 1:0 Ионикос - Левадиакос 2:3 Ионикос - Киссамикос 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|12
|10
|2
|0
|23 - 9
|32
|2.
|АЕК
|13
|8
|3
|2
|25 - 14
|27
|3.
|Арис Салоники
|12
|7
|2
|3
|15 - 11
|23
|4.
|ПАС Янина
|13
|6
|4
|3
|19 - 10
|22
|5.
|Панатинаикос
|13
|6
|2
|5
|22 - 11
|20
|6.
|ПАОК
|12
|6
|1
|5
|22 - 17
|19
|7.
|ОФИ
|12
|4
|6
|2
|14 - 12
|18
|8.
|Волос
|13
|4
|2
|7
|22 - 27
|14
|9.
|Астерас
|13
|3
|5
|5
|12 - 12
|14
|10.
|Ионикос
|13
|3
|5
|5
|13 - 18
|14
|11.
|Панетоликос
|13
|3
|3
|7
|14 - 25
|12
|12.
|Ламия
|12
|2
|4
|6
|10 - 15
|10
|13.
|Атромитос
|13
|2
|3
|8
|13 - 27
|9
|14.
|Аполлон Смирнис
|12
|1
|4
|7
|7 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|7
|5
|1
|1
|18 - 5
|16
|2.
|АЕК
|6
|5
|0
|1
|12 - 4
|15
|3.
|Олимпиакос
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|4.
|ПАС Янина
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|5.
|Арис Салоники
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|6.
|ОФИ
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|7.
|Волос
|7
|3
|0
|4
|10 - 11
|9
|8.
|Ионикос
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|9.
|Атромитос
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|10.
|ПАОК
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|11.
|Астерас
|6
|2
|1
|3
|8 - 7
|7
|12.
|Аполлон Смирнис
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|13.
|Панетоликос
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|14.
|Ламия
|6
|0
|2
|4
|6 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|6
|6
|0
|0
|14 - 6
|18
|2.
|ПАОК
|7
|4
|0
|3
|12 - 10
|12
|3.
|АЕК
|7
|3
|3
|1
|13 - 10
|12
|4.
|Арис Салоники
|6
|4
|0
|2
|8 - 5
|12
|5.
|ПАС Янина
|6
|3
|2
|1
|8 - 2
|11
|6.
|ОФИ
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|7.
|Ламия
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|8.
|Панетоликос
|6
|2
|1
|3
|7 - 14
|7
|9.
|Астерас
|7
|1
|4
|2
|4 - 5
|7
|10.
|Волос
|6
|1
|2
|3
|12 - 16
|5
|11.
|Ионикос
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|12.
|Панатинаикос
|6
|1
|1
|4
|4 - 6
|4
|13.
|Атромитос
|7
|0
|2
|5
|4 - 18
|2
|14.
|Аполлон Смирнис
|6
|0
|1
|5
|3 - 17
|1