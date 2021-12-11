Италия: Серия A 2021-2022
0:0
Первый тайм: 18'
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо
16' Желтая карточкаПеллегрини Лука
Ход матча
16'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
13
Модоло
Марко
44
Ампаду
Этан
10
Араму
Маттиа
14
Анри
Тома
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Ампаду ЭтанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Араму МаттиаПолузащитник
-
14 Анри ТомаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Перец ДорПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дзанетти Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Дибала ПаулоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Перин МаттиаВратарь
- Защитник
-
12 Алекс СандроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
46 Соуле МатиасПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Кин МойзеНападающий
-
21 Жорже КайоНападающий
-
Главный тренер: Аллегри Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Араму Маттиа
|4 (2)
|0.25
|Окереке Давид
|4
|0.25
|Анри Тома
|2
|0.13
|Чеккарони Пьетро
|2
|0.13
|Бузио Джанлука
|1
|0.06
|Чрнигой Домен
|1
|0.06
|Кальдара Маттиа
|1
|0.06
|Ампаду Этан
|0
|0
|Молинаро Кристиан
|0
|0
|Хейманс Дан
|0
|0
|Йонсен Деннис
|0
|0
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|5 (1)
|0.31
|Куадрадо Хуан
|3
|0.19
|Мората Альваро
|3
|0.19
|Бонуччи Леонардо
|3 (3)
|0.19
|Локателли Мануэль
|2
|0.13
|Кин Мойзе
|2
|0.13
|Маккенни Уэстон
|2
|0.13
|Кьеза Федерико
|1
|0.06
|Де Лихт Маттайс
|1
|0.06
|Бернардески Федерико
|0
|0
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|Кулушевски Деян
|0
|0
|Данило Луис
|0
|0
|Рабио Адриен
|0
|0
Карточки
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ампаду Этан
|5
|1
|Чеккарони Пьетро
|3
|1
|Араму Маттиа
|4
|0
|Хейманс Дан
|4
|0
|Кальдара Маттиа
|3
|0
|Маццокки Паскуале
|3
|0
|Вакка Антонио
|3
|0
|Бузио Джанлука
|3
|0
|Занетти Паоло
|2
|0
|Ромеро Серхио
|2
|0
|Хапс Ридгесиано
|2
|0
|Форте Франческо
|2
|0
|Анри Тома
|2
|0
|Кийине Софиан
|2
|0
|Йонсен Деннис
|2
|0
|Чрнигой Домен
|1
|0
|Маенпяя Ники
|1
|0
|Леццерини Лука
|1
|0
|Эбюэхи Тайронн
|1
|0
|Фьордилино Антонио
|1
|0
|Шнегг Давид
|1
|0
|Тессманн Таннер
|1
|0
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куадрадо Хуан
|4
|0
|Данило Луис
|4
|0
|Мората Альваро
|3
|0
|Локателли Мануэль
|3
|0
|Кьеллини Джорджо
|2
|0
|Щесны Войцех
|2
|0
|Бернардески Федерико
|2
|0
|Кин Мойзе
|2
|0
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Бонуччи Леонардо
|1
|0
|Алекс Сандро
|1
|0
|Дибала Пауло
|1
|0
|Де Шильо Маттиа
|1
|0
|Рабио Адриен
|1
|0
|Ругани Даниэле
|1
|0
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|Мело Артур
|1
|0
|Пеллегрини Лука
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
|Массимилиано Аллегри
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
13
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
3
27%
2
15%
1-15
2
18%
4
31%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
3
23%
61-75
1
9%
4
31%
76-90
Пропущено
12
9
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
8%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
25%
1
11%
31-45
1
8%
3
33%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
4
33%
2
22%
76-90
Забито
6
9
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
1
17%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
3
33%
76-90
Пропущено
15
7
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
2
29%
16-30
1
7%
2
29%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
6
40%
0
0%
61-75
3
20%
3
43%
76-90
Забито
17
22
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 11
6 Не забивали 2
4
24%
5
23%
1-15
2
12%
5
23%
16-30
2
12%
1
5%
31-45
3
18%
1
5%
46-60
4
24%
3
14%
61-75
2
12%
7
32%
76-90
Пропущено
27
16
9 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
3
11%
2
13%
1-15
2
7%
3
19%
16-30
4
15%
3
19%
31-45
2
7%
3
19%
46-60
9
33%
0
0%
61-75
7
26%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Венеция
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Венеция - Верона 3:4 Аталанта - Венеция 4:0 Венеция - Интер Милан 0:2 Болонья - Венеция 0:1
Табор Сежана - Венеция 2:1 Венеция - Рома 3:2 Дженоа - Венеция 0:0 Венеция - Салернитана 1:2 Сассуоло - Венеция 3:1 Венеция - Фиорентина 1:0 Кальяри - Венеция 1:1 Венеция - Торино 1:1 Милан - Венеция 2:0 Венеция - Специя 1:2 Эмполи - Венеция 1:2 Брешия - Венеция 4:0 Удинезе - Венеция 3:0 Наполи - Венеция 2:0 Венеция - Фрозиноне 1:1 Гронинген - Венеция 0:0
Ювентус
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Ювентус - Мальмё 1:0 Ювентус - Дженоа 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2 Ювентус - Аталанта 0:1
Челси - Ювентус 4:0 Лацио - Ювентус 0:2 Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Зенит 4:2 Верона - Ювентус 2:1 Ювентус - Сассуоло 1:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Зенит - Ювентус 0:1 Ювентус - Рома 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Ювентус - Челси 1:0 Ювентус - Сампдория 3:2 Специя - Ювентус 2:3 Ювентус - Милан 1:1 Мальмё - Ювентус 0:3 Наполи - Ювентус 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|35 - 18
|38
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|39 - 15
|37
|3.
|Наполи
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|34 - 12
|36
|4.
|Аталанта
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|35 - 19
|34
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|10
|0
|7
|31 - 22
|30
|6.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|17
|8
|4
|5
|22 - 16
|28
|7.
|Лацио
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|32 - 30
|25
|8.
|Рома
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|24 - 19
|25
|9.
|Болонья
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|23 - 27
|24
|10.
|Верона
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|32 - 28
|23
|11.
|Эмполи
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|26 - 29
|23
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|26 - 25
|20
|13.
|Торино
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 17
|19
|14.
|Сампдория
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|25 - 33
|18
|15.
|Удинезе
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|21 - 27
|16
|16.
|Венеция
|0:0 Заявка
|17
|4
|4
|9
|15 - 29
|16
|17.
|Специя
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 36
|12
|18.
|Дженоа
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|18 - 34
|10
|19.
|Кальяри
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|17 - 30
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|11 - 37
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 5
|19
|2.
|Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 7
|19
|3.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|21 - 10
|18
|4.
|Лацио
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 12
|17
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 6
|17
|6.
|Болонья
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 12
|16
|7.
|Верона
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 11
|16
|8.
|Рома
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 7
|16
|9.
|Торино
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|10.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|11.
|Аталанта
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|17 - 11
|12
|12.
|Эмполи
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|14 - 20
|10
|13.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 11
|10
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|15.
|Сампдория
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 20
|8
|16.
|Специя
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|17.
|Венеция
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|18.
|Кальяри
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 15
|7
|19.
|Салернитана
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 16
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|8 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|18 - 8
|22
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 9
|20
|3.
|Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 11
|19
|4.
|Наполи
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|5.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 9
|15
|6.
|Эмполи
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|10 - 12
|12
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 15
|11
|9.
|Сампдория
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|10.
|Рома
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|14 - 12
|9
|11.
|Венеция
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 16
|8
|12.
|Болонья
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 15
|8
|13.
|Лацио
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 18
|8
|14.
|Верона
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|14 - 17
|7
|15.
|Дженоа
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 17
|7
|16.
|Удинезе
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 16
|6
|17.
|Торино
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 8
|5
|18.
|Специя
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 25
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 21
|4
|20.
|Кальяри
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 15
|3
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Венеция 0:0 Ювентус
Исход игры
Венеция
2.7% (4)
Ничья
1.4% (2)
Ювентус
95.9% (142)
Тотал 2.5
Больше
52.52% (73)
Меньше
47.48% (66)
Обе команды забьют
Да
48.92% (68)
Нет
51.08% (71)
Популярный счёт
0:2 Ювентус
33.8% (50)
1:2 Ювентус
28.4% (42)
1:3 Ювентус
12.8% (19)
0:1 Ювентус
10.1% (15)
0:3 Ювентус
4.1% (6)
1:4 Ювентус
1.4% (2)
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