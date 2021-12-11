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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Венеция
0:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
Ювентус
0'
16' Желтая карточка
Пеллегрини Лука
18'

Ход матча

12'
 
Жорже Кайо
Дибала Пауло
16'
 
Пеллегрини Лука

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 148
Венеция 2.7% (4)
X 1.4% (2)
Ювентус 95.9% (142)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Венеция
Ничья
Ювентус
9.30
4.97
1.58
Все Коэффициенты
Новости
88
Ромеро
Серхио
22
Эбюэхи
Тайронн
31
Кальдара
Маттиа
13
Модоло
Марко
55
Хапс
Ридгесиано
33
Чрнигой
Домен
44
Ампаду
Этан
27
Бузио
Джанлука
10
Араму
Маттиа
14
Анри
Тома
17
Йонсен
Деннис
1
Щесны
Войцех
2
Де
Шильо
Маттиа
19
Бонуччи
Леонардо
4
Де
Лихт
Маттайс
17
Пеллегрини
Лука
27
Локателли
Мануэль
25
Рабио
Адриен
11
Куадрадо
Хуан
10
Дибала
Пауло
20
Бернардески
Федерико
9
Мората
Альваро
Венеция
4-3-1-2
Ювентус
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Араму Маттиа 4 (2) 0.25
Окереке Давид 4 0.25
Анри Тома 2 0.13
Чеккарони Пьетро 2 0.13
Бузио Джанлука 1 0.06
Чрнигой Домен 1 0.06
Кальдара Маттиа 1 0.06
Ампаду Этан 0 0
Молинаро Кристиан 0 0
Хейманс Дан 0 0
Йонсен Деннис 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 5 (1) 0.31
Куадрадо Хуан 3 0.19
Мората Альваро 3 0.19
Бонуччи Леонардо 3 (3) 0.19
Локателли Мануэль 2 0.13
Кин Мойзе 2 0.13
Маккенни Уэстон 2 0.13
Кьеза Федерико 1 0.06
Де Лихт Маттайс 1 0.06
Бернардески Федерико 0 0
Бентанкур Родриго 0 0
Кулушевски Деян 0 0
Данило Луис 0 0
Рабио Адриен 0 0

Карточки

Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ампаду Этан 5 1
Чеккарони Пьетро 3 1
Араму Маттиа 4 0
Хейманс Дан 4 0
Кальдара Маттиа 3 0
Маццокки Паскуале 3 0
Вакка Антонио 3 0
Бузио Джанлука 3 0
Занетти Паоло 2 0
Ромеро Серхио 2 0
Хапс Ридгесиано 2 0
Форте Франческо 2 0
Анри Тома 2 0
Кийине Софиан 2 0
Йонсен Деннис 2 0
Чрнигой Домен 1 0
Маенпяя Ники 1 0
Леццерини Лука 1 0
Эбюэхи Тайронн 1 0
Фьордилино Антонио 1 0
Шнегг Давид 1 0
Тессманн Таннер 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куадрадо Хуан 4 0
Данило Луис 4 0
Мората Альваро 3 0
Локателли Мануэль 3 0
Кьеллини Джорджо 2 0
Щесны Войцех 2 0
Бернардески Федерико 2 0
Кин Мойзе 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Бонуччи Леонардо 1 0
Алекс Сандро 1 0
Дибала Пауло 1 0
Де Шильо Маттиа 1 0
Рабио Адриен 1 0
Ругани Даниэле 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Мело Артур 1 0
Пеллегрини Лука 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Массимилиано Аллегри 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
13
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
3
27%
2
15%
1-15
2
18%
4
31%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
3
23%
61-75
1
9%
4
31%
76-90

Пропущено

12
9
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
8%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
25%
1
11%
31-45
1
8%
3
33%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
4
33%
2
22%
76-90

Забито

6
9
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
1
17%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
3
33%
76-90

Пропущено

15
7
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
2
29%
16-30
1
7%
2
29%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
6
40%
0
0%
61-75
3
20%
3
43%
76-90

Забито

17
22
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 11
6 Не забивали 2
4
24%
5
23%
1-15
2
12%
5
23%
16-30
2
12%
1
5%
31-45
3
18%
1
5%
46-60
4
24%
3
14%
61-75
2
12%
7
32%
76-90

Пропущено

27
16
9 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
3
11%
2
13%
1-15
2
7%
3
19%
16-30
4
15%
3
19%
31-45
2
7%
3
19%
46-60
9
33%
0
0%
61-75
7
26%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Венеция
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Венеция - Верона 3:4 Аталанта - Венеция 4:0 Венеция - Интер Милан 0:2 Болонья - Венеция 0:1
Табор Сежана - Венеция 2:1 Венеция - Рома 3:2 Дженоа - Венеция 0:0 Венеция - Салернитана 1:2 Сассуоло - Венеция 3:1 Венеция - Фиорентина 1:0 Кальяри - Венеция 1:1 Венеция - Торино 1:1 Милан - Венеция 2:0 Венеция - Специя 1:2 Эмполи - Венеция 1:2 Брешия - Венеция 4:0 Удинезе - Венеция 3:0 Наполи - Венеция 2:0 Венеция - Фрозиноне 1:1 Гронинген - Венеция 0:0
Ювентус
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Ювентус - Мальмё 1:0 Ювентус - Дженоа 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2 Ювентус - Аталанта 0:1
Челси - Ювентус 4:0 Лацио - Ювентус 0:2 Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Зенит 4:2 Верона - Ювентус 2:1 Ювентус - Сассуоло 1:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Зенит - Ювентус 0:1 Ювентус - Рома 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Ювентус - Челси 1:0 Ювентус - Сампдория 3:2 Специя - Ювентус 2:3 Ювентус - Милан 1:1 Мальмё - Ювентус 0:3 Наполи - Ювентус 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 16 12 2 2 35 - 18 38
2. Интер Милан Заявка 16 11 4 1 39 - 15 37
3. Наполи Заявка 16 11 3 2 34 - 12 36
4. Аталанта Заявка 16 10 4 2 35 - 19 34
5. Фиорентина Заявка 17 10 0 7 31 - 22 30
6. Ювентус 0:0 Заявка 17 8 4 5 22 - 16 28
7. Лацио Заявка 16 7 4 5 32 - 30 25
8. Рома Заявка 16 8 1 7 24 - 19 25
9. Болонья Заявка 16 7 3 6 23 - 27 24
10. Верона Заявка 16 6 5 5 32 - 28 23
11. Эмполи Заявка 16 7 2 7 26 - 29 23
12. Сассуоло Заявка 16 5 5 6 26 - 25 20
13. Торино Заявка 16 5 4 7 20 - 17 19
14. Сампдория Заявка 17 5 3 9 25 - 33 18
15. Удинезе Заявка 16 3 7 6 21 - 27 16
16. Венеция 0:0 Заявка 17 4 4 9 15 - 29 16
17. Специя Заявка 16 3 3 10 17 - 36 12
18. Дженоа Заявка 17 1 7 9 18 - 34 10
19. Кальяри Заявка 16 1 7 8 17 - 30 10
20. Салернитана Заявка 17 2 2 13 11 - 37 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 8 6 1 1 17 - 5 19
2. Милан Заявка 8 6 1 1 16 - 7 19
3. Фиорентина Заявка 8 6 0 2 21 - 10 18
4. Лацио Заявка 8 5 2 1 22 - 12 17
5. Интер Милан Заявка 7 5 2 0 20 - 6 17
6. Болонья Заявка 9 5 1 3 16 - 12 16
7. Верона Заявка 8 5 1 2 18 - 11 16
8. Рома Заявка 8 5 1 2 10 - 7 16
9. Торино Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
10. Ювентус 0:0 Заявка 8 4 1 3 9 - 7 13
11. Аталанта Заявка 8 3 3 2 17 - 11 12
12. Эмполи Заявка 9 3 1 5 14 - 20 10
13. Удинезе Заявка 8 2 4 2 10 - 11 10
14. Сассуоло Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
15. Сампдория Заявка 9 2 2 5 13 - 20 8
16. Специя Заявка 8 2 2 4 9 - 11 8
17. Венеция 0:0 Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
18. Кальяри Заявка 9 1 4 4 12 - 15 7
19. Салернитана Заявка 8 1 1 6 5 - 16 4
20. Дженоа Заявка 8 0 3 5 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 8 7 1 0 18 - 8 22
2. Интер Милан Заявка 9 6 2 1 19 - 9 20
3. Милан Заявка 8 6 1 1 19 - 11 19
4. Наполи Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
5. Ювентус 0:0 Заявка 9 4 3 2 13 - 9 15
6. Эмполи Заявка 7 4 1 2 12 - 9 13
7. Фиорентина Заявка 9 4 0 5 10 - 12 12
8. Сассуоло Заявка 8 3 2 3 16 - 15 11
9. Сампдория Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
10. Рома Заявка 8 3 0 5 14 - 12 9
11. Венеция 0:0 Заявка 9 2 2 5 5 - 16 8
12. Болонья Заявка 7 2 2 3 7 - 15 8
13. Лацио Заявка 8 2 2 4 10 - 18 8
14. Верона Заявка 8 1 4 3 14 - 17 7
15. Дженоа Заявка 9 1 4 4 10 - 17 7
16. Удинезе Заявка 8 1 3 4 11 - 16 6
17. Торино Заявка 8 1 2 5 4 - 8 5
18. Специя Заявка 8 1 1 6 8 - 25 4
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 6 - 21 4
20. Кальяри Заявка 7 0 3 4 5 - 15 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • 17'
    Ампаду навесил в перчатки Щесны.
  • Желтая карточка
    15'
    Пеллегрини получил жёлтую карточку за то, что не по правилам остановил Тома Анри.
  • 15'
    Куадрадо дальней попыткой отправил мяч рядом с левым углом.
  • 14'
    У "Ювентуса" большое территориальное преимущество, хотя он славится оборонительным футболом.
  • Угловой
    13'
    И сразу Кайо Жорже мог забить головой на дальней штанге после навеса Куадрадо с углового и скидки Де Лихта. Но полетел мяч выше створа.
  • Замена
    12'
    У Дибалы тоже травма - его меняет Кайо Жорже.
  • Травма, повреждение
    12'
    Араму Маттиа получает медицинскую помощь.
  • 11'
    После розыгрыша корнера и последовавшей подачи Чрнигой головой скинул мяч в руки Ромеро.
  • Угловой
    10'
    Кудрадо навесил со штрафного с правого фланга, Ромеро не стал играть в мяч, и в итоге "бьянконери" заработали угловой.
  • 10'
    Куадрадо размашисто пробил с дальней дистанции и попал мячом в игрока соперника.
  • 9'
    Не особо высокий пока что темп игры.
  • 8'
    Дибала пробил метров с 17 с отскоком от газона - в руки голкиперу.
  • Фол, нарушение
    7'
    Де Лихт зацепил Тома Анри в центре поля.
  • Угловой
    6'
    Угловой с левого края исполнил "Юве". Плохо исполнил. Мяч ушёл за лицевую.
  • 5'
    Да, так и получилось, после чего Ромеро выбил мяч кулаками.
  • Фол, нарушение
    5'
    Куадрадо подаст штрафной с правого фланга.
  • Фол, нарушение
    4'
    Теперь Мората заработал на себе фол на чужой половине поля.
  • Фол, нарушение
    3'
    Тома Анри сфолил в центре поля в течение минуты сначала против Рабио, а затем против Мораты.
  • 2'
    "Ювентус" в жёлтой форме, а "Венеция" в чёрной.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Венеция 0:0 Ювентус онлайн


Прогнозы на матч Венеция 0:0 Ювентус

Исход игры
Венеция
2.7% (4)
Ничья
1.4% (2)
Ювентус
95.9% (142)
Тотал 2.5
Больше
52.52% (73)
Меньше
47.48% (66)
Обе команды забьют
Да
48.92% (68)
Нет
51.08% (71)
Популярный счёт
0:2 Ювентус
33.8% (50)
1:2 Ювентус
28.4% (42)
1:3 Ювентус
12.8% (19)
0:1 Ювентус
10.1% (15)
0:3 Ювентус
4.1% (6)
1:4 Ювентус
1.4% (2)
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Венеция
Ювентус

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