И сразу Кайо Жорже мог забить головой на дальней штанге после навеса Куадрадо с углового и скидки Де Лихта. Но полетел мяч выше створа.

У "Ювентуса" большое территориальное преимущество, хотя он славится оборонительным футболом.

Куадрадо дальней попыткой отправил мяч рядом с левым углом.

Пеллегрини получил жёлтую карточку за то, что не по правилам остановил Тома Анри.

12' У Дибалы тоже травма - его меняет Кайо Жорже.

12' Араму Маттиа получает медицинскую помощь.

11' После розыгрыша корнера и последовавшей подачи Чрнигой головой скинул мяч в руки Ромеро.

10' Кудрадо навесил со штрафного с правого фланга, Ромеро не стал играть в мяч, и в итоге "бьянконери" заработали угловой.

10' Куадрадо размашисто пробил с дальней дистанции и попал мячом в игрока соперника.

9' Не особо высокий пока что темп игры.

8' Дибала пробил метров с 17 с отскоком от газона - в руки голкиперу.

7' Де Лихт зацепил Тома Анри в центре поля.

6' Угловой с левого края исполнил "Юве". Плохо исполнил. Мяч ушёл за лицевую.

5' Да, так и получилось, после чего Ромеро выбил мяч кулаками.

5' Куадрадо подаст штрафной с правого фланга.

4' Теперь Мората заработал на себе фол на чужой половине поля.

3' Тома Анри сфолил в центре поля в течение минуты сначала против Рабио, а затем против Мораты.

2' "Ювентус" в жёлтой форме, а "Венеция" в чёрной.