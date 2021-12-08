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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Венеция
 
Позже

Стадион:
Ювентус

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Араму Маттиа 4 (2) 0.25
Окереке Давид 4 0.25
Анри Тома 2 0.13
Чеккарони Пьетро 2 0.13
Бузио Джанлука 1 0.06
Чрнигой Домен 1 0.06
Кальдара Маттиа 1 0.06
Ампаду Этан 0 0
Молинаро Кристиан 0 0
Хейманс Дан 0 0
Йонсен Деннис 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 5 (1) 0.31
Куадрадо Хуан 3 0.19
Мората Альваро 3 0.19
Бонуччи Леонардо 3 (3) 0.19
Локателли Мануэль 2 0.13
Кин Мойзе 2 0.13
Маккенни Уэстон 2 0.13
Кьеза Федерико 1 0.06
Де Лихт Маттайс 1 0.06
Бернардески Федерико 0 0
Бентанкур Родриго 0 0
Кулушевски Деян 0 0
Данило Луис 0 0
Рабио Адриен 0 0

Карточки

Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ампаду Этан 5 1
Чеккарони Пьетро 3 1
Араму Маттиа 4 0
Хейманс Дан 4 0
Кальдара Маттиа 3 0
Маццокки Паскуале 3 0
Вакка Антонио 3 0
Бузио Джанлука 3 0
Занетти Паоло 2 0
Ромеро Серхио 2 0
Хапс Ридгесиано 2 0
Форте Франческо 2 0
Анри Тома 2 0
Кийине Софиан 2 0
Йонсен Деннис 2 0
Чрнигой Домен 1 0
Маенпяя Ники 1 0
Леццерини Лука 1 0
Эбюэхи Тайронн 1 0
Фьордилино Антонио 1 0
Шнегг Давид 1 0
Тессманн Таннер 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куадрадо Хуан 4 0
Данило Луис 4 0
Мората Альваро 3 0
Локателли Мануэль 3 0
Кьеллини Джорджо 2 0
Щесны Войцех 2 0
Бернардески Федерико 2 0
Кин Мойзе 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Бонуччи Леонардо 1 0
Алекс Сандро 1 0
Дибала Пауло 1 0
Де Шильо Маттиа 1 0
Рабио Адриен 1 0
Ругани Даниэле 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Мело Артур 1 0
Пеллегрини Лука 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Массимилиано Аллегри 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
13
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
3
27%
2
15%
1-15
2
18%
4
31%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
3
23%
61-75
1
9%
4
31%
76-90

Пропущено

12
9
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
8%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
25%
1
11%
31-45
1
8%
3
33%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
4
33%
2
22%
76-90

Забито

6
9
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
1
17%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
3
33%
76-90

Пропущено

15
7
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
2
29%
16-30
1
7%
2
29%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
6
40%
0
0%
61-75
3
20%
3
43%
76-90

Забито

17
22
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 11
6 Не забивали 2
4
24%
5
23%
1-15
2
12%
5
23%
16-30
2
12%
1
5%
31-45
3
18%
1
5%
46-60
4
24%
3
14%
61-75
2
12%
7
32%
76-90

Пропущено

27
16
9 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
3
11%
2
13%
1-15
2
7%
3
19%
16-30
4
15%
3
19%
31-45
2
7%
3
19%
46-60
9
33%
0
0%
61-75
7
26%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Венеция
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Венеция - Верона 3:4 Аталанта - Венеция 4:0 Венеция - Интер Милан 0:2 Болонья - Венеция 0:1
Табор Сежана - Венеция 2:1 Венеция - Рома 3:2 Дженоа - Венеция 0:0 Венеция - Салернитана 1:2 Сассуоло - Венеция 3:1 Венеция - Фиорентина 1:0 Кальяри - Венеция 1:1 Венеция - Торино 1:1 Милан - Венеция 2:0 Венеция - Специя 1:2 Эмполи - Венеция 1:2 Брешия - Венеция 4:0 Удинезе - Венеция 3:0 Наполи - Венеция 2:0 Венеция - Фрозиноне 1:1 Гронинген - Венеция 0:0
Ювентус
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Ювентус - Мальмё 1:0 Ювентус - Дженоа 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2 Ювентус - Аталанта 0:1
Челси - Ювентус 4:0 Лацио - Ювентус 0:2 Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Зенит 4:2 Верона - Ювентус 2:1 Ювентус - Сассуоло 1:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Зенит - Ювентус 0:1 Ювентус - Рома 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Ювентус - Челси 1:0 Ювентус - Сампдория 3:2 Специя - Ювентус 2:3 Ювентус - Милан 1:1 Мальмё - Ювентус 0:3 Наполи - Ювентус 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 16 12 2 2 35 - 18 38
2. Интер Милан Заявка 16 11 4 1 39 - 15 37
3. Наполи Заявка 16 11 3 2 34 - 12 36
4. Аталанта Заявка 16 10 4 2 35 - 19 34
5. Ювентус Заявка 16 8 3 5 22 - 16 27
6. Фиорентина Заявка 16 9 0 7 27 - 22 27
7. Лацио Заявка 16 7 4 5 32 - 30 25
8. Рома Заявка 16 8 1 7 24 - 19 25
9. Болонья Заявка 16 7 3 6 23 - 27 24
10. Верона Заявка 16 6 5 5 32 - 28 23
11. Эмполи Заявка 16 7 2 7 26 - 29 23
12. Сассуоло Заявка 16 5 5 6 26 - 25 20
13. Торино Заявка 16 5 4 7 20 - 17 19
14. Удинезе Заявка 16 3 7 6 21 - 27 16
15. Сампдория Заявка 16 4 3 9 22 - 32 15
16. Венеция Заявка 16 4 3 9 15 - 29 15
17. Специя Заявка 16 3 3 10 17 - 36 12
18. Дженоа Заявка 16 1 7 8 17 - 31 10
19. Кальяри Заявка 16 1 7 8 17 - 30 10
20. Салернитана Заявка 16 2 2 12 11 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 8 6 1 1 17 - 5 19
2. Милан Заявка 8 6 1 1 16 - 7 19
3. Лацио Заявка 8 5 2 1 22 - 12 17
4. Интер Милан Заявка 7 5 2 0 20 - 6 17
5. Болонья Заявка 9 5 1 3 16 - 12 16
6. Верона Заявка 8 5 1 2 18 - 11 16
7. Рома Заявка 8 5 1 2 10 - 7 16
8. Фиорентина Заявка 7 5 0 2 17 - 10 15
9. Торино Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
10. Ювентус Заявка 8 4 1 3 9 - 7 13
11. Аталанта Заявка 8 3 3 2 17 - 11 12
12. Эмполи Заявка 9 3 1 5 14 - 20 10
13. Удинезе Заявка 8 2 4 2 10 - 11 10
14. Сассуоло Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
15. Сампдория Заявка 9 2 2 5 13 - 20 8
16. Специя Заявка 8 2 2 4 9 - 11 8
17. Венеция Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
18. Кальяри Заявка 9 1 4 4 12 - 15 7
19. Салернитана Заявка 8 1 1 6 5 - 16 4
20. Дженоа Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 8 7 1 0 18 - 8 22
2. Интер Милан Заявка 9 6 2 1 19 - 9 20
3. Милан Заявка 8 6 1 1 19 - 11 19
4. Наполи Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
5. Ювентус Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
6. Эмполи Заявка 7 4 1 2 12 - 9 13
7. Фиорентина Заявка 9 4 0 5 10 - 12 12
8. Сассуоло Заявка 8 3 2 3 16 - 15 11
9. Рома Заявка 8 3 0 5 14 - 12 9
10. Венеция Заявка 9 2 2 5 5 - 16 8
11. Болонья Заявка 7 2 2 3 7 - 15 8
12. Лацио Заявка 8 2 2 4 10 - 18 8
13. Сампдория Заявка 7 2 1 4 9 - 12 7
14. Верона Заявка 8 1 4 3 14 - 17 7
15. Дженоа Заявка 9 1 4 4 10 - 17 7
16. Удинезе Заявка 8 1 3 4 11 - 16 6
17. Торино Заявка 8 1 2 5 4 - 8 5
18. Специя Заявка 8 1 1 6 8 - 25 4
19. Салернитана Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
20. Кальяри Заявка 7 0 3 4 5 - 15 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Венеция - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 декабря 2021, осталось 2 дня 8 часов 41 минуту.

    Главный судья: Валери Паоло

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Венеция 4.1% (2)
    X 0% (0)
    Ювентус 95.9% (47)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Венеция
    Ничья
    Ювентус
    8.83
    5.05
    1.44
    Все Коэффициенты
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    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Венеция - Ювентус онлайн


    Прогнозы на матч Венеция - Ювентус

    Исход игры
    Венеция
    4.1% (2)
    Ничья
    0% (0)
    Ювентус
    95.9% (47)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.7% (29)
    Меньше
    38.3% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    57.45% (27)
    Нет
    42.55% (20)
    Популярный счёт
    1:2 Ювентус
    38.8% (19)
    0:2 Ювентус
    32.7% (16)
    1:3 Ювентус
    12.2% (6)
    0:3 Ювентус
    4.1% (2)
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