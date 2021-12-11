Салемакерс с правой половины поля выполнил подачу на левый угол штрафной площади, где оставался Романьоли, мяч полетел слишком сильно и высоко, будет удар от ворот.

Флоренци из центра поля выполнил теперь уже слишком высокий заброс к левому углу штрафной площади "Удинезе" на Ибрагимовича, мяч в итоге достался Молине.

Флоренци с правого фланга выполнил подачу на левый угол вратарской, Молина под давлением соперников решил на этот раз не рисковать и просто выбил мяч на угловой.

Тео с углового выполнил неудачную подачу на ближний угол вратарской, игроки "Удинезе" спокойно выбили мяч за пределы штрафной площади.

Флоренци с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Романьоли головой пробил в правый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели.

31' Угловой у ворот "Удинезе". Флоренци выполнил подачу в центр к линии вратарской, Сильвестри уверенно сыграл на выходе и кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади.

30' Деулофеу разогнал атаку по центру и затем Херард выполнил передачу на правый угол штрафной площади на ход Бету, Меньян вовремя вышел из ворот и перехватил мяч.

29' Крунич выполнил передачу на ход Эрнандесу по левому флангу, Молина прочитал момент и перехватил мяч.

28' Молина с правой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в ближний угол ворот, мяч полетел не очень сильно, Меньян спокойно успел переместиться и намертво поймал его.

27' Флоренци из центра поля выполнил передачу на ход Салемакерсу по правому флангу, Алексис зацепился за мяч и затем выполнил прострел в центр штрафной площади, Ибрагимович в борьбе с Нюйтинком не смог пробить по воротам.

26' Флоренци со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, после серии рикошетов мяч в итоге оказался на левом углу штрафной площади, Ибрагимович выполнил прострел в центр штрафной, никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом по воротам.

25' Фланговый защитник "Удинезе" Неуэн Перес после небольшой паузы получил жёлтую карточку за грубую игру на фланге против Ибрагимовича.

24' Перес на правом фланге огрел по ногам Ибрагимовича. "Милан" тщательно готовится к стандарту.

23' Флоренци с правого фланга выполнил заброс в центр штрафной площади, Ибрагимович в борьбе с соперником не смог добраться до мяча, в итоге он достался Сильвестри.

22' Болельщики "Удинезе" пока недовольство посвистывают, им не нравится, что "Милан" подавляющее время контролирует мяч.

21' В среднем темпе действует "Милан", что как раз помогает "Удинезе" грамотно играть от обороны, длинные передачи к штрафной площади соперника у гостей пока также не работают.

20' Удоги попытался разогнать атаку по левому флангу, но Дестини попал под плотный прессинг Томори и в итоге упустил мяч в аут.

19' Игроки "Милана" продолжают уверенно контролировать мяч в центре поля, а вот как-то развивать свои атаки у команды Стефано Пиоли не получается.

18' Теперь уже Бекао в центре поля нарушил правила против Крунича. За счёт мелкого фола игроки "Удинезе" грамотно срывают атаки соперника.

17' Уолас в центре поля нарушил правила против Беннасера. Игроки "Милана" достаточно быстро разыграли стандарт.

16' Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Бету!!! Беннасер в центре поля выполнил неудачную передачу на Бакайоко, Тьемуэ под давлением Арслана не смог добраться до мяча, далее Толгай-Али разогнал нужную хозяевам поля контратаку. Бету получил передачу на ход по центру и спокойно убежал к линии штрафной площади, Меньян сократил дистанцию и спас свою команду после первого удара по воротам, но затем последовал удачный отскок в пользу Гомеша, который со второй попытки всё же отправил мяч в сетку.

15' Игроки "Милана" пока спокойно контролируют мяч в центре поля, "Удинезе" в свою очередь выжидает момент, чтобы провести быструю контратаку.

14' Деулофеу прошёл по левой половине поля к линии штрафной площади и затем Херард относительно неплохо пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

13' Флоренци из центра поля выполнил заброс к правому углу штрафной площади на ход Ибрагимовичу, теперь уже Златан оказался в небольшом офсайде.

12' Салемакерс в центре поля нарушил правила против Уолоса. "Удинезе" быстро разыграл стандарт.

11' Романьоли выполнил неплохой заброс на ход Тео по левому флангу к линии штрафной площади, фланговый защитник "Милана" забрался в небольшой офсайд.

10' Всё нормально с Арсланом, поднялся Толгай-Али после паузы и показал, что он готов играть дальше.

9' Арслан в борьбе за мяч на половине поля "Милана" в игровом эпизоде получил повреждение в борьбе за мяч с Круничем. Небольшая пауза в игре.

8' Деулофеу по правой половине поля пробежал к линии штрафной площади, после этого Херард выполнил сильный пас на левый угол штрафной площади, пока Бету пытался подстроиться под мяч, момент уже был упущен.

7' Бету после заброса мяча из центра поля на левую половину поля головой сбросил мяч на ход Деулофеу, Романьоли и Томори должны были перехватывать мяч, но защитники "Милана" сыграли не очень согласованно между собой, в итоге после опасной скидки на левый угол вратарской Меньяну пришлось срочно включаться в эпизод, чтобы отвести угрозу от своих ворот.

6' Достаточно спокойно начинается наша игра, пока "Милан" и "Удинезе" примерно на равных владеют мячом, а вот с созданием моментов есть проблемы у обеих команд.

5' Удоги попытался разогнать атаку со своей половине поля, Салемакерс догнал флангового защитника "Удинезе" и в подкате перехватил мяч.

4' Томори из центра поля выполнил неплохой заброс в радиус штрафной площади на Крунича, но Раде сразу же попал под плотный прессинг и в итоге потерял мяч.

3' Теперь уже в центре поля Тео огрел по ногам активного Деулофеу. Игроки "Удинезе" не стали спешить при розыгрыше мяча.

2' Деулофеу перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Милана", у штрафной площади гостей по ногам получил Беннасер.