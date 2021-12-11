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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Удинезе
1:0
Первый тайм: 35'

Стадион:
Милан
0'
1:0
17' Гол
Гомеш Бету
25' Желтая карточка
Перес Неуэн
35'

Ход матча

17'
Гомеш Бету
1:0
25'
Перес Неуэн
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 25 Владение мячом, % 75

Владение мячом

Прогнозы 156
Удинезе 5.1% (8)
X 14.1% (22)
Милан 80.8% (126)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Удинезе
Ничья
Милан
4.60
3.84
3.75
Все Коэффициенты
Новости
1
Сильвестри
Марко
50
Бекао
Родриго
17
Нюйтинк
Брэм
2
Перес
Неуэн
16
Молина
Науэль
5
Арслан
Толгай-Али
11
Уолас
Соуза
6
Макенго
Жан-Виктор
13
Удоги
Дестини
9
Гомеш
Бету
10
Делофеу
Херард
16
Меньян
Майк
25
Флоренци
Алессандро
23
Томори
Фикайо
13
Романьоли
Алессио
19
Тео
Эрнандес
41
Бакайоко
Тьемуэ
4
Беннасер
Исмаэль
56
Салемакерс
Алексис
10
Диас
Браим
33
Крунич
Раде
11
Ибрагимович
Златан
Удинезе
3-5-2
Милан
4-2-3-1

История личных встреч

Удинезе
Милан

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
58.3%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
41.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед

30 матчей

33.3%
23.3%
43.4%
10 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

26.7%
43.3%
30%
8 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
36.7%
30%
10 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

СA
1:1
СA
1:2
СA
3:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
2:3
СA
2:1
СA
2:0
СA
1:0
К
1:2
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
4:4
СA
3:2
К
0:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
5:1
СA
4:1
СA
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Бету 7 0.41
Делофеу Херард 4 0.24
Форестьери Фернандо 2 0.12
Молина Науэль 2 0.12
Перейра Роберто 2 (1) 0.12
Саксесс Исаак 1 0.06
Арслан Толгай-Али 1 0.06
Пуссетто Игнасио 1 0.06
Самарджич Лазар 1 0.06
Окака Стефано 0 0
Яяло Мато 0 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
Нюйтинк Брэм 0 0
Макенго Жан-Виктор 0 0
Бекао Родриго 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ибрагимович Златан 6 0.35
Леау Рафаэл 4 0.24
Жиру Оливье 4 (1) 0.24
Диас Браим 3 0.18
Кесси Франк 3 (2) 0.18
Калабрия Давиде 2 0.12
Тонали Сандро 2 0.12
Мессьяс Жуниор 2 0.12
Тео Эрнандес 1 0.06
Ребич Анте 1 0.06
Салемакерс Алексис 1 0.06
Беннасер Исмаэль 1 0.06
Романьоли Алессио 1 0.06
Мальдини Даниэль 1 0.06
Крунич Раде 0 0
Калюлю Пьер 0 0

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уолас Соуза 4 1
Перейра Роберто 4 1
Молина Науэль 4 1
Самир Каэтано 5 0
Макенго Жан-Виктор 2 1
Арслан Толгай-Али 3 0
Пуссетто Игнасио 3 0
Бекао Родриго 3 0
Соппи Брэндон 2 0
Окака Стефано 1 0
Форестьери Фернандо 1 0
Несторовски Илья 1 0
Делофеу Херард 1 0
Сильвестри Марко 1 0
Гомеш Бету 1 0
Удоги Дестини 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тео Эрнандес 4 1
Бакайоко Тьемуэ 3 0
Тонали Сандро 3 0
Романьоли Алессио 1 1
Кьяер Симон 2 0
Калабрия Давиде 2 0
Томори Фикайо 2 0
Диас Браим 2 0
Балло-Туре Фоде 2 0
Ибрагимович Златан 1 0
Жиру Оливье 1 0
Кесси Франк 1 0
Беннасер Исмаэль 1 0
Габбия Маттео 1 0
Леау Рафаэл 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Мессьяс Жуниор 1 0
Мальдини Даниэль 1 0
Калюлю Пьер 1 0
Стефано Пиоли 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
19
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 8
2
22%
3
16%
1-15
1
11%
2
11%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
2
22%
3
16%
46-60
1
11%
3
16%
61-75
3
33%
5
26%
76-90

Пропущено

12
11
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
17%
2
18%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
2
17%
1
9%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
6
55%
76-90

Забито

12
15
7 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
1
8%
3
20%
1-15
3
25%
4
27%
16-30
3
25%
3
20%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
5
42%
2
13%
76-90

Пропущено

15
8
3 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
7%
3
38%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
8
53%
0
0%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
2
13%
1
13%
76-90

Забито

21
34
10 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 12
5 Не забивали 1
3
14%
6
18%
1-15
4
19%
6
18%
16-30
3
14%
6
18%
31-45
2
10%
4
12%
46-60
1
5%
5
15%
61-75
8
38%
7
21%
76-90

Пропущено

27
19
11 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 10
3
11%
5
26%
1-15
4
15%
3
16%
16-30
4
15%
1
5%
31-45
9
33%
2
11%
46-60
3
11%
1
5%
61-75
4
15%
7
37%
76-90

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Эмполи - Удинезе 3:1 Лацио - Удинезе 4:4 Удинезе - Дженоа 0:0 Торино - Удинезе 2:1
Удинезе - Копер 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2 Интер Милан - Удинезе 2:0 Удинезе - Верона 1:1 Аталанта - Удинезе 1:1 Удинезе - Болонья 1:1 Удинезе - Табор Сежана 2:1 Сампдория - Удинезе 3:3 Удинезе - Фиорентина 0:1 Рома - Удинезе 1:0 Удинезе - Наполи 0:4 Специя - Удинезе 0:1 Удинезе - Беллуно 4:1 Удинезе - Венеция 3:0 Удинезе - Ювентус 2:2 Удинезе - Асколи 3:1
Милан
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Милан - Ливерпуль 1:2 Милан - Салернитана 2:0 Дженоа - Милан 0:3 Милан - Сассуоло 1:3
Атлетико М - Милан 0:1 Фиорентина - Милан 4:3 Милан - Интер Милан 1:1 Милан - Порту 1:1 Рома - Милан 1:2 Милан - Торино 1:0 Болонья - Милан 2:4 Порту - Милан 1:0 Милан - Верона 3:2 Аталанта - Милан 2:3 Милан - Атлетико М 1:2 Специя - Милан 1:2 Милан - Венеция 2:0 Ювентус - Милан 1:1 Ливерпуль - Милан 3:2 Милан - Лацио 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 0:1 Заявка 17 12 2 3 35 - 19 38
2. Интер Милан Заявка 16 11 4 1 39 - 15 37
3. Наполи Заявка 16 11 3 2 34 - 12 36
4. Аталанта Заявка 16 10 4 2 35 - 19 34
5. Фиорентина Заявка 17 10 0 7 31 - 22 30
6. Ювентус Заявка 17 8 4 5 23 - 17 28
7. Лацио Заявка 16 7 4 5 32 - 30 25
8. Рома Заявка 16 8 1 7 24 - 19 25
9. Болонья Заявка 16 7 3 6 23 - 27 24
10. Верона Заявка 16 6 5 5 32 - 28 23
11. Эмполи Заявка 16 7 2 7 26 - 29 23
12. Сассуоло Заявка 16 5 5 6 26 - 25 20
13. Торино Заявка 16 5 4 7 20 - 17 19
14. Удинезе 1:0 Заявка 17 4 7 6 22 - 27 19
15. Сампдория Заявка 17 5 3 9 25 - 33 18
16. Венеция Заявка 17 4 4 9 16 - 30 16
17. Специя Заявка 16 3 3 10 17 - 36 12
18. Дженоа Заявка 17 1 7 9 18 - 34 10
19. Кальяри Заявка 16 1 7 8 17 - 30 10
20. Салернитана Заявка 17 2 2 13 11 - 37 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 8 6 1 1 17 - 5 19
2. Милан 0:1 Заявка 8 6 1 1 16 - 7 19
3. Фиорентина Заявка 8 6 0 2 21 - 10 18
4. Лацио Заявка 8 5 2 1 22 - 12 17
5. Интер Милан Заявка 7 5 2 0 20 - 6 17
6. Болонья Заявка 9 5 1 3 16 - 12 16
7. Верона Заявка 8 5 1 2 18 - 11 16
8. Рома Заявка 8 5 1 2 10 - 7 16
9. Торино Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
10. Ювентус Заявка 8 4 1 3 9 - 7 13
11. Удинезе 1:0 Заявка 9 3 4 2 11 - 11 13
12. Аталанта Заявка 8 3 3 2 17 - 11 12
13. Эмполи Заявка 9 3 1 5 14 - 20 10
14. Сассуоло Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
15. Специя Заявка 8 2 2 4 9 - 11 8
16. Венеция Заявка 8 2 2 4 11 - 14 8
17. Сампдория Заявка 9 2 2 5 13 - 20 8
18. Кальяри Заявка 9 1 4 4 12 - 15 7
19. Салернитана Заявка 8 1 1 6 5 - 16 4
20. Дженоа Заявка 8 0 3 5 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 8 7 1 0 18 - 8 22
2. Интер Милан Заявка 9 6 2 1 19 - 9 20
3. Милан 0:1 Заявка 9 6 1 2 19 - 12 19
4. Наполи Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
5. Ювентус Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
6. Эмполи Заявка 7 4 1 2 12 - 9 13
7. Фиорентина Заявка 9 4 0 5 10 - 12 12
8. Сассуоло Заявка 8 3 2 3 16 - 15 11
9. Сампдория Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
10. Рома Заявка 8 3 0 5 14 - 12 9
11. Болонья Заявка 7 2 2 3 7 - 15 8
12. Лацио Заявка 8 2 2 4 10 - 18 8
13. Венеция Заявка 9 2 2 5 5 - 16 8
14. Верона Заявка 8 1 4 3 14 - 17 7
15. Дженоа Заявка 9 1 4 4 10 - 17 7
16. Удинезе 1:0 Заявка 8 1 3 4 11 - 16 6
17. Торино Заявка 8 1 2 5 4 - 8 5
18. Специя Заявка 8 1 1 6 8 - 25 4
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 6 - 21 4
20. Кальяри Заявка 7 0 3 4 5 - 15 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • 36'
    Флоренци с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Романьоли головой пробил в правый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • Угловой
    35'
    Тео с углового выполнил неудачную подачу на ближний угол вратарской, игроки "Удинезе" спокойно выбили мяч за пределы штрафной площади. 
  • 34'
    Флоренци с правого фланга выполнил подачу на левый угол вратарской, Молина под давлением соперников решил на этот раз не рисковать и просто выбил мяч на угловой. 
  • 33'
    Флоренци из центра поля выполнил теперь уже слишком высокий заброс к левому углу штрафной площади "Удинезе" на Ибрагимовича, мяч в итоге достался Молине. 
  • 32'
    Салемакерс с правой половины поля выполнил подачу на левый угол штрафной площади, где оставался Романьоли, мяч полетел слишком сильно и высоко, будет удар от ворот. 
  • Угловой
    31'
    Угловой у ворот "Удинезе". Флоренци выполнил подачу в центр к линии вратарской, Сильвестри уверенно сыграл на выходе и кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • 30'
    Деулофеу разогнал атаку по центру и затем Херард выполнил передачу на правый угол штрафной площади на ход Бету, Меньян вовремя вышел из ворот и перехватил мяч. 
  • 29'
    Крунич выполнил передачу на ход Эрнандесу по левому флангу, Молина прочитал момент и перехватил мяч. 
  • 28'
    Молина с правой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в ближний угол ворот, мяч полетел не очень сильно, Меньян спокойно успел переместиться и намертво поймал его. 
  • 27'
    Флоренци из центра поля выполнил передачу на ход Салемакерсу по правому флангу, Алексис зацепился за мяч и затем выполнил прострел в центр штрафной площади, Ибрагимович в борьбе с Нюйтинком не смог пробить по воротам. 
  • 26'
    Флоренци со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, после серии рикошетов мяч в итоге оказался на левом углу штрафной площади, Ибрагимович выполнил прострел в центр штрафной, никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом по воротам. 
  • Желтая карточка
    25'
    Фланговый защитник "Удинезе" Неуэн Перес после небольшой паузы получил жёлтую карточку за грубую игру на фланге против Ибрагимовича.  
  • Фол, нарушение
    24'
    Перес на правом фланге огрел по ногам Ибрагимовича. "Милан" тщательно готовится к стандарту. 
  • 23'
    Флоренци с правого фланга выполнил заброс в центр штрафной площади, Ибрагимович в борьбе с соперником не смог добраться до мяча, в итоге он достался Сильвестри. 
  • 22'
    Болельщики "Удинезе" пока недовольство посвистывают, им не нравится, что "Милан" подавляющее время контролирует мяч. 
  • 21'
    В среднем темпе действует "Милан", что как раз помогает "Удинезе" грамотно играть от обороны, длинные передачи к штрафной площади соперника у гостей пока также не работают. 
  • 20'
    Удоги попытался разогнать атаку по левому флангу, но Дестини попал под плотный прессинг Томори и в итоге упустил мяч в аут. 
  • 19'
    Игроки "Милана" продолжают уверенно контролировать мяч в центре поля, а вот как-то развивать свои атаки у команды Стефано Пиоли не получается. 
  • Фол, нарушение
    18'
    Теперь уже Бекао в центре поля нарушил правила против Крунича. За счёт мелкого фола игроки "Удинезе" грамотно срывают атаки соперника. 
  • Фол, нарушение
    17'
    Уолас в центре поля нарушил правила против Беннасера. Игроки "Милана" достаточно быстро разыграли стандарт. 
  • Описание гола
    16'
    Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Бету!!! Беннасер в центре поля выполнил неудачную передачу на Бакайоко, Тьемуэ под давлением Арслана не смог добраться до мяча, далее Толгай-Али разогнал нужную хозяевам поля контратаку. Бету получил передачу на ход по центру и спокойно убежал к линии штрафной площади, Меньян сократил дистанцию и спас свою команду после первого удара по воротам, но затем последовал удачный отскок в пользу Гомеша, который со второй попытки всё же отправил мяч в сетку. 
  • 15'
    Игроки "Милана" пока спокойно контролируют мяч в центре поля, "Удинезе" в свою очередь выжидает момент, чтобы провести быструю контратаку. 
  • Опасный момент
    14'
    Деулофеу прошёл по левой половине поля к линии штрафной площади и затем Херард относительно неплохо пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Офсайд
    13'
    Флоренци из центра поля выполнил заброс к правому углу штрафной площади на ход Ибрагимовичу, теперь уже Златан оказался в небольшом офсайде. 
  • Фол, нарушение
    12'
    Салемакерс в центре поля нарушил правила против Уолоса. "Удинезе" быстро разыграл стандарт. 
  • Офсайд
    11'
    Романьоли выполнил неплохой заброс на ход Тео по левому флангу к линии штрафной площади, фланговый защитник "Милана" забрался в небольшой офсайд. 
  • 10'
    Всё нормально с Арсланом, поднялся Толгай-Али после паузы и показал, что он готов играть дальше. 
  • Травма, повреждение
    9'
    Арслан в борьбе за мяч на половине поля "Милана" в игровом эпизоде получил повреждение в борьбе за мяч с Круничем. Небольшая пауза в игре. 
  • 8'
    Деулофеу по правой половине поля пробежал к линии штрафной площади, после этого Херард выполнил сильный пас на левый угол штрафной площади, пока Бету пытался подстроиться под мяч, момент уже был упущен. 
  • 7'
    Бету после заброса мяча из центра поля на левую половину поля головой сбросил мяч на ход Деулофеу, Романьоли и Томори должны были перехватывать мяч, но защитники "Милана" сыграли не очень согласованно между собой, в итоге после опасной скидки на левый угол вратарской Меньяну пришлось срочно включаться в эпизод, чтобы отвести угрозу от своих ворот. 
  • 6'
    Достаточно спокойно начинается наша игра, пока "Милан" и "Удинезе" примерно на равных владеют мячом, а вот с созданием моментов есть проблемы у обеих команд. 
  • 5'
    Удоги попытался разогнать атаку со своей половине поля, Салемакерс догнал флангового защитника "Удинезе" и в подкате перехватил мяч. 
  • 4'
    Томори из центра поля выполнил неплохой заброс в радиус штрафной площади на Крунича, но Раде сразу же попал под плотный прессинг и в итоге потерял мяч.
  • Фол, нарушение
    3'
    Теперь уже в центре поля Тео огрел по ногам активного Деулофеу. Игроки "Удинезе" не стали спешить при розыгрыше мяча. 
  • Фол, нарушение
    2'
    Деулофеу перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Милана", у штрафной площади гостей по ногам получил Беннасер. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва между "Удинезе" и "Миланом". Клуб из Удине уже пошёл на перестановки в тренерском штабе и пока командой руководить будет Габриэле Чоффи. Команда из Удине уже давно не знает побед и в целом в этом сезоне идёт крайне невыразительно. Посмотрим, как "Удинезе" сыграет на своём поле против одного из лидеров Серии А этого сезона и сможет ли скромный клуб рассчитывать хотя бы на ничью. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dacia Arena - Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Удинезе 1:0 Милан онлайн


Прогнозы на матч Удинезе 1:0 Милан

Исход игры
Удинезе
5.1% (8)
Ничья
14.1% (22)
Милан
80.8% (126)
Тотал 2.5
Больше
68.57% (96)
Меньше
31.43% (44)
Обе команды забьют
Да
77.86% (109)
Нет
22.14% (31)
Популярный счёт
1:2 Милан
48.1% (75)
0:1 Милан
10.9% (17)
1:1 Ничья
9.6% (15)
0:2 Милан
7.1% (11)
1:3 Милан
6.4% (10)
2:2 Ничья
3.2% (5)
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Удинезе
Милан

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