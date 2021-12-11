Италия: Серия A 2021-2022
1:0
Первый тайм: 35'
Стадион: Дачия-Арена
1:0
17' ГолГомеш Бету
25' Желтая карточкаПерес Неуэн
Ход матча
17'
1:0
25'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 0
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
25 Владение мячом, % 75
Владение мячом
17
Нюйтинк
Брэм
11
Уолас
Соуза
16
Меньян
Майк
19
Тео
Эрнандес
10
Диас
Браим
33
Крунич
Раде
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Gabriele Cioffi
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Тео ЭрнандесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Диас БраимПолузащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Кесси ФранкПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Удинезе
Милан
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
58.3%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
41.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед
30 матчей
33.3%
23.3%
43.4%
10 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
26.7%
43.3%
30%
8 побед 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
36.7%
30%
10 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомеш Бету
|7
|0.41
|Делофеу Херард
|4
|0.24
|Форестьери Фернандо
|2
|0.12
|Молина Науэль
|2
|0.12
|Перейра Роберто
|2 (1)
|0.12
|Саксесс Исаак
|1
|0.06
|Арслан Толгай-Али
|1
|0.06
|Пуссетто Игнасио
|1
|0.06
|Самарджич Лазар
|1
|0.06
|Окака Стефано
|0
|0
|Яяло Мато
|0
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|0
|0
|Нюйтинк Брэм
|0
|0
|Макенго Жан-Виктор
|0
|0
|Бекао Родриго
|0
|0
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ибрагимович Златан
|6
|0.35
|Леау Рафаэл
|4
|0.24
|Жиру Оливье
|4 (1)
|0.24
|Диас Браим
|3
|0.18
|Кесси Франк
|3 (2)
|0.18
|Калабрия Давиде
|2
|0.12
|Тонали Сандро
|2
|0.12
|Мессьяс Жуниор
|2
|0.12
|Тео Эрнандес
|1
|0.06
|Ребич Анте
|1
|0.06
|Салемакерс Алексис
|1
|0.06
|Беннасер Исмаэль
|1
|0.06
|Романьоли Алессио
|1
|0.06
|Мальдини Даниэль
|1
|0.06
|Крунич Раде
|0
|0
|Калюлю Пьер
|0
|0
Карточки
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уолас Соуза
|4
|1
|Перейра Роберто
|4
|1
|Молина Науэль
|4
|1
|Самир Каэтано
|5
|0
|Макенго Жан-Виктор
|2
|1
|Арслан Толгай-Али
|3
|0
|Пуссетто Игнасио
|3
|0
|Бекао Родриго
|3
|0
|Соппи Брэндон
|2
|0
|Окака Стефано
|1
|0
|Форестьери Фернандо
|1
|0
|Несторовски Илья
|1
|0
|Делофеу Херард
|1
|0
|Сильвестри Марко
|1
|0
|Гомеш Бету
|1
|0
|Удоги Дестини
|1
|0
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тео Эрнандес
|4
|1
|Бакайоко Тьемуэ
|3
|0
|Тонали Сандро
|3
|0
|Романьоли Алессио
|1
|1
|Кьяер Симон
|2
|0
|Калабрия Давиде
|2
|0
|Томори Фикайо
|2
|0
|Диас Браим
|2
|0
|Балло-Туре Фоде
|2
|0
|Ибрагимович Златан
|1
|0
|Жиру Оливье
|1
|0
|Кесси Франк
|1
|0
|Беннасер Исмаэль
|1
|0
|Габбия Маттео
|1
|0
|Леау Рафаэл
|1
|0
|Салемакерс Алексис
|1
|0
|Мессьяс Жуниор
|1
|0
|Мальдини Даниэль
|1
|0
|Калюлю Пьер
|1
|0
|Стефано Пиоли
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
19
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 8
2
22%
3
16%
1-15
1
11%
2
11%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
2
22%
3
16%
46-60
1
11%
3
16%
61-75
3
33%
5
26%
76-90
Пропущено
12
11
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
17%
2
18%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
2
17%
1
9%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
6
55%
76-90
Забито
12
15
7 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
1
8%
3
20%
1-15
3
25%
4
27%
16-30
3
25%
3
20%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
5
42%
2
13%
76-90
Пропущено
15
8
3 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
7%
3
38%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
8
53%
0
0%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
2
13%
1
13%
76-90
Забито
21
34
10 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 12
5 Не забивали 1
3
14%
6
18%
1-15
4
19%
6
18%
16-30
3
14%
6
18%
31-45
2
10%
4
12%
46-60
1
5%
5
15%
61-75
8
38%
7
21%
76-90
Пропущено
27
19
11 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 10
3
11%
5
26%
1-15
4
15%
3
16%
16-30
4
15%
1
5%
31-45
9
33%
2
11%
46-60
3
11%
1
5%
61-75
4
15%
7
37%
76-90
Результаты последних матчей
Удинезе
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Эмполи - Удинезе 3:1 Лацио - Удинезе 4:4 Удинезе - Дженоа 0:0 Торино - Удинезе 2:1
Удинезе - Копер 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2 Интер Милан - Удинезе 2:0 Удинезе - Верона 1:1 Аталанта - Удинезе 1:1 Удинезе - Болонья 1:1 Удинезе - Табор Сежана 2:1 Сампдория - Удинезе 3:3 Удинезе - Фиорентина 0:1 Рома - Удинезе 1:0 Удинезе - Наполи 0:4 Специя - Удинезе 0:1 Удинезе - Беллуно 4:1 Удинезе - Венеция 3:0 Удинезе - Ювентус 2:2 Удинезе - Асколи 3:1
Милан
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Милан - Ливерпуль 1:2 Милан - Салернитана 2:0 Дженоа - Милан 0:3 Милан - Сассуоло 1:3
Атлетико М - Милан 0:1 Фиорентина - Милан 4:3 Милан - Интер Милан 1:1 Милан - Порту 1:1 Рома - Милан 1:2 Милан - Торино 1:0 Болонья - Милан 2:4 Порту - Милан 1:0 Милан - Верона 3:2 Аталанта - Милан 2:3 Милан - Атлетико М 1:2 Специя - Милан 1:2 Милан - Венеция 2:0 Ювентус - Милан 1:1 Ливерпуль - Милан 3:2 Милан - Лацио 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|0:1 Заявка
|17
|12
|2
|3
|35 - 19
|38
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|39 - 15
|37
|3.
|Наполи
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|34 - 12
|36
|4.
|Аталанта
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|35 - 19
|34
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|10
|0
|7
|31 - 22
|30
|6.
|Ювентус
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|23 - 17
|28
|7.
|Лацио
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|32 - 30
|25
|8.
|Рома
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|24 - 19
|25
|9.
|Болонья
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|23 - 27
|24
|10.
|Верона
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|32 - 28
|23
|11.
|Эмполи
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|26 - 29
|23
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|26 - 25
|20
|13.
|Торино
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 17
|19
|14.
|Удинезе
|1:0 Заявка
|17
|4
|7
|6
|22 - 27
|19
|15.
|Сампдория
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|25 - 33
|18
|16.
|Венеция
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 30
|16
|17.
|Специя
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 36
|12
|18.
|Дженоа
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|18 - 34
|10
|19.
|Кальяри
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|17 - 30
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|11 - 37
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 5
|19
|2.
|Милан
|0:1 Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 7
|19
|3.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|21 - 10
|18
|4.
|Лацио
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 12
|17
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 6
|17
|6.
|Болонья
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 12
|16
|7.
|Верона
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 11
|16
|8.
|Рома
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 7
|16
|9.
|Торино
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|10.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|11.
|Удинезе
|1:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|12.
|Аталанта
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|17 - 11
|12
|13.
|Эмполи
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|14 - 20
|10
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|15.
|Специя
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|16.
|Венеция
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|17.
|Сампдория
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 20
|8
|18.
|Кальяри
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 15
|7
|19.
|Салернитана
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 16
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|8 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|18 - 8
|22
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 9
|20
|3.
|Милан
|0:1 Заявка
|9
|6
|1
|2
|19 - 12
|19
|4.
|Наполи
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|5.
|Ювентус
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|6.
|Эмполи
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|10 - 12
|12
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 15
|11
|9.
|Сампдория
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|10.
|Рома
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|14 - 12
|9
|11.
|Болонья
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 15
|8
|12.
|Лацио
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 18
|8
|13.
|Венеция
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 16
|8
|14.
|Верона
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|14 - 17
|7
|15.
|Дженоа
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 17
|7
|16.
|Удинезе
|1:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 16
|6
|17.
|Торино
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 8
|5
|18.
|Специя
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 25
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 21
|4
|20.
|Кальяри
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 15
|3
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Удинезе 1:0 Милан
Исход игры
Удинезе
5.1% (8)
Ничья
14.1% (22)
Милан
80.8% (126)
Тотал 2.5
Больше
68.57% (96)
Меньше
31.43% (44)
Обе команды забьют
Да
77.86% (109)
Нет
22.14% (31)
Популярный счёт
1:2 Милан
48.1% (75)
0:1 Милан
10.9% (17)
1:1 Ничья
9.6% (15)
0:2 Милан
7.1% (11)
1:3 Милан
6.4% (10)
2:2 Ничья
3.2% (5)
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