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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Удинезе
 
Позже

Стадион:
Милан

История личных встреч

Удинезе
Милан

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
58.3%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
41.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед

30 матчей

33.3%
23.3%
43.4%
10 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

26.7%
43.3%
30%
8 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
36.7%
30%
10 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

СA
1:1
СA
1:2
СA
3:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
2:3
СA
2:1
СA
2:0
СA
1:0
К
1:2
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
4:4
СA
3:2
К
0:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
5:1
СA
4:1
СA
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Бету 6 0.38
Делофеу Херард 4 0.25
Форестьери Фернандо 2 0.13
Молина Науэль 2 0.13
Перейра Роберто 2 (1) 0.13
Саксесс Исаак 1 0.06
Арслан Толгай-Али 1 0.06
Пуссетто Игнасио 1 0.06
Самарджич Лазар 1 0.06
Окака Стефано 0 0
Яяло Мато 0 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
Нюйтинк Брэм 0 0
Макенго Жан-Виктор 0 0
Бекао Родриго 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ибрагимович Златан 6 0.38
Леау Рафаэл 4 0.25
Жиру Оливье 4 (1) 0.25
Диас Браим 3 0.19
Кесси Франк 3 (2) 0.19
Калабрия Давиде 2 0.13
Тонали Сандро 2 0.13
Мессьяс Жуниор 2 0.13
Тео Эрнандес 1 0.06
Ребич Анте 1 0.06
Салемакерс Алексис 1 0.06
Беннасер Исмаэль 1 0.06
Романьоли Алессио 1 0.06
Мальдини Даниэль 1 0.06
Крунич Раде 0 0
Калюлю Пьер 0 0

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уолас Соуза 4 1
Перейра Роберто 4 1
Молина Науэль 4 1
Самир Каэтано 5 0
Макенго Жан-Виктор 2 1
Арслан Толгай-Али 3 0
Пуссетто Игнасио 3 0
Бекао Родриго 3 0
Соппи Брэндон 2 0
Окака Стефано 1 0
Форестьери Фернандо 1 0
Несторовски Илья 1 0
Делофеу Херард 1 0
Сильвестри Марко 1 0
Гомеш Бету 1 0
Удоги Дестини 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тео Эрнандес 4 1
Бакайоко Тьемуэ 3 0
Тонали Сандро 3 0
Романьоли Алессио 1 1
Кьяер Симон 2 0
Калабрия Давиде 2 0
Томори Фикайо 2 0
Диас Браим 2 0
Балло-Туре Фоде 2 0
Ибрагимович Златан 1 0
Жиру Оливье 1 0
Кесси Франк 1 0
Беннасер Исмаэль 1 0
Габбия Маттео 1 0
Леау Рафаэл 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Мессьяс Жуниор 1 0
Мальдини Даниэль 1 0
Калюлю Пьер 1 0
Стефано Пиоли 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
19
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 8
2
22%
3
16%
1-15
1
11%
2
11%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
2
22%
3
16%
46-60
1
11%
3
16%
61-75
3
33%
5
26%
76-90

Пропущено

12
11
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
17%
2
18%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
2
17%
1
9%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
6
55%
76-90

Забито

12
15
7 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
1
8%
3
20%
1-15
3
25%
4
27%
16-30
3
25%
3
20%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
5
42%
2
13%
76-90

Пропущено

15
8
3 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
7%
3
38%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
8
53%
0
0%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
2
13%
1
13%
76-90

Забито

21
34
10 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 12
5 Не забивали 1
3
14%
6
18%
1-15
4
19%
6
18%
16-30
3
14%
6
18%
31-45
2
10%
4
12%
46-60
1
5%
5
15%
61-75
8
38%
7
21%
76-90

Пропущено

27
19
11 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 10
3
11%
5
26%
1-15
4
15%
3
16%
16-30
4
15%
1
5%
31-45
9
33%
2
11%
46-60
3
11%
1
5%
61-75
4
15%
7
37%
76-90

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Эмполи - Удинезе 3:1 Лацио - Удинезе 4:4 Удинезе - Дженоа 0:0 Торино - Удинезе 2:1
Удинезе - Копер 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2 Интер Милан - Удинезе 2:0 Удинезе - Верона 1:1 Аталанта - Удинезе 1:1 Удинезе - Болонья 1:1 Удинезе - Табор Сежана 2:1 Сампдория - Удинезе 3:3 Удинезе - Фиорентина 0:1 Рома - Удинезе 1:0 Удинезе - Наполи 0:4 Специя - Удинезе 0:1 Удинезе - Беллуно 4:1 Удинезе - Венеция 3:0 Удинезе - Ювентус 2:2 Удинезе - Асколи 3:1
Милан
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Милан - Ливерпуль 1:2 Милан - Салернитана 2:0 Дженоа - Милан 0:3 Милан - Сассуоло 1:3
Атлетико М - Милан 0:1 Фиорентина - Милан 4:3 Милан - Интер Милан 1:1 Милан - Порту 1:1 Рома - Милан 1:2 Милан - Торино 1:0 Болонья - Милан 2:4 Порту - Милан 1:0 Милан - Верона 3:2 Аталанта - Милан 2:3 Милан - Атлетико М 1:2 Специя - Милан 1:2 Милан - Венеция 2:0 Ювентус - Милан 1:1 Ливерпуль - Милан 3:2 Милан - Лацио 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 16 12 2 2 35 - 18 38
2. Интер Милан Заявка 16 11 4 1 39 - 15 37
3. Наполи Заявка 16 11 3 2 34 - 12 36
4. Аталанта Заявка 16 10 4 2 35 - 19 34
5. Ювентус Заявка 16 8 3 5 22 - 16 27
6. Фиорентина Заявка 16 9 0 7 27 - 22 27
7. Лацио Заявка 16 7 4 5 32 - 30 25
8. Рома Заявка 16 8 1 7 24 - 19 25
9. Болонья Заявка 16 7 3 6 23 - 27 24
10. Верона Заявка 16 6 5 5 32 - 28 23
11. Эмполи Заявка 16 7 2 7 26 - 29 23
12. Сассуоло Заявка 16 5 5 6 26 - 25 20
13. Торино Заявка 16 5 4 7 20 - 17 19
14. Удинезе Заявка 16 3 7 6 21 - 27 16
15. Сампдория Заявка 16 4 3 9 22 - 32 15
16. Венеция Заявка 16 4 3 9 15 - 29 15
17. Специя Заявка 16 3 3 10 17 - 36 12
18. Дженоа Заявка 16 1 7 8 17 - 31 10
19. Кальяри Заявка 16 1 7 8 17 - 30 10
20. Салернитана Заявка 16 2 2 12 11 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 8 6 1 1 17 - 5 19
2. Милан Заявка 8 6 1 1 16 - 7 19
3. Лацио Заявка 8 5 2 1 22 - 12 17
4. Интер Милан Заявка 7 5 2 0 20 - 6 17
5. Болонья Заявка 9 5 1 3 16 - 12 16
6. Верона Заявка 8 5 1 2 18 - 11 16
7. Рома Заявка 8 5 1 2 10 - 7 16
8. Фиорентина Заявка 7 5 0 2 17 - 10 15
9. Торино Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
10. Ювентус Заявка 8 4 1 3 9 - 7 13
11. Аталанта Заявка 8 3 3 2 17 - 11 12
12. Эмполи Заявка 9 3 1 5 14 - 20 10
13. Удинезе Заявка 8 2 4 2 10 - 11 10
14. Сассуоло Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
15. Сампдория Заявка 9 2 2 5 13 - 20 8
16. Специя Заявка 8 2 2 4 9 - 11 8
17. Венеция Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
18. Кальяри Заявка 9 1 4 4 12 - 15 7
19. Салернитана Заявка 8 1 1 6 5 - 16 4
20. Дженоа Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 8 7 1 0 18 - 8 22
2. Интер Милан Заявка 9 6 2 1 19 - 9 20
3. Милан Заявка 8 6 1 1 19 - 11 19
4. Наполи Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
5. Ювентус Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
6. Эмполи Заявка 7 4 1 2 12 - 9 13
7. Фиорентина Заявка 9 4 0 5 10 - 12 12
8. Сассуоло Заявка 8 3 2 3 16 - 15 11
9. Рома Заявка 8 3 0 5 14 - 12 9
10. Венеция Заявка 9 2 2 5 5 - 16 8
11. Болонья Заявка 7 2 2 3 7 - 15 8
12. Лацио Заявка 8 2 2 4 10 - 18 8
13. Сампдория Заявка 7 2 1 4 9 - 12 7
14. Верона Заявка 8 1 4 3 14 - 17 7
15. Дженоа Заявка 9 1 4 4 10 - 17 7
16. Удинезе Заявка 8 1 3 4 11 - 16 6
17. Торино Заявка 8 1 2 5 4 - 8 5
18. Специя Заявка 8 1 1 6 8 - 25 4
19. Салернитана Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
20. Кальяри Заявка 7 0 3 4 5 - 15 3
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Где смотреть матч Удинезе - Милан онлайн


Прогнозы на матч Удинезе - Милан

Исход игры
Удинезе
0% (0)
Ничья
16.7% (8)
Милан
83.3% (40)
Тотал 2.5
Больше
74.47% (35)
Меньше
25.53% (12)
Обе команды забьют
Да
85.11% (40)
Нет
14.89% (7)
Популярный счёт
1:2 Милан
54.2% (26)
1:1 Ничья
14.6% (7)
1:3 Милан
10.4% (5)
0:2 Милан
6.3% (3)
0:1 Милан
4.2% (2)
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