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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Сентрал Кост Маринерз
2:0
Конец матча

Стадион:
Сидней
0'
1:0
14' Гол
Уренья Марко
2:0
16' Гол в свои ворота
Касерес Энтони
45' Желтая карточка
Берджесс Макс
68' Желтая карточка
Patrick Yazbek
80' Желтая карточка
Роу Сторм
90'+4
1
Биригитти
Марк
3
Миллер
Льюис
23
Даниель
Холл
14
Роулес
Кай
18
Jacob
Farrell
4
Нисбет
Джошуа
34
Harrison
Steele
8
Божанич
Оливер
7
Годдард
Си
10
Moresche
12
Уренья
Марко
1
Рэдмейн
Эндрю
21
Ван
Дер
Сааг
Гарри
4
Уилкинсон
Алекс
3
Уорленд
Бен
16
Кинг
Джоэл
17
Касерес
Энтони
8
Ретре
Пауло
22
Берджесс
Макс
10
Нинкович
Милош
14
Ле
Фондре
Адам
9
Бобо
Сентрал Кост Маринерз
Сидней

История личных встреч

Сентрал Кост Маринерз
Сидней

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

87.5%
31.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
43.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед

24 матча

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед

Первый тайм

20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 15 побед

40 матчей

27.5%
22.5%
50%
11 побед 9 ничьих 20 побед

Первый тайм

35%
25%
40%
14 побед 10 ничьих 16 побед

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
10 побед 15 ничьих 15 побед

История матчей

2:2
0:2
0:3
1:0
1:1
5:2
1:2
1:2
1:1
2:0
1:0
2:3
4:0
2:2
4:1
1:3
4:2
1:5
2:0
2:1
0:1
1:0
2:0
1:0
7:2
ХАЛ
1:1
ХАЛ
0:1
ХАЛ
2:3
ХАЛ
2:2
ХАЛ
4:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
0:0
ХАЛ
2:1
ХАЛ
3:3
ХАЛ
2:3
ПК
3:0
ХАЛ
4:5
ХАЛ
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Сентрал Кост Маринерз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уренья Марко 2 0.5
Нисбет Джошуа 1 0.25
Jacob Farrell 1 0.25
Moresche 0 0
Годдард Си 0 0
Сидней
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ле Фондре Адам 1 (1) 0.25
Элвис Камсоба 1 0.25

Карточки

Сентрал Кост Маринерз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роу Сторм 2 0
Jacob Farrell 2 0
Биригитти Марк 1 0
Beni Nkololo 1 0
Тонгик Руон 1 0
Harrison Steele 1 0
Сидней
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ретре Пауло 2 0
Ле Фондре Адам 1 0
Грант Райан 1 0
Касерес Энтони 1 0
Берджесс Макс 1 0
Уорленд Бен 1 0
Patrick Wood 1 0
Patrick Yazbek 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сентрал Кост Маринерз
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Воллонгонг Вулвс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Веллингтон Феникс - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 1:2
Блэктаун Сити - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 0:2 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Ньюкасл Джетс 0:2 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Брисбен Роар - Сентрал Кост Маринерз 0:0 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Брисбен Роар 0:4 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:2 Вестерн Юнайтед - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Сентрал Кост Маринерз 2:2 Сентрал Кост Маринерз - Аделаида Юнайтед 2:1 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 2:0
Сидней
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Сидней - Макартур 2:0 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:2 Сидней - Макартур 0:1 Сидней Олимпик - Сидней 2:4
Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:0 Мельбурн Сити - Сидней 3:1 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар - Сидней 0:2 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:4 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней - Мельбурн Виктори 2:0 Вестерн Юнайтед - Сидней 0:1 Ньюкасл Джетс - Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 3:2 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:2 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:2 Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Сидней - Перт Глори 1:0 Мельбурн Виктори - Сидней 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Виктори 4 3 0 1 6 - 4 9
2. Макартур 3 2 1 0 3 - 1 7
3. Мельбурн Сити 4 2 1 1 5 - 4 7
4. Вестерн Юнайтед 3 2 0 1 2 - 1 6
5. Сентрал Кост Маринерз 4 2 0 2 5 - 4 6
6. Ньюкасл Джетс 4 1 2 1 9 - 6 5
7. Вестерн Сидней Уондерерс 3 1 2 0 4 - 2 5
8. Перт Глори 4 1 1 2 4 - 3 4
9. Веллингтон Феникс 4 1 1 2 3 - 8 4
10. Аделаида Юнайтед 4 0 3 1 4 - 5 3
11. Сидней 4 0 2 2 2 - 5 2
12. Брисбен Роар 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 3 2 0 1 3 - 2 6
2. Макартур 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Веллингтон Феникс 2 1 0 1 2 - 3 3
4. Сентрал Кост Маринерз 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Ньюкасл Джетс 2 1 0 1 5 - 2 3
6. Мельбурн Виктори 2 1 0 1 3 - 3 3
7. Вестерн Юнайтед 2 1 0 1 1 - 1 3
8. Вестерн Сидней Уондерерс 2 0 2 0 2 - 2 2
9. Брисбен Роар 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Сидней 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Аделаида Юнайтед 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Перт Глори 1 0 1 0 1 - 1 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Виктори 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Вестерн Сидней Уондерерс 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Вестерн Юнайтед 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Макартур 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Перт Глори 3 1 0 2 3 - 2 3
6. Сентрал Кост Маринерз 3 1 0 2 3 - 4 3
7. Аделаида Юнайтед 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Ньюкасл Джетс 2 0 2 0 4 - 4 2
9. Мельбурн Сити 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Сидней 2 0 1 1 0 - 2 1
11. Веллингтон Феникс 2 0 1 1 1 - 5 1
12. Брисбен Роар 2 0 0 2 1 - 5 0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Берджесс Макс получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Касерес Энтони уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Уренья Марко бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сентрал Кост Маринерз 2:0 Сидней онлайн


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