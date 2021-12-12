Австралия: A-Лига 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Сентрал Коаст
1:0
14' ГолУренья Марко
2:0
16' Гол в свои воротаКасерес Энтони
45' Желтая карточкаБерджесс Макс
68' Желтая карточкаPatrick Yazbek
80' Желтая карточкаРоу Сторм
Ход матча
14'
1:0
16'
2:0
45'
46'
68'
80'
23
Даниель
Холл
14
Роулес
Кай
10
Moresche
12
Уренья
Марко
16
Кинг
Джоэл
9
Бобо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Даниель ХоллЗащитник
-
14 Роулес КайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 MorescheПолузащитник
-
12 Уренья МаркоНападающий
- Запасные игроки
-
15 Роу СтормЗащитник
-
5 Смит НоаЗащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Nick Montgomery
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Кинг ДжоэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 БобоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
33 Patrick Wood
-
Главный тренер: Steve Corica
История личных встреч
Сентрал Кост Маринерз
Сидней
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
87.5%
31.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
43.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед
24 матча
16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед
Первый тайм
20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 15 побед
40 матчей
27.5%
22.5%
50%
11 побед 9 ничьих 20 побед
Первый тайм
35%
25%
40%
14 побед 10 ничьих 16 побед
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
10 побед 15 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сентрал Кост Маринерз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уренья Марко
|2
|0.5
|Нисбет Джошуа
|1
|0.25
|Jacob Farrell
|1
|0.25
|Moresche
|0
|0
|Годдард Си
|0
|0
Сидней
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ле Фондре Адам
|1 (1)
|0.25
|Элвис Камсоба
|1
|0.25
Карточки
Сентрал Кост Маринерз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роу Сторм
|2
|0
|Jacob Farrell
|2
|0
|Биригитти Марк
|1
|0
|Beni Nkololo
|1
|0
|Тонгик Руон
|1
|0
|Harrison Steele
|1
|0
Сидней
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ретре Пауло
|2
|0
|Ле Фондре Адам
|1
|0
|Грант Райан
|1
|0
|Касерес Энтони
|1
|0
|Берджесс Макс
|1
|0
|Уорленд Бен
|1
|0
|Patrick Wood
|1
|0
|Patrick Yazbek
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сентрал Кост Маринерз
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Воллонгонг Вулвс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Веллингтон Феникс - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 1:2
Блэктаун Сити - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 0:2 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Ньюкасл Джетс 0:2 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Брисбен Роар - Сентрал Кост Маринерз 0:0 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Брисбен Роар 0:4 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:2 Вестерн Юнайтед - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Сентрал Кост Маринерз 2:2 Сентрал Кост Маринерз - Аделаида Юнайтед 2:1 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 2:0
Сидней
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Сидней - Макартур 2:0 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:2 Сидней - Макартур 0:1 Сидней Олимпик - Сидней 2:4
Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:0 Мельбурн Сити - Сидней 3:1 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар - Сидней 0:2 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:4 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней - Мельбурн Виктори 2:0 Вестерн Юнайтед - Сидней 0:1 Ньюкасл Джетс - Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 3:2 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:2 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:2 Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Сидней - Перт Глори 1:0 Мельбурн Виктори - Сидней 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Виктори
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|2.
|Макартур
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|Мельбурн Сити
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|4.
|Вестерн Юнайтед
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|5.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|6.
|Ньюкасл Джетс
|4
|1
|2
|1
|9 - 6
|5
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|8.
|Перт Глори
|4
|1
|1
|2
|4 - 3
|4
|9.
|Веллингтон Феникс
|4
|1
|1
|2
|3 - 8
|4
|10.
|Аделаида Юнайтед
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|11.
|Сидней
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|12.
|Брисбен Роар
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|2.
|Макартур
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Веллингтон Феникс
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|4.
|Сентрал Кост Маринерз
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Ньюкасл Джетс
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|6.
|Мельбурн Виктори
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|Вестерн Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|Брисбен Роар
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Сидней
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Аделаида Юнайтед
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|Перт Глори
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Виктори
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Вестерн Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Макартур
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Перт Глори
|3
|1
|0
|2
|3 - 2
|3
|6.
|Сентрал Кост Маринерз
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|7.
|Аделаида Юнайтед
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Ньюкасл Джетс
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|9.
|Мельбурн Сити
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Сидней
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|11.
|Веллингтон Феникс
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|12.
|Брисбен Роар
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0