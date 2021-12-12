В центре поля Барриос руками подтолкнул Макарова в верховой борьбе. Штрафной удар исполнять будут москвичи.

Отличным пасом Мостовой запустил в штрафную Караваева, который тут же прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров не смог замкнуть.

Зацепился за мяч на фланге Дуглас и прострелил в штрафную, но здесь Ордец спокойно вынес сферу в аут.

От лицевой линии навестил Клаудиньо на дальнюю штангу, но здесь не смог дотянуться до мяча Малком.

Вырезал Мостовой в штрафную соперника на Вендела, но тот не выдержал линию и оказался в положении "вне игры".

26' На скорости ворвался Мостовой в штрафную соперника, обыграл защитника, но отпустил от себя далек мяч, который выкатился за лицевую линию.

25' С левого фланга сместился Клаудиньо в центр и покатил поперек на Кузяева, но тому пробить не удалось в борьбе с соперником.

24' Катают мяч в центре поля петербуржцы, пытаются они выманить соперника, который отошел всей командой в оборону.

23' Диагональный пас исполнял Ловрен на правый фланг, куда забегал Караваев, но не удалось ему сохранить мяч в пределах поля.

22' С фланга Дуглас вырезал на ход Мостовому, который мог убегать в штрафную, но судья остановил атаку из-за офсайда.

21' Налетел на Тюкавина в грубом подкате Чистяков в центре поля. Можно было показать карточку, но судья ограничился устным предупреждением.

20' Забрасывал в штрафную соперника Моро на ход Тюкавину, но добраться до мяча в борьбе с Ловреном тот не смог.

19' Разыграли угловой Дуглас и Клаудиньо, после чего пробил второй по воротам, но мяч угодил точно в стенку.

18' Перед чужой штрафной грамотно подставился Мостовой и вынудил Бальбуэну нарушить правила. Опасный стандарт исполнят гости.

17' Успокоилась игра в последние минуты, команды обмениваются владением в центре поля, но без остроты у ворот.

16' Забросил Макаров в штрафную соперника на ход Захаряну, но тот в борьбе с соперником подыграл себе рукой.

15' Получил по ногам Барриос на фланге от Макарова. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Зенита".

14' Дальний заброс исполнял Клаудиньо со своей половины поля на ход Мостовому, но тому добраться до мяча не позволил в силовой борьбе Ордец.

13' С правого фланга навесил Макаров в центр штрафной на Грулёва, но тому пробить головой не позволил Чистяков.

12' Зацепился за мяч на чужой половине поля Тюкавин и сбросил головой на Скопинцева, но перехватил этот пас защитник.

11' Нет гола! Клаудиньо развел голкипера и мяч по разным углам, но не попал в створ ворот. Счет в матче остался неизменным!

10' Вот это да, после просмотра видеоповтора Карасёв поменял свое решение и назначил пенальти в ворота "Динамо".

8' Пауза в матче. Судья принял решение пересмотреть прошлый эпизод с падением Мостового в штрафной соперника на повторе.

7' Мог убегать на ворота соперника Мостовой после заброса от Вендела, но упал в борьбе против Скопинцева. Судья не стал останавливать игру.

6' В центре поля получил по ногам Тюкавин от Вендела в подкате. Штрафной удар судья назначил в пользу москвичей.

5' Перехватил мяч Вендел в центре поля и забросил на ход Клаудиньо, но тот не смог зацепиться за сферу в борьбе с защитником.

4' Мягко забросил Малком в штрафную на ход Клаудиньо, но Ордец надежно сыграл в обороне и вынес сферу в центр поля.

3' С левого фланга Захарян протащил мяч к штрафной соперника и пробил в ближний угол, но точности ему немного не хватило.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-синих цветах, гости выбрали себе синий комплект формы.