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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Динамо Москва
0:0
Первый тайм: 31'

Стадион:
Зенит
0'
0:0
11' Не забитый пенальти
Клаудиньо
31'
Клаудиньо не забивает пенальти

Ход матча

11'
0:0
Клаудиньо
Прогнозы 256
Динамо Москва 29.3% (75)
X 28.5% (73)
Зенит 42.2% (108)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Москва
Ничья
Зенит
3.75
3.65
2.38
Все Коэффициенты
Новости
1
Шунин
Антон
2
Варела
Гильермо
5
Бальбуэна
Фабиан
18
Ордец
Иван
7
Скопинцев
Дмитрий
8
Моро
Никола
25
Макаров
Денис
74
Фомин
Даниил
70
Тюкавин
Константин
20
Грулёв
Вячеслав
47
Захарян
Арсен
41
Кержаков
Михаил
15
Караваев
Вячеслав
6
Ловрен
Деян
2
Чистяков
Дмитрий
3
Дуглас
Сантос
5
Барриос
Вилмар
8
Вендел
Маркус
11
Клаудиньо
14
Кузяев
Далер
10
Малком
Филипе
17
Мостовой
Андрей
Динамо Москва
4-1-2-3
Зенит
4-2-3-1

История личных встреч

Динамо Москва
Зенит

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
80%
2 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед

29 матчей

24.1%
20.7%
55.2%
7 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

6.9%
58.6%
34.5%
2 победы 17 ничьих 10 побед

Второй тайм

24.1%
37.9%
38%
7 побед 11 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
4:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ТМК
5:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:4
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
К
0:1
ПЛ
1:5
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фомин Даниил 6 (4) 0.33
Грулёв Вячеслав 6 0.33
Шиманьски Себастиан 5 0.28
Захарян Арсен 4 0.22
Тюкавин Константин 4 0.22
Макаров Денис 3 0.17
Бальбуэна Фабиан 2 0.11
Моро Никола 1 0.06
Ордец Иван 1 0.06
Скопинцев Дмитрий 0 0
Паршивлюк Сергей 0 0
Нжи Клинтон Муа 0 0
Варела Гильермо 0 0
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзюба Артём 10 (1) 0.56
Азмун Сердар 7 (1) 0.39
Ерохин Александр 6 0.33
Клаудиньо 6 (1) 0.33
Малком Филипе 3 0.17
Вендел Маркус 3 0.17
Сутормин Алексей 3 (3) 0.17
Мостовой Андрей 3 0.17
Ракицкий Ярослав 1 0.06
Чистяков Дмитрий 1 0.06
Кузяев Далер 0 0
Круговой Данил 0 0
Караваев Вячеслав 0 0
Барриос Вилмар 0 0
Дуглас Сантос 0 0

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Варела Гильермо 4 0
Фомин Даниил 4 0
Скопинцев Дмитрий 4 0
Шиманьски Себастиан 4 0
Захарян Арсен 4 0
Ордец Иван 3 0
Лашальт Диего 3 0
Грулёв Вячеслав 3 0
Макаров Денис 3 0
Паршивлюк Сергей 2 0
Бальбуэна Фабиан 2 0
Игбун Сильвестр 1 0
Нжи Клинтон Муа 1 0
Евгеньев Роман 1 0
Тюкавин Константин 1 0
Кутицкий Александр 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кузяев Далер 5 1
Азмун Сердар 3 1
Ракицкий Ярослав 4 0
Вендел Маркус 3 0
Клаудиньо 1 1
Ерохин Александр 2 0
Ловрен Деян 2 0
Чистяков Дмитрий 2 0
Сутормин Алексей 2 0
Оздоев Магомед 1 0
Караваев Вячеслав 1 0
Барриос Вилмар 1 0
Малком Филипе 1 0
Круговой Данил 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
16
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
3
17%
1
6%
1-15
5
28%
3
19%
16-30
2
11%
4
25%
31-45
5
28%
0
0%
46-60
2
11%
3
19%
61-75
1
6%
5
31%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
3
43%
3
43%
76-90

Забито

14
28
8 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
9 Не забивали 8
1
7%
3
11%
1-15
4
29%
3
11%
16-30
3
21%
10
36%
31-45
3
21%
2
7%
46-60
1
7%
3
11%
61-75
2
14%
7
25%
76-90

Пропущено

12
11
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 8
1
8%
2
18%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
2
17%
1
9%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
5
42%
1
9%
76-90

Забито

32
44
18 В 1-м тайме 24
14 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 12
1 Не забивали 1
4
13%
4
9%
1-15
9
28%
6
14%
16-30
5
16%
14
32%
31-45
8
25%
2
5%
46-60
3
9%
6
14%
61-75
3
9%
12
27%
76-90

Пропущено

19
18
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 13
2
11%
2
11%
1-15
3
16%
3
17%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
1
5%
4
22%
46-60
3
16%
3
17%
61-75
8
42%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Динамо Москва - Уфа 2:0 Рубин - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Арсенал Тула 5:1 Динамо Москва - Краснодар 1:0
Зенит - Динамо Москва 4:1 Оренбург - Динамо Москва 0:3 Динамо Москва - Химки 4:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Крылья Советов 0:1 Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Ставрополь - Динамо Москва 0:6 Сочи - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Нижний Новгород 1:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 1:1 Урал - Динамо Москва 0:1 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Уфа - Динамо Москва 2:3 Ростов - Динамо Москва 0:2 Динамо Москва - Будафок 3:0
Зенит
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Зенит - Челси 3:3 Зенит - Ростов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 Мальмё - Зенит 1:1
Зенит - Нижний Новгород 5:1 Урал - Зенит 0:0 Ювентус - Зенит 4:2 Зенит - Динамо Москва 4:1 Зенит - Спартак Москва 7:1 Зенит - Ювентус 0:1 Арсенал Тула - Зенит 2:1 Зенит - Сочи 1:2 Зенит - Мальмё 4:0 Зенит - Крылья Советов 2:1 Рубин - Зенит 1:3 Челси - Зенит 1:0 Зенит - Ахмат 3:1 Зенит - ЦСКА Москва 1:0 Уфа - Зенит 1:1 Локомотив Москва - Зенит 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0:0 Заявка 18 11 5 2 43 - 19 38
2. Динамо Москва 0:0 Заявка 18 11 3 4 32 - 19 36
3. ЦСКА Москва Заявка 18 9 3 6 21 - 16 30
4. Краснодар Заявка 17 8 4 5 29 - 18 28
5. Сочи Заявка 17 9 1 7 27 - 21 28
6. Крылья Советов Заявка 18 8 3 7 22 - 18 27
7. Локомотив Москва Заявка 17 6 7 4 22 - 19 25
8. Ахмат Заявка 17 8 0 9 20 - 23 24
9. Спартак Москва Заявка 17 6 5 6 20 - 23 23
10. Рубин Заявка 18 6 4 8 23 - 27 22
11. Урал Заявка 18 4 7 7 12 - 18 19
12. Арсенал Тула Заявка 18 5 4 9 21 - 35 19
13. Ростов Заявка 18 4 6 8 30 - 35 18
14. Нижний Новгород Заявка 17 5 3 9 18 - 30 18
15. Уфа Заявка 17 3 7 7 17 - 24 16
16. Химки Заявка 17 2 8 7 15 - 27 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0:0 Заявка 9 7 1 1 28 - 11 22
2. Динамо Москва 0:0 Заявка 10 6 2 2 18 - 7 20
3. ЦСКА Москва Заявка 9 5 2 2 10 - 5 17
4. Крылья Советов Заявка 9 5 1 3 14 - 7 16
5. Сочи Заявка 8 5 0 3 17 - 9 15
6. Спартак Москва Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
7. Ахмат Заявка 8 5 0 3 11 - 8 15
8. Рубин Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
9. Локомотив Москва Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
10. Краснодар Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
11. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 11 - 11 13
12. Уфа Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
13. Химки Заявка 9 1 6 2 10 - 11 9
14. Урал Заявка 9 1 5 3 5 - 8 8
15. Ростов Заявка 9 2 2 5 17 - 19 8
16. Нижний Новгород Заявка 9 2 1 6 9 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0:0 Заявка 9 4 4 1 15 - 8 16
2. Динамо Москва 0:0 Заявка 8 5 1 2 14 - 12 16
3. Краснодар Заявка 10 4 3 3 18 - 12 15
4. Сочи Заявка 9 4 1 4 10 - 12 13
5. ЦСКА Москва Заявка 9 4 1 4 11 - 11 13
6. Локомотив Москва Заявка 9 2 6 1 10 - 10 12
7. Нижний Новгород Заявка 8 3 2 3 9 - 14 11
8. Урал Заявка 9 3 2 4 7 - 10 11
9. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
10. Ростов Заявка 9 2 4 3 13 - 16 10
11. Ахмат Заявка 9 3 0 6 9 - 15 9
12. Рубин Заявка 9 2 2 5 9 - 16 8
13. Спартак Москва Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
14. Уфа Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
15. Арсенал Тула Заявка 9 2 0 7 10 - 24 6
16. Химки Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Первый тайм
  • Офсайд
    31'
    Вырезал Мостовой в штрафную соперника на Вендела, но тот не выдержал линию и оказался в положении "вне игры".
  • 30'
    От лицевой линии навестил Клаудиньо на дальнюю штангу, но здесь не смог дотянуться до мяча Малком.
  • 29'
    Зацепился за мяч на фланге Дуглас и прострелил в штрафную, но здесь Ордец спокойно вынес сферу в аут.
  • 28'
    Отличным пасом Мостовой запустил в штрафную Караваева, который тут же прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров не смог замкнуть. 
  • 27'
    В центре поля Барриос руками подтолкнул Макарова в верховой борьбе. Штрафной удар исполнять будут москвичи.
  • 26'
    На скорости ворвался Мостовой в штрафную соперника, обыграл защитника, но отпустил от себя далек мяч, который выкатился за лицевую линию. 
  • 25'
    С левого фланга сместился Клаудиньо в центр и покатил поперек на Кузяева, но тому пробить не удалось в борьбе с соперником. 
  • 24'
    Катают мяч в центре поля петербуржцы, пытаются они выманить соперника, который отошел всей командой в оборону. 
  • 23'
    Диагональный пас исполнял Ловрен на правый фланг, куда забегал Караваев, но не удалось ему сохранить мяч в пределах поля.
  • Офсайд
    22'
    С фланга Дуглас вырезал на ход Мостовому, который мог убегать в штрафную, но судья остановил атаку из-за офсайда. 
  • 21'
    Налетел на Тюкавина в грубом подкате Чистяков в центре поля. Можно было показать карточку, но судья ограничился устным предупреждением. 
  • 20'
    Забрасывал в штрафную соперника Моро на ход Тюкавину, но добраться до мяча в борьбе с Ловреном тот не смог.
  • 19'
    Разыграли угловой Дуглас и Клаудиньо, после чего пробил второй по воротам, но мяч угодил точно в стенку.
  • 18'
    Перед чужой штрафной грамотно подставился Мостовой и вынудил Бальбуэну нарушить правила. Опасный стандарт исполнят гости.
  • 17'
    Успокоилась игра в последние минуты, команды обмениваются владением в центре поля, но без остроты у ворот.
  • 16'
    Забросил Макаров в штрафную соперника на ход Захаряну, но тот в борьбе с соперником подыграл себе рукой.
  • 15'
    Получил по ногам Барриос на фланге от Макарова. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Зенита".
  • 14'
    Дальний заброс исполнял Клаудиньо со своей половины поля на ход Мостовому, но тому добраться до мяча не позволил в силовой борьбе Ордец.
  • 13'
    С правого фланга навесил Макаров в центр штрафной на Грулёва, но тому пробить головой не позволил Чистяков.
  • 12'
    Зацепился за мяч на чужой половине поля Тюкавин и сбросил головой на Скопинцева, но перехватил этот пас защитник.
  • Не забитый пенальти
    11'
    Нет гола! Клаудиньо развел голкипера и мяч по разным углам, но не попал в створ ворот. Счет в матче остался неизменным!
  • Пенальти!
    10'
    Вот это да, после просмотра видеоповтора Карасёв поменял свое решение и назначил пенальти в ворота "Динамо".
  • Видеоповтор
    8'
    Пауза в матче. Судья принял решение пересмотреть прошлый эпизод с падением Мостового в штрафной соперника на повторе.
  • 7'
    Мог убегать на ворота соперника Мостовой после заброса от Вендела, но упал в борьбе против Скопинцева. Судья не стал останавливать игру. 
  • 6'
    В центре поля получил по ногам Тюкавин от Вендела в подкате. Штрафной удар судья назначил в пользу москвичей.
  • 5'
    Перехватил мяч Вендел в центре поля и забросил на ход Клаудиньо, но тот не смог зацепиться за сферу в борьбе с защитником.
  • 4'
    Мягко забросил Малком в штрафную на ход Клаудиньо, но Ордец надежно сыграл в обороне и вынес сферу в центр поля.
  • 3'
    С левого фланга Захарян протащил мяч к штрафной соперника и пробил в ближний угол, но точности ему немного не хватило.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-синих цветах, гости выбрали себе синий комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Динамо"!
  • Первый тайм
  • Описание гола
    11'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Клаудиньо пробил пенальти, но не смог забить!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Динамо Москва 0:0 Зенит онлайн


Прогнозы на матч Динамо Москва 0:0 Зенит

Исход игры
Динамо Москва
29.3% (86)
Ничья
26.5% (78)
Зенит
44.2% (130)
Тотал 2.5
Больше
54.79% (80)
Меньше
45.21% (66)
Обе команды забьют
Да
86.99% (127)
Нет
13.01% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
16.7% (49)
1:2 Зенит
12.2% (36)
2:1 Динамо Москва
8.5% (25)
0:1 Зенит
3.4% (10)
2:2 Ничья
2% (6)
0:2 Зенит
1.4% (4)
1:3 Зенит
1.4% (4)
3:2 Динамо Москва
1% (3)
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Динамо Москва
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