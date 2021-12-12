Россия: Премьер-лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 31'
Стадион: ВТБ Арена
0:0
11' Не забитый пенальтиКлаудиньо
|1 000 руб.
|5 000 руб.
|1 000 руб.
Ход матча
11'
0:0
18
Ордец
Иван
74
Фомин
Даниил
11
Клаудиньо
14
Кузяев
Далер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Ордец ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Фомин ДаниилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Будачев ИванВратарь
-
31 Лещук ИгорьВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Сазонов СабаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шварц Сандро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 КлаудиньоПолузащитник
-
14 Кузяев ДалерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
91 Бязров ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Семак Сергей
История личных встреч
Динамо Москва
Зенит
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
80%
2 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед
19 матчей
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед
29 матчей
24.1%
20.7%
55.2%
7 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
6.9%
58.6%
34.5%
2 победы 17 ничьих 10 побед
Второй тайм
24.1%
37.9%
38%
7 побед 11 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фомин Даниил
|6 (4)
|0.33
|Грулёв Вячеслав
|6
|0.33
|Шиманьски Себастиан
|5
|0.28
|Захарян Арсен
|4
|0.22
|Тюкавин Константин
|4
|0.22
|Макаров Денис
|3
|0.17
|Бальбуэна Фабиан
|2
|0.11
|Моро Никола
|1
|0.06
|Ордец Иван
|1
|0.06
|Скопинцев Дмитрий
|0
|0
|Паршивлюк Сергей
|0
|0
|Нжи Клинтон Муа
|0
|0
|Варела Гильермо
|0
|0
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзюба Артём
|10 (1)
|0.56
|Азмун Сердар
|7 (1)
|0.39
|Ерохин Александр
|6
|0.33
|Клаудиньо
|6 (1)
|0.33
|Малком Филипе
|3
|0.17
|Вендел Маркус
|3
|0.17
|Сутормин Алексей
|3 (3)
|0.17
|Мостовой Андрей
|3
|0.17
|Ракицкий Ярослав
|1
|0.06
|Чистяков Дмитрий
|1
|0.06
|Кузяев Далер
|0
|0
|Круговой Данил
|0
|0
|Караваев Вячеслав
|0
|0
|Барриос Вилмар
|0
|0
|Дуглас Сантос
|0
|0
Карточки
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Варела Гильермо
|4
|0
|Фомин Даниил
|4
|0
|Скопинцев Дмитрий
|4
|0
|Шиманьски Себастиан
|4
|0
|Захарян Арсен
|4
|0
|Ордец Иван
|3
|0
|Лашальт Диего
|3
|0
|Грулёв Вячеслав
|3
|0
|Макаров Денис
|3
|0
|Паршивлюк Сергей
|2
|0
|Бальбуэна Фабиан
|2
|0
|Игбун Сильвестр
|1
|0
|Нжи Клинтон Муа
|1
|0
|Евгеньев Роман
|1
|0
|Тюкавин Константин
|1
|0
|Кутицкий Александр
|1
|0
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кузяев Далер
|5
|1
|Азмун Сердар
|3
|1
|Ракицкий Ярослав
|4
|0
|Вендел Маркус
|3
|0
|Клаудиньо
|1
|1
|Ерохин Александр
|2
|0
|Ловрен Деян
|2
|0
|Чистяков Дмитрий
|2
|0
|Сутормин Алексей
|2
|0
|Оздоев Магомед
|1
|0
|Караваев Вячеслав
|1
|0
|Барриос Вилмар
|1
|0
|Малком Филипе
|1
|0
|Круговой Данил
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
16
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
3
17%
1
6%
1-15
5
28%
3
19%
16-30
2
11%
4
25%
31-45
5
28%
0
0%
46-60
2
11%
3
19%
61-75
1
6%
5
31%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
3
43%
3
43%
76-90
Забито
14
28
8 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
9 Не забивали 8
1
7%
3
11%
1-15
4
29%
3
11%
16-30
3
21%
10
36%
31-45
3
21%
2
7%
46-60
1
7%
3
11%
61-75
2
14%
7
25%
76-90
Пропущено
12
11
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 8
1
8%
2
18%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
2
17%
1
9%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
5
42%
1
9%
76-90
Забито
32
44
18 В 1-м тайме 24
14 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 12
1 Не забивали 1
4
13%
4
9%
1-15
9
28%
6
14%
16-30
5
16%
14
32%
31-45
8
25%
2
5%
46-60
3
9%
6
14%
61-75
3
9%
12
27%
76-90
Пропущено
19
18
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 13
2
11%
2
11%
1-15
3
16%
3
17%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
1
5%
4
22%
46-60
3
16%
3
17%
61-75
8
42%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Москва
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Динамо Москва - Уфа 2:0 Рубин - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Арсенал Тула 5:1 Динамо Москва - Краснодар 1:0
Зенит - Динамо Москва 4:1 Оренбург - Динамо Москва 0:3 Динамо Москва - Химки 4:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Крылья Советов 0:1 Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Ставрополь - Динамо Москва 0:6 Сочи - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Нижний Новгород 1:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 1:1 Урал - Динамо Москва 0:1 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Уфа - Динамо Москва 2:3 Ростов - Динамо Москва 0:2 Динамо Москва - Будафок 3:0
Зенит
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Зенит - Челси 3:3 Зенит - Ростов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 Мальмё - Зенит 1:1
Зенит - Нижний Новгород 5:1 Урал - Зенит 0:0 Ювентус - Зенит 4:2 Зенит - Динамо Москва 4:1 Зенит - Спартак Москва 7:1 Зенит - Ювентус 0:1 Арсенал Тула - Зенит 2:1 Зенит - Сочи 1:2 Зенит - Мальмё 4:0 Зенит - Крылья Советов 2:1 Рубин - Зенит 1:3 Челси - Зенит 1:0 Зенит - Ахмат 3:1 Зенит - ЦСКА Москва 1:0 Уфа - Зенит 1:1 Локомотив Москва - Зенит 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|0:0 Заявка
|18
|11
|5
|2
|43 - 19
|38
|2.
|Динамо Москва
|0:0 Заявка
|18
|11
|3
|4
|32 - 19
|36
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|21 - 16
|30
|4.
|Краснодар
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|29 - 18
|28
|5.
|Сочи
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|27 - 21
|28
|6.
|Крылья Советов
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|22 - 18
|27
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|22 - 19
|25
|8.
|Ахмат
|Заявка
|17
|8
|0
|9
|20 - 23
|24
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|20 - 23
|23
|10.
|Рубин
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|23 - 27
|22
|11.
|Урал
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|12 - 18
|19
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|21 - 35
|19
|13.
|Ростов
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|30 - 35
|18
|14.
|Нижний Новгород
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 30
|18
|15.
|Уфа
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|17 - 24
|16
|16.
|Химки
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|15 - 27
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|0:0 Заявка
|9
|7
|1
|1
|28 - 11
|22
|2.
|Динамо Москва
|0:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|18 - 7
|20
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|10 - 5
|17
|4.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 7
|16
|5.
|Сочи
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|17 - 9
|15
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|7.
|Ахмат
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 8
|15
|8.
|Рубин
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|10.
|Краснодар
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|12.
|Уфа
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 12
|10
|13.
|Химки
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|10 - 11
|9
|14.
|Урал
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|15.
|Ростов
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|17 - 19
|8
|16.
|Нижний Новгород
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|0:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 8
|16
|2.
|Динамо Москва
|0:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 12
|16
|3.
|Краснодар
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|18 - 12
|15
|4.
|Сочи
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 11
|13
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|10 - 10
|12
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 14
|11
|8.
|Урал
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 10
|11
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|10.
|Ростов
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 16
|10
|11.
|Ахмат
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 15
|9
|12.
|Рубин
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 16
|8
|13.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 13
|8
|14.
|Уфа
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|10 - 24
|6
|16.
|Химки
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Динамо Москва 0:0 Зенит
Исход игры
Динамо Москва
29.3% (86)
Ничья
26.5% (78)
Зенит
44.2% (130)
Тотал 2.5
Больше
54.79% (80)
Меньше
45.21% (66)
Обе команды забьют
Да
86.99% (127)
Нет
13.01% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
16.7% (49)
1:2 Зенит
12.2% (36)
2:1 Динамо Москва
8.5% (25)
0:1 Зенит
3.4% (10)
2:2 Ничья
2% (6)
0:2 Зенит
1.4% (4)
1:3 Зенит
1.4% (4)
3:2 Динамо Москва
1% (3)
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