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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Динамо Москва
 
Позже

Стадион:
Зенит
Прогнозы 63
Динамо Москва 25.4% (16)
X 33.3% (21)
Зенит 41.3% (26)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Динамо Москва
Ничья
Зенит
3.75
3.87
2.15
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Динамо Москва
Зенит

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
80%
2 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед

29 матчей

24.1%
20.7%
55.2%
7 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

6.9%
58.6%
34.5%
2 победы 17 ничьих 10 побед

Второй тайм

24.1%
37.9%
38%
7 побед 11 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
4:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ТМК
5:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:4
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
К
0:1
ПЛ
1:5
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фомин Даниил 6 (4) 0.35
Грулёв Вячеслав 6 0.35
Шиманьски Себастиан 5 0.29
Захарян Арсен 4 0.24
Тюкавин Константин 4 0.24
Макаров Денис 3 0.18
Бальбуэна Фабиан 2 0.12
Моро Никола 1 0.06
Ордец Иван 1 0.06
Скопинцев Дмитрий 0 0
Паршивлюк Сергей 0 0
Нжи Клинтон Муа 0 0
Варела Гильермо 0 0
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзюба Артём 10 (1) 0.59
Азмун Сердар 7 (1) 0.41
Ерохин Александр 6 0.35
Клаудиньо 6 (1) 0.35
Малком Филипе 3 0.18
Вендел Маркус 3 0.18
Сутормин Алексей 3 (3) 0.18
Мостовой Андрей 3 0.18
Ракицкий Ярослав 1 0.06
Чистяков Дмитрий 1 0.06
Кузяев Далер 0 0
Круговой Данил 0 0
Караваев Вячеслав 0 0
Барриос Вилмар 0 0
Дуглас Сантос 0 0

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Варела Гильермо 4 0
Фомин Даниил 4 0
Скопинцев Дмитрий 4 0
Шиманьски Себастиан 4 0
Захарян Арсен 4 0
Ордец Иван 3 0
Лашальт Диего 3 0
Грулёв Вячеслав 3 0
Макаров Денис 3 0
Паршивлюк Сергей 2 0
Бальбуэна Фабиан 2 0
Игбун Сильвестр 1 0
Нжи Клинтон Муа 1 0
Евгеньев Роман 1 0
Тюкавин Константин 1 0
Кутицкий Александр 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кузяев Далер 5 1
Азмун Сердар 3 1
Ракицкий Ярослав 4 0
Вендел Маркус 3 0
Клаудиньо 1 1
Ерохин Александр 2 0
Ловрен Деян 2 0
Чистяков Дмитрий 2 0
Сутормин Алексей 2 0
Оздоев Магомед 1 0
Караваев Вячеслав 1 0
Барриос Вилмар 1 0
Малком Филипе 1 0
Круговой Данил 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
16
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
3
17%
1
6%
1-15
5
28%
3
19%
16-30
2
11%
4
25%
31-45
5
28%
0
0%
46-60
2
11%
3
19%
61-75
1
6%
5
31%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
3
43%
3
43%
76-90

Забито

14
28
8 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
9 Не забивали 8
1
7%
3
11%
1-15
4
29%
3
11%
16-30
3
21%
10
36%
31-45
3
21%
2
7%
46-60
1
7%
3
11%
61-75
2
14%
7
25%
76-90

Пропущено

12
11
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 8
1
8%
2
18%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
2
17%
1
9%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
5
42%
1
9%
76-90

Забито

32
44
18 В 1-м тайме 24
14 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 12
1 Не забивали 1
4
13%
4
9%
1-15
9
28%
6
14%
16-30
5
16%
14
32%
31-45
8
25%
2
5%
46-60
3
9%
6
14%
61-75
3
9%
12
27%
76-90

Пропущено

19
18
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 13
2
11%
2
11%
1-15
3
16%
3
17%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
1
5%
4
22%
46-60
3
16%
3
17%
61-75
8
42%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Динамо Москва - Уфа 2:0 Рубин - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Арсенал Тула 5:1 Динамо Москва - Краснодар 1:0
Зенит - Динамо Москва 4:1 Оренбург - Динамо Москва 0:3 Динамо Москва - Химки 4:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Крылья Советов 0:1 Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Ставрополь - Динамо Москва 0:6 Сочи - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Нижний Новгород 1:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 1:1 Урал - Динамо Москва 0:1 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Уфа - Динамо Москва 2:3 Ростов - Динамо Москва 0:2 Динамо Москва - Будафок 3:0
Зенит
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Зенит - Челси 3:3 Зенит - Ростов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 Мальмё - Зенит 1:1
Зенит - Нижний Новгород 5:1 Урал - Зенит 0:0 Ювентус - Зенит 4:2 Зенит - Динамо Москва 4:1 Зенит - Спартак Москва 7:1 Зенит - Ювентус 0:1 Арсенал Тула - Зенит 2:1 Зенит - Сочи 1:2 Зенит - Мальмё 4:0 Зенит - Крылья Советов 2:1 Рубин - Зенит 1:3 Челси - Зенит 1:0 Зенит - Ахмат 3:1 Зенит - ЦСКА Москва 1:0 Уфа - Зенит 1:1 Локомотив Москва - Зенит 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 17 11 4 2 43 - 19 37
2. Динамо Москва Заявка 17 11 2 4 32 - 19 35
3. Краснодар Заявка 17 8 4 5 29 - 18 28
4. Сочи Заявка 17 9 1 7 27 - 21 28
5. ЦСКА Москва Заявка 17 8 3 6 19 - 16 27
6. Локомотив Москва Заявка 17 6 7 4 22 - 19 25
7. Ахмат Заявка 17 8 0 9 20 - 23 24
8. Крылья Советов Заявка 17 7 3 7 20 - 18 24
9. Спартак Москва Заявка 17 6 5 6 20 - 23 23
10. Рубин Заявка 17 6 4 7 23 - 25 22
11. Арсенал Тула Заявка 17 5 4 8 21 - 33 19
12. Ростов Заявка 17 4 6 7 29 - 31 18
13. Нижний Новгород Заявка 17 5 3 9 18 - 30 18
14. Урал Заявка 17 3 7 7 8 - 17 16
15. Уфа Заявка 17 3 7 7 17 - 24 16
16. Химки Заявка 17 2 8 7 15 - 27 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 7 1 1 28 - 11 22
2. Динамо Москва Заявка 9 6 1 2 18 - 7 19
3. Сочи Заявка 8 5 0 3 17 - 9 15
4. Спартак Москва Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
5. Ахмат Заявка 8 5 0 3 11 - 8 15
6. Рубин Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
7. ЦСКА Москва Заявка 8 4 2 2 8 - 5 14
8. Локомотив Москва Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
9. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 11 - 11 13
10. Крылья Советов Заявка 8 4 1 3 12 - 7 13
11. Краснодар Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
12. Уфа Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
13. Химки Заявка 9 1 6 2 10 - 11 9
14. Ростов Заявка 8 2 2 4 16 - 15 8
15. Урал Заявка 9 1 5 3 5 - 8 8
16. Нижний Новгород Заявка 9 2 1 6 9 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 8 5 1 2 14 - 12 16
2. Зенит Заявка 8 4 3 1 15 - 8 15
3. Краснодар Заявка 10 4 3 3 18 - 12 15
4. Сочи Заявка 9 4 1 4 10 - 12 13
5. ЦСКА Москва Заявка 9 4 1 4 11 - 11 13
6. Локомотив Москва Заявка 9 2 6 1 10 - 10 12
7. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
8. Нижний Новгород Заявка 8 3 2 3 9 - 14 11
9. Ростов Заявка 9 2 4 3 13 - 16 10
10. Ахмат Заявка 9 3 0 6 9 - 15 9
11. Рубин Заявка 8 2 2 4 9 - 14 8
12. Спартак Москва Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
13. Урал Заявка 8 2 2 4 3 - 9 8
14. Арсенал Тула Заявка 8 2 0 6 10 - 22 6
15. Уфа Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
16. Химки Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
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  • — Лига чемпионов (Квалификация)
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 декабря 2021, осталось 2 дня 5 часов 20 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 63
    Динамо Москва 25.4% (16)
    X 33.3% (21)
    Зенит 41.3% (26)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    Зенит
    3.75
    3.87
    2.15
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Динамо Москва - Зенит онлайн


    Прогнозы на матч Динамо Москва - Зенит

    Исход игры
    Динамо Москва
    25.4% (16)
    Ничья
    33.3% (21)
    Зенит
    41.3% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.18% (32)
    Меньше
    41.82% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    85.45% (47)
    Нет
    14.55% (8)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27% (17)
    1:2 Зенит
    22.2% (14)
    2:1 Динамо Москва
    17.5% (11)
    0:1 Зенит
    4.8% (3)
    0:2 Зенит
    4.8% (3)
    2:2 Ничья
    3.2% (2)
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