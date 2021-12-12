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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Твенте
2:1
Первый тайм: 17'

Стадион:
Ваалвейк
0'
1:0
2' Гол
Ван Волфсвинкель Рикки
2:0
5' Гол
Влап Михел
2:1
10' Гол
Одгор Йенс
17'

Ход матча

2'
Ван Волфсвинкель Рикки
1:0
5'
Влап Михел
(Daan Rots)
2:0
10'
2:1
Одгор Йенс

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Твенте
Ничья
Ваалвейк
1.68
5.70
5.25
Все Коэффициенты
1
Уннерсталл
Ларс
2
Трупе
Джованни
3
Проппер
Робин
35
Mees
Hilgers
17
Остерволде
Джейден
23
Садилек
Михал
14
Влап
Михел
19
Зерруки
Рамиз
39
Daan
Rots
13
Ван
Волфсвинкель
Рикки
10
Мисиджан
Вирджил
1
Вассен
Этьенн
22
Бакари
Саид
3
Мёленстен
Мелле
59
Тоуба
Ахмед
24
Ван
ден
Бёйс
Дарио
6
Анита
Вурнон
8
Азхиль
Айман
28
Бюттнер
Александер
11
Бель-Хассани
Иллиас
7
Одгор
Йенс
20
Данеелс
Леннерд
Твенте
4-3-3
Ваалвейк
4-3-3

История личных встреч

Твенте
Ваалвейк

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

17 матчей

41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

Э
2:1
Э
0:2
Э
3:0
Э
3:3
ПД
4:1
К
2:0
ПД
3:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
0:0
Э
0:1
Э
0:1
Э
1:1
Э
5:0
Э
0:4
Э
0:1
Э
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Волфсвинкель Рикки 7 (3) 0.44
Проппер Робин 4 0.25
Влап Михел 2 0.13
Лимниос Димитрис 2 0.13
Зерруки Рамиз 2 0.13
Daan Rots 2 0.13
Manfred Ugalde 1 0.06
Мисиджан Вирджил 1 0.06
Mees Hilgers 1 0.06
Мениг Квинси 0 0
Трупе Джованни 0 0
Садилек Михал 0 0
Смал Гийс 0 0
Ваалвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамер Михил 5 0.31
Одгор Йенс 4 0.25
Бюттнер Александер 2 (1) 0.13
Ван дер Венне Рихард 1 0.06
Анита Вурнон 1 0.06
Бакари Саид 1 0.06
Мёленстен Мелле 1 0.06
Кёйперс Рой 1 0.06
Бель-Хассани Иллиас 0 0
Штоккерс Финн 0 0
Тоуба Ахмед 0 0
Азхиль Айман 0 0

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зерруки Рамиз 5 1
Садилек Михал 4 0
Ван Волфсвинкель Рикки 3 0
Илич Лука 1 1
Проппер Робин 2 0
Мениг Квинси 2 0
Влап Михел 2 0
Manfred Ugalde 2 0
Брама Вут 1 0
Лимниос Димитрис 1 0
Трупе Джованни 1 0
Смал Гийс 1 0
Остерволде Джейден 1 0
Mees Hilgers 1 0
Daan Rots 1 0
Luca Everink 1 0
Рон Янс 1 0
Ваалвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Михил 5 0
Тоуба Ахмед 5 0
Бюттнер Александер 2 0
Ван дер Венне Рихард 2 0
Вассен Этьенн 2 0
Гаари Жюрьен 2 0
Мёлдер Ханс 1 0
Одгор Йенс 1 0
Данеелс Леннерд 1 0
Бакари Саид 1 0
Адевойе Шоун 1 0
Мёленстен Мелле 1 0
Азхиль Айман 1 0
Августейнс Себбе 1 0
Joseph Oosting 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
3
38%
1
11%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
38%
1
11%
76-90

Пропущено

5
11
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
1
20%
1
9%
16-30
1
20%
3
27%
31-45
2
40%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
20%
1
9%
76-90

Забито

14
7
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
3
21%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
4
29%
1
14%
31-45
2
14%
1
14%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
3
43%
76-90

Пропущено

14
12
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
2
14%
2
17%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
2
14%
4
33%
46-60
5
36%
2
17%
61-75
3
21%
1
8%
76-90

Забито

22
16
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
6
27%
1
6%
1-15
1
5%
3
19%
16-30
4
18%
5
31%
31-45
3
14%
2
13%
46-60
2
9%
1
6%
61-75
6
27%
4
25%
76-90

Пропущено

19
23
6 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 12
2
11%
4
17%
1-15
2
11%
3
13%
16-30
2
11%
4
17%
31-45
4
21%
7
30%
46-60
5
26%
3
13%
61-75
4
21%
2
9%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2 Твенте - Фейеноорд 0:0 Спарта Роттердам - Твенте 0:1 Твенте - Хераклес 1:0
ПСВ - Твенте 5:2 Осс - Твенте 0:2 Твенте - НЕК Неймеген 1:2 Твенте - Виллем II 1:1 Гронинген - Твенте 1:1 Херенвен - Твенте 2:3 Твенте - АЗ Алкмаар 3:1 Витесс - Твенте 1:4 Твенте - Утрехт 1:0 Камбюр - Твенте 2:0 Твенте - Аякс 1:1 Фортуна Ситтард - Твенте 2:1 Твенте - Лацио 0:1 Твенте - Венеция 0:1 Арминия - Твенте 1:1 АДО Ден Хааг - Твенте 0:2
Ваалвейк
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1 ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0 Ваалвейк - Аякс 0:5 Гронинген - Ваалвейк 1:1
Ваалвейк - Камбюр 0:1 Ваалвейк - Виллем II 3:0 Ваалвейк - Спарта Роттердам 1:0 Фейеноорд - Ваалвейк 2:2 Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс 1:1 Хераклес - Ваалвейк 1:0 Ваалвейк - Виллем II 1:2 Утрехт - Ваалвейк 2:2 Ваалвейк - Витесс 1:2 Фортуна Ситтард - Ваалвейк 2:2 Херенвен - Ваалвейк 3:2 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 1:0 Ваалвейк - Ломмель 4:2 Хераклес - Ваалвейк 4:1 Рода - Ваалвейк 2:4 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 11 3 1 48 - 2 36
2. Фейеноорд 15 11 2 2 38 - 14 35
3. ПСВ 15 11 1 3 38 - 22 34
4. Твенте 2:1 16 8 4 4 24 - 20 28
5. Камбюр 16 9 0 7 30 - 36 27
6. Утрехт 16 8 3 5 30 - 20 27
7. Витесс 15 8 2 5 20 - 22 26
8. АЗ Алкмаар 15 7 2 6 28 - 21 23
9. Херенвен 16 6 4 6 18 - 21 22
10. Гоу Эхед Иглс 16 6 3 7 19 - 25 21
11. НЕК Неймеген 15 5 4 6 20 - 24 19
12. Виллем II 16 5 3 8 17 - 31 18
13. Гронинген 15 4 6 5 17 - 21 18
14. Ваалвейк 1:2 16 3 6 7 17 - 25 15
15. Хераклес 15 4 2 9 15 - 21 14
16. Фортуна Ситтард 16 3 3 10 17 - 39 12
17. Спарта Роттердам 16 2 5 9 12 - 24 11
18. ПЕК Зволле 16 1 3 12 8 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 8 7 1 0 24 - 7 22
2. ПСВ 8 7 0 1 25 - 12 21
3. Утрехт 8 6 2 0 22 - 6 20
4. Аякс 8 6 1 1 32 - 1 19
5. АЗ Алкмаар 7 5 1 1 19 - 9 16
6. Твенте 2:1 8 4 3 1 10 - 6 15
7. Хераклес 8 4 1 3 10 - 9 13
8. Камбюр 8 4 0 4 16 - 18 12
9. Гоу Эхед Иглс 8 4 0 4 13 - 11 12
10. Херенвен 9 3 2 4 11 - 14 11
11. Виллем II 8 3 1 4 7 - 14 10
12. Ваалвейк 1:2 8 3 1 4 7 - 12 10
13. Витесс 7 2 2 3 7 - 12 8
14. НЕК Неймеген 7 2 2 3 8 - 8 8
15. Гронинген 7 1 5 1 6 - 5 8
16. Фортуна Ситтард 7 2 1 4 8 - 19 7
17. Спарта Роттердам 8 1 3 4 6 - 11 6
18. ПЕК Зволле 8 1 2 5 3 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 8 6 0 2 13 - 10 18
2. Аякс 7 5 2 0 16 - 1 17
3. Камбюр 8 5 0 3 14 - 18 15
4. Фейеноорд 7 4 1 2 14 - 7 13
5. ПСВ 7 4 1 2 13 - 10 13
6. Твенте 2:1 8 4 1 3 14 - 14 13
7. Херенвен 7 3 2 2 7 - 7 11
8. НЕК Неймеген 8 3 2 3 12 - 16 11
9. Гронинген 8 3 1 4 11 - 16 10
10. Гоу Эхед Иглс 8 2 3 3 6 - 14 9
11. Виллем II 8 2 2 4 10 - 17 8
12. АЗ Алкмаар 8 2 1 5 9 - 12 7
13. Утрехт 8 2 1 5 8 - 14 7
14. Ваалвейк 1:2 8 0 5 3 10 - 13 5
15. Спарта Роттердам 8 1 2 5 6 - 13 5
16. Фортуна Ситтард 9 1 2 6 9 - 20 5
17. ПЕК Зволле 8 0 1 7 5 - 20 1
18. Хераклес 7 0 1 6 5 - 12 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Grolsch Veste. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Твенте
Ничья
Ваалвейк
1.68
5.70
5.25
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Твенте 2:1 Ваалвейк онлайн


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