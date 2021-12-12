Голландия: Эредивизие 2021-2022
2:1
Первый тайм: 17'
Стадион: Гролс Весте
1:0
2' ГолВан Волфсвинкель Рикки
2:0
5' ГолВлап Михел
2:1
10' ГолОдгор Йенс
Ход матча
2'
5'
2:0
10'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
0 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
35
Mees
Hilgers
14
Влап
Михел
39
Daan
Rots
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Mees HilgersЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Влап МихелПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Daan RotsНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
43 Думич ДариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Бош ЙессеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
38 Max Bruns
-
36 Luca Everink
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Бакари СаидЗащитник
- Защитник
-
59 Тоуба АхмедЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Тенкен ЙенсВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Кёйперс РойПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Joseph Oosting
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Твенте
Ваалвейк
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
17 матчей
41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Волфсвинкель Рикки
|7 (3)
|0.44
|Проппер Робин
|4
|0.25
|Влап Михел
|2
|0.13
|Лимниос Димитрис
|2
|0.13
|Зерруки Рамиз
|2
|0.13
|Daan Rots
|2
|0.13
|Manfred Ugalde
|1
|0.06
|Мисиджан Вирджил
|1
|0.06
|Mees Hilgers
|1
|0.06
|Мениг Квинси
|0
|0
|Трупе Джованни
|0
|0
|Садилек Михал
|0
|0
|Смал Гийс
|0
|0
Ваалвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамер Михил
|5
|0.31
|Одгор Йенс
|4
|0.25
|Бюттнер Александер
|2 (1)
|0.13
|Ван дер Венне Рихард
|1
|0.06
|Анита Вурнон
|1
|0.06
|Бакари Саид
|1
|0.06
|Мёленстен Мелле
|1
|0.06
|Кёйперс Рой
|1
|0.06
|Бель-Хассани Иллиас
|0
|0
|Штоккерс Финн
|0
|0
|Тоуба Ахмед
|0
|0
|Азхиль Айман
|0
|0
Карточки
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зерруки Рамиз
|5
|1
|Садилек Михал
|4
|0
|Ван Волфсвинкель Рикки
|3
|0
|Илич Лука
|1
|1
|Проппер Робин
|2
|0
|Мениг Квинси
|2
|0
|Влап Михел
|2
|0
|Manfred Ugalde
|2
|0
|Брама Вут
|1
|0
|Лимниос Димитрис
|1
|0
|Трупе Джованни
|1
|0
|Смал Гийс
|1
|0
|Остерволде Джейден
|1
|0
|Mees Hilgers
|1
|0
|Daan Rots
|1
|0
|Luca Everink
|1
|0
|Рон Янс
|1
|0
Ваалвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крамер Михил
|5
|0
|Тоуба Ахмед
|5
|0
|Бюттнер Александер
|2
|0
|Ван дер Венне Рихард
|2
|0
|Вассен Этьенн
|2
|0
|Гаари Жюрьен
|2
|0
|Мёлдер Ханс
|1
|0
|Одгор Йенс
|1
|0
|Данеелс Леннерд
|1
|0
|Бакари Саид
|1
|0
|Адевойе Шоун
|1
|0
|Мёленстен Мелле
|1
|0
|Азхиль Айман
|1
|0
|Августейнс Себбе
|1
|0
|Joseph Oosting
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
9
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
3
38%
1
11%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
38%
1
11%
76-90
Пропущено
5
11
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
1
20%
1
9%
16-30
1
20%
3
27%
31-45
2
40%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
20%
1
9%
76-90
Забито
14
7
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
3
21%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
4
29%
1
14%
31-45
2
14%
1
14%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
3
43%
76-90
Пропущено
14
12
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
2
14%
2
17%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
2
14%
4
33%
46-60
5
36%
2
17%
61-75
3
21%
1
8%
76-90
Забито
22
16
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
6
27%
1
6%
1-15
1
5%
3
19%
16-30
4
18%
5
31%
31-45
3
14%
2
13%
46-60
2
9%
1
6%
61-75
6
27%
4
25%
76-90
Пропущено
19
23
6 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 12
2
11%
4
17%
1-15
2
11%
3
13%
16-30
2
11%
4
17%
31-45
4
21%
7
30%
46-60
5
26%
3
13%
61-75
4
21%
2
9%
76-90
Результаты последних матчей
Твенте
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2 Твенте - Фейеноорд 0:0 Спарта Роттердам - Твенте 0:1 Твенте - Хераклес 1:0
ПСВ - Твенте 5:2 Осс - Твенте 0:2 Твенте - НЕК Неймеген 1:2 Твенте - Виллем II 1:1 Гронинген - Твенте 1:1 Херенвен - Твенте 2:3 Твенте - АЗ Алкмаар 3:1 Витесс - Твенте 1:4 Твенте - Утрехт 1:0 Камбюр - Твенте 2:0 Твенте - Аякс 1:1 Фортуна Ситтард - Твенте 2:1 Твенте - Лацио 0:1 Твенте - Венеция 0:1 Арминия - Твенте 1:1 АДО Ден Хааг - Твенте 0:2
Ваалвейк
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1 ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0 Ваалвейк - Аякс 0:5 Гронинген - Ваалвейк 1:1
Ваалвейк - Камбюр 0:1 Ваалвейк - Виллем II 3:0 Ваалвейк - Спарта Роттердам 1:0 Фейеноорд - Ваалвейк 2:2 Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс 1:1 Хераклес - Ваалвейк 1:0 Ваалвейк - Виллем II 1:2 Утрехт - Ваалвейк 2:2 Ваалвейк - Витесс 1:2 Фортуна Ситтард - Ваалвейк 2:2 Херенвен - Ваалвейк 3:2 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 1:0 Ваалвейк - Ломмель 4:2 Хераклес - Ваалвейк 4:1 Рода - Ваалвейк 2:4 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|15
|11
|3
|1
|48 - 2
|36
|2.
|Фейеноорд
|15
|11
|2
|2
|38 - 14
|35
|3.
|ПСВ
|15
|11
|1
|3
|38 - 22
|34
|4.
|Твенте
|2:1
|16
|8
|4
|4
|24 - 20
|28
|5.
|Камбюр
|16
|9
|0
|7
|30 - 36
|27
|6.
|Утрехт
|16
|8
|3
|5
|30 - 20
|27
|7.
|Витесс
|15
|8
|2
|5
|20 - 22
|26
|8.
|АЗ Алкмаар
|15
|7
|2
|6
|28 - 21
|23
|9.
|Херенвен
|16
|6
|4
|6
|18 - 21
|22
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|16
|6
|3
|7
|19 - 25
|21
|11.
|НЕК Неймеген
|15
|5
|4
|6
|20 - 24
|19
|12.
|Виллем II
|16
|5
|3
|8
|17 - 31
|18
|13.
|Гронинген
|15
|4
|6
|5
|17 - 21
|18
|14.
|Ваалвейк
|1:2
|16
|3
|6
|7
|17 - 25
|15
|15.
|Хераклес
|15
|4
|2
|9
|15 - 21
|14
|16.
|Фортуна Ситтард
|16
|3
|3
|10
|17 - 39
|12
|17.
|Спарта Роттердам
|16
|2
|5
|9
|12 - 24
|11
|18.
|ПЕК Зволле
|16
|1
|3
|12
|8 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|8
|7
|1
|0
|24 - 7
|22
|2.
|ПСВ
|8
|7
|0
|1
|25 - 12
|21
|3.
|Утрехт
|8
|6
|2
|0
|22 - 6
|20
|4.
|Аякс
|8
|6
|1
|1
|32 - 1
|19
|5.
|АЗ Алкмаар
|7
|5
|1
|1
|19 - 9
|16
|6.
|Твенте
|2:1
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|7.
|Хераклес
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|8.
|Камбюр
|8
|4
|0
|4
|16 - 18
|12
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|8
|4
|0
|4
|13 - 11
|12
|10.
|Херенвен
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|11.
|Виллем II
|8
|3
|1
|4
|7 - 14
|10
|12.
|Ваалвейк
|1:2
|8
|3
|1
|4
|7 - 12
|10
|13.
|Витесс
|7
|2
|2
|3
|7 - 12
|8
|14.
|НЕК Неймеген
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|15.
|Гронинген
|7
|1
|5
|1
|6 - 5
|8
|16.
|Фортуна Ситтард
|7
|2
|1
|4
|8 - 19
|7
|17.
|Спарта Роттердам
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|18.
|ПЕК Зволле
|8
|1
|2
|5
|3 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|8
|6
|0
|2
|13 - 10
|18
|2.
|Аякс
|7
|5
|2
|0
|16 - 1
|17
|3.
|Камбюр
|8
|5
|0
|3
|14 - 18
|15
|4.
|Фейеноорд
|7
|4
|1
|2
|14 - 7
|13
|5.
|ПСВ
|7
|4
|1
|2
|13 - 10
|13
|6.
|Твенте
|2:1
|8
|4
|1
|3
|14 - 14
|13
|7.
|Херенвен
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|8.
|НЕК Неймеген
|8
|3
|2
|3
|12 - 16
|11
|9.
|Гронинген
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|8
|2
|3
|3
|6 - 14
|9
|11.
|Виллем II
|8
|2
|2
|4
|10 - 17
|8
|12.
|АЗ Алкмаар
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|13.
|Утрехт
|8
|2
|1
|5
|8 - 14
|7
|14.
|Ваалвейк
|1:2
|8
|0
|5
|3
|10 - 13
|5
|15.
|Спарта Роттердам
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|16.
|Фортуна Ситтард
|9
|1
|2
|6
|9 - 20
|5
|17.
|ПЕК Зволле
|8
|0
|1
|7
|5 - 20
|1
|18.
|Хераклес
|7
|0
|1
|6
|5 - 12
|1