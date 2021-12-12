Второй тайм

98' Обе команды могли выиграть сегодня, но Твенте вырывает победу

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Ваалвейк выполняет удар от ворот.

97' Игрок Черны Вацлав из команды Твенте неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

97' ШАНС! Клеонизе Денильо вышел один на один с голкипером...

97' Отличные скиллы показывает Клеонизе Денильо , обводя своих соперников

96' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

96' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

96' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

95' Матч возобновлен

95' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

95' Садилек Михал на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

95' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

94' Одгор Йенс совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

94' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Тоуба Ахмед из команды Ваалвейк направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

93' Меес Хилгерс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Одгор Йенс из команды Ваалвейк сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

92' Ван Волфсвинкель Рикки оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

92' Остерволде Джейден нанес удар, мяч был парирован, но Этьен Вассен не удержал его в руках.

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

92' Удар от ворот произведет Ваалвейк

91' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

91' Зерруки Рамиз навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Матч возобновлен

90' Лимниос Димитрис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Меес Хилгерс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Удар от ворот произведет Ваалвейк

88' Тоуба Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Трупе Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Roy Kuijpers нанес удар, но тот был заблокирован.

82' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Матч возобновлен

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Адевойе Шоун из команды Ваалвейк направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

78' Штоккерс Финн наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

78' Roy Kuijpers из команды Ваалвейк делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

78' Садилек Михал из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

77' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

76' Бакари Саид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' О, нет. Из многообещающей позиции Черны Вацлав из команды Твенте наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

75' Одгор Йенс пробует нанести удар издали, но Ларс Уннерсталль держит все под контролем

74' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Удар от ворот произведет Твенте

73' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

70' Твенте выполняет удар от ворот.

70' Одгор Йенс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

69' Roy Kuijpers навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

67' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Одгор Йенс из команды Ваалвейк

67' Влап Михел бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре

67' Плохо сыграл Вассен Этьенн - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

66' Адевойе Шоун предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

65' Твенте выполняет удар от ворот.

65' Тактическая замена. Айман Азхиль уходит с поля и его заменяет Эль-Бушатауи Ашраф

65' Тактическая замена. Данеелс Леннерд уходит с поля и его заменяет Roy Kuijpers

63' Команды играют дружелюбно, и судья почти незаметен.

63' Меес Хилгерс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Ваалвейк выполняет удар от ворот.

60' Влап Михел из команды Твенте не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

60' Плохо сыграл Тоуба Ахмед - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

59' Айман Азхиль ошибается в защите.

59' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Ваалвейк выполняет удар от ворот.

59' Мисиджан Вирджил из команды Твенте наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

58' Адевойе Шоун выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

58' Опасность! Одгор Йенс из команды Ваалвейк отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

58' Матч возобновлен

58' Ох, нехорошо это выглядит. Остерволде Джейден получил травму и медбригада забирает его с поля.

56' Остерволде Джейден на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Тоуба Ахмед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

55' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

55' Плохо сыграл Тоуба Ахмед - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

54' Ваалвейк выполняет удар от ворот.

54' Как он промахнулся? Ван Волфсвинкель Рикки имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

54' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Адевойе Шоун из команды Ваалвейк

54' Мисиджан Вирджил имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

54' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Адевойе Шоун из команды Ваалвейк

54' Игрок команды Твенте делает передачу за спину защиты, но один из противников перехватил мяч.

53' Удар от ворот произведет Ваалвейк

53' Ван Волфсвинкель Рикки нанес удар, мяч был парирован, но Этьен Вассен не удержал его в руках.

52' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Твенте выполняет удар от ворот.

51' Одгор Йенс не смог попасть в створ ударом издали

51' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля