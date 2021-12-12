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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Твенте
2:1
Конец матча

Стадион:
Ваалвейк
0'
1:0
2' Гол
Ван Волфсвинкель Рикки
2:0
5' Гол
Влап Михел
2:1
10' Гол
Одгор Йенс
89' Красная карточка
Адевойе Шоун
90' Желтая карточка
Одгор Йенс
90'+8

Ход матча

2'
Ван Волфсвинкель Рикки
1:0
5'
Влап Михел
(Daan Rots)
2:0
10'
2:1
Одгор Йенс
(Данеелс Леннерд)
46'
 
Адевойе Шоун
Ван ден Бёйс Дарио
65'
 
Кёйперс Рой
Данеелс Леннерд
65'
 
Эль-Бушатауи Ашраф
Азхиль Айман
65'
 
Лутонда Тьерри
Бюттнер Александер
70'
Черны Вацлав
Мисиджан Вирджил
 
73'
 
Штоккерс Финн
Бель-Хассани Иллиас
87'
Лимниос Димитрис
Daan Rots
 
87'
Бош Йессе
Влап Михел
 
89'
 
Адевойе Шоун
90'
Клеонизе Денильо
Ван Волфсвинкель Рикки
 
90'
 
Одгор Йенс

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 4
  • 9 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

1
Уннерсталл
Ларс
2
Трупе
Джованни
3
Проппер
Робин
35
Mees
Hilgers
17
Остерволде
Джейден
23
Садилек
Михал
14
Влап
Михел
19
Зерруки
Рамиз
39
Daan
Rots
13
Ван
Волфсвинкель
Рикки
10
Мисиджан
Вирджил
1
Вассен
Этьенн
22
Бакари
Саид
3
Мёленстен
Мелле
59
Тоуба
Ахмед
24
Ван
ден
Бёйс
Дарио
6
Анита
Вурнон
8
Азхиль
Айман
28
Бюттнер
Александер
11
Бель-Хассани
Иллиас
7
Одгор
Йенс
20
Данеелс
Леннерд
Твенте
4-3-3
Ваалвейк
4-3-3

История личных встреч

Твенте
Ваалвейк

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

17 матчей

41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

Э
2:1
Э
0:2
Э
3:0
Э
3:3
ПД
4:1
К
2:0
ПД
3:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
0:0
Э
0:1
Э
0:1
Э
1:1
Э
5:0
Э
0:4
Э
0:1
Э
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Волфсвинкель Рикки 7 (3) 0.44
Проппер Робин 4 0.25
Влап Михел 3 0.19
Daan Rots 2 0.13
Лимниос Димитрис 2 0.13
Зерруки Рамиз 2 0.13
Manfred Ugalde 1 0.06
Мисиджан Вирджил 1 0.06
Mees Hilgers 1 0.06
Мениг Квинси 0 0
Трупе Джованни 0 0
Садилек Михал 0 0
Смал Гийс 0 0
Ваалвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Одгор Йенс 5 0.31
Крамер Михил 5 0.31
Бюттнер Александер 2 (1) 0.13
Ван дер Венне Рихард 1 0.06
Анита Вурнон 1 0.06
Бакари Саид 1 0.06
Мёленстен Мелле 1 0.06
Кёйперс Рой 1 0.06
Бель-Хассани Иллиас 0 0
Штоккерс Финн 0 0
Данеелс Леннерд 0 0
Тоуба Ахмед 0 0
Азхиль Айман 0 0

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зерруки Рамиз 5 1
Садилек Михал 4 0
Ван Волфсвинкель Рикки 3 0
Илич Лука 1 1
Проппер Робин 2 0
Мениг Квинси 2 0
Влап Михел 2 0
Manfred Ugalde 2 0
Брама Вут 1 0
Лимниос Димитрис 1 0
Трупе Джованни 1 0
Смал Гийс 1 0
Остерволде Джейден 1 0
Mees Hilgers 1 0
Daan Rots 1 0
Luca Everink 1 0
Рон Янс 1 0
Ваалвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Михил 5 0
Тоуба Ахмед 5 0
Адевойе Шоун 1 1
Бюттнер Александер 2 0
Ван дер Венне Рихард 2 0
Вассен Этьенн 2 0
Одгор Йенс 2 0
Гаари Жюрьен 2 0
Мёлдер Ханс 1 0
Данеелс Леннерд 1 0
Бакари Саид 1 0
Мёленстен Мелле 1 0
Азхиль Айман 1 0
Августейнс Себбе 1 0
Joseph Oosting 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
10
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
5
50%
2
20%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
1
10%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
30%
1
10%
76-90

Пропущено

6
13
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
17%
4
31%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
1
17%
3
23%
31-45
2
33%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
17%
1
8%
76-90

Забито

14
7
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
3
21%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
4
29%
1
14%
31-45
2
14%
1
14%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
3
43%
76-90

Пропущено

14
12
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
2
14%
2
17%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
2
14%
4
33%
46-60
5
36%
2
17%
61-75
3
21%
1
8%
76-90

Забито

24
17
13 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
8
33%
2
12%
1-15
1
4%
3
18%
16-30
4
17%
5
29%
29%
31-45
3
13%
2
12%
46-60
2
8%
1
6%
61-75
6
25%
4
24%
76-90

Пропущено

20
25
7 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 13
3
15%
6
24%
1-15
2
10%
3
12%
16-30
2
10%
4
16%
31-45
4
20%
7
28%
46-60
5
25%
3
12%
61-75
4
20%
2
8%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2 Твенте - Фейеноорд 0:0 Спарта Роттердам - Твенте 0:1 Твенте - Хераклес 1:0
ПСВ - Твенте 5:2 Осс - Твенте 0:2 Твенте - НЕК Неймеген 1:2 Твенте - Виллем II 1:1 Гронинген - Твенте 1:1 Херенвен - Твенте 2:3 Твенте - АЗ Алкмаар 3:1 Витесс - Твенте 1:4 Твенте - Утрехт 1:0 Камбюр - Твенте 2:0 Твенте - Аякс 1:1 Фортуна Ситтард - Твенте 2:1 Твенте - Лацио 0:1 Твенте - Венеция 0:1 Арминия - Твенте 1:1 АДО Ден Хааг - Твенте 0:2
Ваалвейк
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1 ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0 Ваалвейк - Аякс 0:5 Гронинген - Ваалвейк 1:1
Ваалвейк - Камбюр 0:1 Ваалвейк - Виллем II 3:0 Ваалвейк - Спарта Роттердам 1:0 Фейеноорд - Ваалвейк 2:2 Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс 1:1 Хераклес - Ваалвейк 1:0 Ваалвейк - Виллем II 1:2 Утрехт - Ваалвейк 2:2 Ваалвейк - Витесс 1:2 Фортуна Ситтард - Ваалвейк 2:2 Херенвен - Ваалвейк 3:2 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 1:0 Ваалвейк - Ломмель 4:2 Хераклес - Ваалвейк 4:1 Рода - Ваалвейк 2:4 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 11 3 1 48 - 2 36
2. Фейеноорд 0:0 16 11 3 2 38 - 14 36
3. ПСВ 15 11 1 3 38 - 22 34
4. Витесс 2:1 16 9 2 5 22 - 23 29
5. Твенте 16 8 4 4 24 - 20 28
6. Камбюр 16 9 0 7 30 - 36 27
7. Утрехт 16 8 3 5 30 - 20 27
8. АЗ Алкмаар 15 7 2 6 28 - 21 23
9. Херенвен 16 6 4 6 18 - 21 22
10. Гоу Эхед Иглс 16 6 3 7 19 - 25 21
11. НЕК Неймеген 15 5 4 6 20 - 24 19
12. Гронинген 0:0 16 4 7 5 17 - 21 19
13. Виллем II 16 5 3 8 17 - 31 18
14. Ваалвейк 16 3 6 7 17 - 25 15
15. Хераклес 1:2 16 4 2 10 16 - 23 14
16. Фортуна Ситтард 16 3 3 10 17 - 39 12
17. Спарта Роттердам 16 2 5 9 12 - 24 11
18. ПЕК Зволле 16 1 3 12 8 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 0:0 8 7 1 0 24 - 7 22
2. ПСВ 8 7 0 1 25 - 12 21
3. Утрехт 8 6 2 0 22 - 6 20
4. Аякс 8 6 1 1 32 - 1 19
5. АЗ Алкмаар 7 5 1 1 19 - 9 16
6. Твенте 8 4 3 1 10 - 6 15
7. Хераклес 1:2 8 4 1 3 10 - 9 13
8. Камбюр 8 4 0 4 16 - 18 12
9. Гоу Эхед Иглс 8 4 0 4 13 - 11 12
10. Витесс 2:1 8 3 2 3 9 - 13 11
11. Херенвен 9 3 2 4 11 - 14 11
12. Виллем II 8 3 1 4 7 - 14 10
13. Ваалвейк 8 3 1 4 7 - 12 10
14. Гронинген 0:0 8 1 6 1 6 - 5 9
15. НЕК Неймеген 7 2 2 3 8 - 8 8
16. Фортуна Ситтард 7 2 1 4 8 - 19 7
17. Спарта Роттердам 8 1 3 4 6 - 11 6
18. ПЕК Зволле 8 1 2 5 3 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 2:1 8 6 0 2 13 - 10 18
2. Аякс 7 5 2 0 16 - 1 17
3. Камбюр 8 5 0 3 14 - 18 15
4. Фейеноорд 0:0 8 4 2 2 14 - 7 14
5. ПСВ 7 4 1 2 13 - 10 13
6. Твенте 8 4 1 3 14 - 14 13
7. Херенвен 7 3 2 2 7 - 7 11
8. НЕК Неймеген 8 3 2 3 12 - 16 11
9. Гронинген 0:0 8 3 1 4 11 - 16 10
10. Гоу Эхед Иглс 8 2 3 3 6 - 14 9
11. Виллем II 8 2 2 4 10 - 17 8
12. АЗ Алкмаар 8 2 1 5 9 - 12 7
13. Утрехт 8 2 1 5 8 - 14 7
14. Ваалвейк 8 0 5 3 10 - 13 5
15. Спарта Роттердам 8 1 2 5 6 - 13 5
16. Фортуна Ситтард 9 1 2 6 9 - 20 5
17. ПЕК Зволле 8 0 1 7 5 - 20 1
18. Хераклес 1:2 8 0 1 7 6 - 14 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Grolsch Veste. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Твенте 2:1 Ваалвейк онлайн


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