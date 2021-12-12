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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Янг Бойз
3:2
Второй тайм: 63'

Стадион:
Сьон
0'
0:1
3' Гол
Ндойе Бирама
0:2
16' Гол
Стожилкович Филип
20' Желтая карточка
Бальтазар
1:2
25' Гол
Канга Вилфрид
41' Вторая желтая карточка
Бальтазар
51' Желтая карточка
Стожилкович Филип
2:2
60' Пенальти
Нгамале Муми
3:2
61' Гол
Сулеймани Миралем
62' Желтая карточка
Сулеймани Миралем
63'

Ход матча

3'
0:1
Ндойе Бирама
(Стожилкович Филип)
16'
0:2
Стожилкович Филип
(Буа Кевин)
20'
 
Бальтазар
25'
Канга Вилфрид
(Нгамале Муми)
1:2
41'
 
Бальтазар
46'
Лустенбергер Фабиан
Али Мохамед
 
46'
Ридер Фабиан
Эбишер Мишель
 
51'
 
Стожилкович Филип
58'
 
Итаитинга
Буа Кевин
60'
Нгамале Муми
2:2
61'
Сулеймани Миралем
3:2
62'
Сулеймани Миралем
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 9
  • 61 Владение мячом, % 39
Лучшие коэффициенты
Янг Бойз
Ничья
Сьон
1.71
6.60
5.30
Все Коэффициенты
91
Февр
Гийом
36
Хефти
Сильван
4
Али
Мохамед
30
Лаупер
Сандро
24
Масейрас
Кентен
13
Нгамале
Муми
20
Эбишер
Мишель
8
Сьерро
Венсан
10
Сулеймани
Миралем
9
Канга
Вилфрид
17
Сибачо
Жордан
18
Фикентшер
Кевин
97
Кавар
Димитри
5
Бамер
Жан
34
Ндойе
Бирама
70
Сиприано
Маркос
Робсон
7
Дзуффи
Лука
8
Бальтазар
14
Гргич
Анто
52
Весли
Давид
17
Стожилкович
Филип
33
Буа
Кевин
Янг Бойз
4-4-2
Сьон
4-1-2-3

История личных встреч

Янг Бойз
Сьон

44 матча

88.6%
11.4%
5.3290705182008E-15%
39 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

43.2%
36.4%
20.4%
19 побед 16 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.4%
29.5%
9.1%
27 побед 13 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 13 побед

Второй тайм

92.9%
7.1%
0 побед 13 ничьих 5 побед

58 матчей

67.2%
15.5%
17.3%
39 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

32.8%
44.8%
22.4%
19 побед 26 ничьих 13 побед

Второй тайм

46.6%
44.8%
8.6%
27 побед 26 ничьих 5 побед

История матчей

С
1:0
С
2:1
С
0:3
С
2:1
С
0:0
К
3:1
С
0:1
С
1:0
С
3:4
С
3:2
С
0:4
С
1:0
С
3:2
С
0:3
С
0:1
С
1:0
С
5:1
С
0:1
С
0:1
С
3:1
С
4:3
С
0:0
С
2:1
С
3:2
С
1:1
С
1:3
С
6:2
С
3:2
С
2:1
С
0:1
С
0:0
С
3:0
С
2:2
С
2:0
С
0:0
С
0:0
С
3:1
С
1:0
С
3:0
С
0:1
С
1:1
С
1:2
С
1:1
С
0:2
С
2:1
С
2:0
С
4:1
С
1:0
С
3:1
С
3:1
К
2:3
С
2:1
С
2:3
С
5:0
С
2:1
С
1:2
С
3:1
С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фасснахт Кристиан 7 0.44
Сибачо Жордан 7 (1) 0.44
Канга Вилфрид 7 0.44
Элиа Мешак 4 0.25
Нгамале Муми 2 (1) 0.13
Эбишер Мишель 2 0.13
Мамбимби Феликс 1 0.06
Гарсия Улиссес 1 0.06
Хефти Сильван 1 0.06
Ридер Фабиан 1 0.06
Сулеймани Миралем 0 0
Мартинс Кристофер 0 0
Сьерро Венсан 0 0
Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стожилкович Филип 5 (1) 0.29
Оаро Гийом 3 0.18
Гргич Анто 2 (2) 0.12
Весли Давид 2 0.12
Ндойе Бирама 2 0.12
Буа Кевин 1 0.06
Итаитинга 1 0.06
Кавар Димитри 1 0.06
Дзуффи Лука 1 0.06
Theo Berdayes 1 0.06
Ди Сере 0 0
Карлен Гаэтан 0 0
Бальтазар 0 0
Сиприано Маркос Робсон 0 0

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинс Кристофер 3 2
Али Мохамед 5 0
Эбишер Мишель 4 0
Нгамале Муми 4 0
Масейрас Кентен 2 1
Сьерро Венсан 3 0
Лаупер Сандро 3 0
Ридер Фабиан 3 0
Гарсия Улиссес 2 0
Зесигер Седрик 2 0
Фон Балльмоос Давид 1 0
Фасснахт Кристиан 1 0
Лефор Жордан 1 0
Шпильман Марвин 1 0
Элиа Мешак 1 0
Бюрги Николас 1 0
Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бальтазар 5 1
Ди Сере 4 0
Стожилкович Филип 3 0
Кавар Димитри 2 0
Итаитинга 2 0
Весли Давид 2 0
Nathanael Saintini 2 0
Лакруа Лео 1 0
Гргич Анто 1 0
Карлен Гаэтан 1 0
Буа Кевин 1 0
Ндойе Бирама 1 0
Фаюлу Тимоти 1 0
Abdulkader Keita2 1 0
Сиприано Маркос Робсон 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
7
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
3
21%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
7%
1
14%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
21%
2
29%
61-75
6
43%
3
43%
76-90

Пропущено

7
22
3 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
3
14%
1-15
2
29%
3
14%
16-30
1
14%
5
23%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
2
29%
4
18%
61-75
2
29%
3
14%
76-90

Забито

19
10
5 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
1
5%
0
0%
1-15
2
11%
1
10%
16-30
2
11%
3
30%
31-45
5
26%
1
10%
46-60
4
21%
3
30%
61-75
5
26%
2
20%
76-90

Пропущено

11
11
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
1
9%
16-30
1
9%
5
45%
31-45
2
18%
1
9%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
4
36%
76-90

Забито

33
17
9 В 1-м тайме 6
24 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
4
12%
1
6%
1-15
2
6%
1
6%
16-30
3
9%
4
24%
31-45
6
18%
1
6%
46-60
7
21%
5
29%
29%
61-75
11
33%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

18
33
8 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
1
6%
3
9%
1-15
5
28%
4
12%
16-30
2
11%
10
30%
31-45
2
11%
5
15%
46-60
3
17%
4
12%
61-75
5
28%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Серветт 1:2 Янг Бойз - Лугано 3:1 Цюрих - Янг Бойз 1:0
Янг Бойз - Аталанта 3:3 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:1 Вильярреал - Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:1 Лугано - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:2 Янг Бойз - Вильярреал 1:4 Янг Бойз - Люцерн 1:1 Серветт - Янг Бойз 0:6 Аталанта - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 1:6 Илирия - Янг Бойз 1:7 Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Базель - Янг Бойз 1:1
Сьон
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Лугано - Сьон 2:0 Сьон - Санкт-Галлен 3:1 Сьон - Цюрих 0:1 Люцерн - Сьон 0:1
Сьон - Грасcхоппер 1:3 Серветт - Сьон 1:2 Сьон - Базель 0:1 Цюрих - Сьон 6:2 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Сьон - Люцерн 1:1 Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:0 Лозанна-Спорт - Сьон 1:1 Сьон - Лугано 3:2 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Бубендорф - Сьон 0:3 Сьон - Янг Бойз 1:0 Базель - Сьон 6:1 Сьон - Серветт 1:2 Страсбург - Сьон 0:1 Сьон - Сошо 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 17 11 4 2 40 - 25 37
2. Базель 15 8 6 1 33 - 14 30
3. Лугано 17 9 3 5 25 - 19 30
4. Янг Бойз 3:2 16 8 4 4 36 - 20 28
5. Серветт 16 6 3 7 28 - 31 21
6. Грасcхоппер 16 5 6 5 29 - 23 21
7. Сьон 2:3 17 5 3 9 21 - 34 18
8. Санкт-Галлен 17 4 4 9 21 - 36 16
9. Лозанна-Спорт 17 2 6 9 18 - 35 12
10. Люцерн 16 1 7 8 19 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 8 6 2 0 22 - 9 20
2. Янг Бойз 3:2 8 5 2 1 17 - 9 17
3. Лугано 8 5 2 1 13 - 7 17
4. Базель 8 4 3 1 19 - 7 15
5. Грасcхоппер 8 3 3 2 16 - 12 12
6. Сьон 2:3 8 3 1 4 10 - 11 10
7. Серветт 8 3 1 4 15 - 17 10
8. Санкт-Галлен 9 2 4 3 12 - 16 10
9. Лозанна-Спорт 9 1 3 5 10 - 21 6
10. Люцерн 8 1 2 5 11 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 9 5 2 2 18 - 16 17
2. Базель 7 4 3 0 14 - 7 15
3. Лугано 9 4 1 4 12 - 12 13
4. Янг Бойз 3:2 8 3 2 3 19 - 11 11
5. Серветт 8 3 2 3 13 - 14 11
6. Грасcхоппер 8 2 3 3 13 - 11 9
7. Сьон 2:3 9 2 2 5 11 - 23 8
8. Санкт-Галлен 8 2 0 6 9 - 20 6
9. Лозанна-Спорт 8 1 3 4 8 - 14 6
10. Люцерн 8 0 5 3 8 - 17 5
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 41'
    Бальтазар получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Канга Вилфрид бьет в цель!
  • Желтая карточка
    20'
    Бальтазар получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Стожилкович Филип бьет в цель!
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Ндойе Бирама бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Янг Бойз
Ничья
Сьон
1.71
6.60
5.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Янг Бойз 3:2 Сьон онлайн


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