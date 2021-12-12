Швейцария: Суперлига 2021-2022
4:3
Конец матча
Стадион: Стад де Суиз Зрители: 24068
0:1
3' ГолНдойе Бирама
0:2
16' ГолСтожилкович Филип
20' Желтая карточкаБальтазар
1:2
25' ГолКанга Вилфрид
41' Вторая желтая карточкаБальтазар
51' Желтая карточкаСтожилкович Филип
2:2
60' ПенальтиНгамале Муми
3:2
61' ГолСулеймани Миралем
62' Желтая карточкаСулеймани Миралем
63' Желтая карточкаЛаупер Сандро
78' Желтая карточкаВесли Давид
4:2
80' ГолКанга Вилфрид
4:3
90' ГолКавар Димитри
Ход матча
3'
16'
0:2
20'
25'
1:2
41'
60'
2:2
61'
63'
78'
80'
4:2
90'
4:3
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 4
-
11 Удары в створ 5
-
9 Угловые 2
-
4 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 10
-
63 Владение мячом, % 37
91
Февр
Гийом
13
Нгамале
Муми
34
Ндойе
Бирама
14
Гргич
Анто
52
Весли
Давид
33
Буа
Кевин
- Основной состав
-
91 Февр ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Нгамале МумиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
-
22 Майер НикоПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
-
-
Главный тренер: Вагнер Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Ндойе БирамаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
-
52 Весли ДавидНападающий
- Нападающий
-
33 Буа КевинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Телер СандроЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
76 ИтаитингаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Трамедзани Паоло
История личных встреч
Янг Бойз
Сьон
44 матча
88.6%
11.4%
5.3290705182008E-15%
39 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
43.2%
36.4%
20.4%
19 побед 16 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.4%
29.5%
9.1%
27 побед 13 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 13 побед
Второй тайм
92.9%
7.1%
0 побед 13 ничьих 5 побед
58 матчей
67.2%
15.5%
17.3%
39 побед 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
32.8%
44.8%
22.4%
19 побед 26 ничьих 13 побед
Второй тайм
46.6%
44.8%
8.6%
27 побед 26 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Канга Вилфрид
|8
|0.5
|Фасснахт Кристиан
|7
|0.44
|Сибачо Жордан
|7 (1)
|0.44
|Элиа Мешак
|4
|0.25
|Нгамале Муми
|3 (2)
|0.19
|Эбишер Мишель
|2
|0.13
|Мамбимби Феликс
|1
|0.06
|Сулеймани Миралем
|1
|0.06
|Гарсия Улиссес
|1
|0.06
|Ридер Фабиан
|1
|0.06
|Хефти Сильван
|1
|0.06
|Мартинс Кристофер
|0
|0
|Сьерро Венсан
|0
|0
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стожилкович Филип
|5 (1)
|0.29
|Оаро Гийом
|3
|0.18
|Гргич Анто
|2 (2)
|0.12
|Кавар Димитри
|2
|0.12
|Весли Давид
|2
|0.12
|Ндойе Бирама
|2
|0.12
|Буа Кевин
|1
|0.06
|Итаитинга
|1
|0.06
|Дзуффи Лука
|1
|0.06
|Theo Berdayes
|1
|0.06
|Карлен Гаэтан
|0
|0
|Ди Сере
|0
|0
|Бальтазар
|0
|0
|Сиприано Маркос Робсон
|0
|0
Карточки
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинс Кристофер
|3
|2
|Али Мохамед
|5
|0
|Лаупер Сандро
|4
|0
|Эбишер Мишель
|4
|0
|Нгамале Муми
|4
|0
|Масейрас Кентен
|2
|1
|Сьерро Венсан
|3
|0
|Ридер Фабиан
|3
|0
|Гарсия Улиссес
|2
|0
|Зесигер Седрик
|2
|0
|Сулеймани Миралем
|1
|0
|Фон Балльмоос Давид
|1
|0
|Фасснахт Кристиан
|1
|0
|Лефор Жордан
|1
|0
|Шпильман Марвин
|1
|0
|Элиа Мешак
|1
|0
|Бюрги Николас
|1
|0
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бальтазар
|5
|1
|Ди Сере
|4
|0
|Стожилкович Филип
|3
|0
|Весли Давид
|3
|0
|Кавар Димитри
|2
|0
|Итаитинга
|2
|0
|Nathanael Saintini
|2
|0
|Лакруа Лео
|1
|0
|Гргич Анто
|1
|0
|Карлен Гаэтан
|1
|0
|Буа Кевин
|1
|0
|Ндойе Бирама
|1
|0
|Фаюлу Тимоти
|1
|0
|Abdulkader Keita2
|1
|0
|Сиприано Маркос Робсон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
10
5 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
3
17%
2
20%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
1
6%
1
10%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
4
22%
2
20%
61-75
7
39%
4
40%
76-90
Пропущено
10
26
5 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
10%
3
12%
1-15
3
30%
4
15%
16-30
1
10%
5
19%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
2
20%
5
19%
61-75
3
30%
4
15%
76-90
Забито
19
10
5 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
1
5%
0
0%
1-15
2
11%
1
10%
16-30
2
11%
3
30%
31-45
5
26%
1
10%
46-60
4
21%
3
30%
61-75
5
26%
2
20%
76-90
Пропущено
11
11
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
1
9%
16-30
1
9%
5
45%
31-45
2
18%
1
9%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
4
36%
76-90
Забито
37
20
10 В 1-м тайме 8
27 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
4
11%
2
10%
1-15
3
8%
2
10%
16-30
3
8%
4
20%
31-45
7
19%
1
5%
46-60
8
22%
5
25%
61-75
12
32%
6
30%
76-90
Пропущено
21
37
10 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 15
2
10%
3
8%
1-15
6
29%
5
14%
16-30
2
10%
10
27%
31-45
2
10%
6
16%
46-60
3
14%
5
14%
61-75
6
29%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Янг Бойз
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Серветт 1:2 Янг Бойз - Лугано 3:1 Цюрих - Янг Бойз 1:0
Янг Бойз - Аталанта 3:3 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:1 Вильярреал - Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:1 Лугано - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:2 Янг Бойз - Вильярреал 1:4 Янг Бойз - Люцерн 1:1 Серветт - Янг Бойз 0:6 Аталанта - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 1:6 Илирия - Янг Бойз 1:7 Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Базель - Янг Бойз 1:1
Сьон
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Лугано - Сьон 2:0 Сьон - Санкт-Галлен 3:1 Сьон - Цюрих 0:1 Люцерн - Сьон 0:1
Сьон - Грасcхоппер 1:3 Серветт - Сьон 1:2 Сьон - Базель 0:1 Цюрих - Сьон 6:2 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Сьон - Люцерн 1:1 Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:0 Лозанна-Спорт - Сьон 1:1 Сьон - Лугано 3:2 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Бубендорф - Сьон 0:3 Сьон - Янг Бойз 1:0 Базель - Сьон 6:1 Сьон - Серветт 1:2 Страсбург - Сьон 0:1 Сьон - Сошо 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|17
|11
|4
|2
|40 - 25
|37
|2.
|Базель
|1:1
|16
|8
|7
|1
|34 - 15
|31
|3.
|Лугано
|17
|9
|3
|5
|25 - 19
|30
|4.
|Янг Бойз
|16
|8
|4
|4
|37 - 21
|28
|5.
|Грасcхоппер
|1:0
|17
|6
|6
|5
|30 - 23
|24
|6.
|Серветт
|1:1
|17
|6
|4
|7
|29 - 32
|22
|7.
|Сьон
|17
|5
|3
|9
|22 - 35
|18
|8.
|Санкт-Галлен
|17
|4
|4
|9
|21 - 36
|16
|9.
|Лозанна-Спорт
|17
|2
|6
|9
|18 - 35
|12
|10.
|Люцерн
|0:1
|17
|1
|7
|9
|19 - 34
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|8
|6
|2
|0
|22 - 9
|20
|2.
|Янг Бойз
|8
|5
|2
|1
|18 - 10
|17
|3.
|Лугано
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|4.
|Базель
|1:1
|8
|4
|3
|1
|19 - 7
|15
|5.
|Грасcхоппер
|1:0
|9
|4
|3
|2
|17 - 12
|15
|6.
|Серветт
|1:1
|9
|3
|2
|4
|16 - 18
|11
|7.
|Сьон
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|8.
|Санкт-Галлен
|9
|2
|4
|3
|12 - 16
|10
|9.
|Лозанна-Спорт
|9
|1
|3
|5
|10 - 21
|6
|10.
|Люцерн
|0:1
|8
|1
|2
|5
|11 - 16
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|9
|5
|2
|2
|18 - 16
|17
|2.
|Базель
|1:1
|8
|4
|4
|0
|15 - 8
|16
|3.
|Лугано
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|4.
|Янг Бойз
|8
|3
|2
|3
|19 - 11
|11
|5.
|Серветт
|1:1
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|6.
|Грасcхоппер
|1:0
|8
|2
|3
|3
|13 - 11
|9
|7.
|Сьон
|9
|2
|2
|5
|12 - 24
|8
|8.
|Санкт-Галлен
|8
|2
|0
|6
|9 - 20
|6
|9.
|Лозанна-Спорт
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|10.
|Люцерн
|0:1
|9
|0
|5
|4
|8 - 18
|5