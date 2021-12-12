Австрия: Бундеслига 2021-2022
0:2
Второй тайм: 47'
Стадион: Вёртерзе-Штадион
0:1
24' ГолЙебоа Келвин
0:2
45' ГолЯнтшер Якоб
Ход матча
24'
0:1
45'
0:2
32
Пинк
Маркус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Пинк МаркусНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Петер Пакульт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Янтшер ЯкобНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Йегер ЛукасЗащитник
-
19 Куэн АндреасПолузащитник
-
26 Ланг КристофНападающий
-
37 Вельс Моритц
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
История личных встреч
Аустрия Клагенфурт
Штурм
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
13 матчей
53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
30.8%
69.2%
4 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
7.7%
30.8%
8 побед 1 ничья 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинк Маркус
|9
|0.5
|Turgay Gemicibasi
|4 (2)
|0.22
|Alexander Timossi Andersson
|3
|0.17
|Patrick Greil
|3
|0.17
|Ридер Флориан
|2
|0.11
|Christopher Cvetko
|1
|0.06
|Thorsten Mahrer
|1
|0.06
|Gloire Amanda
|1
|0.06
|Nicolas Wimmer
|0
|0
|Шумахер Тилль
|0
|0
Штурм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йебоа Келвин
|10 (2)
|0.56
|Янтшер Якоб
|9 (2)
|0.5
|Саркария Манприт
|7
|0.39
|Вютрих Грегори
|2
|0.11
|Ньянгбо Догбол
|2
|0.11
|Горенц-Станкович Йон
|2
|0.11
|Китеишвили Отар
|1
|0.06
|Любич Иван
|1
|0.06
|David Affengruber2
|1
|0.06
|Прасс Александр
|0
|0
|Куэн Андреас
|0
|0
|Йегер Лукас
|0
|0
|Газибегович Юсуф
|0
|0
|Данте Амаду
|0
|0
Карточки
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Turgay Gemicibasi
|9
|0
|Nicolas Wimmer
|4
|1
|Herbert Paul
|5
|0
|Thorsten Mahrer
|3
|1
|Ридер Флориан
|4
|0
|Alexander Timossi Andersson
|3
|0
|Kosmas Gezos
|1
|1
|Пинк Маркус
|2
|0
|Фукс Александер
|2
|0
|Шумахер Тилль
|2
|0
|Maximiliano Moreira
|0
|1
|Менцель Филлип
|0
|1
|Gloire Amanda
|0
|1
|Philipp Huetter
|1
|0
|Christopher Cvetko
|1
|0
|Робертс Томас
|1
|0
Штурм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Газибегович Юсуф
|5
|0
|Йебоа Келвин
|4
|0
|Горенц-Станкович Йон
|3
|0
|Куэн Андреас
|1
|1
|Вютрих Грегори
|2
|0
|Йегер Лукас
|2
|0
|Китеишвили Отар
|2
|0
|Любич Иван
|2
|0
|Прасс Александр
|2
|0
|David Affengruber2
|2
|0
|Гайрхофер Никлас
|2
|0
|Хирлендер Штефан
|1
|0
|Данте Амаду
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
17
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
3
21%
6
35%
31-45
3
21%
2
12%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
4
29%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
11
11
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
9%
2
18%
1-15
3
27%
3
27%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
9%
1
9%
61-75
3
27%
4
36%
76-90
Забито
10
18
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
3
30%
1
6%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
10%
4
22%
31-45
4
40%
4
22%
46-60
2
20%
3
17%
61-75
0
0%
4
22%
76-90
Пропущено
15
14
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
13%
1
7%
1-15
1
7%
4
29%
16-30
2
13%
3
21%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
4
27%
2
14%
61-75
5
33%
3
21%
76-90
Забито
24
35
11 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 8
3 Не забивали 1
6
25%
1
3%
1-15
1
4%
3
9%
16-30
4
17%
10
29%
31-45
7
29%
29%
6
17%
46-60
2
8%
6
17%
61-75
4
17%
9
26%
76-90
Пропущено
26
25
12 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
3
12%
3
12%
1-15
4
15%
7
28%
16-30
5
19%
3
12%
31-45
1
4%
2
8%
46-60
5
19%
3
12%
61-75
8
31%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 2:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:0 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:2
Аустрия Клагенфурт - Адмира 3:3 Вайц - Аустрия Клагенфурт 1:4 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Рид - Аустрия Клагенфурт 1:1 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:4 Сент-Йоханн - Аустрия Клагенфурт 1:2 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2:1 Аустрия Клагенфурт - Гразер 4:2 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 2:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 4:3 Адмира - Аустрия Клагенфурт 4:0 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 1:1
Штурм
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Штурм - Монако 1:1 Штурм - Адмира 1:1 Альтах - Штурм 0:1 Аустрия Вена - Штурм 2:1
ПСВ - Штурм 2:0 Штурм - ЛАСК 3:3 Реал Сосьедад - Штурм 1:1 Штурм - Вольфсбергер 0:3 Штурм - Рид 1:2 Ред Булл Зальцбург - Штурм 4:1 Штурм - Реал Сосьедад 0:1 Штурм - Рид 1:0 Хартберг - Штурм 3:2 Штурм - ПСВ 1:4 Рапид Вена - Штурм 0:3 Хоэнемс - Штурм 0:4 Штурм - Сваровски Тироль 5:0 Монако - Штурм 1:0 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2:1 Штурм - Браво 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|18
|14
|3
|1
|42 - 12
|45
|2.
|Штурм
|2:0
|18
|9
|4
|5
|36 - 26
|31
|3.
|Вольфсбергер
|18
|9
|4
|5
|31 - 28
|31
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|0:2
|18
|6
|7
|5
|26 - 26
|25
|5.
|Рид
|18
|6
|6
|6
|24 - 34
|24
|6.
|Рапид Вена
|1:1
|18
|5
|7
|6
|26 - 27
|22
|7.
|Аустрия Вена
|17
|4
|9
|4
|22 - 19
|21
|8.
|Хартберг
|18
|5
|6
|7
|28 - 28
|21
|9.
|Сваровски Тироль
|18
|4
|7
|7
|25 - 35
|19
|10.
|ЛАСК
|17
|4
|5
|8
|20 - 24
|17
|11.
|Адмира
|1:1
|18
|3
|8
|7
|21 - 24
|17
|12.
|Альтах
|18
|3
|4
|11
|10 - 28
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|9
|8
|1
|0
|27 - 5
|25
|2.
|Рид
|9
|5
|4
|0
|16 - 11
|19
|3.
|Рапид Вена
|1:1
|9
|5
|1
|3
|17 - 12
|16
|4.
|Вольфсбергер
|9
|5
|1
|3
|17 - 13
|16
|5.
|Штурм
|2:0
|9
|4
|3
|2
|18 - 14
|15
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|0:2
|9
|3
|5
|1
|14 - 13
|14
|7.
|Аустрия Вена
|8
|2
|5
|1
|11 - 8
|11
|8.
|ЛАСК
|9
|3
|2
|4
|10 - 10
|11
|9.
|Сваровски Тироль
|9
|2
|5
|2
|15 - 12
|11
|10.
|Хартберг
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|11.
|Адмира
|1:1
|9
|2
|3
|4
|10 - 8
|9
|12.
|Альтах
|9
|1
|2
|6
|5 - 16
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|9
|6
|2
|1
|15 - 7
|20
|2.
|Штурм
|2:0
|9
|5
|1
|3
|18 - 12
|16
|3.
|Вольфсбергер
|9
|4
|3
|2
|14 - 15
|15
|4.
|Хартберг
|9
|3
|3
|3
|15 - 12
|12
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|0:2
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|6.
|Аустрия Вена
|9
|2
|4
|3
|11 - 11
|10
|7.
|Сваровски Тироль
|9
|2
|2
|5
|10 - 23
|8
|8.
|Адмира
|1:1
|9
|1
|5
|3
|11 - 16
|8
|9.
|Альтах
|9
|2
|2
|5
|5 - 12
|8
|10.
|Рапид Вена
|1:1
|9
|0
|6
|3
|9 - 15
|6
|11.
|ЛАСК
|8
|1
|3
|4
|10 - 14
|6
|12.
|Рид
|9
|1
|2
|6
|8 - 23
|5