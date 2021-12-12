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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Аустрия Клагенфурт
0:2
Второй тайм: 47'

Стадион:
Штурм
0'
0:1
24' Гол
Йебоа Келвин
0:2
45' Гол
Янтшер Якоб
47'

Ход матча

24'
0:1
Йебоа Келвин
(Янтшер Якоб)
45'
0:2
Янтшер Якоб
(Йебоа Келвин)
Лучшие коэффициенты
Аустрия Клагенфурт
Ничья
Штурм
47.99
4.05
1.95
Все Коэффициенты
13
Менцель
Филлип
5
Блауэнштайнер
Микаэль
31
Thorsten
Mahrer
63
Ivan
Saravanja
33
Шумахер
Тилль
14
Christopher
Cvetko
4
Patrick
Greil
18
Фукс
Александер
12
Alexander
Timossi
Andersson
32
Пинк
Маркус
23
Ридер
Флориан
27
Зибенхандль
Йорг
22
Газибегович
Юсуф
42
David
Affengruber2
5
Вютрих
Грегори
44
Данте
Амаду
11
Саркария
Манприт
4
Горенц-Станкович
Йон
8
Прасс
Александр
15
Ньянгбо
Догбол
9
Йебоа
Келвин
13
Янтшер
Якоб
Аустрия Клагенфурт
4-3-3
Штурм
4-3-1-2

История личных встреч

Аустрия Клагенфурт
Штурм

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

13 матчей

53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

30.8%
69.2%
4 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
7.7%
30.8%
8 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

Б
2:1
ТМК
2:0
К
2:4
ТМК
2:1
РЛЦ
2:3
РЛЦ
4:0
РЛЦ
1:0
Л
0:4
Л
3:3
Л
4:1
Л
0:5
Л
0:0
РЛЦ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинк Маркус 9 0.5
Turgay Gemicibasi 4 (2) 0.22
Alexander Timossi Andersson 3 0.17
Patrick Greil 3 0.17
Ридер Флориан 2 0.11
Christopher Cvetko 1 0.06
Thorsten Mahrer 1 0.06
Gloire Amanda 1 0.06
Nicolas Wimmer 0 0
Шумахер Тилль 0 0
Штурм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йебоа Келвин 10 (2) 0.56
Янтшер Якоб 9 (2) 0.5
Саркария Манприт 7 0.39
Вютрих Грегори 2 0.11
Ньянгбо Догбол 2 0.11
Горенц-Станкович Йон 2 0.11
Китеишвили Отар 1 0.06
Любич Иван 1 0.06
David Affengruber2 1 0.06
Прасс Александр 0 0
Куэн Андреас 0 0
Йегер Лукас 0 0
Газибегович Юсуф 0 0
Данте Амаду 0 0

Карточки

Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Turgay Gemicibasi 9 0
Nicolas Wimmer 4 1
Herbert Paul 5 0
Thorsten Mahrer 3 1
Ридер Флориан 4 0
Alexander Timossi Andersson 3 0
Kosmas Gezos 1 1
Пинк Маркус 2 0
Фукс Александер 2 0
Шумахер Тилль 2 0
Maximiliano Moreira 0 1
Менцель Филлип 0 1
Gloire Amanda 0 1
Philipp Huetter 1 0
Christopher Cvetko 1 0
Робертс Томас 1 0
Штурм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Газибегович Юсуф 5 0
Йебоа Келвин 4 0
Горенц-Станкович Йон 3 0
Куэн Андреас 1 1
Вютрих Грегори 2 0
Йегер Лукас 2 0
Китеишвили Отар 2 0
Любич Иван 2 0
Прасс Александр 2 0
David Affengruber2 2 0
Гайрхофер Никлас 2 0
Хирлендер Штефан 1 0
Данте Амаду 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
17
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
3
21%
6
35%
31-45
3
21%
2
12%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
4
29%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

11
11
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
9%
2
18%
1-15
3
27%
3
27%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
9%
1
9%
61-75
3
27%
4
36%
76-90

Забито

10
18
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
3
30%
1
6%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
10%
4
22%
31-45
4
40%
4
22%
46-60
2
20%
3
17%
61-75
0
0%
4
22%
76-90

Пропущено

15
14
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
13%
1
7%
1-15
1
7%
4
29%
16-30
2
13%
3
21%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
4
27%
2
14%
61-75
5
33%
3
21%
76-90

Забито

24
35
11 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 8
3 Не забивали 1
6
25%
1
3%
1-15
1
4%
3
9%
16-30
4
17%
10
29%
31-45
7
29%
29%
6
17%
46-60
2
8%
6
17%
61-75
4
17%
9
26%
76-90

Пропущено

26
25
12 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
3
12%
3
12%
1-15
4
15%
7
28%
16-30
5
19%
3
12%
31-45
1
4%
2
8%
46-60
5
19%
3
12%
61-75
8
31%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 2:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:0 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:2
Аустрия Клагенфурт - Адмира 3:3 Вайц - Аустрия Клагенфурт 1:4 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Рид - Аустрия Клагенфурт 1:1 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:4 Сент-Йоханн - Аустрия Клагенфурт 1:2 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2:1 Аустрия Клагенфурт - Гразер 4:2 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 2:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 4:3 Адмира - Аустрия Клагенфурт 4:0 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 1:1
Штурм
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Штурм - Монако 1:1 Штурм - Адмира 1:1 Альтах - Штурм 0:1 Аустрия Вена - Штурм 2:1
ПСВ - Штурм 2:0 Штурм - ЛАСК 3:3 Реал Сосьедад - Штурм 1:1 Штурм - Вольфсбергер 0:3 Штурм - Рид 1:2 Ред Булл Зальцбург - Штурм 4:1 Штурм - Реал Сосьедад 0:1 Штурм - Рид 1:0 Хартберг - Штурм 3:2 Штурм - ПСВ 1:4 Рапид Вена - Штурм 0:3 Хоэнемс - Штурм 0:4 Штурм - Сваровски Тироль 5:0 Монако - Штурм 1:0 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2:1 Штурм - Браво 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 18 14 3 1 42 - 12 45
2. Штурм 2:0 18 9 4 5 36 - 26 31
3. Вольфсбергер 18 9 4 5 31 - 28 31
4. Аустрия Клагенфурт 0:2 18 6 7 5 26 - 26 25
5. Рид 18 6 6 6 24 - 34 24
6. Рапид Вена 1:1 18 5 7 6 26 - 27 22
7. Аустрия Вена 17 4 9 4 22 - 19 21
8. Хартберг 18 5 6 7 28 - 28 21
9. Сваровски Тироль 18 4 7 7 25 - 35 19
10. ЛАСК 17 4 5 8 20 - 24 17
11. Адмира 1:1 18 3 8 7 21 - 24 17
12. Альтах 18 3 4 11 10 - 28 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 9 8 1 0 27 - 5 25
2. Рид 9 5 4 0 16 - 11 19
3. Рапид Вена 1:1 9 5 1 3 17 - 12 16
4. Вольфсбергер 9 5 1 3 17 - 13 16
5. Штурм 2:0 9 4 3 2 18 - 14 15
6. Аустрия Клагенфурт 0:2 9 3 5 1 14 - 13 14
7. Аустрия Вена 8 2 5 1 11 - 8 11
8. ЛАСК 9 3 2 4 10 - 10 11
9. Сваровски Тироль 9 2 5 2 15 - 12 11
10. Хартберг 9 2 3 4 13 - 16 9
11. Адмира 1:1 9 2 3 4 10 - 8 9
12. Альтах 9 1 2 6 5 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 9 6 2 1 15 - 7 20
2. Штурм 2:0 9 5 1 3 18 - 12 16
3. Вольфсбергер 9 4 3 2 14 - 15 15
4. Хартберг 9 3 3 3 15 - 12 12
5. Аустрия Клагенфурт 0:2 9 3 2 4 12 - 13 11
6. Аустрия Вена 9 2 4 3 11 - 11 10
7. Сваровски Тироль 9 2 2 5 10 - 23 8
8. Адмира 1:1 9 1 5 3 11 - 16 8
9. Альтах 9 2 2 5 5 - 12 8
10. Рапид Вена 1:1 9 0 6 3 9 - 15 6
11. ЛАСК 8 1 3 4 10 - 14 6
12. Рид 9 1 2 6 8 - 23 5
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Янтшер Якоб бьет в цель!
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Йебоа Келвин бьет в цель!
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Йебоа Келвин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Аустрия Клагенфурт
Ничья
Штурм
47.99
4.05
1.95
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Аустрия Клагенфурт 0:2 Штурм онлайн


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Штурм

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