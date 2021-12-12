Австрия: Бундеслига 2021-2022
1:1
Второй тайм: 51'
Стадион: БСФЦ
0:1
14' ГолФунтас Таксиархис
1:1
18' ГолЦвиршиц Штефан
20' Желтая карточкаАйву Эмануэль
31' Желтая карточкаКнасмюлльнер Кристоф
43' Желтая карточкаФорсагер Вильгельм
Ход матча
14'
18'
1:1
20'
11
Ганда
Йосеф
23
Ауэр
Йонас
13
Шик
Торстен
27
Грюлль
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ганда ЙосефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Ауэр ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Херцог Андреас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Шик ТорстенПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Кара ЭрканНападающий
-
32 Китагава КояНападающий
-
Главный тренер: Фельдхофер Фердинанд
История личных встреч
Адмира
Рапид Вена
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
28.6%
14 побед 4 ничьи 0 побед
29 матчей
20.7%
79.3%
0 побед 6 ничьих 23 победы
Первый тайм
27.6%
72.4%
0 побед 8 ничьих 26 побед
Второй тайм
31%
69%
0 побед 9 ничьих 16 побед
43 матча
25.6%
20.9%
53.5%
11 побед 9 ничьих 23 победы
Первый тайм
11.6%
27.9%
60.5%
5 побед 12 ничьих 26 побед
Второй тайм
32.6%
30.2%
37.2%
14 побед 13 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Адмира
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кершбаум Роман
|5 (3)
|0.28
|Мустафа Сулиман
|3
|0.17
|Цвиршиц Штефан
|3
|0.17
|Бабуску Онурхан
|2
|0.11
|Форсагер Вильгельм
|2
|0.11
|Айву Эмануэль
|2
|0.11
|Ганда Йосеф
|2
|0.11
|Patrick Monteiro
|1
|0.06
|Эбнер Томас
|1
|0.06
|Хаусьелль Марко
|1
|0.06
|Лукачевич Леонардо
|0
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кара Эркан
|8 (2)
|0.44
|Фунтас Таксиархис
|7
|0.39
|Грюлль Марко
|5
|0.28
|Кнасмюлльнер Кристоф
|2
|0.11
|Любичич Роберт
|1
|0.06
|Граховац Срджан
|1
|0.06
|Стойкович Филип
|1
|0.06
|Шик Торстен
|0
|0
|Ауэр Йонас
|0
|0
Карточки
Адмира
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лукачевич Леонардо
|4
|1
|Форсагер Вильгельм
|5
|0
|Бауэр Себастьян
|3
|1
|Даткович Нико
|4
|0
|Малишек Лукас
|4
|0
|Мустафа Сулиман
|4
|0
|Эбнер Томас
|3
|0
|Кронбергер Лука
|3
|0
|Шмидль Филипп
|1
|1
|Ляйтнер Андреас
|2
|0
|Цвиршиц Штефан
|2
|0
|Кершбаум Роман
|2
|0
|Ганда Йосеф
|2
|0
|Остшолек Маттиас
|1
|0
|Эльмкис Илай
|1
|0
|Бабуску Онурхан
|1
|0
|Бруггер Янник
|1
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айву Эмануэль
|4
|0
|Грюлль Марко
|4
|0
|Любичич Роберт
|2
|1
|Фунтас Таксиархис
|3
|0
|Стойкович Филип
|3
|0
|Хофманн Максимилиан
|3
|0
|Граймль Лео
|3
|0
|Шик Торстен
|2
|0
|Кнасмюлльнер Кристоф
|2
|0
|Граховац Срджан
|2
|0
|Виммер Кевин
|1
|0
|Ульманн Максимилиан
|1
|0
|Аразе Кельвин
|1
|0
|Ауэр Йонас
|1
|0
|Балло Тьерно
|1
|0
|Кара Эркан
|1
|0
|Шустер Лион
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
9
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
1
11%
3
33%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
1
11%
76-90
Пропущено
7
13
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
14%
3
23%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
6
86%
7
54%
76-90
Забито
11
17
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
3
27%
4
24%
31-45
1
9%
5
29%
29%
46-60
2
18%
1
6%
61-75
3
27%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
16
12
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
4
25%
1
8%
1-15
3
19%
1
8%
16-30
2
13%
3
25%
31-45
3
19%
1
8%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
2
13%
4
33%
76-90
Забито
20
26
8 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 9
5 Не забивали 3
3
15%
3
12%
1-15
2
10%
3
12%
16-30
3
15%
6
23%
31-45
2
10%
7
27%
46-60
5
25%
1
4%
61-75
5
25%
6
23%
76-90
Пропущено
23
25
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 14
4
17%
1
4%
1-15
3
13%
2
8%
16-30
3
13%
6
24%
31-45
3
13%
1
4%
46-60
2
9%
4
16%
61-75
8
35%
11
44%
76-90
Результаты последних матчей
Адмира
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Штурм - Адмира 1:1 Адмира - Вольфсбергер 0:1 Ред Булл Зальцбург - Адмира 0:0 Адмира - Рид 1:2
Аустрия Клагенфурт - Адмира 3:3 Адмира - Сваровски Тироль 0:1 Аустрия Вена - Адмира 2:2 Адмира - Альтах 2:0 ЛАСК - Адмира 3:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Адмира - Хартберг 1:1 Рапид Вена - Адмира 1:2 Адмира - Штурм 1:1 Вольфсбергер - Адмира 3:0 Адмира - Ред Булл Зальцбург 0:1 Адмира - Мауэрверк 3:1 Рид - Адмира 2:1 Адмира - Аустрия Клагенфурт 4:0 Электра - Адмира 1:0 Сваровски Тироль - Адмира 1:1
Рапид Вена
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Генк - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Рид - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - Вест Хэм 0:2
Рапид Вена - Альтах 1:0 Вольфсбергер - Рапид Вена 4:1 Динамо Загреб - Рапид Вена 3:1 Рапид Вена - ЛАСК 3:2 Амштеттен - Рапид Вена 0:3 Хартберг - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Динамо Загреб 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 5:2 Вест Хэм - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Штурм 0:3 Адмира - Рапид Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Генк 0:1 Рапид Вена - Адмира 1:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|18
|14
|3
|1
|42 - 12
|45
|2.
|Штурм
|2:0
|18
|9
|4
|5
|36 - 26
|31
|3.
|Вольфсбергер
|18
|9
|4
|5
|31 - 28
|31
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|0:2
|18
|6
|7
|5
|26 - 26
|25
|5.
|Рид
|18
|6
|6
|6
|24 - 34
|24
|6.
|Рапид Вена
|1:1
|18
|5
|7
|6
|26 - 27
|22
|7.
|Аустрия Вена
|17
|4
|9
|4
|22 - 19
|21
|8.
|Хартберг
|18
|5
|6
|7
|28 - 28
|21
|9.
|Сваровски Тироль
|18
|4
|7
|7
|25 - 35
|19
|10.
|ЛАСК
|17
|4
|5
|8
|20 - 24
|17
|11.
|Адмира
|1:1
|18
|3
|8
|7
|21 - 24
|17
|12.
|Альтах
|18
|3
|4
|11
|10 - 28
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|9
|8
|1
|0
|27 - 5
|25
|2.
|Рид
|9
|5
|4
|0
|16 - 11
|19
|3.
|Рапид Вена
|1:1
|9
|5
|1
|3
|17 - 12
|16
|4.
|Вольфсбергер
|9
|5
|1
|3
|17 - 13
|16
|5.
|Штурм
|2:0
|9
|4
|3
|2
|18 - 14
|15
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|0:2
|9
|3
|5
|1
|14 - 13
|14
|7.
|Аустрия Вена
|8
|2
|5
|1
|11 - 8
|11
|8.
|ЛАСК
|9
|3
|2
|4
|10 - 10
|11
|9.
|Сваровски Тироль
|9
|2
|5
|2
|15 - 12
|11
|10.
|Хартберг
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|11.
|Адмира
|1:1
|9
|2
|3
|4
|10 - 8
|9
|12.
|Альтах
|9
|1
|2
|6
|5 - 16
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|9
|6
|2
|1
|15 - 7
|20
|2.
|Штурм
|2:0
|9
|5
|1
|3
|18 - 12
|16
|3.
|Вольфсбергер
|9
|4
|3
|2
|14 - 15
|15
|4.
|Хартберг
|9
|3
|3
|3
|15 - 12
|12
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|0:2
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|6.
|Аустрия Вена
|9
|2
|4
|3
|11 - 11
|10
|7.
|Сваровски Тироль
|9
|2
|2
|5
|10 - 23
|8
|8.
|Адмира
|1:1
|9
|1
|5
|3
|11 - 16
|8
|9.
|Альтах
|9
|2
|2
|5
|5 - 12
|8
|10.
|Рапид Вена
|1:1
|9
|0
|6
|3
|9 - 15
|6
|11.
|ЛАСК
|8
|1
|3
|4
|10 - 14
|6
|12.
|Рид
|9
|1
|2
|6
|8 - 23
|5