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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Адмира
1:1
Второй тайм: 51'

Стадион:
Рапид Вена
0'
0:1
14' Гол
Фунтас Таксиархис
1:1
18' Гол
Цвиршиц Штефан
20' Желтая карточка
Айву Эмануэль
31' Желтая карточка
Кнасмюлльнер Кристоф
43' Желтая карточка
Форсагер Вильгельм
51'
1
Ляйтнер
Андреас
15
Цвиршиц
Штефан
23
Бруггер
Янник
4
Бауэр
Себастьян
37
Лукачевич
Леонардо
12
Малишек
Лукас
19
Форсагер
Вильгельм
11
Ганда
Йосеф
8
Кершбаум
Роман
63
Кронбергер
Лука
9
Мустафа
Сулиман
25
Гартлер
Пауль
22
Стойкович
Филип
4
Айву
Эмануэль
26
Martin
Moormann
23
Ауэр
Йонас
14
Граховац
Срджан
5
Любичич
Роберт
13
Шик
Торстен
8
Кнасмюлльнер
Кристоф
27
Грюлль
Марко
9
Фунтас
Таксиархис
Адмира
4-2-3-1
Рапид Вена
4-2-3-1

История личных встреч

Адмира
Рапид Вена

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
28.6%
14 побед 4 ничьи 0 побед

29 матчей

20.7%
79.3%
0 побед 6 ничьих 23 победы

Первый тайм

27.6%
72.4%
0 побед 8 ничьих 26 побед

Второй тайм

31%
69%
0 побед 9 ничьих 16 побед

43 матча

25.6%
20.9%
53.5%
11 побед 9 ничьих 23 победы

Первый тайм

11.6%
27.9%
60.5%
5 побед 12 ничьих 26 побед

Второй тайм

32.6%
30.2%
37.2%
14 побед 13 ничьих 16 побед

История матчей

К
1:2
Б
1:2
ТМК
3:1
Б
0:1
Б
4:1
Б
0:3
Б
5:0
ББЗВ
3:4
ББЗВ
3:0
Б
2:0
Б
0:3
Б
4:1
Б
2:1
Б
1:0
Б
3:1
Б
3:2
Б
0:0
Б
1:2
Б
4:0
Б
1:3
Б
0:4
К
0:1
ТМК
5:1
Б
2:1
Б
2:0
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:1
Б
0:0
Б
2:1
Б
4:2
Б
2:0
Б
0:2
Б
1:1
Б
0:2
Б
0:0
РЛВ
3:1
Б(M
0:4
Б(M
2:1
Б(M
4:3
Б(M
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Адмира
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кершбаум Роман 5 (3) 0.28
Мустафа Сулиман 3 0.17
Цвиршиц Штефан 3 0.17
Бабуску Онурхан 2 0.11
Форсагер Вильгельм 2 0.11
Айву Эмануэль 2 0.11
Ганда Йосеф 2 0.11
Patrick Monteiro 1 0.06
Эбнер Томас 1 0.06
Хаусьелль Марко 1 0.06
Лукачевич Леонардо 0 0
Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кара Эркан 8 (2) 0.44
Фунтас Таксиархис 7 0.39
Грюлль Марко 5 0.28
Кнасмюлльнер Кристоф 2 0.11
Любичич Роберт 1 0.06
Граховац Срджан 1 0.06
Стойкович Филип 1 0.06
Шик Торстен 0 0
Ауэр Йонас 0 0

Карточки

Адмира
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукачевич Леонардо 4 1
Форсагер Вильгельм 5 0
Бауэр Себастьян 3 1
Даткович Нико 4 0
Малишек Лукас 4 0
Мустафа Сулиман 4 0
Эбнер Томас 3 0
Кронбергер Лука 3 0
Шмидль Филипп 1 1
Ляйтнер Андреас 2 0
Цвиршиц Штефан 2 0
Кершбаум Роман 2 0
Ганда Йосеф 2 0
Остшолек Маттиас 1 0
Эльмкис Илай 1 0
Бабуску Онурхан 1 0
Бруггер Янник 1 0
Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айву Эмануэль 4 0
Грюлль Марко 4 0
Любичич Роберт 2 1
Фунтас Таксиархис 3 0
Стойкович Филип 3 0
Хофманн Максимилиан 3 0
Граймль Лео 3 0
Шик Торстен 2 0
Кнасмюлльнер Кристоф 2 0
Граховац Срджан 2 0
Виммер Кевин 1 0
Ульманн Максимилиан 1 0
Аразе Кельвин 1 0
Ауэр Йонас 1 0
Балло Тьерно 1 0
Кара Эркан 1 0
Шустер Лион 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
9
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
1
11%
3
33%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
1
11%
76-90

Пропущено

7
13
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
14%
3
23%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
6
86%
7
54%
76-90

Забито

11
17
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
3
27%
4
24%
31-45
1
9%
5
29%
29%
46-60
2
18%
1
6%
61-75
3
27%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

16
12
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
4
25%
1
8%
1-15
3
19%
1
8%
16-30
2
13%
3
25%
31-45
3
19%
1
8%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
2
13%
4
33%
76-90

Забито

20
26
8 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 9
5 Не забивали 3
3
15%
3
12%
1-15
2
10%
3
12%
16-30
3
15%
6
23%
31-45
2
10%
7
27%
46-60
5
25%
1
4%
61-75
5
25%
6
23%
76-90

Пропущено

23
25
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 14
4
17%
1
4%
1-15
3
13%
2
8%
16-30
3
13%
6
24%
31-45
3
13%
1
4%
46-60
2
9%
4
16%
61-75
8
35%
11
44%
76-90

Результаты последних матчей

Адмира
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Штурм - Адмира 1:1 Адмира - Вольфсбергер 0:1 Ред Булл Зальцбург - Адмира 0:0 Адмира - Рид 1:2
Аустрия Клагенфурт - Адмира 3:3 Адмира - Сваровски Тироль 0:1 Аустрия Вена - Адмира 2:2 Адмира - Альтах 2:0 ЛАСК - Адмира 3:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Адмира - Хартберг 1:1 Рапид Вена - Адмира 1:2 Адмира - Штурм 1:1 Вольфсбергер - Адмира 3:0 Адмира - Ред Булл Зальцбург 0:1 Адмира - Мауэрверк 3:1 Рид - Адмира 2:1 Адмира - Аустрия Клагенфурт 4:0 Электра - Адмира 1:0 Сваровски Тироль - Адмира 1:1
Рапид Вена
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Генк - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Рид - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - Вест Хэм 0:2
Рапид Вена - Альтах 1:0 Вольфсбергер - Рапид Вена 4:1 Динамо Загреб - Рапид Вена 3:1 Рапид Вена - ЛАСК 3:2 Амштеттен - Рапид Вена 0:3 Хартберг - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Динамо Загреб 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 5:2 Вест Хэм - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Штурм 0:3 Адмира - Рапид Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Генк 0:1 Рапид Вена - Адмира 1:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 18 14 3 1 42 - 12 45
2. Штурм 2:0 18 9 4 5 36 - 26 31
3. Вольфсбергер 18 9 4 5 31 - 28 31
4. Аустрия Клагенфурт 0:2 18 6 7 5 26 - 26 25
5. Рид 18 6 6 6 24 - 34 24
6. Рапид Вена 1:1 18 5 7 6 26 - 27 22
7. Аустрия Вена 17 4 9 4 22 - 19 21
8. Хартберг 18 5 6 7 28 - 28 21
9. Сваровски Тироль 18 4 7 7 25 - 35 19
10. ЛАСК 17 4 5 8 20 - 24 17
11. Адмира 1:1 18 3 8 7 21 - 24 17
12. Альтах 18 3 4 11 10 - 28 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 9 8 1 0 27 - 5 25
2. Рид 9 5 4 0 16 - 11 19
3. Рапид Вена 1:1 9 5 1 3 17 - 12 16
4. Вольфсбергер 9 5 1 3 17 - 13 16
5. Штурм 2:0 9 4 3 2 18 - 14 15
6. Аустрия Клагенфурт 0:2 9 3 5 1 14 - 13 14
7. Аустрия Вена 8 2 5 1 11 - 8 11
8. ЛАСК 9 3 2 4 10 - 10 11
9. Сваровски Тироль 9 2 5 2 15 - 12 11
10. Хартберг 9 2 3 4 13 - 16 9
11. Адмира 1:1 9 2 3 4 10 - 8 9
12. Альтах 9 1 2 6 5 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 9 6 2 1 15 - 7 20
2. Штурм 2:0 9 5 1 3 18 - 12 16
3. Вольфсбергер 9 4 3 2 14 - 15 15
4. Хартберг 9 3 3 3 15 - 12 12
5. Аустрия Клагенфурт 0:2 9 3 2 4 12 - 13 11
6. Аустрия Вена 9 2 4 3 11 - 11 10
7. Сваровски Тироль 9 2 2 5 10 - 23 8
8. Адмира 1:1 9 1 5 3 11 - 16 8
9. Альтах 9 2 2 5 5 - 12 8
10. Рапид Вена 1:1 9 0 6 3 9 - 15 6
11. ЛАСК 8 1 3 4 10 - 14 6
12. Рид 9 1 2 6 8 - 23 5
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Лучшие коэффициенты
Адмира
Ничья
Рапид Вена
4.70
3.80
2.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Адмира 1:1 Рапид Вена онлайн


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Адмира
Рапид Вена

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