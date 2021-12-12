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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ахмат
 
Позже

Стадион:
Химки
Прогнозы 145
Ахмат 83.4% (121)
X 9.7% (14)
Химки 6.9% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ахмат
Ничья
Химки
1.87
3.98
5.88
Все Коэффициенты
Новости
Ахмат
Химки

История личных встреч

Ахмат
Химки

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
К
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уткин Даниил 6 0.35
Конате Мохамед II 4 0.24
Себаи Сенин 2 0.12
Коновалов Игорь 2 (1) 0.12
Полярус Артём 2 (1) 0.12
Карапузов Владислав 1 0.06
Лысцов Виталий 1 0.06
Янку Габриэль 1 0.06
Бериша Бернард 0 0
Архипов Артём 0 0
Харин Евгений 0 0
Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушаков Денис 7 (3) 0.41
Кухарчук Илья 3 0.18
Долгов Александр 2 0.12
Адеми Кемаль 1 0.06
Набиуллин Эльмир 1 0.06
Мирзов Резиуан 1 (1) 0.06
Трошечкин Александр 0 0
Сабович Бесард 0 0
Соколов Артём 0 0

Карточки

Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нижич Зоран 6 1
Коновалов Игорь 5 0
Харин Евгений 3 1
Лысцов Виталий 4 0
Уциев Ризван 3 0
Семёнов Андрей 3 0
Тимофеев Артём 3 0
Конате Мохамед II 3 0
Шелия Гиорги 1 1
Полярус Артём 2 0
Швец Антон 2 0
Уткин Даниил 2 0
Быстров Марат 2 0
Бериша Бернард 1 0
Тодорович Дарко 1 0
Архипов Артём 1 0
Карапузов Владислав 1 0
Альсултанов Ислам 1 0
Садулаев Лечи 1 0
Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тихий Дмитрий 5 0
Дагерстол Филип 4 0
Идову Брайн 2 1
Камышев Илья 2 1
Глушаков Денис 3 0
Себаи Сенин 3 0
Филин Александр 3 0
Боженов Кирилл 3 0
Кухарчук Илья 2 0
Мирзов Резиуан 2 0
Набиуллин Эльмир 2 0
Карпов Максим 2 0
Трошечкин Александр 2 0
Сабович Бесард 2 0
Стойинович Душан 2 0
Соколов Артём 2 0
Данилкин Егор 1 0
Адеми Кемаль 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
5
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
4
36%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
1
20%
61-75
4
36%
3
60%
76-90

Пропущено

8
16
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
4
50%
1
6%
31-45
3
38%
5
31%
46-60
1
13%
4
25%
61-75
0
0%
1
6%
76-90

Забито

10
10
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
10%
1
10%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
4
40%
1
10%
31-45
3
30%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
10%
1
10%
76-90

Пропущено

14
11
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
3
21%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
7%
2
18%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
3
21%
3
27%
61-75
4
29%
3
27%
76-90

Забито

21
15
12 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 6
5 Не забивали 6
1
5%
1
7%
1-15
3
14%
2
13%
16-30
8
38%
2
13%
31-45
3
14%
3
20%
46-60
1
5%
3
20%
61-75
5
24%
4
27%
76-90

Пропущено

22
27
8 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 11
3
14%
3
11%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
5
23%
3
11%
31-45
6
27%
5
19%
46-60
4
18%
7
26%
61-75
4
18%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Спартак Москва - Ахмат 2:1 Ахмат - Ростов 2:0 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Нижний Новгород 3:1
Уфа - Ахмат 1:0 Ротор - Ахмат 1:1 Ахмат - Урал 1:0 Химки - Ахмат 2:0 Ахмат - Спартак Москва 0:1 Ростов - Ахмат 1:2 Кайрат Москва - Ахмат 0:3 Ахмат - Краснодар 0:2 Зенит - Ахмат 3:1 Ахмат - Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Рубин - Ахмат 2:1 Ахмат - Сочи 1:2 Крылья Советов - Ахмат 1:2 Ахмат - Аль-Фатех 2:2
Химки
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Химки - Арсенал Тула 1:2 Химки - Краснодар 3:3 ЦСКА Москва - Химки 0:0 Химки - Крылья Советов 0:4
Крылья Советов - Химки 3:0 Химки - Урал 0:0 Балтика - Химки 0:0 Динамо Москва - Химки 4:1 Химки - Ахмат 2:0 Химки - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - Химки 0:0 Химки - Локомотив Москва 0:0 Саранск - Химки 1:1 Уфа - Химки 3:2 Спартак Москва - Химки 3:1 Химки - Нижний Новгород 1:1 Химки - Рубин 1:1 Сочи - Химки 3:0 Химки - Ростов 1:1 Краснодар - Химки 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 18 11 5 2 44 - 20 38
2. Динамо Москва Заявка 18 11 3 4 33 - 20 36
3. ЦСКА Москва Заявка 18 9 3 6 21 - 16 30
4. Краснодар Заявка 17 8 4 5 29 - 18 28
5. Сочи Заявка 17 9 1 7 27 - 21 28
6. Крылья Советов Заявка 18 8 3 7 22 - 18 27
7. Локомотив Москва Заявка 17 6 7 4 22 - 19 25
8. Ахмат Заявка 17 8 0 9 20 - 23 24
9. Спартак Москва Заявка 17 6 5 6 20 - 23 23
10. Рубин Заявка 18 6 4 8 23 - 27 22
11. Урал Заявка 18 4 7 7 12 - 18 19
12. Арсенал Тула Заявка 18 5 4 9 21 - 35 19
13. Ростов Заявка 18 4 6 8 30 - 35 18
14. Нижний Новгород Заявка 17 5 3 9 18 - 30 18
15. Уфа Заявка 17 3 7 7 17 - 24 16
16. Химки Заявка 17 2 8 7 15 - 27 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 7 1 1 28 - 11 22
2. Динамо Москва Заявка 10 6 2 2 19 - 8 20
3. ЦСКА Москва Заявка 9 5 2 2 10 - 5 17
4. Крылья Советов Заявка 9 5 1 3 14 - 7 16
5. Сочи Заявка 8 5 0 3 17 - 9 15
6. Спартак Москва Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
7. Ахмат Заявка 8 5 0 3 11 - 8 15
8. Рубин Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
9. Локомотив Москва Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
10. Краснодар Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
11. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 11 - 11 13
12. Уфа Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
13. Химки Заявка 9 1 6 2 10 - 11 9
14. Урал Заявка 9 1 5 3 5 - 8 8
15. Ростов Заявка 9 2 2 5 17 - 19 8
16. Нижний Новгород Заявка 9 2 1 6 9 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 4 4 1 16 - 9 16
2. Динамо Москва Заявка 8 5 1 2 14 - 12 16
3. Краснодар Заявка 10 4 3 3 18 - 12 15
4. Сочи Заявка 9 4 1 4 10 - 12 13
5. ЦСКА Москва Заявка 9 4 1 4 11 - 11 13
6. Локомотив Москва Заявка 9 2 6 1 10 - 10 12
7. Нижний Новгород Заявка 8 3 2 3 9 - 14 11
8. Урал Заявка 9 3 2 4 7 - 10 11
9. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
10. Ростов Заявка 9 2 4 3 13 - 16 10
11. Ахмат Заявка 9 3 0 6 9 - 15 9
12. Рубин Заявка 9 2 2 5 9 - 16 8
13. Спартак Москва Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
14. Уфа Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
15. Арсенал Тула Заявка 9 2 0 7 10 - 24 6
16. Химки Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Химки от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 декабря 2021, осталось 24 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 145
    Ахмат 83.4% (121)
    X 9.7% (14)
    Химки 6.9% (10)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ахмат
    Ничья
    Химки
    1.87
    3.98
    5.88
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Ахмат - Химки онлайн


    Прогнозы на матч Ахмат - Химки

    Исход игры
    Ахмат
    83.3% (125)
    Ничья
    10% (15)
    Химки
    6.7% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.07% (59)
    Меньше
    56.93% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    49.64% (68)
    Нет
    50.36% (69)
    Популярный счёт
    2:1 Ахмат
    32% (48)
    1:0 Ахмат
    26.7% (40)
    2:0 Ахмат
    16.7% (25)
    1:1 Ничья
    6% (9)
    3:1 Ахмат
    3.3% (5)
    2:2 Ничья
    1.3% (2)
    1:2 Химки
    1.3% (2)
    0:0 Ничья
    1.3% (2)
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    Химки

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