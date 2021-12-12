Россия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Ахмат-Арена
- Основной состав
-
88 Шелия ГиоргиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Нижич ЗоранЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Уткин ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
40 Уциев РизванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Швец АнтонПолузащитник
- Нападающий
-
18 Себаи СенинНападающий
-
Главный тренер: Талалаев Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Черевченко Игорь
История личных встреч
Ахмат
Химки
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уткин Даниил
|6
|0.35
|Конате Мохамед II
|4
|0.24
|Себаи Сенин
|2
|0.12
|Коновалов Игорь
|2 (1)
|0.12
|Полярус Артём
|2 (1)
|0.12
|Карапузов Владислав
|1
|0.06
|Лысцов Виталий
|1
|0.06
|Янку Габриэль
|1
|0.06
|Бериша Бернард
|0
|0
|Архипов Артём
|0
|0
|Харин Евгений
|0
|0
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушаков Денис
|7 (3)
|0.41
|Кухарчук Илья
|3
|0.18
|Долгов Александр
|2
|0.12
|Адеми Кемаль
|1
|0.06
|Набиуллин Эльмир
|1
|0.06
|Мирзов Резиуан
|1 (1)
|0.06
|Трошечкин Александр
|0
|0
|Сабович Бесард
|0
|0
|Соколов Артём
|0
|0
Карточки
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нижич Зоран
|6
|1
|Коновалов Игорь
|5
|0
|Харин Евгений
|3
|1
|Лысцов Виталий
|4
|0
|Уциев Ризван
|3
|0
|Семёнов Андрей
|3
|0
|Тимофеев Артём
|3
|0
|Конате Мохамед II
|3
|0
|Шелия Гиорги
|1
|1
|Полярус Артём
|2
|0
|Швец Антон
|2
|0
|Уткин Даниил
|2
|0
|Быстров Марат
|2
|0
|Бериша Бернард
|1
|0
|Тодорович Дарко
|1
|0
|Архипов Артём
|1
|0
|Карапузов Владислав
|1
|0
|Альсултанов Ислам
|1
|0
|Садулаев Лечи
|1
|0
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тихий Дмитрий
|5
|0
|Дагерстол Филип
|4
|0
|Идову Брайн
|2
|1
|Камышев Илья
|2
|1
|Глушаков Денис
|3
|0
|Себаи Сенин
|3
|0
|Филин Александр
|3
|0
|Боженов Кирилл
|3
|0
|Кухарчук Илья
|2
|0
|Мирзов Резиуан
|2
|0
|Набиуллин Эльмир
|2
|0
|Карпов Максим
|2
|0
|Трошечкин Александр
|2
|0
|Сабович Бесард
|2
|0
|Стойинович Душан
|2
|0
|Соколов Артём
|2
|0
|Данилкин Егор
|1
|0
|Адеми Кемаль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
5
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
4
36%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
1
20%
61-75
4
36%
3
60%
76-90
Пропущено
8
16
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
4
50%
1
6%
31-45
3
38%
5
31%
46-60
1
13%
4
25%
61-75
0
0%
1
6%
76-90
Забито
10
10
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
10%
1
10%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
4
40%
1
10%
31-45
3
30%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
10%
1
10%
76-90
Пропущено
14
11
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
3
21%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
7%
2
18%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
3
21%
3
27%
61-75
4
29%
3
27%
76-90
Забито
21
15
12 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 6
5 Не забивали 6
1
5%
1
7%
1-15
3
14%
2
13%
16-30
8
38%
2
13%
31-45
3
14%
3
20%
46-60
1
5%
3
20%
61-75
5
24%
4
27%
76-90
Пропущено
22
27
8 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 11
3
14%
3
11%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
5
23%
3
11%
31-45
6
27%
5
19%
46-60
4
18%
7
26%
61-75
4
18%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Ахмат
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Спартак Москва - Ахмат 2:1 Ахмат - Ростов 2:0 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Нижний Новгород 3:1
Уфа - Ахмат 1:0 Ротор - Ахмат 1:1 Ахмат - Урал 1:0 Химки - Ахмат 2:0 Ахмат - Спартак Москва 0:1 Ростов - Ахмат 1:2 Кайрат Москва - Ахмат 0:3 Ахмат - Краснодар 0:2 Зенит - Ахмат 3:1 Ахмат - Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Рубин - Ахмат 2:1 Ахмат - Сочи 1:2 Крылья Советов - Ахмат 1:2 Ахмат - Аль-Фатех 2:2
Химки
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Химки - Арсенал Тула 1:2 Химки - Краснодар 3:3 ЦСКА Москва - Химки 0:0 Химки - Крылья Советов 0:4
Крылья Советов - Химки 3:0 Химки - Урал 0:0 Балтика - Химки 0:0 Динамо Москва - Химки 4:1 Химки - Ахмат 2:0 Химки - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - Химки 0:0 Химки - Локомотив Москва 0:0 Саранск - Химки 1:1 Уфа - Химки 3:2 Спартак Москва - Химки 3:1 Химки - Нижний Новгород 1:1 Химки - Рубин 1:1 Сочи - Химки 3:0 Химки - Ростов 1:1 Краснодар - Химки 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|44 - 20
|38
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|33 - 20
|36
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|21 - 16
|30
|4.
|Краснодар
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|29 - 18
|28
|5.
|Сочи
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|27 - 21
|28
|6.
|Крылья Советов
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|22 - 18
|27
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|22 - 19
|25
|8.
|Ахмат
|Заявка
|17
|8
|0
|9
|20 - 23
|24
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|20 - 23
|23
|10.
|Рубин
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|23 - 27
|22
|11.
|Урал
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|12 - 18
|19
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|21 - 35
|19
|13.
|Ростов
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|30 - 35
|18
|14.
|Нижний Новгород
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 30
|18
|15.
|Уфа
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|17 - 24
|16
|16.
|Химки
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|15 - 27
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|28 - 11
|22
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 8
|20
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|10 - 5
|17
|4.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 7
|16
|5.
|Сочи
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|17 - 9
|15
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|7.
|Ахмат
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 8
|15
|8.
|Рубин
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|10.
|Краснодар
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|12.
|Уфа
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 12
|10
|13.
|Химки
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|10 - 11
|9
|14.
|Урал
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|15.
|Ростов
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|17 - 19
|8
|16.
|Нижний Новгород
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 9
|16
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 12
|16
|3.
|Краснодар
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|18 - 12
|15
|4.
|Сочи
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 11
|13
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|10 - 10
|12
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 14
|11
|8.
|Урал
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 10
|11
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|10.
|Ростов
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 16
|10
|11.
|Ахмат
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 15
|9
|12.
|Рубин
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 16
|8
|13.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 13
|8
|14.
|Уфа
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|10 - 24
|6
|16.
|Химки
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ахмат - Химки
Исход игры
Ахмат
83.3% (125)
Ничья
10% (15)
Химки
6.7% (10)
Тотал 2.5
Больше
43.07% (59)
Меньше
56.93% (78)
Обе команды забьют
Да
49.64% (68)
Нет
50.36% (69)
Популярный счёт
2:1 Ахмат
32% (48)
1:0 Ахмат
26.7% (40)
2:0 Ахмат
16.7% (25)
1:1 Ничья
6% (9)
3:1 Ахмат
3.3% (5)
2:2 Ничья
1.3% (2)
1:2 Химки
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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