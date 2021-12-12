Кипр: Первый дивизион 2021-2022
0:2
Конец матча
15' Желтая карточкаШполярич Матья
0:1
19' ГолWarren Shavy
45' Желтая карточкаПсихас Петрос
50' Желтая карточкаЯго Стив
0:2
54' ГолWarren Shavy
72' Желтая карточкаПанайоту Антреас
72' Желтая карточкаКажу
89' Желтая карточкаПачеко Даниэль
Ход матча
15'
19'
0:1
45'
50'
54'
0:2
72'
72'
89'
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Хаммас АминЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Нападающий
-
90 Штор ЛукаНападающий
-
11 Дабо БагалиНападающий
- Запасные игроки
-
40 Дурин ПетарВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Яго СтивЗащитник
- Защитник
-
17 КажуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Delmiro
-
-
80 Warren Shavy
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Liasos Louka
История личных встреч
Аполлон
Арис Лимассол
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
300%
0 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питтас Яннис
|5 (2)
|0.38
|Дабо Багали
|4
|0.31
|Жради Бассель
|3 (1)
|0.23
|Янга Рангело
|2
|0.15
|Илиев Илиан
|1
|0.08
|Албанис Христос
|1
|0.08
|Психас Петрос
|1
|0.08
|Wellington XVI
|1
|0.08
|Штор Лука
|1
|0.08
|Хаммас Амин
|1 (1)
|0.08
Арис Лимассол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стемпиньски Мариуш
|5
|0.38
|Шполярич Матья
|3
|0.23
|Сикорский Даниэль
|2
|0.15
|Квашук Виталий
|2
|0.15
|Warren Shavy
|2
|0.15
|Монне-Паке Кевин
|1
|0.08
Карточки
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кателарис Фанос
|3
|0
|Роберж Валентин
|1
|1
|Сутчин-Джюм Арно
|2
|0
|Жради Бассель
|2
|0
|Коль Исраэль
|2
|0
|Панайоту Антреас
|2
|0
|Хаммас Амин
|2
|0
|Кириаку Хараламбос
|0
|1
|Илиев Илиан
|1
|0
|Дабо Багали
|1
|0
|Алеесами Хайтам
|1
|0
|Йованович Александар II
|1
|0
|Питтас Яннис
|1
|0
|Giorgios Malekkides
|1
|0
|Психас Петрос
|1
|0
|Wellington XVI
|1
|0
Арис Лимассол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яго Стив
|4
|0
|Шполярич Матья
|4
|0
|Ману Гарсия
|2
|1
|Alex Moucketou-Moussounda
|2
|1
|Сикорский Даниэль
|3
|0
|Квашук Виталий
|3
|0
|Andreas Fragkou
|3
|0
|Стемпиньски Мариуш
|2
|0
|Delmiro
|2
|0
|Симон Габриэл
|2
|0
|Nuno Lopes1
|2
|0
|Warren Shavy
|2
|0
|Монне-Паке Кевин
|1
|0
|Шилденфельд Гордон
|1
|0
|Пачеко Даниэль
|1
|0
|Ронкалья Факундо
|1
|0
|Кажу
|1
|0
|Martin Slogar
|1
|0
|Morgan Brown
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
10
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
4
29%
1
10%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
1
7%
3
30%
31-45
1
7%
2
20%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
5
36%
2
20%
76-90
Пропущено
11
5
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
3
27%
1
20%
1-15
3
27%
1
20%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
2
40%
76-90
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
20
15
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 5
5
25%
2
13%
1-15
1
5%
4
27%
16-30
2
10%
5
33%
31-45
3
15%
2
13%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
7
35%
2
13%
76-90
Пропущено
13
9
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
23%
1
11%
1-15
4
31%
2
22%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
3
23%
1
11%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
1
8%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Аполлон
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Этникос Ахна - Аполлон 0:1 Анортосис - Аполлон 1:1 Аполлон - ПАЕЕК 3:1 Аполлон - Докса Катокопия 3:0
Олимпиакос Никосия - Аполлон 0:2 Аполлон - Пафос 2:0 Омония - Аполлон 1:0 Аполлон - АЕК Ларнака 1:4 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:1 Аполлон - Олимпиас Лимпион 3:1 Аполлон - АПОЭЛ 2:1 Арис Лимассол - Аполлон 0:1 Аполлон - Этникос Ахна 4:2 Жилина - Аполлон 2:2 Аполлон - Жилина 1:3 Омония - Аполлон 1:1 Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:2 Аполлон - АЕК Ларнака 3:1 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 1:2 Аполлон - Анортосис 1:1
Арис Лимассол
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 1:0 Арис Лимассол - Пафос 0:0 Омония - Арис Лимассол 3:0 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:0
АЕЛ Лимаcсол - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:1 Докса Катокопия - Арис Лимассол 1:2 Этникос Ахна - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Эносис 2:2 Арис Лимассол - Анортосис 3:2 ПАЕЕК - Арис Лимассол 0:0 Арис Лимассол - Аполлон 0:1 Олимпиакос Никосия - Арис Лимассол 1:2 Акритас Хлоракас - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - Айя-Напа 1:1 ПАЕЕК - Арис Лимассол 0:0 Арис Лимассол - АСИЛ Лыси 2:1 Дигенис Акритас - Арис Лимассол 0:2 Арис Лимассол - Закакиу 2:0 Kouris Erimis - Арис Лимассол 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|13
|9
|1
|3
|21 - 12
|28
|2.
|АЕК Ларнака
|12
|8
|3
|1
|21 - 7
|27
|3.
|Арис Лимассол
|13
|8
|2
|3
|15 - 9
|26
|4.
|Пафос
|13
|4
|6
|3
|15 - 12
|18
|5.
|Олимпиакос Никосия
|0:0
|13
|4
|4
|5
|9 - 11
|16
|6.
|Омония
|10
|5
|1
|4
|11 - 7
|16
|7.
|АПОЭЛ
|0:0
|12
|4
|4
|4
|12 - 13
|16
|8.
|Анортосис
|11
|4
|1
|6
|15 - 18
|13
|9.
|АЕЛ Лимаcсол
|12
|3
|3
|6
|12 - 14
|12
|10.
|Докса Катокопия
|12
|2
|5
|5
|11 - 17
|11
|11.
|ПАЕЕК
|12
|3
|2
|7
|10 - 19
|11
|12.
|Этникос Ахна
|13
|2
|2
|9
|10 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|7
|5
|0
|2
|15 - 10
|15
|2.
|Пафос
|7
|4
|3
|0
|13 - 3
|15
|3.
|АЕК Ларнака
|6
|4
|2
|0
|8 - 2
|14
|4.
|Олимпиакос Никосия
|0:0
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|5.
|Анортосис
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|6.
|АПОЭЛ
|0:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|7.
|Омония
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|8.
|Арис Лимассол
|6
|3
|1
|2
|5 - 4
|10
|9.
|АЕЛ Лимаcсол
|6
|2
|0
|4
|6 - 6
|6
|10.
|Докса Катокопия
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|11.
|ПАЕЕК
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|12.
|Этникос Ахна
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|7
|5
|1
|1
|10 - 5
|16
|2.
|АЕК Ларнака
|6
|4
|1
|1
|13 - 5
|13
|3.
|Аполлон
|6
|4
|1
|1
|6 - 2
|13
|4.
|Омония
|5
|2
|0
|3
|4 - 4
|6
|5.
|АПОЭЛ
|0:0
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|6.
|АЕЛ Лимаcсол
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|7.
|ПАЕЕК
|6
|2
|0
|4
|7 - 12
|6
|8.
|Олимпиакос Никосия
|0:0
|6
|1
|2
|3
|2 - 4
|5
|9.
|Докса Катокопия
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|10.
|Этникос Ахна
|7
|1
|1
|5
|6 - 12
|4
|11.
|Анортосис
|5
|1
|0
|4
|6 - 10
|3
|12.
|Пафос
|6
|0
|3
|3
|2 - 9
|3