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Кипр: Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Аполлон
0:2
Конец матча
Арис Лимассол
0'
15' Желтая карточка
Шполярич Матья
0:1
19' Гол
Warren Shavy
45' Желтая карточка
Психас Петрос
50' Желтая карточка
Яго Стив
0:2
54' Гол
Warren Shavy
72' Желтая карточка
Панайоту Антреас
72' Желтая карточка
Кажу
89' Желтая карточка
Пачеко Даниэль
90'+6
Аполлон
Арис Лимассол

История личных встреч

Аполлон
Арис Лимассол

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

История матчей

ПД
0:1
К
5:1
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
1:4
ПД
0:0
ПД
2:2
ПД
2:1
ПД
3:2
ПД
0:1
ММ(
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питтас Яннис 5 (2) 0.38
Дабо Багали 4 0.31
Жради Бассель 3 (1) 0.23
Янга Рангело 2 0.15
Илиев Илиан 1 0.08
Албанис Христос 1 0.08
Психас Петрос 1 0.08
Wellington XVI 1 0.08
Штор Лука 1 0.08
Хаммас Амин 1 (1) 0.08
Арис Лимассол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стемпиньски Мариуш 5 0.38
Шполярич Матья 3 0.23
Сикорский Даниэль 2 0.15
Квашук Виталий 2 0.15
Warren Shavy 2 0.15
Монне-Паке Кевин 1 0.08

Карточки

Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кателарис Фанос 3 0
Роберж Валентин 1 1
Сутчин-Джюм Арно 2 0
Жради Бассель 2 0
Коль Исраэль 2 0
Панайоту Антреас 2 0
Хаммас Амин 2 0
Кириаку Хараламбос 0 1
Илиев Илиан 1 0
Дабо Багали 1 0
Алеесами Хайтам 1 0
Йованович Александар II 1 0
Питтас Яннис 1 0
Giorgios Malekkides 1 0
Психас Петрос 1 0
Wellington XVI 1 0
Арис Лимассол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яго Стив 4 0
Шполярич Матья 4 0
Ману Гарсия 2 1
Alex Moucketou-Moussounda 2 1
Сикорский Даниэль 3 0
Квашук Виталий 3 0
Andreas Fragkou 3 0
Стемпиньски Мариуш 2 0
Delmiro 2 0
Симон Габриэл 2 0
Nuno Lopes1 2 0
Warren Shavy 2 0
Монне-Паке Кевин 1 0
Шилденфельд Гордон 1 0
Пачеко Даниэль 1 0
Ронкалья Факундо 1 0
Кажу 1 0
Martin Slogar 1 0
Morgan Brown 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
10
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
4
29%
1
10%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
1
7%
3
30%
31-45
1
7%
2
20%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
5
36%
2
20%
76-90

Пропущено

11
5
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
3
27%
1
20%
1-15
3
27%
1
20%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
2
40%
76-90

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

20
15
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 5
5
25%
2
13%
1-15
1
5%
4
27%
16-30
2
10%
5
33%
31-45
3
15%
2
13%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
7
35%
2
13%
76-90

Пропущено

13
9
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
23%
1
11%
1-15
4
31%
2
22%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
3
23%
1
11%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
1
8%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Аполлон
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Этникос Ахна - Аполлон 0:1 Анортосис - Аполлон 1:1 Аполлон - ПАЕЕК 3:1 Аполлон - Докса Катокопия 3:0
Олимпиакос Никосия - Аполлон 0:2 Аполлон - Пафос 2:0 Омония - Аполлон 1:0 Аполлон - АЕК Ларнака 1:4 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:1 Аполлон - Олимпиас Лимпион 3:1 Аполлон - АПОЭЛ 2:1 Арис Лимассол - Аполлон 0:1 Аполлон - Этникос Ахна 4:2 Жилина - Аполлон 2:2 Аполлон - Жилина 1:3 Омония - Аполлон 1:1 Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:2 Аполлон - АЕК Ларнака 3:1 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 1:2 Аполлон - Анортосис 1:1
Арис Лимассол
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 1:0 Арис Лимассол - Пафос 0:0 Омония - Арис Лимассол 3:0 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:0
АЕЛ Лимаcсол - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:1 Докса Катокопия - Арис Лимассол 1:2 Этникос Ахна - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Эносис 2:2 Арис Лимассол - Анортосис 3:2 ПАЕЕК - Арис Лимассол 0:0 Арис Лимассол - Аполлон 0:1 Олимпиакос Никосия - Арис Лимассол 1:2 Акритас Хлоракас - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - Айя-Напа 1:1 ПАЕЕК - Арис Лимассол 0:0 Арис Лимассол - АСИЛ Лыси 2:1 Дигенис Акритас - Арис Лимассол 0:2 Арис Лимассол - Закакиу 2:0 Kouris Erimis - Арис Лимассол 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 13 9 1 3 21 - 12 28
2. АЕК Ларнака 12 8 3 1 21 - 7 27
3. Арис Лимассол 13 8 2 3 15 - 9 26
4. Пафос 13 4 6 3 15 - 12 18
5. Олимпиакос Никосия 0:0 13 4 4 5 9 - 11 16
6. Омония 10 5 1 4 11 - 7 16
7. АПОЭЛ 0:0 12 4 4 4 12 - 13 16
8. Анортосис 11 4 1 6 15 - 18 13
9. АЕЛ Лимаcсол 12 3 3 6 12 - 14 12
10. Докса Катокопия 12 2 5 5 11 - 17 11
11. ПАЕЕК 12 3 2 7 10 - 19 11
12. Этникос Ахна 13 2 2 9 10 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 7 5 0 2 15 - 10 15
2. Пафос 7 4 3 0 13 - 3 15
3. АЕК Ларнака 6 4 2 0 8 - 2 14
4. Олимпиакос Никосия 0:0 7 3 2 2 7 - 7 11
5. Анортосис 6 3 1 2 9 - 8 10
6. АПОЭЛ 0:0 5 3 1 1 7 - 3 10
7. Омония 5 3 1 1 7 - 3 10
8. Арис Лимассол 6 3 1 2 5 - 4 10
9. АЕЛ Лимаcсол 6 2 0 4 6 - 6 6
10. Докса Катокопия 6 1 3 2 6 - 8 6
11. ПАЕЕК 6 1 2 3 3 - 7 5
12. Этникос Ахна 6 1 1 4 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 7 5 1 1 10 - 5 16
2. АЕК Ларнака 6 4 1 1 13 - 5 13
3. Аполлон 6 4 1 1 6 - 2 13
4. Омония 5 2 0 3 4 - 4 6
5. АПОЭЛ 0:0 7 1 3 3 5 - 10 6
6. АЕЛ Лимаcсол 6 1 3 2 6 - 8 6
7. ПАЕЕК 6 2 0 4 7 - 12 6
8. Олимпиакос Никосия 0:0 6 1 2 3 2 - 4 5
9. Докса Катокопия 6 1 2 3 5 - 9 5
10. Этникос Ахна 7 1 1 5 6 - 12 4
11. Анортосис 5 1 0 4 6 - 10 3
12. Пафос 6 0 3 3 2 - 9 3
Где смотреть матч Аполлон 0:2 Арис Лимассол онлайн


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