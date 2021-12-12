  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2021-2022

Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Серветт
1:0
Первый тайм: 38'

Стадион:
Базель

Ход матча

17'
Стеванович Мирослав
(Роделен Ронни)
1:0

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 1
  • 40 Владение мячом, % 60
Лучшие коэффициенты
Серветт
Ничья
Базель
2.30
4.67
6.75
Все Коэффициенты
32
Фрик
Джереми
7
Диалло
Мусса
33
Вуйоз
Николя
23
Сассо
Венсан
3
Клиши
Гаэль
28
Дулин
Давид
8
Конья
Тимоте
15
Валь
Тео
9
Стеванович
Мирослав
12
Роделен
Ронни
17
Имери
Кастриот
1
Линднер
Хайнц
22
Лопес
Серхио
20
Фрай
Фабиан
21
Пельмар
Анди
30
Тавареш
Томаш
7
Касами
Пайтим
23
Бургер
Ваутер
27
Ндой
Дан
35
Паласиос
Матиас
14
Штокер
Валентин
10
Кабрал
Артур
Серветт
4-1-2-3
Базель
4-2-3-1

История личных встреч

Серветт
Базель

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
140%
1 победа 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 9 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 10 побед

18 матчей

22.2%
11.1%
66.7%
4 победы 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

5.6%
44.4%
50%
1 победа 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

27.8%
16.7%
55.5%
5 побед 3 ничьи 10 побед

История матчей

С
5:1
С
5:0
С
2:1
С
1:0
С
1:0
С
2:2
С
2:2
С
2:0
С
3:1
С
2:0
С
1:2
С
3:2
С
0:1
С
2:1
С
5:0
С
3:0
С
0:4
ТМС
0:4

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имери Кастриот 8 (1) 0.47
Киэ Грежон 6 0.35
Стеванович Мирослав 3 0.18
Руй Стив 3 0.18
Конья Тимоте 3 0.18
Антунес Алексис 2 0.12
Роделен Ронни 1 0.06
Валь Тео 1 (1) 0.06
Сотье Антони 1 0.06
Клиши Гаэль 0 0
Сеспедес Борис 0 0
Оберлин Димитри 0 0
Диалло Мусса 0 0
Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабрал Артур 14 (2) 0.88
Эспозито Себастьяно 4 (1) 0.25
Жегрова Эдон 2 0.13
Касами Пайтим 2 0.13
Миллар Лиам 2 0.13
Ндой Дан 2 0.13
Штокер Валентин 1 0.06
Лопес Серхио 1 0.06
Паласиос Матиас 1 0.06
Фрай Фабиан 1 0.06
Джюмарт Эрай 1 0.06
Петретта Рауль 1 0.06
Малес Дариан 0 0
Фернандеш Желсон II 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сассо Венсан 5 1
Сотье Антони 4 0
Сеспедес Борис 4 0
Киэ Грежон 4 0
Фрик Джереми 2 1
Руй Стив 3 0
Клиши Гаэль 2 0
Дулин Давид 2 0
Валь Тео 2 0
Диалло Мусса 2 0
Севрен Йоан 2 0
Роделен Ронни 1 0
Имери Кастриот 1 0
Антунес Алексис 1 0
Мендеш Папу 1 0
Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петретта Рауль 4 0
Фрай Фабиан 3 0
Касами Пайтим 3 0
Джака Таулант 3 0
Бургер Ваутер 3 0
Джюмарт Эрай 1 1
Лопес Серхио 2 0
Кинтилья Хорди 2 0
Миллар Лиам 2 0
Пельмар Анди 2 0
Тавареш Томаш 2 0
Ндой Дан 2 0
Штокер Валентин 1 0
Ланг Михаэль 1 0
Паласиос Матиас 1 0
Кабрал Артур 1 0
Фернандеш Желсон II 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
14
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
1
7%
2
14%
1-15
4
27%
2
14%
16-30
3
20%
1
7%
31-45
2
13%
5
36%
46-60
3
20%
2
14%
61-75
2
13%
2
14%
76-90

Пропущено

17
7
7 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
2
12%
1
14%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
5
29%
29%
3
43%
46-60
3
18%
1
14%
61-75
2
12%
2
29%
76-90

Забито

13
19
4 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
1
8%
3
16%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
2
15%
5
26%
31-45
2
15%
4
21%
46-60
3
23%
3
16%
61-75
4
31%
2
11%
76-90

Пропущено

14
7
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
1
14%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
1
14%
61-75
3
21%
5
71%
76-90

Забито

28
33
12 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 10
2 Не забивали 1
2
7%
5
15%
1-15
5
18%
4
12%
16-30
5
18%
6
18%
31-45
4
14%
9
27%
46-60
6
21%
5
15%
61-75
6
21%
4
12%
76-90

Пропущено

31
14
13 В 1-м тайме 2
18 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 12
3
10%
1
7%
1-15
3
10%
1
7%
16-30
7
23%
0
0%
31-45
8
26%
3
21%
46-60
5
16%
2
14%
61-75
5
16%
7
50%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Янг Бойз - Серветт 1:2 Лозанна-Спорт - Серветт 0:3 Серветт - Грасcхоппер 3:2 Серветт - Цюрих 1:2
Лугано - Серветт 2:1 Тун - Серветт 4:1 Серветт - Сьон 1:2 Санкт-Галлен - Серветт 2:1 Серветт - Янг Бойз 0:6 Серветт - Лозанна-Спорт 1:1 Цюрих - Серветт 2:2 Concordia1 - Серветт 1:4 Серветт - Санкт-Галлен 5:1 Грасcхоппер - Серветт 1:1 Серветт - Люцерн 4:1 FC Amical Saint-Prex - Серветт 0:6 Базель - Серветт 5:1 Серветт - Лугано 0:2 Серветт - Мольде 2:0 Сьон - Серветт 1:2
Базель
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Базель - Карабах 3:0 Базель - Лозанна-Спорт 1:1 Люцерн - Базель 1:3 Кайрат - Базель 2:3
Базель - Санкт-Галлен 0:1 Омония - Базель 1:1 Цюрих - Базель 3:3 Этуаль Каруж - Базель 1:0 Базель - Лугано 2:0 Базель - Омония 3:1 Сьон - Базель 0:1 Базель - Люцерн 1:1 Базель - Кайрат 4:2 Базель - Цюрих 3:1 Санкт-Галлен - Базель 0:2 FC Rorschach-Goldach - Базель 0:3 Карабах - Базель 0:0 Лугано - Базель 1:1 Базель - Янг Бойз 1:1 Хаммарбю - Базель 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 17 11 4 2 40 - 25 37
2. Базель 1:1 16 8 7 1 34 - 15 31
3. Лугано 17 9 3 5 25 - 19 30
4. Янг Бойз 16 8 4 4 37 - 21 28
5. Грасcхоппер 1:0 17 6 6 5 30 - 23 24
6. Серветт 1:1 17 6 4 7 29 - 32 22
7. Сьон 17 5 3 9 22 - 35 18
8. Санкт-Галлен 17 4 4 9 21 - 36 16
9. Лозанна-Спорт 17 2 6 9 18 - 35 12
10. Люцерн 0:1 17 1 7 9 19 - 34 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 8 6 2 0 22 - 9 20
2. Янг Бойз 8 5 2 1 18 - 10 17
3. Лугано 8 5 2 1 13 - 7 17
4. Базель 1:1 8 4 3 1 19 - 7 15
5. Грасcхоппер 1:0 9 4 3 2 17 - 12 15
6. Серветт 1:1 9 3 2 4 16 - 18 11
7. Сьон 8 3 1 4 10 - 11 10
8. Санкт-Галлен 9 2 4 3 12 - 16 10
9. Лозанна-Спорт 9 1 3 5 10 - 21 6
10. Люцерн 0:1 8 1 2 5 11 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 9 5 2 2 18 - 16 17
2. Базель 1:1 8 4 4 0 15 - 8 16
3. Лугано 9 4 1 4 12 - 12 13
4. Янг Бойз 8 3 2 3 19 - 11 11
5. Серветт 1:1 8 3 2 3 13 - 14 11
6. Грасcхоппер 1:0 8 2 3 3 13 - 11 9
7. Сьон 9 2 2 5 12 - 24 8
8. Санкт-Галлен 8 2 0 6 9 - 20 6
9. Лозанна-Спорт 8 1 3 4 8 - 14 6
10. Люцерн 0:1 9 0 5 4 8 - 18 5
Лучшие коэффициенты
Серветт
Ничья
Базель
2.30
4.67
6.75
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Серветт 1:0 Базель онлайн


Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Серветт
Базель

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1500 рублей для новых игроков!
Фрибет для тебя!
1000 рублей для ставок АПЛ
30 000 рублей бонусы!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 