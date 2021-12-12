Швейцария: Суперлига 2021-2022
2:2
Конец матча
Стадион: Стад де Женев
1:0
17' ГолСтеванович Мирослав
1:1
37' ГолЛопес Серхио
44' Желтая карточкаТавареш Томаш
2:1
47' ГолКонья Тимоте
77' Желтая карточкаИмери Кастриот
77' Желтая карточкаКабрал Артур
2:2
84' ГолМиллар Лиам
90' Желтая карточкаПаласиос Матиас
Ход матча
17'
37'
1:1
44'
47'
77'
77'
84'
2:2
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 6
-
5 Угловые 4
-
4 Офсайды 4
-
12 Нарушения правил 6
-
37 Владение мячом, % 63
32
Фрик
Джереми
33
Вуйоз
Николя
23
Сассо
Венсан
28
Дулин
Давид
15
Валь
Тео
22
Лопес
Серхио
20
Фрай
Фабиан
21
Пельмар
Анди
27
Ндой
Дан
10
Кабрал
Артур
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Защитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Валь ТеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
4 Руй СтивЗащитник
- Защитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Схалк АлексНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гейгер Ален
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Лопес СерхиоЗащитник
-
20 Фрай ФабианЗащитник
-
21 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ндой ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кабрал АртурНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Миллар ЛиамПолузащитник
-
19 Малес ДарианПолузащитник
-
24 Туши ТицианНападающий
-
-
Главный тренер: Patrick Rahmen
История личных встреч
Серветт
Базель
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
140%
1 победа 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 9 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 10 побед
18 матчей
22.2%
11.1%
66.7%
4 победы 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
5.6%
44.4%
50%
1 победа 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
27.8%
16.7%
55.5%
5 побед 3 ничьи 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имери Кастриот
|8 (1)
|0.47
|Киэ Грежон
|6
|0.35
|Конья Тимоте
|4
|0.24
|Стеванович Мирослав
|3
|0.18
|Руй Стив
|3
|0.18
|Антунес Алексис
|2
|0.12
|Роделен Ронни
|1
|0.06
|Валь Тео
|1 (1)
|0.06
|Сотье Антони
|1
|0.06
|Клиши Гаэль
|0
|0
|Сеспедес Борис
|0
|0
|Оберлин Димитри
|0
|0
|Диалло Мусса
|0
|0
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кабрал Артур
|14 (2)
|0.88
|Эспозито Себастьяно
|4 (1)
|0.25
|Миллар Лиам
|3
|0.19
|Жегрова Эдон
|2
|0.13
|Касами Пайтим
|2
|0.13
|Лопес Серхио
|2
|0.13
|Ндой Дан
|2
|0.13
|Штокер Валентин
|1
|0.06
|Паласиос Матиас
|1
|0.06
|Фрай Фабиан
|1
|0.06
|Джюмарт Эрай
|1
|0.06
|Петретта Рауль
|1
|0.06
|Малес Дариан
|0
|0
|Фернандеш Желсон II
|0
|0
Карточки
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сассо Венсан
|5
|1
|Сотье Антони
|4
|0
|Сеспедес Борис
|4
|0
|Киэ Грежон
|4
|0
|Фрик Джереми
|2
|1
|Руй Стив
|3
|0
|Клиши Гаэль
|2
|0
|Дулин Давид
|2
|0
|Валь Тео
|2
|0
|Диалло Мусса
|2
|0
|Севрен Йоан
|2
|0
|Имери Кастриот
|2
|0
|Роделен Ронни
|1
|0
|Антунес Алексис
|1
|0
|Мендеш Папу
|1
|0
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петретта Рауль
|4
|0
|Фрай Фабиан
|3
|0
|Касами Пайтим
|3
|0
|Джака Таулант
|3
|0
|Бургер Ваутер
|3
|0
|Тавареш Томаш
|3
|0
|Джюмарт Эрай
|1
|1
|Лопес Серхио
|2
|0
|Кинтилья Хорди
|2
|0
|Миллар Лиам
|2
|0
|Пельмар Анди
|2
|0
|Паласиос Матиас
|2
|0
|Ндой Дан
|2
|0
|Кабрал Артур
|2
|0
|Штокер Валентин
|1
|0
|Ланг Михаэль
|1
|0
|Фернандеш Желсон II
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
16
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
1
6%
2
13%
1-15
5
29%
29%
2
13%
16-30
3
18%
2
13%
31-45
3
18%
5
31%
46-60
3
18%
2
13%
61-75
2
12%
3
19%
76-90
Пропущено
19
9
8 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
2
11%
1
11%
1-15
1
5%
1
11%
16-30
5
26%
0
0%
31-45
5
26%
4
44%
46-60
3
16%
1
11%
61-75
3
16%
2
22%
76-90
Забито
13
19
4 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
1
8%
3
16%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
2
15%
5
26%
31-45
2
15%
4
21%
46-60
3
23%
3
16%
61-75
4
31%
2
11%
76-90
Пропущено
14
7
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
1
14%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
1
14%
61-75
3
21%
5
71%
76-90
Забито
30
35
13 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 10
2 Не забивали 1
2
7%
5
14%
1-15
6
20%
4
11%
16-30
5
17%
7
20%
31-45
5
17%
9
26%
46-60
6
20%
5
14%
61-75
6
20%
5
14%
76-90
Пропущено
33
16
14 В 1-м тайме 3
19 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 13
3
9%
1
6%
1-15
3
9%
2
13%
16-30
8
24%
0
0%
31-45
8
24%
4
25%
46-60
5
15%
2
13%
61-75
6
18%
7
44%
76-90
Результаты последних матчей
Серветт
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Янг Бойз - Серветт 1:2 Лозанна-Спорт - Серветт 0:3 Серветт - Грасcхоппер 3:2 Серветт - Цюрих 1:2
Лугано - Серветт 2:1 Тун - Серветт 4:1 Серветт - Сьон 1:2 Санкт-Галлен - Серветт 2:1 Серветт - Янг Бойз 0:6 Серветт - Лозанна-Спорт 1:1 Цюрих - Серветт 2:2 Concordia1 - Серветт 1:4 Серветт - Санкт-Галлен 5:1 Грасcхоппер - Серветт 1:1 Серветт - Люцерн 4:1 FC Amical Saint-Prex - Серветт 0:6 Базель - Серветт 5:1 Серветт - Лугано 0:2 Серветт - Мольде 2:0 Сьон - Серветт 1:2
Базель
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Базель - Карабах 3:0 Базель - Лозанна-Спорт 1:1 Люцерн - Базель 1:3 Кайрат - Базель 2:3
Базель - Санкт-Галлен 0:1 Омония - Базель 1:1 Цюрих - Базель 3:3 Этуаль Каруж - Базель 1:0 Базель - Лугано 2:0 Базель - Омония 3:1 Сьон - Базель 0:1 Базель - Люцерн 1:1 Базель - Кайрат 4:2 Базель - Цюрих 3:1 Санкт-Галлен - Базель 0:2 FC Rorschach-Goldach - Базель 0:3 Карабах - Базель 0:0 Лугано - Базель 1:1 Базель - Янг Бойз 1:1 Хаммарбю - Базель 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|17
|11
|4
|2
|40 - 25
|37
|2.
|Базель
|16
|8
|7
|1
|35 - 16
|31
|3.
|Лугано
|17
|9
|3
|5
|25 - 19
|30
|4.
|Янг Бойз
|16
|8
|4
|4
|37 - 21
|28
|5.
|Серветт
|17
|6
|4
|7
|30 - 33
|22
|6.
|Грасcхоппер
|17
|5
|7
|5
|30 - 24
|22
|7.
|Сьон
|17
|5
|3
|9
|22 - 35
|18
|8.
|Санкт-Галлен
|17
|4
|4
|9
|21 - 36
|16
|9.
|Лозанна-Спорт
|17
|2
|6
|9
|18 - 35
|12
|10.
|Люцерн
|17
|1
|8
|8
|20 - 34
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|8
|6
|2
|0
|22 - 9
|20
|2.
|Янг Бойз
|8
|5
|2
|1
|18 - 10
|17
|3.
|Лугано
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|4.
|Базель
|8
|4
|3
|1
|19 - 7
|15
|5.
|Грасcхоппер
|9
|3
|4
|2
|17 - 13
|13
|6.
|Серветт
|9
|3
|2
|4
|17 - 19
|11
|7.
|Сьон
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|8.
|Санкт-Галлен
|9
|2
|4
|3
|12 - 16
|10
|9.
|Лозанна-Спорт
|9
|1
|3
|5
|10 - 21
|6
|10.
|Люцерн
|8
|1
|2
|5
|11 - 16
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|9
|5
|2
|2
|18 - 16
|17
|2.
|Базель
|8
|4
|4
|0
|16 - 9
|16
|3.
|Лугано
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|4.
|Янг Бойз
|8
|3
|2
|3
|19 - 11
|11
|5.
|Серветт
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|6.
|Грасcхоппер
|8
|2
|3
|3
|13 - 11
|9
|7.
|Сьон
|9
|2
|2
|5
|12 - 24
|8
|8.
|Санкт-Галлен
|8
|2
|0
|6
|9 - 20
|6
|9.
|Лозанна-Спорт
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|10.
|Люцерн
|9
|0
|6
|3
|9 - 18
|6