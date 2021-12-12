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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Грасcхоппер
1:0
Первый тайм: 38'

Стадион:
Люцерн
0'
1:0
4' Гол
Бонатини Леонардо
17' Желтая карточка
Фрыдек Мартин
38'

Ход матча

4'
Бонатини Леонардо
(Герц Кристиан)
1:0
17'
 
Фрыдек Мартин

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 6
  • 59 Владение мячом, % 41
Лучшие коэффициенты
Грасcхоппер
Ничья
Люцерн
2.13
4.90
8.20
Все Коэффициенты
1
Морейра
Андре
34
Allan
Arigoni
41
Лоосли
Ноа
24
Tote
Gomes
3
Леняни
Эрмир
28
Герц
Кристиан
6
Абраши
Амир
31
Dominik
Schmid2
40
Кавабэ
Хаяо
11
Бонатини
Леонардо
17
Сене
Кали
32
Мюллер
Мариус
17
Гретер
Симон
15
Шульц
Марвин
46
Бурч
Марко
13
Фрыдек
Мартин
16
Ташар
Варол
4
Гентнер
Кристиан
8
Нденге
Тсии-Виллиам
19
Угриниц
Филип
9
Соргич
Деян
41
Noah
Rupp
Грасcхоппер
3-4-1-2
Люцерн
4-4-2

История личных встреч

Грасcхоппер
Люцерн

22 матча

68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

81.8%
45.5%
18 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
54.5%
12 побед 12 ничьих 0 побед

29 матчей

31%
69%
0 побед 9 ничьих 20 побед

Первый тайм

34.5%
65.5%
0 побед 10 ничьих 13 побед

Второй тайм

27.6%
72.4%
0 побед 8 ничьих 19 побед

51 матч

29.4%
31.4%
39.2%
15 побед 16 ничьих 20 побед

Первый тайм

35.3%
39.2%
25.5%
18 побед 20 ничьих 13 побед

Второй тайм

23.5%
39.2%
37.3%
12 побед 20 ничьих 19 побед

История матчей

С
1:1
ТМК
0:2
ТМС
1:1
К
0:1
С
1:3
С
2:3
С
2:1
С
1:1
С
1:2
С
1:1
С
2:2
С
4:1
С
1:1
С
3:2
С
4:3
С
3:0
С
1:1
С
1:0
С
3:3
С
2:0
С
1:0
С
3:2
С
1:1
С
4:1
С
1:3
С
1:2
С
0:2
С
1:1
С
0:0
ТМС
3:2
С
2:0
С
0:2
С
2:2
С
1:0
К
3:0
С
2:1
С
0:1
С
2:1
С
1:0
С
3:2
С
0:3
С
0:1
С
4:2
С
0:0
С
2:1
С
1:1
С
1:0
С
0:3
С
0:0
С
2:0
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сене Кали 8 0.47
Бонатини Леонардо 5 (3) 0.29
Кавабэ Хаяо 3 0.18
Марграйттер Георг 3 0.18
Кампана Леонардо 3 (2) 0.18
Герц Кристиан 2 0.12
Болла Бендегуз 2 0.12
Djibril Diani 2 0.12
Allan Arigoni 1 0.06
Tote Gomes 1 0.06
Леняни Эрмир 0 0
Пушич Петар 0 0
Dominik Schmid2 0 0
Демхасай Шкельчим 0 0
Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Угриниц Филип 4 0.24
Ндиайе Ибраима 3 0.18
Соргич Деян 3 (1) 0.18
Сидлер Сильван 2 0.12
Шюрпф Паскаль 2 0.12
Чумич Никола 1 0.06
Ташар Варол 1 0.06
Верманн Йорди 1 0.06
Шульц Марвин 1 (1) 0.06
Эмини Лорик 1 (1) 0.06
Гентнер Кристиан 0 0
Кампо Самуэле 0 0
Фрыдек Мартин 0 0
Домгени Давид 0 0
Бурч Марко 0 0

Карточки

Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 4 1
Марграйттер Георг 4 0
Герц Кристиан 4 0
Tote Gomes 4 0
Лоосли Ноа 3 0
Пушич Петар 3 0
Djibril Diani 3 0
Кавабэ Хаяо 2 0
Да Силва Нуну 2 0
Allan Arigoni 2 0
Dominik Schmid2 2 0
Сене Кали 2 0
Леняни Эрмир 1 0
Бонатини Леонардо 1 0
Болла Бендегуз 1 0
Кампана Леонардо 1 0
Florian Hoxha 1 0
Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Угриниц Филип 7 0
Шульц Марвин 4 1
Ташар Варол 4 1
Ндиайе Ибраима 4 0
Соргич Деян 3 0
Фаркаш Патрик 3 0
Верманн Йорди 3 0
Эмини Лорик 3 0
Гентнер Кристиан 2 0
Шюрпф Паскаль 1 0
Фрыдек Мартин 1 0
Мюллер Мариус 1 0
Гретер Симон 1 0
Сидлер Сильван 1 0
Домгени Давид 1 0
Алунга Иван 1 0
Бурч Марко 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
8
10 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
1
6%
1
13%
1-15
6
35%
1
13%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
1
6%
1
13%
61-75
2
12%
5
63%
76-90

Пропущено

11
17
3 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
2
18%
6
35%
1-15
1
9%
3
18%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
3
27%
2
12%
61-75
3
27%
1
6%
76-90

Забито

14
11
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
7%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
4
29%
1
9%
31-45
4
29%
2
18%
46-60
2
14%
2
18%
61-75
3
21%
1
9%
76-90

Пропущено

10
16
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
4
40%
3
19%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
10%
4
25%
31-45
2
20%
4
25%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
3
30%
1
6%
76-90

Забито

31
19
15 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
2
6%
3
16%
1-15
6
19%
4
21%
16-30
7
23%
1
5%
31-45
8
26%
2
11%
46-60
3
10%
3
16%
61-75
5
16%
6
32%
76-90

Пропущено

21
33
8 В 1-м тайме 21
13 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 15
6
29%
9
27%
1-15
1
5%
4
12%
16-30
1
5%
8
24%
31-45
4
19%
5
15%
46-60
3
14%
5
15%
61-75
6
29%
2
6%
76-90

Результаты последних матчей

Грасcхоппер
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Санкт-Галлен - Грасcхоппер 0:4 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Серветт - Грасcхоппер 3:2 Грасcхоппер - Вадуц 3:1
Грасcхоппер - Янг Бойз 1:1 Сьон - Грасcхоппер 1:3 Грасcхоппер - Цюрих 3:3 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 5:2 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Тун - Грасcхоппер 1:0 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Дорнбирн 5:2 Грасcхоппер - Серветт 1:1 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 FC Widnau - Грасcхоппер 0:5 Грасcхоппер - Лозанна-Спорт 3:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:0 Грасcхоппер - Базель 0:2
Люцерн
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Цюрих - Люцерн 4:0 Люцерн - Базель 1:3 Лугано - Люцерн 3:1 Люцерн - Сьон 0:1
Лозанна-Спорт - Люцерн 1:1 Шаффхаузен - Люцерн 0:2 Люцерн - Санкт-Галлен 2:0 Янг Бойз - Люцерн 1:1 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Лугано 2:3 Сьон - Люцерн 1:1 Буохс - Люцерн 1:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Люцерн - Лозанна-Спорт 1:1 Серветт - Люцерн 4:1 Хам - Люцерн 0:1 Фейеноорд - Люцерн 3:0 Люцерн - Цюрих 1:3 Люцерн - Фейеноорд 0:3 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 17 11 4 2 40 - 25 37
2. Базель 1:1 16 8 7 1 34 - 15 31
3. Лугано 17 9 3 5 25 - 19 30
4. Янг Бойз 16 8 4 4 37 - 21 28
5. Грасcхоппер 1:0 17 6 6 5 30 - 23 24
6. Серветт 1:1 17 6 4 7 29 - 32 22
7. Сьон 17 5 3 9 22 - 35 18
8. Санкт-Галлен 17 4 4 9 21 - 36 16
9. Лозанна-Спорт 17 2 6 9 18 - 35 12
10. Люцерн 0:1 17 1 7 9 19 - 34 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 8 6 2 0 22 - 9 20
2. Янг Бойз 8 5 2 1 18 - 10 17
3. Лугано 8 5 2 1 13 - 7 17
4. Базель 1:1 8 4 3 1 19 - 7 15
5. Грасcхоппер 1:0 9 4 3 2 17 - 12 15
6. Серветт 1:1 9 3 2 4 16 - 18 11
7. Сьон 8 3 1 4 10 - 11 10
8. Санкт-Галлен 9 2 4 3 12 - 16 10
9. Лозанна-Спорт 9 1 3 5 10 - 21 6
10. Люцерн 0:1 8 1 2 5 11 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 9 5 2 2 18 - 16 17
2. Базель 1:1 8 4 4 0 15 - 8 16
3. Лугано 9 4 1 4 12 - 12 13
4. Янг Бойз 8 3 2 3 19 - 11 11
5. Серветт 1:1 8 3 2 3 13 - 14 11
6. Грасcхоппер 1:0 8 2 3 3 13 - 11 9
7. Сьон 9 2 2 5 12 - 24 8
8. Санкт-Галлен 8 2 0 6 9 - 20 6
9. Лозанна-Спорт 8 1 3 4 8 - 14 6
10. Люцерн 0:1 9 0 5 4 8 - 18 5
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    17'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Бонатини Леонардо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Грасcхоппер
Ничья
Люцерн
2.13
4.90
8.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Грасcхоппер 1:0 Люцерн онлайн


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