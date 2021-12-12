Швейцария: Суперлига 2021-2022
1:0
Первый тайм: 38'
Стадион: Летцигрунд
1:0
4' ГолБонатини Леонардо
17' Желтая карточкаФрыдек Мартин
Ход матча
4'
17'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 6
-
59 Владение мячом, % 41
41
Лоосли
Ноа
24
Tote
Gomes
40
Кавабэ
Хаяо
17
Сене
Кали
17
Гретер
Симон
15
Шульц
Марвин
46
Бурч
Марко
16
Ташар
Варол
41
Noah
Rupp
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
41 Лоосли НоаЗащитник
-
24 Tote GomesЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Кавабэ ХаяоПолузащитник
- Нападающий
-
17 Сене КалиНападающий
- Запасные игроки
-
27 Mateo MaticВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Контини Джорджо
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Гретер СимонЗащитник
-
15 Шульц МарвинЗащитник
-
46 Бурч МаркоЗащитник
- Защитник
-
16 Ташар ВаролПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
41 Noah RuppНападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Эмини ЛорикПолузащитник
- Нападающий
-
20 Чумич НиколаНападающий
-
71 Luca Jaquez
-
-
Главный тренер: Sandro Chieffo
История личных встреч
Грасcхоппер
Люцерн
22 матча
68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
81.8%
45.5%
18 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
54.5%
12 побед 12 ничьих 0 побед
29 матчей
31%
69%
0 побед 9 ничьих 20 побед
Первый тайм
34.5%
65.5%
0 побед 10 ничьих 13 побед
Второй тайм
27.6%
72.4%
0 побед 8 ничьих 19 побед
51 матч
29.4%
31.4%
39.2%
15 побед 16 ничьих 20 побед
Первый тайм
35.3%
39.2%
25.5%
18 побед 20 ничьих 13 побед
Второй тайм
23.5%
39.2%
37.3%
12 побед 20 ничьих 19 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сене Кали
|8
|0.47
|Бонатини Леонардо
|5 (3)
|0.29
|Кавабэ Хаяо
|3
|0.18
|Марграйттер Георг
|3
|0.18
|Кампана Леонардо
|3 (2)
|0.18
|Герц Кристиан
|2
|0.12
|Болла Бендегуз
|2
|0.12
|Djibril Diani
|2
|0.12
|Allan Arigoni
|1
|0.06
|Tote Gomes
|1
|0.06
|Леняни Эрмир
|0
|0
|Пушич Петар
|0
|0
|Dominik Schmid2
|0
|0
|Демхасай Шкельчим
|0
|0
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Угриниц Филип
|4
|0.24
|Ндиайе Ибраима
|3
|0.18
|Соргич Деян
|3 (1)
|0.18
|Сидлер Сильван
|2
|0.12
|Шюрпф Паскаль
|2
|0.12
|Чумич Никола
|1
|0.06
|Ташар Варол
|1
|0.06
|Верманн Йорди
|1
|0.06
|Шульц Марвин
|1 (1)
|0.06
|Эмини Лорик
|1 (1)
|0.06
|Гентнер Кристиан
|0
|0
|Кампо Самуэле
|0
|0
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Домгени Давид
|0
|0
|Бурч Марко
|0
|0
Карточки
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абраши Амир
|4
|1
|Марграйттер Георг
|4
|0
|Герц Кристиан
|4
|0
|Tote Gomes
|4
|0
|Лоосли Ноа
|3
|0
|Пушич Петар
|3
|0
|Djibril Diani
|3
|0
|Кавабэ Хаяо
|2
|0
|Да Силва Нуну
|2
|0
|Allan Arigoni
|2
|0
|Dominik Schmid2
|2
|0
|Сене Кали
|2
|0
|Леняни Эрмир
|1
|0
|Бонатини Леонардо
|1
|0
|Болла Бендегуз
|1
|0
|Кампана Леонардо
|1
|0
|Florian Hoxha
|1
|0
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Угриниц Филип
|7
|0
|Шульц Марвин
|4
|1
|Ташар Варол
|4
|1
|Ндиайе Ибраима
|4
|0
|Соргич Деян
|3
|0
|Фаркаш Патрик
|3
|0
|Верманн Йорди
|3
|0
|Эмини Лорик
|3
|0
|Гентнер Кристиан
|2
|0
|Шюрпф Паскаль
|1
|0
|Фрыдек Мартин
|1
|0
|Мюллер Мариус
|1
|0
|Гретер Симон
|1
|0
|Сидлер Сильван
|1
|0
|Домгени Давид
|1
|0
|Алунга Иван
|1
|0
|Бурч Марко
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
8
10 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
1
6%
1
13%
1-15
6
35%
1
13%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
1
6%
1
13%
61-75
2
12%
5
63%
76-90
Пропущено
11
17
3 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
2
18%
6
35%
1-15
1
9%
3
18%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
3
27%
2
12%
61-75
3
27%
1
6%
76-90
Забито
14
11
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
7%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
4
29%
1
9%
31-45
4
29%
2
18%
46-60
2
14%
2
18%
61-75
3
21%
1
9%
76-90
Пропущено
10
16
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
4
40%
3
19%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
10%
4
25%
31-45
2
20%
4
25%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
3
30%
1
6%
76-90
Забито
31
19
15 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
2
6%
3
16%
1-15
6
19%
4
21%
16-30
7
23%
1
5%
31-45
8
26%
2
11%
46-60
3
10%
3
16%
61-75
5
16%
6
32%
76-90
Пропущено
21
33
8 В 1-м тайме 21
13 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 15
6
29%
9
27%
1-15
1
5%
4
12%
16-30
1
5%
8
24%
31-45
4
19%
5
15%
46-60
3
14%
5
15%
61-75
6
29%
2
6%
76-90
Результаты последних матчей
Грасcхоппер
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Санкт-Галлен - Грасcхоппер 0:4 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Серветт - Грасcхоппер 3:2 Грасcхоппер - Вадуц 3:1
Грасcхоппер - Янг Бойз 1:1 Сьон - Грасcхоппер 1:3 Грасcхоппер - Цюрих 3:3 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 5:2 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Тун - Грасcхоппер 1:0 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Дорнбирн 5:2 Грасcхоппер - Серветт 1:1 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 FC Widnau - Грасcхоппер 0:5 Грасcхоппер - Лозанна-Спорт 3:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:0 Грасcхоппер - Базель 0:2
Люцерн
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Цюрих - Люцерн 4:0 Люцерн - Базель 1:3 Лугано - Люцерн 3:1 Люцерн - Сьон 0:1
Лозанна-Спорт - Люцерн 1:1 Шаффхаузен - Люцерн 0:2 Люцерн - Санкт-Галлен 2:0 Янг Бойз - Люцерн 1:1 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Лугано 2:3 Сьон - Люцерн 1:1 Буохс - Люцерн 1:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Люцерн - Лозанна-Спорт 1:1 Серветт - Люцерн 4:1 Хам - Люцерн 0:1 Фейеноорд - Люцерн 3:0 Люцерн - Цюрих 1:3 Люцерн - Фейеноорд 0:3 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|17
|11
|4
|2
|40 - 25
|37
|2.
|Базель
|1:1
|16
|8
|7
|1
|34 - 15
|31
|3.
|Лугано
|17
|9
|3
|5
|25 - 19
|30
|4.
|Янг Бойз
|16
|8
|4
|4
|37 - 21
|28
|5.
|Грасcхоппер
|1:0
|17
|6
|6
|5
|30 - 23
|24
|6.
|Серветт
|1:1
|17
|6
|4
|7
|29 - 32
|22
|7.
|Сьон
|17
|5
|3
|9
|22 - 35
|18
|8.
|Санкт-Галлен
|17
|4
|4
|9
|21 - 36
|16
|9.
|Лозанна-Спорт
|17
|2
|6
|9
|18 - 35
|12
|10.
|Люцерн
|0:1
|17
|1
|7
|9
|19 - 34
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|8
|6
|2
|0
|22 - 9
|20
|2.
|Янг Бойз
|8
|5
|2
|1
|18 - 10
|17
|3.
|Лугано
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|4.
|Базель
|1:1
|8
|4
|3
|1
|19 - 7
|15
|5.
|Грасcхоппер
|1:0
|9
|4
|3
|2
|17 - 12
|15
|6.
|Серветт
|1:1
|9
|3
|2
|4
|16 - 18
|11
|7.
|Сьон
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|8.
|Санкт-Галлен
|9
|2
|4
|3
|12 - 16
|10
|9.
|Лозанна-Спорт
|9
|1
|3
|5
|10 - 21
|6
|10.
|Люцерн
|0:1
|8
|1
|2
|5
|11 - 16
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|9
|5
|2
|2
|18 - 16
|17
|2.
|Базель
|1:1
|8
|4
|4
|0
|15 - 8
|16
|3.
|Лугано
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|4.
|Янг Бойз
|8
|3
|2
|3
|19 - 11
|11
|5.
|Серветт
|1:1
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|6.
|Грасcхоппер
|1:0
|8
|2
|3
|3
|13 - 11
|9
|7.
|Сьон
|9
|2
|2
|5
|12 - 24
|8
|8.
|Санкт-Галлен
|8
|2
|0
|6
|9 - 20
|6
|9.
|Лозанна-Спорт
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|10.
|Люцерн
|0:1
|9
|0
|5
|4
|8 - 18
|5