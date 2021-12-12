Австрия: Бундеслига 2021-2022
2:3
Второй тайм: 84'
Стадион: Дженерали Арена
1:0
1' ГолТейгль Георг
13' Желтая карточкаМартель Эрик
1:1
14' ПенальтиХорват Саша
1:2
25' ГолБалик Гусейн
2:2
30' ГолДжукич Александар
59' Желтая карточкаГргич Лукас
2:3
76' ГолГргич Лукас
80' Желтая карточкаЛеонардо Ивкич
Ход матча
1'
13'
14'
1:1
25'
1:2
30'
59'
76'
2:3
80'
20
Мюль
Лукас
39
Тейгль
Георг
34
Боллер
Ян
31
Гргич
Лукас
30
Хорват
Саша
14
Балик
Гусейн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Мюль ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Тейгль ГеоргНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
-
36 Фитц ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Келес ДжанНападающий
-
18 Noah Ohio
-
Главный тренер: Manfred Schmid
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Боллер ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Гргич ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
-
14 Балик ГусейнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Хон Хён-СокПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Рагуц МаркоНападающий
-
Главный тренер: Andreas Wieland
История личных встреч
Аустрия Вена
ЛАСК
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 14 побед
31 матч
41.9%
12.9%
45.2%
13 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
29%
41.9%
29.1%
9 побед 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
32.3%
22.6%
45.1%
10 побед 7 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джуричин Марко
|6 (1)
|0.33
|Тейгль Георг
|3
|0.17
|Фишер Манфред
|2
|0.11
|Джукич Александар
|2
|0.11
|Noah Ohio
|2
|0.11
|Хускович Муарем
|2
|0.11
|Зуттнер Маркус
|1
|0.06
|Мартель Эрик
|1
|0.06
|Браунёдер Маттиас
|1
|0.06
|Мюль Лукас
|1
|0.06
|Пихлер Бенедикт
|1
|0.06
|Хандль Йоханнес
|1
|0.06
|Келес Джан
|1
|0.06
|Леонардо Ивкич
|0
|0
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карамоко Мамуду
|4
|0.22
|Гойгингер Томас
|3
|0.17
|Гргич Лукас
|2
|0.11
|Михорль Петер
|2 (1)
|0.11
|Флеккер Флориан
|1
|0.06
|Поцманн Марвин
|1
|0.06
|Визингер Филип
|1
|0.06
|Люкенедер Феликс
|1
|0.06
|Моншайн Кристоф
|1
|0.06
|Шмидт Александер
|1
|0.06
|Балик Гусейн
|1
|0.06
|Накамура Кейто
|1
|0.06
|Хон Хён-Сок
|0
|0
|Рагуц Марко
|0
|0
Карточки
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демаку Весель
|5
|1
|Браунёдер Маттиас
|5
|0
|Хускович Муарем
|4
|0
|Мартель Эрик
|4
|0
|Джуричин Марко
|3
|0
|Грюнвальд Александр
|2
|0
|Шойссенгейер Кристиан
|2
|0
|Мюль Лукас
|2
|0
|Пихлер Бенедикт
|2
|0
|Хандль Йоханнес
|2
|0
|Леонардо Ивкич
|2
|0
|Пенц Патрик
|1
|0
|Фишер Манфред
|1
|0
|Джукич Александар
|1
|0
|Эль-Шеви
|1
|0
|Noah Ohio
|1
|0
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Михорль Петер
|4
|1
|Гргич Лукас
|5
|0
|Флеккер Флориан
|5
|0
|Реннер Рене
|3
|1
|Люкенедер Феликс
|4
|0
|Поцманн Марвин
|3
|0
|Визингер Филип
|3
|0
|Холланд Джеймс
|2
|0
|Хорват Саша
|2
|0
|Боллер Ян
|2
|0
|Филипович Петар
|1
|0
|Шлагер Александер
|1
|0
|Гойгингер Томас
|1
|0
|Марешиц Дарио
|1
|0
|Шмидт Александер
|1
|0
|Хон Хён-Сок
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
10
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
2
20%
16-30
1
9%
4
40%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
3
30%
76-90
Пропущено
8
14
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
13%
3
21%
31-45
2
25%
2
14%
46-60
2
25%
2
14%
61-75
1
13%
4
29%
76-90
Забито
11
10
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
3
27%
1
10%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
18%
1
10%
61-75
4
36%
5
50%
76-90
Пропущено
11
10
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
1
9%
1
10%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
4
36%
1
10%
46-60
2
18%
2
20%
61-75
1
9%
5
50%
76-90
Забито
22
20
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
5 Не забивали 4
4
18%
1
5%
1-15
4
18%
2
10%
16-30
1
5%
5
25%
31-45
2
9%
3
15%
46-60
4
18%
1
5%
61-75
7
32%
8
40%
76-90
Пропущено
19
24
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 14
3
16%
1
4%
1-15
1
5%
3
13%
16-30
3
16%
4
17%
31-45
6
32%
3
13%
46-60
4
21%
4
17%
61-75
2
11%
9
38%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Вена
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Штурм 2:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1
Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Рид 4:1 Аустрия Вена - Адмира 2:2 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Хартберг - Аустрия Вена 3:4 Капфенберг - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Альтах 0:0 ЛАСК - Аустрия Вена 0:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Штурм - Аустрия Вена 2:2 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 1:1 Брейдаблик - Аустрия Вена 2:1 Рид - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Брейдаблик 1:1
ЛАСК
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ЛАСК - ХИК 3:0 ЛАСК - Рид 1:0 Хартберг - ЛАСК 2:1 Маккаби Тель-Авив - ЛАСК 0:1
Штурм - ЛАСК 3:3 ЛАСК - Сваровски Тироль 3:0 ЛАСК - Алашкерт 2:0 Рапид Вена - ЛАСК 3:2 ЛАСК - Сваровски Тироль 2:1 ЛАСК - Альтах 0:1 Алашкерт - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 ЛАСК - Маккаби Тель-Авив 1:1 ЛАСК - Адмира 3:1 ЛАСК - Стрипфинг Вайден 3:0 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1 ХИК - ЛАСК 0:2 ЛАСК - Аустрия Вена 0:2 Рид - ЛАСК 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|18
|14
|3
|1
|42 - 12
|45
|2.
|Штурм
|18
|9
|4
|5
|37 - 26
|31
|3.
|Вольфсбергер
|18
|9
|4
|5
|31 - 28
|31
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|18
|6
|7
|5
|26 - 27
|25
|5.
|Рапид Вена
|18
|6
|6
|6
|27 - 27
|24
|6.
|Рид
|18
|6
|6
|6
|24 - 34
|24
|7.
|Аустрия Вена
|2:3
|18
|4
|9
|5
|24 - 22
|21
|8.
|Хартберг
|18
|5
|6
|7
|28 - 28
|21
|9.
|ЛАСК
|3:2
|18
|5
|5
|8
|23 - 26
|20
|10.
|Сваровски Тироль
|18
|4
|7
|7
|25 - 35
|19
|11.
|Адмира
|18
|3
|7
|8
|21 - 25
|16
|12.
|Альтах
|18
|3
|4
|11
|10 - 28
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|9
|8
|1
|0
|27 - 5
|25
|2.
|Рид
|9
|5
|4
|0
|16 - 11
|19
|3.
|Рапид Вена
|9
|5
|1
|3
|17 - 12
|16
|4.
|Вольфсбергер
|9
|5
|1
|3
|17 - 13
|16
|5.
|Штурм
|9
|4
|3
|2
|18 - 14
|15
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|9
|3
|5
|1
|14 - 14
|14
|7.
|Сваровски Тироль
|9
|2
|5
|2
|15 - 12
|11
|8.
|Аустрия Вена
|2:3
|9
|2
|5
|2
|13 - 11
|11
|9.
|ЛАСК
|3:2
|9
|3
|2
|4
|10 - 10
|11
|10.
|Хартберг
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|11.
|Адмира
|9
|2
|2
|5
|10 - 9
|8
|12.
|Альтах
|9
|1
|2
|6
|5 - 16
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|9
|6
|2
|1
|15 - 7
|20
|2.
|Штурм
|9
|5
|1
|3
|19 - 12
|16
|3.
|Вольфсбергер
|9
|4
|3
|2
|14 - 15
|15
|4.
|Хартберг
|9
|3
|3
|3
|15 - 12
|12
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|6.
|Аустрия Вена
|2:3
|9
|2
|4
|3
|11 - 11
|10
|7.
|ЛАСК
|3:2
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|8.
|Рапид Вена
|9
|1
|5
|3
|10 - 15
|8
|9.
|Сваровски Тироль
|9
|2
|2
|5
|10 - 23
|8
|10.
|Адмира
|9
|1
|5
|3
|11 - 16
|8
|11.
|Альтах
|9
|2
|2
|5
|5 - 12
|8
|12.
|Рид
|9
|1
|2
|6
|8 - 23
|5