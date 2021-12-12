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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Аустрия Вена
2:3
Конец матча

Стадион:
ЛАСК
0'
1:0
1' Гол
Тейгль Георг
13' Желтая карточка
Мартель Эрик
1:1
14' Пенальти
Хорват Саша
1:2
25' Гол
Балик Гусейн
2:2
30' Гол
Джукич Александар
59' Желтая карточка
Гргич Лукас
2:3
76' Гол
Гргич Лукас
80' Желтая карточка
Леонардо Ивкич
90' Желтая карточка
Фишер Манфред
90'+6
1
Пенц
Патрик
5
Мартель
Эрик
20
Мюль
Лукас
46
Хандль
Йоханнес
77
Джукич
Александар
24
Шойссенгейер
Кристиан
23
Браунёдер
Маттиас
66
Мартинс
Марвин
30
Фишер
Манфред
39
Тейгль
Георг
92
Джуричин
Марко
1
Шлагер
Александер
19
Поцманн
Марвин
34
Боллер
Ян
6
Визингер
Филип
7
Реннер
Рене
25
Холланд
Джеймс
31
Гргич
Лукас
27
Гойгингер
Томас
33
Люкенедер
Феликс
30
Хорват
Саша
14
Балик
Гусейн
Аустрия Вена
3-4-1-2
ЛАСК
4-2-3-1

История личных встреч

Аустрия Вена
ЛАСК

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 14 побед

31 матч

41.9%
12.9%
45.2%
13 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

29%
41.9%
29.1%
9 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

32.3%
22.6%
45.1%
10 побед 7 ничьих 14 побед

История матчей

Б
0:2
ТМК
3:1
Б
1:1
Б
1:0
Б
2:0
Б
0:3
БЧГ
5:2
БЧГ
2:2
Б
2:0
Б
0:3
Б
1:0
Б
1:3
Б
2:2
Б
2:0
К
1:0
ТМС
2:0
Б(M
5:0
Б(M
0:4
Б(M
4:1
Б(M
3:4
Б(M
0:1
К
1:0
Б(M
0:1
Б(M
3:0
Б(M
4:5
Б(M
4:0
Б(M
4:0
Б(M
5:0
Б(M
0:1
Б(M
2:1
Б(M
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуричин Марко 6 (1) 0.33
Тейгль Георг 3 0.17
Фишер Манфред 2 0.11
Джукич Александар 2 0.11
Noah Ohio 2 0.11
Хускович Муарем 2 0.11
Зуттнер Маркус 1 0.06
Мартель Эрик 1 0.06
Браунёдер Маттиас 1 0.06
Мюль Лукас 1 0.06
Пихлер Бенедикт 1 0.06
Хандль Йоханнес 1 0.06
Келес Джан 1 0.06
Леонардо Ивкич 0 0
ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карамоко Мамуду 4 0.22
Гойгингер Томас 3 0.17
Гргич Лукас 2 0.11
Михорль Петер 2 (1) 0.11
Флеккер Флориан 1 0.06
Поцманн Марвин 1 0.06
Визингер Филип 1 0.06
Люкенедер Феликс 1 0.06
Моншайн Кристоф 1 0.06
Шмидт Александер 1 0.06
Балик Гусейн 1 0.06
Накамура Кейто 1 0.06
Хон Хён-Сок 0 0
Рагуц Марко 0 0

Карточки

Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демаку Весель 5 1
Браунёдер Маттиас 5 0
Хускович Муарем 4 0
Мартель Эрик 4 0
Джуричин Марко 3 0
Грюнвальд Александр 2 0
Шойссенгейер Кристиан 2 0
Фишер Манфред 2 0
Мюль Лукас 2 0
Пихлер Бенедикт 2 0
Хандль Йоханнес 2 0
Леонардо Ивкич 2 0
Пенц Патрик 1 0
Джукич Александар 1 0
Эль-Шеви 1 0
Noah Ohio 1 0
ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Михорль Петер 4 1
Гргич Лукас 5 0
Флеккер Флориан 5 0
Реннер Рене 3 1
Люкенедер Феликс 4 0
Поцманн Марвин 3 0
Визингер Филип 3 0
Холланд Джеймс 2 0
Хорват Саша 2 0
Боллер Ян 2 0
Филипович Петар 1 0
Шлагер Александер 1 0
Гойгингер Томас 1 0
Марешиц Дарио 1 0
Шмидт Александер 1 0
Хон Хён-Сок 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
13
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
2
15%
1
8%
1-15
3
23%
3
23%
16-30
1
8%
4
31%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
4
31%
76-90

Пропущено

11
16
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
27%
1
6%
1-15
1
9%
4
25%
16-30
1
9%
3
19%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
2
18%
2
13%
61-75
2
18%
4
25%
76-90

Забито

11
10
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
3
27%
1
10%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
18%
1
10%
61-75
4
36%
5
50%
76-90

Пропущено

11
10
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
1
9%
1
10%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
4
36%
1
10%
46-60
2
18%
2
20%
61-75
1
9%
5
50%
76-90

Забито

24
23
11 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 6
5 Не забивали 4
5
21%
2
9%
1-15
5
21%
3
13%
16-30
1
4%
5
22%
31-45
2
8%
3
13%
46-60
4
17%
1
4%
61-75
7
29%
29%
9
39%
76-90

Пропущено

22
26
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 15
4
18%
2
8%
1-15
2
9%
4
15%
16-30
3
14%
4
15%
31-45
6
27%
3
12%
46-60
4
18%
4
15%
61-75
3
14%
9
35%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Вена
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Штурм 2:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1
Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Рид 4:1 Аустрия Вена - Адмира 2:2 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Хартберг - Аустрия Вена 3:4 Капфенберг - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Альтах 0:0 ЛАСК - Аустрия Вена 0:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Штурм - Аустрия Вена 2:2 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 1:1 Брейдаблик - Аустрия Вена 2:1 Рид - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Брейдаблик 1:1
ЛАСК
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ЛАСК - ХИК 3:0 ЛАСК - Рид 1:0 Хартберг - ЛАСК 2:1 Маккаби Тель-Авив - ЛАСК 0:1
Штурм - ЛАСК 3:3 ЛАСК - Сваровски Тироль 3:0 ЛАСК - Алашкерт 2:0 Рапид Вена - ЛАСК 3:2 ЛАСК - Сваровски Тироль 2:1 ЛАСК - Альтах 0:1 Алашкерт - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 ЛАСК - Маккаби Тель-Авив 1:1 ЛАСК - Адмира 3:1 ЛАСК - Стрипфинг Вайден 3:0 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1 ХИК - ЛАСК 0:2 ЛАСК - Аустрия Вена 0:2 Рид - ЛАСК 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 18 14 3 1 42 - 12 45
2. Штурм 18 9 4 5 37 - 26 31
3. Вольфсбергер 18 9 4 5 31 - 28 31
4. Аустрия Клагенфурт 18 6 7 5 26 - 27 25
5. Рапид Вена 18 6 6 6 27 - 27 24
6. Рид 18 6 6 6 24 - 34 24
7. Аустрия Вена 18 4 9 5 24 - 22 21
8. Хартберг 18 5 6 7 28 - 28 21
9. ЛАСК 18 5 5 8 23 - 26 20
10. Сваровски Тироль 18 4 7 7 25 - 35 19
11. Адмира 18 3 7 8 21 - 25 16
12. Альтах 18 3 4 11 10 - 28 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 9 8 1 0 27 - 5 25
2. Рид 9 5 4 0 16 - 11 19
3. Рапид Вена 9 5 1 3 17 - 12 16
4. Вольфсбергер 9 5 1 3 17 - 13 16
5. Штурм 9 4 3 2 18 - 14 15
6. Аустрия Клагенфурт 9 3 5 1 14 - 14 14
7. Сваровски Тироль 9 2 5 2 15 - 12 11
8. Аустрия Вена 9 2 5 2 13 - 11 11
9. ЛАСК 9 3 2 4 10 - 10 11
10. Хартберг 9 2 3 4 13 - 16 9
11. Адмира 9 2 2 5 10 - 9 8
12. Альтах 9 1 2 6 5 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 9 6 2 1 15 - 7 20
2. Штурм 9 5 1 3 19 - 12 16
3. Вольфсбергер 9 4 3 2 14 - 15 15
4. Хартберг 9 3 3 3 15 - 12 12
5. Аустрия Клагенфурт 9 3 2 4 12 - 13 11
6. Аустрия Вена 9 2 4 3 11 - 11 10
7. ЛАСК 9 2 3 4 13 - 16 9
8. Рапид Вена 9 1 5 3 10 - 15 8
9. Сваровски Тироль 9 2 2 5 10 - 23 8
10. Адмира 9 1 5 3 11 - 16 8
11. Альтах 9 2 2 5 5 - 12 8
12. Рид 9 1 2 6 8 - 23 5
Где смотреть матч Аустрия Вена 2:3 ЛАСК онлайн


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