Первый тайм

6' Пабло получает удар по голове от соперника. В чужой штрафной он столкнулся, но встречу продолжит футболисты "Локомотива", и это здорово.

5' Угловой подали сейчас игроки "Локомотива". Подача в центр штрафной, и ничего не удается придумать игрокам "Локомотива" во время высоченной подачи партнера.

4' Пытается "Локомотив" прессингом задавить соперника, но чувствует себя достаточно уверенно оборона "Уфы", которая спокойно отбивается от наступления "железнодорожников".

2' Футболисты "Локомотива" предстали на поле в красно-зеленых цветах, в то время, как игроки "Уфы" предстали перед фанатами в белом обмундировании.