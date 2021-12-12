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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Локомотив Москва
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Уфа
0' 7'
Прогнозы 148
Локомотив Москва 76.4% (113)
X 13.5% (20)
Уфа 10.1% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Локомотив Москва
Ничья
Уфа
2.22
3.45
4.70
Все Коэффициенты
Новости
53
Худяков
Даниил
24
Ненахов
Максим
6
Баринов
Дмитрий
3
Кастро
Пабло
31
Рыбус
Мацей
75
Бабкин
Сергей
5
Марадишвили
Константин
94
Рыбчинский
Дмитрий
90
Зинович
Кирилл
7
Керк
Джирано
9
Смолов
Фёдор
31
Беленов
Александр
3
Плиев
Константин
15
Ботака-Иобома
Эрвинг
4
Никитин
Алексей
44
Журавлёв
Юрий
11
Милетич
Неманья
24
Мрзляк
Филип
6
Фищенко
Руслан
29
Камилов
Владислав
9
Агаларов
Гамид
7
Алиев
Азер
Локомотив Москва
4-2-3-1
Уфа
5-3-2

История личных встреч

Локомотив Москва
Уфа

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

20 матчей

45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
65%
10%
5 побед 13 ничьих 2 победы

Второй тайм

35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ТМК
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
К
1:0
ПЛ
0:1
ТМК
1:3
ПЛ
0:1
ТМК
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
К
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смолов Фёдор 7 (1) 0.41
Жемалетдинов Рифат 5 0.29
Лисакович Виталий 2 0.12
Камано Франсуа 2 0.12
Керк Джирано 1 0.06
Крыховяк Гжегож 1 (1) 0.06
Кастро Пабло 1 0.06
Едвай Тин 1 0.06
Марадишвили Константин 1 0.06
Рыбус Мацей 0 0
Куликов Даниил 0 0
Бека Алексис 0 0
Миранчук Антон 0 0
Мурило Серкейра 0 0
Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агаларов Гамид 13 (3) 0.76
Иванов Олег 2 (2) 0.12
Никитин Алексей 1 0.06
Камилов Владислав 1 0.06
Йокич Боян 0 0
Кротов Вячеслав 0 0
Мрзляк Филип 0 0
Журавлёв Юрий 0 0
Голубев Артём 0 0
Плиев Константин 0 0
Касинтура Эгаш 0 0

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 7 2
Едвай Тин 5 2
Рыбус Мацей 6 0
Кастро Пабло 5 0
Камано Франсуа 4 0
Куликов Даниил 4 0
Бека Алексис 4 0
Гилерме Маринато 2 1
Марадишвили Константин 3 0
Мурило Серкейра 1 1
Зе Луиш Жозе 2 0
Живоглядов Дмитрий 2 0
Жемалетдинов Рифат 2 0
Керк Джирано 2 0
Лисакович Виталий 2 0
Ненахов Максим 1 0
Магкеев Станислав 1 0
Чёрный Артур 1 0
Петров Максим Вячеславович 1 0
Анджорин Фаустино 1 0
Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мрзляк Филип 7 0
Фищенко Руслан 3 2
Касинтура Эгаш 4 1
Камилов Владислав 5 0
Кротов Вячеслав 3 1
Журавлёв Юрий 2 1
Агаларов Гамид 3 0
Иванов Олег 2 0
Никитин Алексей 2 0
Алиев Азер 2 0
Голубев Артём 2 0
Плиев Константин 2 0
Ботака-Иобома Эрвинг 2 0
Урунов Остон 2 0
Йокич Боян 1 0
Беленов Александр 1 0
Бауэр Мориц 1 0
Милетич Неманья 1 0
Саплинов Александр 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
6
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
2
17%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
3
50%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
5
42%
0
0%
76-90

Пропущено

9
12
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
2
17%
1-15
1
11%
3
25%
16-30
3
33%
1
8%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
3
33%
3
25%
76-90

Забито

9
12
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
1
8%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
1
11%
3
25%
46-60
2
22%
4
33%
61-75
2
22%
3
25%
76-90

Пропущено

11
11
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
5
45%
4
36%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
1
9%
3
27%
76-90

Забито

21
18
8 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
3 Не забивали 5
2
10%
2
11%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
3
14%
1
6%
31-45
3
14%
6
33%
46-60
3
14%
5
28%
61-75
7
33%
3
17%
76-90

Пропущено

20
23
11 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
0
0%
3
13%
1-15
3
15%
5
22%
16-30
8
40%
5
22%
31-45
2
10%
2
9%
46-60
3
15%
2
9%
61-75
4
20%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Марсель - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Урал 0:1 Арсенал Тула - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Лацио 0:3
Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:1 Галатасарай - Локомотив Москва 1:1 Нижний Новгород - Локомотив Москва 1:2 Локомотив Москва - Сочи 2:1 Локомотив Москва - Галатасарай 0:1 Рубин - Локомотив Москва 2:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Лацио - Локомотив Москва 2:0 Химки - Локомотив Москва 0:0 Урал - Локомотив Москва 0:0 Локомотив Москва - Марсель 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Краснодар 2:1
Уфа
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Динамо Москва - Уфа 2:0 Уфа - Спартак Москва 1:1 Ростов - Уфа 2:2 ЦСКА Москва - Уфа 3:1
Арсенал Тула - Уфа 0:0 Уфа - Ахмат 1:0 Алания - Уфа 2:0 Уфа - Рубин 1:1 Краснодар - Уфа 1:1 Уфа - Урал 0:1 Спартак Москва - Уфа 2:0 Легион-Динамо - Уфа 1:1 Уфа - Химки 3:2 Сочи - Уфа 3:1 Уфа - Крылья Советов 1:2 Уфа - Зенит 1:1 Нижний Новгород - Уфа 1:2 Уфа - Локомотив Москва 1:1 Уфа - Динамо Москва 2:3 ЦСКА Москва - Уфа 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 18 11 5 2 44 - 20 38
2. Динамо Москва Заявка 18 11 3 4 33 - 20 36
3. ЦСКА Москва Заявка 18 9 3 6 21 - 16 30
4. Краснодар 0:0 Заявка 18 8 5 5 29 - 18 29
5. Сочи Заявка 17 9 1 7 27 - 21 28
6. Ахмат Заявка 18 9 0 9 24 - 24 27
7. Крылья Советов Заявка 18 8 3 7 22 - 18 27
8. Локомотив Москва 0:0 Заявка 18 6 8 4 22 - 19 26
9. Спартак Москва Заявка 17 6 5 6 20 - 23 23
10. Рубин Заявка 18 6 4 8 23 - 27 22
11. Урал Заявка 18 4 7 7 12 - 18 19
12. Арсенал Тула Заявка 18 5 4 9 21 - 35 19
13. Нижний Новгород 0:0 Заявка 18 5 4 9 18 - 30 19
14. Ростов Заявка 18 4 6 8 30 - 35 18
15. Уфа 0:0 Заявка 18 3 8 7 17 - 24 17
16. Химки Заявка 18 2 8 8 16 - 31 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 7 1 1 28 - 11 22
2. Динамо Москва Заявка 10 6 2 2 19 - 8 20
3. Ахмат Заявка 9 6 0 3 15 - 9 18
4. ЦСКА Москва Заявка 9 5 2 2 10 - 5 17
5. Крылья Советов Заявка 9 5 1 3 14 - 7 16
6. Сочи Заявка 8 5 0 3 17 - 9 15
7. Спартак Москва Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
8. Локомотив Москва 0:0 Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
9. Краснодар 0:0 Заявка 8 4 2 2 11 - 6 14
10. Рубин Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
11. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 11 - 11 13
12. Уфа 0:0 Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
13. Химки Заявка 9 1 6 2 10 - 11 9
14. Урал Заявка 9 1 5 3 5 - 8 8
15. Ростов Заявка 9 2 2 5 17 - 19 8
16. Нижний Новгород 0:0 Заявка 9 2 1 6 9 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 4 4 1 16 - 9 16
2. Динамо Москва Заявка 8 5 1 2 14 - 12 16
3. Краснодар 0:0 Заявка 10 4 3 3 18 - 12 15
4. Сочи Заявка 9 4 1 4 10 - 12 13
5. ЦСКА Москва Заявка 9 4 1 4 11 - 11 13
6. Локомотив Москва 0:0 Заявка 9 2 6 1 10 - 10 12
7. Нижний Новгород 0:0 Заявка 9 3 3 3 9 - 14 12
8. Урал Заявка 9 3 2 4 7 - 10 11
9. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
10. Ростов Заявка 9 2 4 3 13 - 16 10
11. Ахмат Заявка 9 3 0 6 9 - 15 9
12. Рубин Заявка 9 2 2 5 9 - 16 8
13. Спартак Москва Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
14. Уфа 0:0 Заявка 9 1 4 4 6 - 12 7
15. Арсенал Тула Заявка 9 2 0 7 10 - 24 6
16. Химки Заявка 9 1 2 6 6 - 20 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Первый тайм
  • Травма, повреждение
    6'
    Пабло получает удар по голове от соперника. В чужой штрафной он столкнулся, но встречу продолжит футболисты "Локомотива", и это здорово.
  • Угловой
    5'
    Угловой подали сейчас игроки "Локомотива". Подача в центр штрафной, и ничего не удается придумать игрокам "Локомотива" во время высоченной подачи партнера.
  • 4'
    Пытается "Локомотив" прессингом задавить соперника, но чувствует себя достаточно уверенно оборона "Уфы", которая спокойно отбивается от наступления "железнодорожников".
  • 2'
    Футболисты "Локомотива" предстали на поле в красно-зеленых цветах, в то время, как игроки "Уфы" предстали перед фанатами в белом обмундировании.
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, дамы и господа, встреча в Москве стартовала! С центра поля мяч разыграли футболисты "Локомотива". Удачи командам, поехали!
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Локомотив Москва 0:0 Уфа онлайн


Прогнозы на матч Локомотив Москва 0:0 Уфа

Исход игры
Локомотив Москва
75.3% (113)
Ничья
14.7% (22)
Уфа
10% (15)
Тотал 2.5
Больше
30.83% (41)
Меньше
69.17% (92)
Обе команды забьют
Да
43.61% (58)
Нет
56.39% (75)
Популярный счёт
1:0 Локомотив Москва
36% (54)
2:1 Локомотив Москва
19.3% (29)
1:1 Ничья
12% (18)
2:0 Локомотив Москва
11.3% (17)
1:2 Уфа
4% (6)
0:0 Ничья
1.3% (2)
4:1 Локомотив Москва
1.3% (2)
3:1 Локомотив Москва
1.3% (2)
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