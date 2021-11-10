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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Локомотив Москва
 
Позже

Стадион:
Уфа
Прогнозы 49
Локомотив Москва 81.6% (40)
X 14.3% (7)
Уфа 4.1% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Локомотив Москва
Ничья
Уфа
2.16
3.45
4.70
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История личных встреч

Локомотив Москва
Уфа

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

20 матчей

45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
65%
10%
5 побед 13 ничьих 2 победы

Второй тайм

35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ТМК
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
К
1:0
ПЛ
0:1
ТМК
1:3
ПЛ
0:1
ТМК
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
К
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смолов Фёдор 7 (1) 0.41
Жемалетдинов Рифат 5 0.29
Лисакович Виталий 2 0.12
Камано Франсуа 2 0.12
Керк Джирано 1 0.06
Крыховяк Гжегож 1 (1) 0.06
Кастро Пабло 1 0.06
Едвай Тин 1 0.06
Марадишвили Константин 1 0.06
Рыбус Мацей 0 0
Куликов Даниил 0 0
Бека Алексис 0 0
Миранчук Антон 0 0
Мурило Серкейра 0 0
Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агаларов Гамид 13 (3) 0.76
Иванов Олег 2 (2) 0.12
Никитин Алексей 1 0.06
Камилов Владислав 1 0.06
Йокич Боян 0 0
Кротов Вячеслав 0 0
Мрзляк Филип 0 0
Журавлёв Юрий 0 0
Голубев Артём 0 0
Плиев Константин 0 0
Касинтура Эгаш 0 0

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 7 2
Едвай Тин 5 2
Рыбус Мацей 6 0
Кастро Пабло 5 0
Камано Франсуа 4 0
Куликов Даниил 4 0
Бека Алексис 4 0
Гилерме Маринато 2 1
Марадишвили Константин 3 0
Мурило Серкейра 1 1
Зе Луиш Жозе 2 0
Живоглядов Дмитрий 2 0
Жемалетдинов Рифат 2 0
Керк Джирано 2 0
Лисакович Виталий 2 0
Ненахов Максим 1 0
Магкеев Станислав 1 0
Чёрный Артур 1 0
Петров Максим Вячеславович 1 0
Анджорин Фаустино 1 0
Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мрзляк Филип 7 0
Фищенко Руслан 3 2
Касинтура Эгаш 4 1
Камилов Владислав 5 0
Кротов Вячеслав 3 1
Журавлёв Юрий 2 1
Агаларов Гамид 3 0
Иванов Олег 2 0
Никитин Алексей 2 0
Алиев Азер 2 0
Голубев Артём 2 0
Плиев Константин 2 0
Ботака-Иобома Эрвинг 2 0
Урунов Остон 2 0
Йокич Боян 1 0
Беленов Александр 1 0
Бауэр Мориц 1 0
Милетич Неманья 1 0
Саплинов Александр 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
6
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
2
17%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
3
50%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
5
42%
0
0%
76-90

Пропущено

9
12
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
2
17%
1-15
1
11%
3
25%
16-30
3
33%
1
8%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
3
33%
3
25%
76-90

Забито

9
12
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
1
8%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
1
11%
3
25%
46-60
2
22%
4
33%
61-75
2
22%
3
25%
76-90

Пропущено

11
11
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
5
45%
4
36%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
1
9%
3
27%
76-90

Забито

21
18
8 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
3 Не забивали 5
2
10%
2
11%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
3
14%
1
6%
31-45
3
14%
6
33%
46-60
3
14%
5
28%
61-75
7
33%
3
17%
76-90

Пропущено

20
23
11 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
0
0%
3
13%
1-15
3
15%
5
22%
16-30
8
40%
5
22%
31-45
2
10%
2
9%
46-60
3
15%
2
9%
61-75
4
20%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Марсель - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Урал 0:1 Арсенал Тула - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Лацио 0:3
Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:1 Галатасарай - Локомотив Москва 1:1 Нижний Новгород - Локомотив Москва 1:2 Локомотив Москва - Сочи 2:1 Локомотив Москва - Галатасарай 0:1 Рубин - Локомотив Москва 2:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Лацио - Локомотив Москва 2:0 Химки - Локомотив Москва 0:0 Урал - Локомотив Москва 0:0 Локомотив Москва - Марсель 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Краснодар 2:1
Уфа
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Динамо Москва - Уфа 2:0 Уфа - Спартак Москва 1:1 Ростов - Уфа 2:2 ЦСКА Москва - Уфа 3:1
Арсенал Тула - Уфа 0:0 Уфа - Ахмат 1:0 Алания - Уфа 2:0 Уфа - Рубин 1:1 Краснодар - Уфа 1:1 Уфа - Урал 0:1 Спартак Москва - Уфа 2:0 Легион-Динамо - Уфа 1:1 Уфа - Химки 3:2 Сочи - Уфа 3:1 Уфа - Крылья Советов 1:2 Уфа - Зенит 1:1 Нижний Новгород - Уфа 1:2 Уфа - Локомотив Москва 1:1 Уфа - Динамо Москва 2:3 ЦСКА Москва - Уфа 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 17 11 4 2 43 - 19 37
2. Динамо Москва Заявка 17 11 2 4 32 - 19 35
3. Краснодар Заявка 17 8 4 5 29 - 18 28
4. Сочи Заявка 17 9 1 7 27 - 21 28
5. ЦСКА Москва Заявка 17 8 3 6 19 - 16 27
6. Локомотив Москва Заявка 17 6 7 4 22 - 19 25
7. Ахмат Заявка 17 8 0 9 20 - 23 24
8. Крылья Советов Заявка 17 7 3 7 20 - 18 24
9. Спартак Москва Заявка 17 6 5 6 20 - 23 23
10. Рубин Заявка 17 6 4 7 23 - 25 22
11. Арсенал Тула Заявка 17 5 4 8 21 - 33 19
12. Ростов Заявка 17 4 6 7 29 - 31 18
13. Нижний Новгород Заявка 17 5 3 9 18 - 30 18
14. Урал Заявка 17 3 7 7 8 - 17 16
15. Уфа Заявка 17 3 7 7 17 - 24 16
16. Химки Заявка 17 2 8 7 15 - 27 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 7 1 1 28 - 11 22
2. Динамо Москва Заявка 9 6 1 2 18 - 7 19
3. Сочи Заявка 8 5 0 3 17 - 9 15
4. Спартак Москва Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
5. Ахмат Заявка 8 5 0 3 11 - 8 15
6. Рубин Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
7. ЦСКА Москва Заявка 8 4 2 2 8 - 5 14
8. Локомотив Москва Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
9. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 11 - 11 13
10. Крылья Советов Заявка 8 4 1 3 12 - 7 13
11. Краснодар Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
12. Уфа Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
13. Химки Заявка 9 1 6 2 10 - 11 9
14. Ростов Заявка 8 2 2 4 16 - 15 8
15. Урал Заявка 9 1 5 3 5 - 8 8
16. Нижний Новгород Заявка 9 2 1 6 9 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 8 5 1 2 14 - 12 16
2. Зенит Заявка 8 4 3 1 15 - 8 15
3. Краснодар Заявка 10 4 3 3 18 - 12 15
4. Сочи Заявка 9 4 1 4 10 - 12 13
5. ЦСКА Москва Заявка 9 4 1 4 11 - 11 13
6. Локомотив Москва Заявка 9 2 6 1 10 - 10 12
7. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
8. Нижний Новгород Заявка 8 3 2 3 9 - 14 11
9. Ростов Заявка 9 2 4 3 13 - 16 10
10. Ахмат Заявка 9 3 0 6 9 - 15 9
11. Рубин Заявка 8 2 2 4 9 - 14 8
12. Спартак Москва Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
13. Урал Заявка 8 2 2 4 3 - 9 8
14. Арсенал Тула Заявка 8 2 0 6 10 - 22 6
15. Уфа Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
16. Химки Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Уфа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 декабря 2021, осталось 2 дня 10 часов 20 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Локомотив Москва 81.6% (40)
    X 14.3% (7)
    Уфа 4.1% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Локомотив Москва
    Ничья
    Уфа
    2.16
    3.45
    4.70
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Локомотив Москва - Уфа онлайн


    Прогнозы на матч Локомотив Москва - Уфа

    Исход игры
    Локомотив Москва
    81.6% (40)
    Ничья
    14.3% (7)
    Уфа
    4.1% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.96% (17)
    Меньше
    63.04% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    47.83% (22)
    Нет
    52.17% (24)
    Популярный счёт
    1:0 Локомотив Москва
    32.7% (16)
    2:1 Локомотив Москва
    26.5% (13)
    2:0 Локомотив Москва
    12.2% (6)
    1:1 Ничья
    12.2% (6)
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