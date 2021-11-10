Россия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: РЖД Арена
История личных встреч
Локомотив Москва
Уфа
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
20 матчей
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
65%
10%
5 побед 13 ничьих 2 победы
Второй тайм
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смолов Фёдор
|7 (1)
|0.41
|Жемалетдинов Рифат
|5
|0.29
|Лисакович Виталий
|2
|0.12
|Камано Франсуа
|2
|0.12
|Керк Джирано
|1
|0.06
|Крыховяк Гжегож
|1 (1)
|0.06
|Кастро Пабло
|1
|0.06
|Едвай Тин
|1
|0.06
|Марадишвили Константин
|1
|0.06
|Рыбус Мацей
|0
|0
|Куликов Даниил
|0
|0
|Бека Алексис
|0
|0
|Миранчук Антон
|0
|0
|Мурило Серкейра
|0
|0
Уфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агаларов Гамид
|13 (3)
|0.76
|Иванов Олег
|2 (2)
|0.12
|Никитин Алексей
|1
|0.06
|Камилов Владислав
|1
|0.06
|Йокич Боян
|0
|0
|Кротов Вячеслав
|0
|0
|Мрзляк Филип
|0
|0
|Журавлёв Юрий
|0
|0
|Голубев Артём
|0
|0
|Плиев Константин
|0
|0
|Касинтура Эгаш
|0
|0
Карточки
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баринов Дмитрий
|7
|2
|Едвай Тин
|5
|2
|Рыбус Мацей
|6
|0
|Кастро Пабло
|5
|0
|Камано Франсуа
|4
|0
|Куликов Даниил
|4
|0
|Бека Алексис
|4
|0
|Гилерме Маринато
|2
|1
|Марадишвили Константин
|3
|0
|Мурило Серкейра
|1
|1
|Зе Луиш Жозе
|2
|0
|Живоглядов Дмитрий
|2
|0
|Жемалетдинов Рифат
|2
|0
|Керк Джирано
|2
|0
|Лисакович Виталий
|2
|0
|Ненахов Максим
|1
|0
|Магкеев Станислав
|1
|0
|Чёрный Артур
|1
|0
|Петров Максим Вячеславович
|1
|0
|Анджорин Фаустино
|1
|0
Уфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мрзляк Филип
|7
|0
|Фищенко Руслан
|3
|2
|Касинтура Эгаш
|4
|1
|Камилов Владислав
|5
|0
|Кротов Вячеслав
|3
|1
|Журавлёв Юрий
|2
|1
|Агаларов Гамид
|3
|0
|Иванов Олег
|2
|0
|Никитин Алексей
|2
|0
|Алиев Азер
|2
|0
|Голубев Артём
|2
|0
|Плиев Константин
|2
|0
|Ботака-Иобома Эрвинг
|2
|0
|Урунов Остон
|2
|0
|Йокич Боян
|1
|0
|Беленов Александр
|1
|0
|Бауэр Мориц
|1
|0
|Милетич Неманья
|1
|0
|Саплинов Александр
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
6
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
2
17%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
3
50%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
5
42%
0
0%
76-90
Пропущено
9
12
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
2
17%
1-15
1
11%
3
25%
16-30
3
33%
1
8%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
3
33%
3
25%
76-90
Забито
9
12
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
1
8%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
1
11%
3
25%
46-60
2
22%
4
33%
61-75
2
22%
3
25%
76-90
Пропущено
11
11
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
5
45%
4
36%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
1
9%
3
27%
76-90
Забито
21
18
8 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
3 Не забивали 5
2
10%
2
11%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
3
14%
1
6%
31-45
3
14%
6
33%
46-60
3
14%
5
28%
61-75
7
33%
3
17%
76-90
Пропущено
20
23
11 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
0
0%
3
13%
1-15
3
15%
5
22%
16-30
8
40%
5
22%
31-45
2
10%
2
9%
46-60
3
15%
2
9%
61-75
4
20%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Локомотив Москва
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Марсель - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Урал 0:1 Арсенал Тула - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Лацио 0:3
Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:1 Галатасарай - Локомотив Москва 1:1 Нижний Новгород - Локомотив Москва 1:2 Локомотив Москва - Сочи 2:1 Локомотив Москва - Галатасарай 0:1 Рубин - Локомотив Москва 2:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Лацио - Локомотив Москва 2:0 Химки - Локомотив Москва 0:0 Урал - Локомотив Москва 0:0 Локомотив Москва - Марсель 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Краснодар 2:1
Уфа
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Динамо Москва - Уфа 2:0 Уфа - Спартак Москва 1:1 Ростов - Уфа 2:2 ЦСКА Москва - Уфа 3:1
Арсенал Тула - Уфа 0:0 Уфа - Ахмат 1:0 Алания - Уфа 2:0 Уфа - Рубин 1:1 Краснодар - Уфа 1:1 Уфа - Урал 0:1 Спартак Москва - Уфа 2:0 Легион-Динамо - Уфа 1:1 Уфа - Химки 3:2 Сочи - Уфа 3:1 Уфа - Крылья Советов 1:2 Уфа - Зенит 1:1 Нижний Новгород - Уфа 1:2 Уфа - Локомотив Москва 1:1 Уфа - Динамо Москва 2:3 ЦСКА Москва - Уфа 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|43 - 19
|37
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|32 - 19
|35
|3.
|Краснодар
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|29 - 18
|28
|4.
|Сочи
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|27 - 21
|28
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|19 - 16
|27
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|22 - 19
|25
|7.
|Ахмат
|Заявка
|17
|8
|0
|9
|20 - 23
|24
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|20 - 18
|24
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|20 - 23
|23
|10.
|Рубин
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|23 - 25
|22
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 33
|19
|12.
|Ростов
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|29 - 31
|18
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 30
|18
|14.
|Урал
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|8 - 17
|16
|15.
|Уфа
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|17 - 24
|16
|16.
|Химки
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|15 - 27
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|28 - 11
|22
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|18 - 7
|19
|3.
|Сочи
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|17 - 9
|15
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|5.
|Ахмат
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 8
|15
|6.
|Рубин
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 5
|14
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 7
|13
|11.
|Краснодар
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|12.
|Уфа
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 12
|10
|13.
|Химки
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|10 - 11
|9
|14.
|Ростов
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|16 - 15
|8
|15.
|Урал
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|16.
|Нижний Новгород
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 12
|16
|2.
|Зенит
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|3.
|Краснодар
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|18 - 12
|15
|4.
|Сочи
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 11
|13
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|10 - 10
|12
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|8.
|Нижний Новгород
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 14
|11
|9.
|Ростов
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 16
|10
|10.
|Ахмат
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 15
|9
|11.
|Рубин
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|12.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 13
|8
|13.
|Урал
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|3 - 9
|8
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|10 - 22
|6
|15.
|Уфа
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|16.
|Химки
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Локомотив Москва - Уфа
Исход игры
Локомотив Москва
81.6% (40)
Ничья
14.3% (7)
Уфа
4.1% (2)
Тотал 2.5
Больше
36.96% (17)
Меньше
63.04% (29)
Обе команды забьют
Да
47.83% (22)
Нет
52.17% (24)
Популярный счёт
1:0 Локомотив Москва
32.7% (16)
2:1 Локомотив Москва
26.5% (13)
2:0 Локомотив Москва
12.2% (6)
1:1 Ничья
12.2% (6)
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