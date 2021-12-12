Россия: Премьер-лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 8'
Стадион: Краснодар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ганчаренко Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Гоцук КириллЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Балай БекимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кержаков Александр
История личных встреч
Краснодар
Нижний Новгород
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Джон
|6 (1)
|0.35
|Кабелла Реми
|4
|0.24
|Крыховяк Гжегож
|4 (3)
|0.24
|Классон Виктор
|3 (1)
|0.18
|Сперцян Эдуард
|3
|0.18
|Ильин Владимир
|3
|0.18
|Де Вильена Тонни
|2
|0.12
|Ионов Алексей
|1
|0.06
|Газинский Юрий
|1
|0.06
|Спайич Урош
|1
|0.06
|Черников Александр
|1
|0.06
Нижний Новгород
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Калинский Николай
|5 (2)
|0.29
|Козлов Алексей
|4
|0.24
|Гоцук Кирилл
|2
|0.12
|Горбунов Игорь
|2
|0.12
|Сулейманов Тимур
|1
|0.06
|Кечкеш Акош
|1
|0.06
|Косарев Кирилл
|1
|0.06
|Берковский Илья
|1
|0.06
|Эннин Ричи
|0
|0
|Ткачук Денис
|0
|0
|Масоэро Лукас
|0
|0
|Пенчиков Даниил
|0
|0
|Юлдошев Иброгимхалил
|0
|0
Карточки
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Черников Александр
|9
|1
|Крыховяк Гжегож
|1
|2
|Де Вильена Тонни
|4
|0
|Рамирес Кристиан
|4
|0
|Сперцян Эдуард
|4
|0
|Кабелла Реми
|3
|0
|Газинский Юрий
|3
|0
|Спайич Урош
|1
|1
|Классон Виктор
|2
|0
|Кордоба Джон
|2
|0
|Ильин Владимир
|2
|0
|Петров Сергей
|1
|0
|Сорокин Егор
|1
|0
|Сафонов Матвей
|1
|0
|Корнюшин Даниил
|1
|0
Нижний Новгород
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сулейманов Тимур
|5
|0
|Масоэро Лукас
|3
|1
|Ткачук Денис
|4
|0
|Калинский Николай
|4
|0
|Гоцук Кирилл
|4
|0
|Горбунов Игорь
|3
|0
|Бумаль Майега Петрус
|1
|1
|Сапета Александр
|2
|0
|Нигматуллин Артур
|2
|0
|Козлов Алексей
|1
|0
|Синицын Андрей
|1
|0
|Балай Беким
|1
|0
|Шарипов Альберт
|1
|0
|Пенчиков Даниил
|1
|0
|Каккоев Никита
|1
|0
|Косарев Кирилл
|1
|0
|Миладинович Иван
|1
|0
|Юлдошев Иброгимхалил
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
10
8 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
2
18%
1
10%
1-15
4
36%
1
10%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
1
9%
3
30%
61-75
1
9%
1
10%
76-90
Пропущено
6
13
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
33%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
33%
5
38%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
23%
76-90
Забито
19
10
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
2
11%
2
20%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
2
11%
2
20%
31-45
2
11%
1
10%
46-60
5
26%
1
10%
61-75
5
26%
4
40%
76-90
Пропущено
11
15
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
18%
2
13%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
3
27%
4
27%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
2
18%
3
20%
61-75
1
9%
2
13%
76-90
Забито
30
20
15 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
4
13%
3
15%
1-15
7
23%
1
5%
16-30
4
13%
4
20%
31-45
3
10%
3
15%
46-60
6
20%
4
20%
61-75
6
20%
5
25%
76-90
Пропущено
17
28
10 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
4
24%
3
11%
1-15
1
6%
3
11%
16-30
5
29%
29%
9
32%
31-45
2
12%
5
18%
46-60
3
18%
3
11%
61-75
2
12%
5
18%
76-90
Результаты последних матчей
Краснодар
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сочи - Краснодар 1:2 Химки - Краснодар 3:3 Краснодар - Спартак Москва 2:1 Динамо Москва - Краснодар 1:0
Краснодар - Крылья Советов 0:1 ФК Кубань - Краснодар 3:0 Нижний Новгород - Краснодар 1:4 Краснодар - Уфа 1:1 Краснодар - Рубин 2:1 ЦСКА Москва - Краснодар 0:0 Краснодар - Сочи 3:0 Ленинградец - Краснодар 0:2 Ахмат - Краснодар 0:2 Ростов - Краснодар 1:1 Рубин - Краснодар 1:3 Краснодар - Рубин 2:0 Локомотив Москва - Краснодар 2:1 Краснодар - Арсенал Тула 3:2 Зенит - Краснодар 3:2 Краснодар - Химки 0:1
Нижний Новгород
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Нижний Новгород - Рубин 2:1 Нижний Новгород - Крылья Советов 0:0 Зенит - Нижний Новгород 5:1 Ахмат - Нижний Новгород 3:1
Нижний Новгород - Локомотив Москва 1:2 Факел - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - Краснодар 1:4 Крылья Советов - Нижний Новгород 2:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1 Рубин - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2 Динамо Барнаул - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - Арсенал Тула 2:3 Динамо Москва - Нижний Новгород 1:2 Химки - Нижний Новгород 1:1 Нижний Новгород - Ростов 1:2 Нижний Новгород - Уфа 1:2 Спартак Москва - Нижний Новгород 1:2 Урал - Нижний Новгород 1:1 Нижний Новгород - Сочи 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|44 - 20
|38
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|33 - 20
|36
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|21 - 16
|30
|4.
|Краснодар
|0:0 Заявка
|18
|8
|5
|5
|29 - 18
|29
|5.
|Сочи
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|27 - 21
|28
|6.
|Ахмат
|Заявка
|18
|9
|0
|9
|24 - 24
|27
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|22 - 18
|27
|8.
|Локомотив Москва
|0:0 Заявка
|18
|6
|8
|4
|22 - 19
|26
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|20 - 23
|23
|10.
|Рубин
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|23 - 27
|22
|11.
|Урал
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|12 - 18
|19
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|21 - 35
|19
|13.
|Нижний Новгород
|0:0 Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 30
|19
|14.
|Ростов
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|30 - 35
|18
|15.
|Уфа
|0:0 Заявка
|18
|3
|8
|7
|17 - 24
|17
|16.
|Химки
|Заявка
|18
|2
|8
|8
|16 - 31
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|28 - 11
|22
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 8
|20
|3.
|Ахмат
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|15 - 9
|18
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|10 - 5
|17
|5.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 7
|16
|6.
|Сочи
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|17 - 9
|15
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|8.
|Локомотив Москва
|0:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|9.
|Краснодар
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|10.
|Рубин
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|12.
|Уфа
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 12
|10
|13.
|Химки
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|10 - 11
|9
|14.
|Урал
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|15.
|Ростов
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|17 - 19
|8
|16.
|Нижний Новгород
|0:0 Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 9
|16
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 12
|16
|3.
|Краснодар
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|18 - 12
|15
|4.
|Сочи
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 11
|13
|6.
|Локомотив Москва
|0:0 Заявка
|9
|2
|6
|1
|10 - 10
|12
|7.
|Нижний Новгород
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 14
|12
|8.
|Урал
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 10
|11
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|10.
|Ростов
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 16
|10
|11.
|Ахмат
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 15
|9
|12.
|Рубин
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 16
|8
|13.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 13
|8
|14.
|Уфа
|0:0 Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 12
|7
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|10 - 24
|6
|16.
|Химки
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 20
|5
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Краснодар 0:0 Нижний Новгород
Исход игры
Краснодар
93.6% (132)
Ничья
3.5% (5)
Нижний Новгород
2.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
49.61% (64)
Меньше
50.39% (65)
Обе команды забьют
Да
45.74% (59)
Нет
54.26% (70)
Популярный счёт
2:0 Краснодар
34% (48)
2:1 Краснодар
23.4% (33)
3:1 Краснодар
14.9% (21)
1:0 Краснодар
10.6% (15)
3:0 Краснодар
5% (7)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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