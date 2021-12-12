Первый тайм

9' Замыкал в касание Чернов прострел с фланга от Сперцяна, но мяч пролетел в сантиметрах над перекладиной.

8' Обыграл Ионов на скорости за пределами штрафной Нигматуллина, который ошибся на выходе, но не стал бить, а отдал поперек на Сперцяна, но этот пас перехватил Калинский.

7' С правого фланга навесил в центр штрафной Спайич, но здесь пробить Классону в борьбе с Масоэро не удалось.

6' Запускал в прорыв Якимов тонким пасом Классона, но тому не удалось догнать сферу в пределах поля.