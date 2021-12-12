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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Краснодар
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Нижний Новгород
0' 8'
Прогнозы 142
Краснодар 93.7% (133)
X 3.5% (5)
Нижний Новгород 2.8% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Краснодар
Ничья
Нижний Новгород
1.50
7.00
7.90
Все Коэффициенты
Новости
39
Сафонов
Матвей
5
Спайич
Урош
4
Мартынович
Александр
2
Сорокин
Егор
23
Якимов
Вячеслав
18
Чернов
Евгений
88
Кривцов
Никита
74
Сперцян
Эдуард
16
Классон
Виктор
11
Ионов
Алексей
29
Ильин
Владимир
25
Нигматуллин
Артур
34
Козлов
Алексей
15
Миладинович
Иван
24
Гоцук
Кирилл
5
Масоэро
Лукас
6
Юлдошев
Иброгимхалил
37
Шарипов
Альберт
17
Горбунов
Игорь
78
Калинский
Николай
93
Сулейманов
Тимур
19
Балай
Беким
Краснодар
4-2-3-1
Нижний Новгород
5-4-1

История личных встреч

Краснодар
Нижний Новгород

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
1:4
К
1:0
ФПД
4:2
ФПД
4:3
ФПД
1:0
ФПД
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 6 (1) 0.35
Кабелла Реми 4 0.24
Крыховяк Гжегож 4 (3) 0.24
Классон Виктор 3 (1) 0.18
Сперцян Эдуард 3 0.18
Ильин Владимир 3 0.18
Де Вильена Тонни 2 0.12
Ионов Алексей 1 0.06
Газинский Юрий 1 0.06
Спайич Урош 1 0.06
Черников Александр 1 0.06
Нижний Новгород
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калинский Николай 5 (2) 0.29
Козлов Алексей 4 0.24
Гоцук Кирилл 2 0.12
Горбунов Игорь 2 0.12
Сулейманов Тимур 1 0.06
Кечкеш Акош 1 0.06
Косарев Кирилл 1 0.06
Берковский Илья 1 0.06
Эннин Ричи 0 0
Ткачук Денис 0 0
Масоэро Лукас 0 0
Пенчиков Даниил 0 0
Юлдошев Иброгимхалил 0 0

Карточки

Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Черников Александр 9 1
Крыховяк Гжегож 1 2
Де Вильена Тонни 4 0
Рамирес Кристиан 4 0
Сперцян Эдуард 4 0
Кабелла Реми 3 0
Газинский Юрий 3 0
Спайич Урош 1 1
Классон Виктор 2 0
Кордоба Джон 2 0
Ильин Владимир 2 0
Петров Сергей 1 0
Сорокин Егор 1 0
Сафонов Матвей 1 0
Корнюшин Даниил 1 0
Нижний Новгород
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сулейманов Тимур 5 0
Масоэро Лукас 3 1
Ткачук Денис 4 0
Калинский Николай 4 0
Гоцук Кирилл 4 0
Горбунов Игорь 3 0
Бумаль Майега Петрус 1 1
Сапета Александр 2 0
Нигматуллин Артур 2 0
Козлов Алексей 1 0
Синицын Андрей 1 0
Балай Беким 1 0
Шарипов Альберт 1 0
Пенчиков Даниил 1 0
Каккоев Никита 1 0
Косарев Кирилл 1 0
Миладинович Иван 1 0
Юлдошев Иброгимхалил 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
10
8 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
2
18%
1
10%
1-15
4
36%
1
10%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
1
9%
3
30%
61-75
1
9%
1
10%
76-90

Пропущено

6
13
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
33%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
33%
5
38%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
23%
76-90

Забито

19
10
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
2
11%
2
20%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
2
11%
2
20%
31-45
2
11%
1
10%
46-60
5
26%
1
10%
61-75
5
26%
4
40%
76-90

Пропущено

11
15
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
18%
2
13%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
3
27%
4
27%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
2
18%
3
20%
61-75
1
9%
2
13%
76-90

Забито

30
20
15 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
4
13%
3
15%
1-15
7
23%
1
5%
16-30
4
13%
4
20%
31-45
3
10%
3
15%
46-60
6
20%
4
20%
61-75
6
20%
5
25%
76-90

Пропущено

17
28
10 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
4
24%
3
11%
1-15
1
6%
3
11%
16-30
5
29%
29%
9
32%
31-45
2
12%
5
18%
46-60
3
18%
3
11%
61-75
2
12%
5
18%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сочи - Краснодар 1:2 Химки - Краснодар 3:3 Краснодар - Спартак Москва 2:1 Динамо Москва - Краснодар 1:0
Краснодар - Крылья Советов 0:1 ФК Кубань - Краснодар 3:0 Нижний Новгород - Краснодар 1:4 Краснодар - Уфа 1:1 Краснодар - Рубин 2:1 ЦСКА Москва - Краснодар 0:0 Краснодар - Сочи 3:0 Ленинградец - Краснодар 0:2 Ахмат - Краснодар 0:2 Ростов - Краснодар 1:1 Рубин - Краснодар 1:3 Краснодар - Рубин 2:0 Локомотив Москва - Краснодар 2:1 Краснодар - Арсенал Тула 3:2 Зенит - Краснодар 3:2 Краснодар - Химки 0:1
Нижний Новгород
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Нижний Новгород - Рубин 2:1 Нижний Новгород - Крылья Советов 0:0 Зенит - Нижний Новгород 5:1 Ахмат - Нижний Новгород 3:1
Нижний Новгород - Локомотив Москва 1:2 Факел - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - Краснодар 1:4 Крылья Советов - Нижний Новгород 2:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1 Рубин - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2 Динамо Барнаул - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - Арсенал Тула 2:3 Динамо Москва - Нижний Новгород 1:2 Химки - Нижний Новгород 1:1 Нижний Новгород - Ростов 1:2 Нижний Новгород - Уфа 1:2 Спартак Москва - Нижний Новгород 1:2 Урал - Нижний Новгород 1:1 Нижний Новгород - Сочи 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 18 11 5 2 44 - 20 38
2. Динамо Москва Заявка 18 11 3 4 33 - 20 36
3. ЦСКА Москва Заявка 18 9 3 6 21 - 16 30
4. Краснодар 0:0 Заявка 18 8 5 5 29 - 18 29
5. Сочи Заявка 17 9 1 7 27 - 21 28
6. Ахмат Заявка 18 9 0 9 24 - 24 27
7. Крылья Советов Заявка 18 8 3 7 22 - 18 27
8. Локомотив Москва 0:0 Заявка 18 6 8 4 22 - 19 26
9. Спартак Москва Заявка 17 6 5 6 20 - 23 23
10. Рубин Заявка 18 6 4 8 23 - 27 22
11. Урал Заявка 18 4 7 7 12 - 18 19
12. Арсенал Тула Заявка 18 5 4 9 21 - 35 19
13. Нижний Новгород 0:0 Заявка 18 5 4 9 18 - 30 19
14. Ростов Заявка 18 4 6 8 30 - 35 18
15. Уфа 0:0 Заявка 18 3 8 7 17 - 24 17
16. Химки Заявка 18 2 8 8 16 - 31 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 7 1 1 28 - 11 22
2. Динамо Москва Заявка 10 6 2 2 19 - 8 20
3. Ахмат Заявка 9 6 0 3 15 - 9 18
4. ЦСКА Москва Заявка 9 5 2 2 10 - 5 17
5. Крылья Советов Заявка 9 5 1 3 14 - 7 16
6. Сочи Заявка 8 5 0 3 17 - 9 15
7. Спартак Москва Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
8. Локомотив Москва 0:0 Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
9. Краснодар 0:0 Заявка 8 4 2 2 11 - 6 14
10. Рубин Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
11. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 11 - 11 13
12. Уфа 0:0 Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
13. Химки Заявка 9 1 6 2 10 - 11 9
14. Урал Заявка 9 1 5 3 5 - 8 8
15. Ростов Заявка 9 2 2 5 17 - 19 8
16. Нижний Новгород 0:0 Заявка 9 2 1 6 9 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 4 4 1 16 - 9 16
2. Динамо Москва Заявка 8 5 1 2 14 - 12 16
3. Краснодар 0:0 Заявка 10 4 3 3 18 - 12 15
4. Сочи Заявка 9 4 1 4 10 - 12 13
5. ЦСКА Москва Заявка 9 4 1 4 11 - 11 13
6. Локомотив Москва 0:0 Заявка 9 2 6 1 10 - 10 12
7. Нижний Новгород 0:0 Заявка 9 3 3 3 9 - 14 12
8. Урал Заявка 9 3 2 4 7 - 10 11
9. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
10. Ростов Заявка 9 2 4 3 13 - 16 10
11. Ахмат Заявка 9 3 0 6 9 - 15 9
12. Рубин Заявка 9 2 2 5 9 - 16 8
13. Спартак Москва Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
14. Уфа 0:0 Заявка 9 1 4 4 6 - 12 7
15. Арсенал Тула Заявка 9 2 0 7 10 - 24 6
16. Химки Заявка 9 1 2 6 6 - 20 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Первый тайм
  • 9'
    Замыкал в касание Чернов прострел с фланга от Сперцяна, но мяч пролетел в сантиметрах над перекладиной.
  • Опасный момент
    8'
    Обыграл Ионов на скорости за пределами штрафной Нигматуллина, который ошибся на выходе, но не стал бить, а отдал поперек на Сперцяна, но этот пас перехватил Калинский.
  • 7'
    С правого фланга навесил в центр штрафной Спайич, но здесь пробить Классону в борьбе с Масоэро не удалось.
  • 6'
    Запускал в прорыв Якимов тонким пасом Классона, но тому не удалось догнать сферу в пределах поля.
  • 5'
    По флангу забросил Горбунов на ход Балаю, но тот не смог оторваться от Мартыновича и потерял сферу.
  • 4'
    Отобрал мяч в центре поля Чернов и забросил сразу же на ход Ильину, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
  • 3'
    Забросил с правого фланга Сперцян на ход Ильину, но тому добраться до мяча не позволил Гоцук в силовой борьбе. 
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя зелено-черных цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Краснодар 0:0 Нижний Новгород онлайн


Прогнозы на матч Краснодар 0:0 Нижний Новгород

Исход игры
Краснодар
93.6% (132)
Ничья
3.5% (5)
Нижний Новгород
2.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
49.61% (64)
Меньше
50.39% (65)
Обе команды забьют
Да
45.74% (59)
Нет
54.26% (70)
Популярный счёт
2:0 Краснодар
34% (48)
2:1 Краснодар
23.4% (33)
3:1 Краснодар
14.9% (21)
1:0 Краснодар
10.6% (15)
3:0 Краснодар
5% (7)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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Краснодар
Нижний Новгород

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