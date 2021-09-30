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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Краснодар
 
Позже

Стадион:
Нижний Новгород

История личных встреч

Краснодар
Нижний Новгород

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
1:4
К
1:0
ФПД
4:2
ФПД
4:3
ФПД
1:0
ФПД
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 6 (1) 0.35
Кабелла Реми 4 0.24
Крыховяк Гжегож 4 (3) 0.24
Классон Виктор 3 (1) 0.18
Сперцян Эдуард 3 0.18
Ильин Владимир 3 0.18
Де Вильена Тонни 2 0.12
Ионов Алексей 1 0.06
Газинский Юрий 1 0.06
Спайич Урош 1 0.06
Черников Александр 1 0.06
Нижний Новгород
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калинский Николай 5 (2) 0.29
Козлов Алексей 4 0.24
Гоцук Кирилл 2 0.12
Горбунов Игорь 2 0.12
Сулейманов Тимур 1 0.06
Кечкеш Акош 1 0.06
Косарев Кирилл 1 0.06
Берковский Илья 1 0.06
Эннин Ричи 0 0
Ткачук Денис 0 0
Масоэро Лукас 0 0
Пенчиков Даниил 0 0
Юлдошев Иброгимхалил 0 0

Карточки

Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Черников Александр 9 1
Крыховяк Гжегож 1 2
Де Вильена Тонни 4 0
Рамирес Кристиан 4 0
Сперцян Эдуард 4 0
Кабелла Реми 3 0
Газинский Юрий 3 0
Спайич Урош 1 1
Классон Виктор 2 0
Кордоба Джон 2 0
Ильин Владимир 2 0
Петров Сергей 1 0
Сорокин Егор 1 0
Сафонов Матвей 1 0
Корнюшин Даниил 1 0
Нижний Новгород
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сулейманов Тимур 5 0
Масоэро Лукас 3 1
Ткачук Денис 4 0
Калинский Николай 4 0
Гоцук Кирилл 4 0
Горбунов Игорь 3 0
Бумаль Майега Петрус 1 1
Сапета Александр 2 0
Нигматуллин Артур 2 0
Козлов Алексей 1 0
Синицын Андрей 1 0
Балай Беким 1 0
Шарипов Альберт 1 0
Пенчиков Даниил 1 0
Каккоев Никита 1 0
Косарев Кирилл 1 0
Миладинович Иван 1 0
Юлдошев Иброгимхалил 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
10
8 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
2
18%
1
10%
1-15
4
36%
1
10%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
1
9%
3
30%
61-75
1
9%
1
10%
76-90

Пропущено

6
13
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
33%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
33%
5
38%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
23%
76-90

Забито

19
10
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
2
11%
2
20%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
2
11%
2
20%
31-45
2
11%
1
10%
46-60
5
26%
1
10%
61-75
5
26%
4
40%
76-90

Пропущено

11
15
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
18%
2
13%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
3
27%
4
27%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
2
18%
3
20%
61-75
1
9%
2
13%
76-90

Забито

30
20
15 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
4
13%
3
15%
1-15
7
23%
1
5%
16-30
4
13%
4
20%
31-45
3
10%
3
15%
46-60
6
20%
4
20%
61-75
6
20%
5
25%
76-90

Пропущено

17
28
10 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
4
24%
3
11%
1-15
1
6%
3
11%
16-30
5
29%
29%
9
32%
31-45
2
12%
5
18%
46-60
3
18%
3
11%
61-75
2
12%
5
18%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сочи - Краснодар 1:2 Химки - Краснодар 3:3 Краснодар - Спартак Москва 2:1 Динамо Москва - Краснодар 1:0
Краснодар - Крылья Советов 0:1 ФК Кубань - Краснодар 3:0 Нижний Новгород - Краснодар 1:4 Краснодар - Уфа 1:1 Краснодар - Рубин 2:1 ЦСКА Москва - Краснодар 0:0 Краснодар - Сочи 3:0 Ленинградец - Краснодар 0:2 Ахмат - Краснодар 0:2 Ростов - Краснодар 1:1 Рубин - Краснодар 1:3 Краснодар - Рубин 2:0 Локомотив Москва - Краснодар 2:1 Краснодар - Арсенал Тула 3:2 Зенит - Краснодар 3:2 Краснодар - Химки 0:1
Нижний Новгород
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Нижний Новгород - Рубин 2:1 Нижний Новгород - Крылья Советов 0:0 Зенит - Нижний Новгород 5:1 Ахмат - Нижний Новгород 3:1
Нижний Новгород - Локомотив Москва 1:2 Факел - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - Краснодар 1:4 Крылья Советов - Нижний Новгород 2:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1 Рубин - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2 Динамо Барнаул - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - Арсенал Тула 2:3 Динамо Москва - Нижний Новгород 1:2 Химки - Нижний Новгород 1:1 Нижний Новгород - Ростов 1:2 Нижний Новгород - Уфа 1:2 Спартак Москва - Нижний Новгород 1:2 Урал - Нижний Новгород 1:1 Нижний Новгород - Сочи 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 17 11 4 2 43 - 19 37
2. Динамо Москва Заявка 17 11 2 4 32 - 19 35
3. Краснодар Заявка 17 8 4 5 29 - 18 28
4. Сочи Заявка 17 9 1 7 27 - 21 28
5. ЦСКА Москва Заявка 17 8 3 6 19 - 16 27
6. Локомотив Москва Заявка 17 6 7 4 22 - 19 25
7. Ахмат Заявка 17 8 0 9 20 - 23 24
8. Крылья Советов Заявка 17 7 3 7 20 - 18 24
9. Спартак Москва Заявка 17 6 5 6 20 - 23 23
10. Рубин Заявка 17 6 4 7 23 - 25 22
11. Арсенал Тула Заявка 17 5 4 8 21 - 33 19
12. Ростов Заявка 17 4 6 7 29 - 31 18
13. Нижний Новгород Заявка 17 5 3 9 18 - 30 18
14. Урал Заявка 17 3 7 7 8 - 17 16
15. Уфа Заявка 17 3 7 7 17 - 24 16
16. Химки Заявка 17 2 8 7 15 - 27 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 7 1 1 28 - 11 22
2. Динамо Москва Заявка 9 6 1 2 18 - 7 19
3. Сочи Заявка 8 5 0 3 17 - 9 15
4. Спартак Москва Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
5. Ахмат Заявка 8 5 0 3 11 - 8 15
6. Рубин Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
7. ЦСКА Москва Заявка 8 4 2 2 8 - 5 14
8. Локомотив Москва Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
9. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 11 - 11 13
10. Крылья Советов Заявка 8 4 1 3 12 - 7 13
11. Краснодар Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
12. Уфа Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
13. Химки Заявка 9 1 6 2 10 - 11 9
14. Ростов Заявка 8 2 2 4 16 - 15 8
15. Урал Заявка 9 1 5 3 5 - 8 8
16. Нижний Новгород Заявка 9 2 1 6 9 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 8 5 1 2 14 - 12 16
2. Зенит Заявка 8 4 3 1 15 - 8 15
3. Краснодар Заявка 10 4 3 3 18 - 12 15
4. Сочи Заявка 9 4 1 4 10 - 12 13
5. ЦСКА Москва Заявка 9 4 1 4 11 - 11 13
6. Локомотив Москва Заявка 9 2 6 1 10 - 10 12
7. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
8. Нижний Новгород Заявка 8 3 2 3 9 - 14 11
9. Ростов Заявка 9 2 4 3 13 - 16 10
10. Ахмат Заявка 9 3 0 6 9 - 15 9
11. Рубин Заявка 8 2 2 4 9 - 14 8
12. Спартак Москва Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
13. Урал Заявка 8 2 2 4 3 - 9 8
14. Арсенал Тула Заявка 8 2 0 6 10 - 22 6
15. Уфа Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
16. Химки Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Нижний Новгород от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 декабря 2021, осталось 2 дня 10 часов 20 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Краснодар 94% (47)
    X 4% (2)
    Нижний Новгород 2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Краснодар
    Ничья
    Нижний Новгород
    1.32
    7.00
    9.70
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Краснодар - Нижний Новгород онлайн


    Прогнозы на матч Краснодар - Нижний Новгород

    Исход игры
    Краснодар
    94% (47)
    Ничья
    4% (2)
    Нижний Новгород
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (24)
    Меньше
    50% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    47.92% (23)
    Нет
    52.08% (25)
    Популярный счёт
    2:0 Краснодар
    30% (15)
    2:1 Краснодар
    22% (11)
    1:0 Краснодар
    18% (9)
    3:1 Краснодар
    18% (9)
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