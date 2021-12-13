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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Сочи
0:0
Первый тайм: 3'

Стадион:
Спартак Москва
0' 3'
Прогнозы 225
Сочи 33.8% (76)
X 28.9% (65)
Спартак Москва 37.3% (84)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сочи
Ничья
Спартак Москва
2.09
3.85
3.89
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости
1
Адамов
Денис
87
Прохин
Данила
5
Родригао
20
Юрганов
Игорь
13
Терехов
Сергей
22
Жоаозиньо
Рамос
16
Нобоа
Кристиан
27
Заика
Кирилл
15
Цаллагов
Ибрагим
6
Юсупов
Артур
30
Касьерра
Матео
57
Селихов
Александр
3
Кофрие
Максимилиано
2
Жиго
Самуэль
14
Джикия
Георгий
8
Мозес
Виктор
18
Умяров
Наиль
47
Зобнин
Роман
17
Ломовицкий
Александр
10
Бакаев
Зелимхан
24
Промес
Куинси
22
Игнатов
Михаил
Сочи
3-4-2-1
Спартак Москва
3-4-2-1

История личных встреч

Сочи
Спартак Москва

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

8 матчей

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

ПЛ
1:2
КПП
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ТМК
7:1
ТМК
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Касьерра Матео 8 0.47
Нобоа Кристиан 4 (2) 0.24
Попов Ивелин 3 0.18
Юсупов Артур 3 0.18
Жоаозиньо Рамос 2 0.12
Барсов Максим 2 0.12
Терехов Сергей 1 0.06
Родригао 1 0.06
Дуганджич Марко 1 0.06
Юрганов Игорь 1 0.06
Бурмистров Никита 0 0
Цаллагов Ибрагим 0 0
Заика Кирилл 0 0
Маргасов Тимофей 0 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 0 0
Прохин Данила 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соболев Александр Сергеевич 4 (3) 0.24
Понсе Эсекель 4 0.24
Промес Куинси 4 0.24
Зобнин Роман 2 0.12
Джикия Георгий 1 0.06
Жиго Самуэль 1 0.06
Литвинов Руслан 1 0.06
Мозес Виктор 1 0.06
Умяров Наиль 1 0.06
Айртон Лукас 1 0.06
Бакаев Зелимхан 0 0
Ломовицкий Александр 0 0
Рассказов Николай 0 0
Крал Алекс 0 0

Карточки

Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прохин Данила 5 0
Терехов Сергей 4 0
Заика Кирилл 4 0
Барач Матео 2 1
Бурмистров Никита 3 0
Нобоа Кристиан 3 0
Юрганов Игорь 1 1
Попов Ивелин 2 0
Родригао 2 0
Джанаев Сослан 2 0
Маргасов Тимофей 2 0
Касьерра Матео 2 0
Юсупов Артур 1 0
Дуганджич Марко 1 0
Ангбан Викторьен 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соболев Александр Сергеевич 6 1
Рассказов Николай 5 1
Жиго Самуэль 5 0
Кофрие Максимилиано 3 1
Бакаев Зелимхан 4 0
Умяров Наиль 4 0
Айртон Лукас 4 0
Литвинов Руслан 2 1
Джикия Георгий 3 0
Мозес Виктор 2 0
Хендрикс Йоррит 2 0
Зобнин Роман 2 0
Мирзов Резиуан 1 0
Промес Куинси 1 0
Селихов Александр 1 0
Ларссон Джордан 1 0
Ломовицкий Александр 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
6
12 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
5
29%
29%
0
0%
1-15
5
29%
29%
0
0%
16-30
2
12%
2
33%
31-45
1
6%
1
17%
46-60
2
12%
1
17%
61-75
2
12%
2
33%
76-90

Пропущено

9
13
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
3
23%
16-30
1
11%
2
15%
31-45
4
44%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
22%
4
31%
76-90

Забито

10
14
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 8
1
10%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
2
14%
46-60
5
50%
2
14%
61-75
2
20%
5
36%
76-90

Пропущено

12
10
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
1
8%
1
10%
1-15
2
17%
3
30%
16-30
3
25%
1
10%
31-45
2
17%
1
10%
46-60
3
25%
2
20%
61-75
1
8%
2
20%
76-90

Забито

27
20
14 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 9
4 Не забивали 2
6
22%
2
10%
1-15
5
19%
3
15%
16-30
3
11%
2
10%
31-45
2
7%
3
15%
46-60
7
26%
3
15%
61-75
4
15%
7
35%
76-90

Пропущено

21
23
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 13
2
10%
1
4%
1-15
3
14%
6
26%
16-30
4
19%
3
13%
31-45
6
29%
4
17%
46-60
3
14%
3
13%
61-75
3
14%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Сочи - Краснодар 1:2 Урал - Сочи 1:1 Сочи - Рубин 1:2 Сочи - ЦСКА Москва 4:1
Арсенал Тула - Сочи 1:2 Локомотив Москва - Сочи 2:1 Сочи - Ростов 3:2 Зенит - Сочи 1:2 Краснодар - Сочи 3:0 Сочи - Динамо Москва 0:1 Сочи - Уфа 3:1 Спартак Москва - Сочи 1:2 Крылья Советов - Сочи 1:0 Сочи - Химки 3:0 Партизан - Сочи 2:2 Сочи - Урал 2:0 Сочи - Партизан 1:1 Ахмат - Сочи 1:2 Кешля - Сочи 2:4 Нижний Новгород - Сочи 1:0
Спартак Москва
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Легия - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Ахмат 2:1 Уфа - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Наполи 2:1
Краснодар - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:1 Лестер - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Ростов 1:1 Зенит - Спартак Москва 7:1 Спартак Москва - Лестер 3:4 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Ахмат - Спартак Москва 0:1 Наполи - Спартак Москва 2:3 Спартак Москва - Уфа 2:0 ЦСКА Москва - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Легия 0:1 Спартак Москва - Химки 3:1 Спартак Москва - Сочи 1:2 Арсенал Тула - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Урал 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 18 11 5 2 44 - 20 38
2. Динамо Москва Заявка 18 11 3 4 33 - 20 36
3. ЦСКА Москва Заявка 18 9 3 6 21 - 16 30
4. Краснодар Заявка 18 8 5 5 29 - 18 29
5. Сочи 0:0 Заявка 18 9 2 7 27 - 21 29
6. Локомотив Москва Заявка 18 7 7 4 24 - 19 28
7. Ахмат Заявка 18 9 0 9 24 - 24 27
8. Крылья Советов Заявка 18 8 3 7 22 - 18 27
9. Спартак Москва 0:0 Заявка 18 6 6 6 20 - 23 24
10. Рубин Заявка 18 6 4 8 23 - 27 22
11. Урал Заявка 18 4 7 7 12 - 18 19
12. Арсенал Тула Заявка 18 5 4 9 21 - 35 19
13. Нижний Новгород Заявка 18 5 4 9 18 - 30 19
14. Ростов Заявка 18 4 6 8 30 - 35 18
15. Уфа Заявка 18 3 7 8 17 - 26 16
16. Химки Заявка 18 2 8 8 16 - 31 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 7 1 1 28 - 11 22
2. Динамо Москва Заявка 10 6 2 2 19 - 8 20
3. Ахмат Заявка 9 6 0 3 15 - 9 18
4. ЦСКА Москва Заявка 9 5 2 2 10 - 5 17
5. Локомотив Москва Заявка 9 5 1 3 14 - 9 16
6. Крылья Советов Заявка 9 5 1 3 14 - 7 16
7. Сочи 0:0 Заявка 9 5 1 3 17 - 9 16
8. Спартак Москва 0:0 Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
9. Краснодар Заявка 8 4 2 2 11 - 6 14
10. Рубин Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
11. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 11 - 11 13
12. Уфа Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
13. Химки Заявка 9 1 6 2 10 - 11 9
14. Урал Заявка 9 1 5 3 5 - 8 8
15. Ростов Заявка 9 2 2 5 17 - 19 8
16. Нижний Новгород Заявка 9 2 1 6 9 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 4 4 1 16 - 9 16
2. Динамо Москва Заявка 8 5 1 2 14 - 12 16
3. Краснодар Заявка 10 4 3 3 18 - 12 15
4. Сочи 0:0 Заявка 9 4 1 4 10 - 12 13
5. ЦСКА Москва Заявка 9 4 1 4 11 - 11 13
6. Локомотив Москва Заявка 9 2 6 1 10 - 10 12
7. Нижний Новгород Заявка 9 3 3 3 9 - 14 12
8. Урал Заявка 9 3 2 4 7 - 10 11
9. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
10. Ростов Заявка 9 2 4 3 13 - 16 10
11. Спартак Москва 0:0 Заявка 9 2 3 4 6 - 13 9
12. Ахмат Заявка 9 3 0 6 9 - 15 9
13. Рубин Заявка 9 2 2 5 9 - 16 8
14. Арсенал Тула Заявка 9 2 0 7 10 - 24 6
15. Уфа Заявка 9 1 3 5 6 - 14 6
16. Химки Заявка 9 1 2 6 6 - 20 5
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  • Первый тайм
  • Травма, повреждение
    4'
    Юсупов столкнулся с соперником в центре поля. Прилично досталось Артуру в столкновении с оппонентом. Поднимается на ноги игрок "Сочи". Встречу он сможет продолжить.
  • 3'
    Жоаозиньо нанес первый удар по воротам, но мяч полетел слишком неточно. Был далек от успеха игрок атакующей команды. Вместо Бурмистрова он появился на поле в этой встрече.
  • 2'
    Футболисты "Сочи" предстали сегодня на поле в белых футболках и синих трусах, в то время, как игроки "Спартака" вышли на газон в красно-белом обмундировании.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовала тем временем встреча на "Фиште". Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Сочи 0:0 Спартак Москва онлайн


Прогнозы на матч Сочи 0:0 Спартак Москва

Исход игры
Сочи
33.8% (76)
Ничья
28.9% (65)
Спартак Москва
37.3% (84)
Тотал 2.5
Больше
52.94% (72)
Меньше
47.06% (64)
Обе команды забьют
Да
85.29% (116)
Нет
14.71% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
19.6% (44)
2:1 Сочи
16.4% (37)
1:2 Спартак Москва
8% (18)
1:0 Сочи
6.2% (14)
2:2 Ничья
4% (9)
1:3 Спартак Москва
2.2% (5)
0:2 Спартак Москва
1.3% (3)
2:3 Спартак Москва
0.9% (2)
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Сочи
Спартак Москва

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