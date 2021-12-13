Первый тайм

4' Юсупов столкнулся с соперником в центре поля. Прилично досталось Артуру в столкновении с оппонентом. Поднимается на ноги игрок "Сочи". Встречу он сможет продолжить.

3' Жоаозиньо нанес первый удар по воротам, но мяч полетел слишком неточно. Был далек от успеха игрок атакующей команды. Вместо Бурмистрова он появился на поле в этой встрече.

2' Футболисты "Сочи" предстали сегодня на поле в белых футболках и синих трусах, в то время, как игроки "Спартака" вышли на газон в красно-белом обмундировании.