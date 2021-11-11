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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Сочи
 
Позже

Стадион:
Спартак Москва
Прогнозы 73
Сочи 39.7% (29)
X 35.6% (26)
Спартак Москва 24.7% (18)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Сочи
Ничья
Спартак Москва
2.13
3.76
3.75
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История личных встреч

Сочи
Спартак Москва

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

8 матчей

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

ПЛ
1:2
КПП
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ТМК
7:1
ТМК
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Касьерра Матео 8 0.47
Нобоа Кристиан 4 (2) 0.24
Попов Ивелин 3 0.18
Юсупов Артур 3 0.18
Жоаозиньо Рамос 2 0.12
Барсов Максим 2 0.12
Терехов Сергей 1 0.06
Родригао 1 0.06
Дуганджич Марко 1 0.06
Юрганов Игорь 1 0.06
Бурмистров Никита 0 0
Цаллагов Ибрагим 0 0
Заика Кирилл 0 0
Маргасов Тимофей 0 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 0 0
Прохин Данила 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соболев Александр Сергеевич 4 (3) 0.24
Понсе Эсекель 4 0.24
Промес Куинси 4 0.24
Зобнин Роман 2 0.12
Джикия Георгий 1 0.06
Жиго Самуэль 1 0.06
Литвинов Руслан 1 0.06
Мозес Виктор 1 0.06
Умяров Наиль 1 0.06
Айртон Лукас 1 0.06
Бакаев Зелимхан 0 0
Ломовицкий Александр 0 0
Рассказов Николай 0 0
Крал Алекс 0 0

Карточки

Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прохин Данила 5 0
Терехов Сергей 4 0
Заика Кирилл 4 0
Барач Матео 2 1
Бурмистров Никита 3 0
Нобоа Кристиан 3 0
Юрганов Игорь 1 1
Попов Ивелин 2 0
Родригао 2 0
Джанаев Сослан 2 0
Маргасов Тимофей 2 0
Касьерра Матео 2 0
Юсупов Артур 1 0
Дуганджич Марко 1 0
Ангбан Викторьен 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соболев Александр Сергеевич 6 1
Рассказов Николай 5 1
Жиго Самуэль 5 0
Кофрие Максимилиано 3 1
Бакаев Зелимхан 4 0
Умяров Наиль 4 0
Айртон Лукас 4 0
Литвинов Руслан 2 1
Джикия Георгий 3 0
Мозес Виктор 2 0
Хендрикс Йоррит 2 0
Зобнин Роман 2 0
Мирзов Резиуан 1 0
Промес Куинси 1 0
Селихов Александр 1 0
Ларссон Джордан 1 0
Ломовицкий Александр 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
6
12 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
5
29%
29%
0
0%
1-15
5
29%
29%
0
0%
16-30
2
12%
2
33%
31-45
1
6%
1
17%
46-60
2
12%
1
17%
61-75
2
12%
2
33%
76-90

Пропущено

9
13
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
3
23%
16-30
1
11%
2
15%
31-45
4
44%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
22%
4
31%
76-90

Забито

10
14
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 8
1
10%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
2
14%
46-60
5
50%
2
14%
61-75
2
20%
5
36%
76-90

Пропущено

12
10
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
1
8%
1
10%
1-15
2
17%
3
30%
16-30
3
25%
1
10%
31-45
2
17%
1
10%
46-60
3
25%
2
20%
61-75
1
8%
2
20%
76-90

Забито

27
20
14 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 9
4 Не забивали 2
6
22%
2
10%
1-15
5
19%
3
15%
16-30
3
11%
2
10%
31-45
2
7%
3
15%
46-60
7
26%
3
15%
61-75
4
15%
7
35%
76-90

Пропущено

21
23
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 13
2
10%
1
4%
1-15
3
14%
6
26%
16-30
4
19%
3
13%
31-45
6
29%
4
17%
46-60
3
14%
3
13%
61-75
3
14%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Сочи - Краснодар 1:2 Урал - Сочи 1:1 Сочи - Рубин 1:2 Сочи - ЦСКА Москва 4:1
Арсенал Тула - Сочи 1:2 Локомотив Москва - Сочи 2:1 Сочи - Ростов 3:2 Зенит - Сочи 1:2 Краснодар - Сочи 3:0 Сочи - Динамо Москва 0:1 Сочи - Уфа 3:1 Спартак Москва - Сочи 1:2 Крылья Советов - Сочи 1:0 Сочи - Химки 3:0 Партизан - Сочи 2:2 Сочи - Урал 2:0 Сочи - Партизан 1:1 Ахмат - Сочи 1:2 Кешля - Сочи 2:4 Нижний Новгород - Сочи 1:0
Спартак Москва
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Легия - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Ахмат 2:1 Уфа - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Наполи 2:1
Краснодар - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:1 Лестер - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Ростов 1:1 Зенит - Спартак Москва 7:1 Спартак Москва - Лестер 3:4 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Ахмат - Спартак Москва 0:1 Наполи - Спартак Москва 2:3 Спартак Москва - Уфа 2:0 ЦСКА Москва - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Легия 0:1 Спартак Москва - Химки 3:1 Спартак Москва - Сочи 1:2 Арсенал Тула - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Урал 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 17 11 4 2 43 - 19 37
2. Динамо Москва Заявка 17 11 2 4 32 - 19 35
3. Краснодар Заявка 17 8 4 5 29 - 18 28
4. Сочи Заявка 17 9 1 7 27 - 21 28
5. ЦСКА Москва Заявка 17 8 3 6 19 - 16 27
6. Локомотив Москва Заявка 17 6 7 4 22 - 19 25
7. Ахмат Заявка 17 8 0 9 20 - 23 24
8. Крылья Советов Заявка 17 7 3 7 20 - 18 24
9. Спартак Москва Заявка 17 6 5 6 20 - 23 23
10. Рубин Заявка 17 6 4 7 23 - 25 22
11. Арсенал Тула Заявка 17 5 4 8 21 - 33 19
12. Ростов Заявка 17 4 6 7 29 - 31 18
13. Нижний Новгород Заявка 17 5 3 9 18 - 30 18
14. Урал Заявка 17 3 7 7 8 - 17 16
15. Уфа Заявка 17 3 7 7 17 - 24 16
16. Химки Заявка 17 2 8 7 15 - 27 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 7 1 1 28 - 11 22
2. Динамо Москва Заявка 9 6 1 2 18 - 7 19
3. Сочи Заявка 8 5 0 3 17 - 9 15
4. Спартак Москва Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
5. Ахмат Заявка 8 5 0 3 11 - 8 15
6. Рубин Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
7. ЦСКА Москва Заявка 8 4 2 2 8 - 5 14
8. Локомотив Москва Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
9. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 11 - 11 13
10. Крылья Советов Заявка 8 4 1 3 12 - 7 13
11. Краснодар Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
12. Уфа Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
13. Химки Заявка 9 1 6 2 10 - 11 9
14. Ростов Заявка 8 2 2 4 16 - 15 8
15. Урал Заявка 9 1 5 3 5 - 8 8
16. Нижний Новгород Заявка 9 2 1 6 9 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 8 5 1 2 14 - 12 16
2. Зенит Заявка 8 4 3 1 15 - 8 15
3. Краснодар Заявка 10 4 3 3 18 - 12 15
4. Сочи Заявка 9 4 1 4 10 - 12 13
5. ЦСКА Москва Заявка 9 4 1 4 11 - 11 13
6. Локомотив Москва Заявка 9 2 6 1 10 - 10 12
7. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
8. Нижний Новгород Заявка 8 3 2 3 9 - 14 11
9. Ростов Заявка 9 2 4 3 13 - 16 10
10. Ахмат Заявка 9 3 0 6 9 - 15 9
11. Рубин Заявка 8 2 2 4 9 - 14 8
12. Спартак Москва Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
13. Урал Заявка 8 2 2 4 3 - 9 8
14. Арсенал Тула Заявка 8 2 0 6 10 - 22 6
15. Уфа Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
16. Химки Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - Спартак Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 декабря 2021, осталось 2 дня 12 часов 45 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 73
    Сочи 39.7% (29)
    X 35.6% (26)
    Спартак Москва 24.7% (18)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сочи
    Ничья
    Спартак Москва
    2.13
    3.76
    3.75
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
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    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Сочи - Спартак Москва онлайн


    Прогнозы на матч Сочи - Спартак Москва

    Исход игры
    Сочи
    39.7% (29)
    Ничья
    35.6% (26)
    Спартак Москва
    24.7% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.03% (35)
    Меньше
    46.97% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    87.88% (58)
    Нет
    12.12% (8)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.5% (23)
    2:1 Сочи
    30.1% (22)
    1:2 Спартак Москва
    8.2% (6)
    1:0 Сочи
    6.8% (5)
    1:3 Спартак Москва
    4.1% (3)
    2:2 Ничья
    4.1% (3)
    0:2 Спартак Москва
    4.1% (3)
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