Россия: Премьер-лига 2021-2022
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Стадион: Фишт
История личных встреч
Сочи
Спартак Москва
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
8 матчей
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Касьерра Матео
|8
|0.47
|Нобоа Кристиан
|4 (2)
|0.24
|Попов Ивелин
|3
|0.18
|Юсупов Артур
|3
|0.18
|Жоаозиньо Рамос
|2
|0.12
|Барсов Максим
|2
|0.12
|Терехов Сергей
|1
|0.06
|Родригао
|1
|0.06
|Дуганджич Марко
|1
|0.06
|Юрганов Игорь
|1
|0.06
|Бурмистров Никита
|0
|0
|Цаллагов Ибрагим
|0
|0
|Заика Кирилл
|0
|0
|Маргасов Тимофей
|0
|0
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|0
|0
|Прохин Данила
|0
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соболев Александр Сергеевич
|4 (3)
|0.24
|Понсе Эсекель
|4
|0.24
|Промес Куинси
|4
|0.24
|Зобнин Роман
|2
|0.12
|Джикия Георгий
|1
|0.06
|Жиго Самуэль
|1
|0.06
|Литвинов Руслан
|1
|0.06
|Мозес Виктор
|1
|0.06
|Умяров Наиль
|1
|0.06
|Айртон Лукас
|1
|0.06
|Бакаев Зелимхан
|0
|0
|Ломовицкий Александр
|0
|0
|Рассказов Николай
|0
|0
|Крал Алекс
|0
|0
Карточки
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прохин Данила
|5
|0
|Терехов Сергей
|4
|0
|Заика Кирилл
|4
|0
|Барач Матео
|2
|1
|Бурмистров Никита
|3
|0
|Нобоа Кристиан
|3
|0
|Юрганов Игорь
|1
|1
|Попов Ивелин
|2
|0
|Родригао
|2
|0
|Джанаев Сослан
|2
|0
|Маргасов Тимофей
|2
|0
|Касьерра Матео
|2
|0
|Юсупов Артур
|1
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Ангбан Викторьен
|1
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соболев Александр Сергеевич
|6
|1
|Рассказов Николай
|5
|1
|Жиго Самуэль
|5
|0
|Кофрие Максимилиано
|3
|1
|Бакаев Зелимхан
|4
|0
|Умяров Наиль
|4
|0
|Айртон Лукас
|4
|0
|Литвинов Руслан
|2
|1
|Джикия Георгий
|3
|0
|Мозес Виктор
|2
|0
|Хендрикс Йоррит
|2
|0
|Зобнин Роман
|2
|0
|Мирзов Резиуан
|1
|0
|Промес Куинси
|1
|0
|Селихов Александр
|1
|0
|Ларссон Джордан
|1
|0
|Ломовицкий Александр
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
6
12 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
5
29%
29%
0
0%
1-15
5
29%
29%
0
0%
16-30
2
12%
2
33%
31-45
1
6%
1
17%
46-60
2
12%
1
17%
61-75
2
12%
2
33%
76-90
Пропущено
9
13
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
3
23%
16-30
1
11%
2
15%
31-45
4
44%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
22%
4
31%
76-90
Забито
10
14
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 8
1
10%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
2
14%
46-60
5
50%
2
14%
61-75
2
20%
5
36%
76-90
Пропущено
12
10
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
1
8%
1
10%
1-15
2
17%
3
30%
16-30
3
25%
1
10%
31-45
2
17%
1
10%
46-60
3
25%
2
20%
61-75
1
8%
2
20%
76-90
Забито
27
20
14 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 9
4 Не забивали 2
6
22%
2
10%
1-15
5
19%
3
15%
16-30
3
11%
2
10%
31-45
2
7%
3
15%
46-60
7
26%
3
15%
61-75
4
15%
7
35%
76-90
Пропущено
21
23
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 13
2
10%
1
4%
1-15
3
14%
6
26%
16-30
4
19%
3
13%
31-45
6
29%
4
17%
46-60
3
14%
3
13%
61-75
3
14%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Сочи
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Сочи - Краснодар 1:2 Урал - Сочи 1:1 Сочи - Рубин 1:2 Сочи - ЦСКА Москва 4:1
Арсенал Тула - Сочи 1:2 Локомотив Москва - Сочи 2:1 Сочи - Ростов 3:2 Зенит - Сочи 1:2 Краснодар - Сочи 3:0 Сочи - Динамо Москва 0:1 Сочи - Уфа 3:1 Спартак Москва - Сочи 1:2 Крылья Советов - Сочи 1:0 Сочи - Химки 3:0 Партизан - Сочи 2:2 Сочи - Урал 2:0 Сочи - Партизан 1:1 Ахмат - Сочи 1:2 Кешля - Сочи 2:4 Нижний Новгород - Сочи 1:0
Спартак Москва
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Легия - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Ахмат 2:1 Уфа - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Наполи 2:1
Краснодар - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:1 Лестер - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Ростов 1:1 Зенит - Спартак Москва 7:1 Спартак Москва - Лестер 3:4 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Ахмат - Спартак Москва 0:1 Наполи - Спартак Москва 2:3 Спартак Москва - Уфа 2:0 ЦСКА Москва - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Легия 0:1 Спартак Москва - Химки 3:1 Спартак Москва - Сочи 1:2 Арсенал Тула - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Урал 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|43 - 19
|37
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|32 - 19
|35
|3.
|Краснодар
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|29 - 18
|28
|4.
|Сочи
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|27 - 21
|28
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|19 - 16
|27
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|22 - 19
|25
|7.
|Ахмат
|Заявка
|17
|8
|0
|9
|20 - 23
|24
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|20 - 18
|24
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|20 - 23
|23
|10.
|Рубин
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|23 - 25
|22
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 33
|19
|12.
|Ростов
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|29 - 31
|18
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 30
|18
|14.
|Урал
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|8 - 17
|16
|15.
|Уфа
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|17 - 24
|16
|16.
|Химки
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|15 - 27
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|28 - 11
|22
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|18 - 7
|19
|3.
|Сочи
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|17 - 9
|15
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|5.
|Ахмат
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 8
|15
|6.
|Рубин
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 5
|14
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 7
|13
|11.
|Краснодар
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|12.
|Уфа
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 12
|10
|13.
|Химки
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|10 - 11
|9
|14.
|Ростов
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|16 - 15
|8
|15.
|Урал
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|16.
|Нижний Новгород
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 12
|16
|2.
|Зенит
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|3.
|Краснодар
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|18 - 12
|15
|4.
|Сочи
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 11
|13
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|10 - 10
|12
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|8.
|Нижний Новгород
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 14
|11
|9.
|Ростов
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 16
|10
|10.
|Ахмат
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 15
|9
|11.
|Рубин
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|12.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 13
|8
|13.
|Урал
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|3 - 9
|8
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|10 - 22
|6
|15.
|Уфа
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|16.
|Химки
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Сочи - Спартак Москва
Исход игры
Сочи
39.7% (29)
Ничья
35.6% (26)
Спартак Москва
24.7% (18)
Тотал 2.5
Больше
53.03% (35)
Меньше
46.97% (31)
Обе команды забьют
Да
87.88% (58)
Нет
12.12% (8)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.5% (23)
2:1 Сочи
30.1% (22)
1:2 Спартак Москва
8.2% (6)
1:0 Сочи
6.8% (5)
1:3 Спартак Москва
4.1% (3)
2:2 Ничья
4.1% (3)
0:2 Спартак Москва
4.1% (3)
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