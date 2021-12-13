Кипр: Первый дивизион 2021-2022
2:0
Второй тайм: 89'
4' Желтая карточкаBojan Kovacevic
15' Желтая карточкаБалде Ромарио
25' Желтая карточкаЛафранс Кевин
0:0
26' Не забитый пенальтиПопович Денис
1:0
38' ГолДелетич Милош
45' Желтая карточкаТрайчевски Душко
45' Желтая карточкаВарда Амр
55' Желтая карточкаСтилиану Мариос
2:0
55' ПенальтиВарда Амр
85' Желтая карточкаХрисостому Андреас
Ход матча
15'
25'
26'
0:0
38'
1:0
45'
45'
46'
55'
55'
2:0
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Варда АмрНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
55 Цур АссафВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Калцас НикосНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кецбая Темури
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
78 Сасси ИсмаилНападающий
-
70 МескаНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Costas Sakkas
История личных встреч
Анортосис
Докса Катокопия
23 матча
100%
23 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
65.2%
21.7%
13.1%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
91.3%
21.7%
21 победа 5 ничьих 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы
32 матча
71.9%
15.6%
12.5%
23 победы 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
46.9%
34.4%
18.7%
15 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
65.6%
21.9%
12.5%
21 победа 7 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варда Амр
|5 (1)
|0.42
|Артиматас Костакис
|3
|0.25
|Христодулопулос Лазарос
|3 (2)
|0.25
|Калцас Никос
|2
|0.17
|Амбарцумян Оганес
|1
|0.08
|Качарава Ника
|1
|0.08
|Делетич Милош
|1
|0.08
|Коррейя Андерсон
|1
|0.08
Докса Катокопия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Садик Берат
|6 (3)
|0.46
|Анаане Тиджани
|2
|0.15
|Эбралидзе Автандил
|1
|0.08
|Балде Ромарио
|1
|0.08
|Notar Ebralidze
|1
|0.08
Карточки
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рисванис Спирос
|4
|0
|Делетич Милош
|2
|1
|Артиматас Костакис
|3
|0
|Гушбауэр Йозеф
|2
|0
|Варда Амр
|2
|0
|Лафферти Кайл
|1
|0
|Араюури Паулус
|1
|0
|Авраам Андреас
|1
|0
|Попович Денис
|1
|0
|Рушиас Онисифорос
|1
|0
|Иоанну Михалис
|1
|0
|Нинуа Ника
|1
|0
|Корреа Павлос
|1
|0
Докса Катокопия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bojan Kovacevic
|7
|0
|Трайчевски Душко
|5
|0
|Меска
|3
|1
|Балде Ромарио
|3
|1
|Benjamin Asamoah
|4
|0
|Садик Берат
|3
|0
|Стилиану Мариос
|3
|0
|Лафранс Кевин
|3
|0
|Шишковски Дамьян
|1
|1
|Аденон Халед
|2
|0
|Адамович Марко
|2
|0
|Andreas Karamanolis
|2
|0
|Анаане Тиджани
|0
|1
|Каллис Христос
|1
|0
|Сасси Исмаил
|1
|0
|Экономидис Гиоргос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 8
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
2
22%
2
40%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
8
9
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
13%
2
22%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
1
13%
3
33%
76-90
Забито
7
7
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
2
29%
1-15
4
57%
1
14%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
2
29%
76-90
Пропущено
9
7
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
1
14%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
29%
76-90
Забито
16
12
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
1 Не забивали 4
1
6%
2
17%
1-15
4
25%
3
25%
16-30
5
31%
2
17%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
2
13%
2
17%
76-90
Пропущено
17
16
11 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
2
12%
2
13%
1-15
4
24%
3
19%
16-30
5
29%
29%
2
13%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
2
12%
2
13%
61-75
3
18%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Анортосис
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Партизан - Анортосис 1:1 Анортосис - ПАЕЕК 2:3 Анортосис - Аполлон 1:1 Анортосис - Гент 1:0
Олимпиакос Никосия - Анортосис 3:2 Анортосис - Пафос 1:0 Флора Таллин - Анортосис 2:2 Омония - Анортосис 0:1 Анортосис - АЕК Ларнака 1:2 Анортосис - Флора Таллин 2:2 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 2:1 Анортосис - АПОЭЛ 2:1 Гент - Анортосис 2:0 Арис Лимассол - Анортосис 3:2 Анортосис - Этникос Ахна 2:1 Анортосис - Партизан 0:2 Докса Катокопия - Анортосис 2:0 Анортосис - Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Хапоэль Беэр-Шева - Анортосис 0:0 Анортосис - Рапид Вена 2:1
Докса Катокопия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Докса Катокопия - АЕК Ларнака 1:4 ПАЕЕК - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Аполлон - Докса Катокопия 3:0
Докса Катокопия - АПОЭЛ 2:2 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:0 Докса Катокопия - Арис Лимассол 1:2 Пафос - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Акритас Хлоракас 5:1 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:0 Омония - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Анортосис 2:0 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Эносис 1:0 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:4 Кармиотисса - Докса Катокопия 0:5 Докса Катокопия - АПОЭЛ 1:2 Пафос - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:1 Докса Катокопия - Кармиотисса 6:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК Ларнака
|13
|8
|4
|1
|22 - 8
|28
|2.
|Аполлон
|13
|9
|1
|3
|21 - 12
|28
|3.
|Арис Лимассол
|13
|8
|2
|3
|15 - 9
|26
|4.
|Пафос
|13
|4
|6
|3
|15 - 12
|18
|5.
|Омония
|11
|5
|2
|4
|12 - 8
|17
|6.
|Олимпиакос Никосия
|13
|4
|4
|5
|10 - 12
|16
|7.
|Анортосис
|2:0
|12
|5
|1
|6
|17 - 18
|16
|8.
|АПОЭЛ
|12
|4
|4
|4
|13 - 14
|16
|9.
|АЕЛ Лимаcсол
|12
|3
|3
|6
|12 - 14
|12
|10.
|Докса Катокопия
|0:2
|13
|2
|5
|6
|11 - 19
|11
|11.
|ПАЕЕК
|12
|3
|2
|7
|10 - 19
|11
|12.
|Этникос Ахна
|13
|2
|2
|9
|10 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|7
|5
|0
|2
|15 - 10
|15
|2.
|Пафос
|7
|4
|3
|0
|13 - 3
|15
|3.
|АЕК Ларнака
|6
|4
|2
|0
|8 - 2
|14
|4.
|Анортосис
|2:0
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|5.
|Олимпиакос Никосия
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|6.
|Омония
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|7.
|АПОЭЛ
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|8.
|Арис Лимассол
|6
|3
|1
|2
|5 - 4
|10
|9.
|АЕЛ Лимаcсол
|6
|2
|0
|4
|6 - 6
|6
|10.
|Докса Катокопия
|0:2
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|11.
|ПАЕЕК
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|12.
|Этникос Ахна
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|7
|5
|1
|1
|10 - 5
|16
|2.
|АЕК Ларнака
|7
|4
|2
|1
|14 - 6
|14
|3.
|Аполлон
|6
|4
|1
|1
|6 - 2
|13
|4.
|Омония
|5
|2
|0
|3
|4 - 4
|6
|5.
|АПОЭЛ
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|6.
|АЕЛ Лимаcсол
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|7.
|ПАЕЕК
|6
|2
|0
|4
|7 - 12
|6
|8.
|Олимпиакос Никосия
|6
|1
|2
|3
|2 - 4
|5
|9.
|Докса Катокопия
|0:2
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|10.
|Этникос Ахна
|7
|1
|1
|5
|6 - 12
|4
|11.
|Анортосис
|2:0
|5
|1
|0
|4
|6 - 10
|3
|12.
|Пафос
|6
|0
|3
|3
|2 - 9
|3