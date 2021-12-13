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Кипр: Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Анортосис
2:0
Конец матча
Докса Катокопия
0'
4' Желтая карточка
Bojan Kovacevic
15' Желтая карточка
Балде Ромарио
25' Желтая карточка
Лафранс Кевин
0:0
26' Не забитый пенальти
Попович Денис
1:0
38' Гол
Делетич Милош
45' Желтая карточка
Трайчевски Душко
45' Желтая карточка
Варда Амр
55' Желтая карточка
Стилиану Мариос
2:0
55' Пенальти
Варда Амр
85' Желтая карточка
Хрисостому Андреас
90'+6
Анортосис
Докса Катокопия

История личных встреч

Анортосис
Докса Катокопия

23 матча

100%
23 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

65.2%
21.7%
13.1%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

91.3%
21.7%
21 победа 5 ничьих 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы

32 матча

71.9%
15.6%
12.5%
23 победы 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

46.9%
34.4%
18.7%
15 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

65.6%
21.9%
12.5%
21 победа 7 ничьих 4 победы

История матчей

ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
3:0
ПД
0:6
ПД
0:3
ПД
3:3
ПД
3:1
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
0:2
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
0:4
ПД
1:6
ПД
1:2
ТМС
1:0
ПД
3:0
ПД
0:2
ММ(
2:1
ПД
4:1
ПД
2:2
ПД
3:0
ПД
2:3
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варда Амр 5 (1) 0.42
Артиматас Костакис 3 0.25
Христодулопулос Лазарос 3 (2) 0.25
Калцас Никос 2 0.17
Амбарцумян Оганес 1 0.08
Качарава Ника 1 0.08
Делетич Милош 1 0.08
Коррейя Андерсон 1 0.08
Докса Катокопия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Садик Берат 6 (3) 0.46
Анаане Тиджани 2 0.15
Эбралидзе Автандил 1 0.08
Балде Ромарио 1 0.08
Notar Ebralidze 1 0.08

Карточки

Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рисванис Спирос 4 0
Делетич Милош 2 1
Артиматас Костакис 3 0
Гушбауэр Йозеф 2 0
Варда Амр 2 0
Лафферти Кайл 1 0
Араюури Паулус 1 0
Авраам Андреас 1 0
Попович Денис 1 0
Рушиас Онисифорос 1 0
Иоанну Михалис 1 0
Нинуа Ника 1 0
Корреа Павлос 1 0
Хрисостому Андреас 1 0
Докса Катокопия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bojan Kovacevic 7 0
Трайчевски Душко 5 0
Меска 3 1
Балде Ромарио 3 1
Benjamin Asamoah 4 0
Садик Берат 3 0
Стилиану Мариос 3 0
Лафранс Кевин 3 0
Шишковски Дамьян 1 1
Аденон Халед 2 0
Адамович Марко 2 0
Andreas Karamanolis 2 0
Анаане Тиджани 0 1
Каллис Христос 1 0
Сасси Исмаил 1 0
Экономидис Гиоргос 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
5
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 9
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
5
45%
0
0%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
2
18%
2
40%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Пропущено

8
11
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
13%
2
18%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
3
38%
1
9%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
1
13%
3
27%
76-90

Забито

7
7
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
2
29%
1-15
4
57%
1
14%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
2
29%
76-90

Пропущено

9
7
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
1
14%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
29%
76-90

Забито

18
12
11 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
1 Не забивали 5
1
6%
2
17%
1-15
4
22%
3
25%
16-30
6
33%
2
17%
31-45
3
17%
1
8%
46-60
2
11%
2
17%
61-75
2
11%
2
17%
76-90

Пропущено

17
18
11 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
2
12%
2
11%
1-15
4
24%
3
17%
16-30
5
29%
29%
3
17%
31-45
1
6%
3
17%
46-60
2
12%
2
11%
61-75
3
18%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Анортосис
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Партизан - Анортосис 1:1 Анортосис - ПАЕЕК 2:3 Анортосис - Аполлон 1:1 Анортосис - Гент 1:0
Олимпиакос Никосия - Анортосис 3:2 Анортосис - Пафос 1:0 Флора Таллин - Анортосис 2:2 Омония - Анортосис 0:1 Анортосис - АЕК Ларнака 1:2 Анортосис - Флора Таллин 2:2 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 2:1 Анортосис - АПОЭЛ 2:1 Гент - Анортосис 2:0 Арис Лимассол - Анортосис 3:2 Анортосис - Этникос Ахна 2:1 Анортосис - Партизан 0:2 Докса Катокопия - Анортосис 2:0 Анортосис - Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Хапоэль Беэр-Шева - Анортосис 0:0 Анортосис - Рапид Вена 2:1
Докса Катокопия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Докса Катокопия - АЕК Ларнака 1:4 ПАЕЕК - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Аполлон - Докса Катокопия 3:0
Докса Катокопия - АПОЭЛ 2:2 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:0 Докса Катокопия - Арис Лимассол 1:2 Пафос - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Акритас Хлоракас 5:1 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:0 Омония - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Анортосис 2:0 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Эносис 1:0 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:4 Кармиотисса - Докса Катокопия 0:5 Докса Катокопия - АПОЭЛ 1:2 Пафос - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:1 Докса Катокопия - Кармиотисса 6:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Ларнака 13 8 4 1 22 - 8 28
2. Аполлон 13 9 1 3 21 - 12 28
3. Арис Лимассол 13 8 2 3 15 - 9 26
4. Пафос 13 4 6 3 15 - 12 18
5. Омония 11 5 2 4 12 - 8 17
6. Олимпиакос Никосия 13 4 4 5 10 - 12 16
7. Анортосис 12 5 1 6 17 - 18 16
8. АПОЭЛ 12 4 4 4 13 - 14 16
9. АЕЛ Лимаcсол 12 3 3 6 12 - 14 12
10. Докса Катокопия 13 2 5 6 11 - 19 11
11. ПАЕЕК 12 3 2 7 10 - 19 11
12. Этникос Ахна 13 2 2 9 10 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 7 5 0 2 15 - 10 15
2. Пафос 7 4 3 0 13 - 3 15
3. АЕК Ларнака 6 4 2 0 8 - 2 14
4. Анортосис 7 4 1 2 11 - 8 13
5. Олимпиакос Никосия 7 3 2 2 8 - 8 11
6. Омония 6 3 2 1 8 - 4 11
7. АПОЭЛ 5 3 1 1 7 - 3 10
8. Арис Лимассол 6 3 1 2 5 - 4 10
9. АЕЛ Лимаcсол 6 2 0 4 6 - 6 6
10. Докса Катокопия 6 1 3 2 6 - 8 6
11. ПАЕЕК 6 1 2 3 3 - 7 5
12. Этникос Ахна 6 1 1 4 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 7 5 1 1 10 - 5 16
2. АЕК Ларнака 7 4 2 1 14 - 6 14
3. Аполлон 6 4 1 1 6 - 2 13
4. Омония 5 2 0 3 4 - 4 6
5. АПОЭЛ 7 1 3 3 6 - 11 6
6. АЕЛ Лимаcсол 6 1 3 2 6 - 8 6
7. ПАЕЕК 6 2 0 4 7 - 12 6
8. Олимпиакос Никосия 6 1 2 3 2 - 4 5
9. Докса Катокопия 7 1 2 4 5 - 11 5
10. Этникос Ахна 7 1 1 5 6 - 12 4
11. Анортосис 5 1 0 4 6 - 10 3
12. Пафос 6 0 3 3 2 - 9 3
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    49'
    Варда Амр получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    47'
    Трайчевски Душко получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Делетич Милош бьет в цель!
  • Описание гола
    26'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Попович Денис пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    25'
    Лафранс Кевин получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Балде Ромарио получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    4'
    Bojan Kovacevic получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Анортосис 2:0 Докса Катокопия онлайн


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