Турция: Суперлига 2021-2022
2:1
Второй тайм: 59'
Стадион: Газиантеп
1:0
8' ГолФигейредо Жоау
1:1
30' ГолОзил Месут
51' Желтая карточкаКим Мин-Чжэ
2:1
54' ПенальтиМаксим Александру
Ход матча
8'
1:0
30'
51'
54'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 2
-
2 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 9
-
31 Владение мячом, % 69
20
Нияз
Реджеп
35
Озер
Берке
41
Салаи
Аттила
20
Густаво
Диас
10
Озил
Месут
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Нияз РеджепПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Джейлан ОгузЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Шахин ДженкПолузащитник
-
94 Нуха ДикоНападающий
-
Главный тренер: Erol Bulut
- Основной состав
-
35 Озер БеркеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
41 Салаи АттилаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Густаво ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Озил МесутПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
54 Четин ОсманВратарь
- Защитник
-
37 Новак ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Зайц МихаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Перейра Витор
История личных встреч
Газиантеп
Фенербахче
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Газиантеп
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фигейредо Жоау
|4
|0.25
|Демир Мухаммет
|3 (1)
|0.19
|Максим Александру
|2 (1)
|0.13
|Колкер Стивен
|2
|0.13
|Сагаль Анхело
|2 (1)
|0.13
|Мендиль Хамза
|1
|0.06
|Меркель Александр
|1
|0.06
|Джилободжи Папи
|1
|0.06
|Нияз Реджеп
|1
|0.06
|Нуха Дико
|1
|0.06
|Эрдоган Доган
|0
|0
|Пехливан Халиль
|0
|0
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дурсун Сердар
|5
|0.31
|Озил Месут
|5 (1)
|0.31
|Росси Диего
|2
|0.13
|Валенсия Эннер
|2
|0.13
|Бериша Мергим
|2
|0.13
|Кадыоглу Ферди
|2
|0.13
|Зайц Миха
|2
|0.13
|Кавечи Ирфан
|1
|0.06
|Новак Филип
|1
|0.06
|Осайи-Самуэль Брайт
|1
|0.06
|Густаво Диас
|1
|0.06
|Креспо Мигель
|1
|0.06
|Салаи Аттила
|0
|0
|Соса Хосе
|0
|0
|Сангаре Назим
|0
|0
|Гюлер Арда
|0
|0
Карточки
Газиантеп
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джилободжи Папи
|4
|0
|Фигейредо Жоау
|4
|0
|Мендиль Хамза
|4
|0
|Сагаль Анхело
|2
|1
|Максим Александру
|3
|0
|Кициу Стелиос
|3
|0
|Нияз Реджеп
|3
|0
|Эрсой Эртугрул
|3
|0
|Озер Кенан
|2
|0
|Демир Мухаммет
|2
|0
|Нуха Дико
|2
|0
|Гювенч Гюнай
|2
|0
|Тошка Алин
|2
|0
|Колкер Стивен
|1
|0
|Меркель Александр
|1
|0
|Эрдоган Доган
|1
|0
|Соялп Фуркан
|1
|0
|Эль-Мессауди Ахмед
|1
|0
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Новак Филип
|4
|1
|Зайц Миха
|4
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|4
|0
|Тиссеран Марсель
|2
|1
|Ким Мин-Чжэ
|2
|1
|Густаво Диас
|3
|0
|Азиз Сердар
|2
|0
|Кавечи Ирфан
|2
|0
|Креспо Мигель
|2
|0
|Соса Хосе
|1
|0
|Валенсия Эннер
|1
|0
|Сангаре Назим
|1
|0
|Осайи-Самуэль Брайт
|1
|0
|Росси Диего
|1
|0
|Салаи Аттила
|1
|0
|Кадыоглу Ферди
|1
|0
|Озер Берке
|1
|0
|Байиндыр Алтай
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
10
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
1
8%
1
10%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
4
33%
4
40%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
2
20%
76-90
Пропущено
5
10
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
20%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
10%
61-75
2
40%
3
30%
76-90
Забито
7
14
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
1
14%
2
14%
1-15
1
14%
2
14%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
2
14%
61-75
3
43%
7
50%
76-90
Пропущено
17
7
10 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
1
6%
0
0%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
6
35%
2
29%
31-45
1
6%
1
14%
46-60
3
18%
2
29%
61-75
3
18%
2
29%
76-90
Забито
19
24
5 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 9
5 Не забивали 1
2
11%
3
13%
1-15
2
11%
4
17%
16-30
1
5%
2
8%
31-45
4
21%
4
17%
46-60
4
21%
2
8%
61-75
6
32%
9
38%
76-90
Пропущено
22
17
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
2
9%
2
12%
1-15
3
14%
3
18%
16-30
6
27%
3
18%
31-45
1
5%
1
6%
46-60
5
23%
3
18%
61-75
5
23%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Газиантеп
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Гёзтепе - Газиантеп 2:1 Газиантеп - Сакарьяспор 3:1 Газиантеп - Коньяспор 3:2 Трабзонспор - Газиантеп 3:0
Газиантеп - Касымпаша 2:0 Галатасарай - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Гиресунспор 1:1 Хатайспор - Газиантеп 2:1 Газиантеп - Алтай 4:1 Адана Демирспор - Газиантеп 4:0 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 1:0 Сивасспор - Газиантеп 1:1 Газиантеп - Антальяспор 2:0 Малатьяспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Бешикташ 0:0 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 3:2 Газиантеп - Герта 0:3 Майнц - Газиантеп 1:0 Динамо Киев - Газиантеп 3:2 Газиантеп - Аданаспор 0:0
Фенербахче
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Фенербахче - Айнтрахт Фр 1:1 Фенербахче - Ризеспор 4:0 Гёзтепе - Фенербахче 1:1 Олимпиакос - Фенербахче 1:0
Галатасарай - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Кайсериспор 2:2 Антверпен - Фенербахче 0:3 Коньяспор - Фенербахче 2:1 Фенербахче - Аланьяспор 1:2 Фенербахче - Антверпен 2:2 Трабзонспор - Фенербахче 3:1 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Фенербахче - Олимпиакос 0:3 Хатайспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Гиресунспор 2:1 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 2:0 Айнтрахт Фр - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Сивасспор 1:1 Алтай - Фенербахче 0:2 ХИК - Фенербахче 2:5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|16
|12
|3
|1
|32 - 13
|39
|2.
|Коньяспор
|16
|8
|6
|2
|27 - 14
|30
|3.
|Хатайспор
|16
|9
|2
|5
|25 - 18
|29
|4.
|Истанбул Башакшехир
|16
|9
|1
|6
|25 - 17
|28
|5.
|Аланьяспор
|16
|8
|3
|5
|26 - 25
|27
|6.
|Фенербахче
|1:2
|16
|8
|3
|5
|25 - 19
|27
|7.
|Бешикташ
|16
|7
|3
|6
|26 - 24
|24
|8.
|Галатасарай
|16
|6
|5
|5
|21 - 20
|23
|9.
|Адана Демирспор
|16
|6
|5
|5
|21 - 20
|23
|10.
|Сивасспор
|16
|5
|7
|4
|22 - 15
|22
|11.
|Фатих Карагюмрюк
|16
|6
|4
|6
|23 - 25
|22
|12.
|Газиантеп
|2:1
|16
|6
|3
|7
|20 - 24
|21
|13.
|Антальяспор
|16
|6
|3
|7
|20 - 23
|21
|14.
|Кайсериспор
|16
|5
|4
|7
|22 - 26
|19
|15.
|Гиресунспор
|16
|5
|4
|7
|15 - 14
|19
|16.
|Алтай
|16
|5
|3
|8
|21 - 25
|18
|17.
|Малатьяспор
|16
|4
|2
|10
|14 - 29
|14
|18.
|Гёзтепе
|16
|3
|5
|8
|16 - 24
|14
|19.
|Ризеспор
|16
|4
|1
|11
|15 - 32
|13
|20.
|Касымпаша
|16
|2
|5
|9
|15 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Газиантеп
|2:1
|8
|6
|2
|0
|15 - 5
|20
|2.
|Истанбул Башакшехир
|9
|6
|1
|2
|14 - 7
|19
|3.
|Бешикташ
|9
|6
|1
|2
|19 - 13
|19
|4.
|Коньяспор
|8
|5
|3
|0
|15 - 6
|18
|5.
|Трабзонспор
|7
|5
|2
|0
|15 - 6
|17
|6.
|Хатайспор
|8
|5
|1
|2
|15 - 9
|16
|7.
|Антальяспор
|9
|5
|1
|3
|15 - 11
|16
|8.
|Фенербахче
|1:2
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|9.
|Адана Демирспор
|8
|4
|2
|2
|10 - 5
|14
|10.
|Кайсериспор
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|11.
|Сивасспор
|9
|3
|5
|1
|15 - 7
|14
|12.
|Ризеспор
|8
|4
|1
|3
|11 - 9
|13
|13.
|Аланьяспор
|7
|4
|1
|2
|14 - 10
|13
|14.
|Галатасарай
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|15.
|Фатих Карагюмрюк
|8
|3
|3
|2
|13 - 11
|12
|16.
|Гиресунспор
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|17.
|Алтай
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|18.
|Касымпаша
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|19.
|Малатьяспор
|9
|2
|1
|6
|11 - 22
|7
|20.
|Гёзтепе
|8
|2
|1
|5
|5 - 10
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|9
|7
|1
|1
|17 - 7
|22
|2.
|Аланьяспор
|9
|4
|2
|3
|12 - 15
|14
|3.
|Фенербахче
|1:2
|9
|4
|1
|4
|11 - 12
|13
|4.
|Хатайспор
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|5.
|Коньяспор
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|6.
|Галатасарай
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|7.
|Фатих Карагюмрюк
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|8.
|Истанбул Башакшехир
|7
|3
|0
|4
|11 - 10
|9
|9.
|Адана Демирспор
|8
|2
|3
|3
|11 - 15
|9
|10.
|Сивасспор
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|11.
|Гиресунспор
|8
|2
|2
|4
|7 - 7
|8
|12.
|Алтай
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|13.
|Малатьяспор
|7
|2
|1
|4
|3 - 7
|7
|14.
|Гёзтепе
|8
|1
|4
|3
|11 - 14
|7
|15.
|Бешикташ
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|16.
|Кайсериспор
|9
|1
|2
|6
|10 - 21
|5
|17.
|Антальяспор
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|18.
|Касымпаша
|8
|0
|2
|6
|4 - 13
|2
|19.
|Газиантеп
|2:1
|8
|0
|1
|7
|5 - 19
|1
|20.
|Ризеспор
|8
|0
|0
|8
|4 - 23
|0