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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Газиантеп
3:2
Конец матча

Стадион:
Фенербахче
0'
1:0
8' Гол
Фигейредо Жоау
1:1
30' Гол
Озил Месут
51' Желтая карточка
Ким Мин-Чжэ
2:1
54' Пенальти
Максим Александру
59' Желтая карточка
Максим Александру
2:2
67' Гол
Зайц Миха
3:2
73' Гол
Фигейредо Жоау
74' Желтая карточка
Фигейредо Жоау
79' Желтая карточка
Тиссеран Марсель
90' Желтая карточка
Соялп Фуркан
90'+7
1
Гювенч
Гюнай
70
Кициу
Стелиос
45
Колкер
Стивен
6
Тошка
Алин
11
Пехливан
Халиль
21
Эрдоган
Доган
20
Нияз
Реджеп
25
Фигейредо
Жоау
44
Максим
Александру
28
Сагаль
Анхело
10
Демир
Мухаммет
35
Озер
Берке
32
Тиссеран
Марсель
3
Ким
Мин-Чжэ
41
Салаи
Аттила
16
Кадыоглу
Ферди
27
Креспо
Мигель
20
Густаво
Диас
21
Осайи-Самуэль
Брайт
9
Росси
Диего
10
Озил
Месут
19
Дурсун
Сердар
Газиантеп
4-2-3-1
Фенербахче
3-4-2-1

История личных встреч

Газиантеп
Фенербахче

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

История матчей

С
3:1
С
3:1
С
0:2
С
5:0

Бомбардиры внутри турнира

Газиантеп
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фигейредо Жоау 5 0.31
Максим Александру 3 (2) 0.19
Демир Мухаммет 3 (1) 0.19
Колкер Стивен 2 0.13
Сагаль Анхело 2 (1) 0.13
Мендиль Хамза 1 0.06
Меркель Александр 1 0.06
Джилободжи Папи 1 0.06
Нияз Реджеп 1 0.06
Нуха Дико 1 0.06
Эрдоган Доган 0 0
Соялп Фуркан 0 0
Пехливан Халиль 0 0
Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Озил Месут 5 (1) 0.31
Дурсун Сердар 5 0.31
Зайц Миха 3 0.19
Росси Диего 2 0.13
Валенсия Эннер 2 0.13
Бериша Мергим 2 0.13
Кадыоглу Ферди 2 0.13
Кавечи Ирфан 1 0.06
Новак Филип 1 0.06
Осайи-Самуэль Брайт 1 0.06
Густаво Диас 1 0.06
Креспо Мигель 1 0.06
Салаи Аттила 0 0
Соса Хосе 0 0
Сангаре Назим 0 0
Гюлер Арда 0 0

Карточки

Газиантеп
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фигейредо Жоау 5 0
Максим Александру 4 0
Джилободжи Папи 4 0
Мендиль Хамза 4 0
Сагаль Анхело 2 1
Кициу Стелиос 3 0
Нияз Реджеп 3 0
Эрсой Эртугрул 3 0
Озер Кенан 2 0
Демир Мухаммет 2 0
Нуха Дико 2 0
Гювенч Гюнай 2 0
Соялп Фуркан 2 0
Тошка Алин 2 0
Колкер Стивен 1 0
Меркель Александр 1 0
Эрдоган Доган 1 0
Эль-Мессауди Ахмед 1 0
Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Новак Филип 4 1
Тиссеран Марсель 3 1
Ким Мин-Чжэ 3 1
Зайц Миха 4 0
Яндаш Мерт Хакан 4 0
Густаво Диас 3 0
Азиз Сердар 2 0
Кавечи Ирфан 2 0
Креспо Мигель 2 0
Соса Хосе 1 0
Валенсия Эннер 1 0
Сангаре Назим 1 0
Осайи-Самуэль Брайт 1 0
Росси Диего 1 0
Салаи Аттила 1 0
Кадыоглу Ферди 1 0
Озер Берке 1 0
Байиндыр Алтай 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
12
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
2
13%
1
8%
1-15
1
7%
3
25%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
5
33%
4
33%
46-60
3
20%
1
8%
61-75
3
20%
2
17%
76-90

Пропущено

7
13
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
14%
3
23%
1-15
1
14%
3
23%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
43%
2
15%
61-75
2
29%
3
23%
76-90

Забито

7
14
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
1
14%
2
14%
1-15
1
14%
2
14%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
2
14%
61-75
3
43%
7
50%
76-90

Пропущено

17
7
10 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
1
6%
0
0%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
6
35%
2
29%
31-45
1
6%
1
14%
46-60
3
18%
2
29%
61-75
3
18%
2
29%
76-90

Забито

22
26
6 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 9
5 Не забивали 1
3
14%
3
12%
1-15
2
9%
5
19%
16-30
1
5%
2
8%
31-45
5
23%
4
15%
46-60
5
23%
3
12%
61-75
6
27%
9
35%
76-90

Пропущено

24
20
12 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
2
8%
3
15%
1-15
4
17%
3
15%
16-30
6
25%
3
15%
31-45
1
4%
2
10%
46-60
6
25%
4
20%
61-75
5
21%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Газиантеп
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Гёзтепе - Газиантеп 2:1 Газиантеп - Сакарьяспор 3:1 Газиантеп - Коньяспор 3:2 Трабзонспор - Газиантеп 3:0
Газиантеп - Касымпаша 2:0 Галатасарай - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Гиресунспор 1:1 Хатайспор - Газиантеп 2:1 Газиантеп - Алтай 4:1 Адана Демирспор - Газиантеп 4:0 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 1:0 Сивасспор - Газиантеп 1:1 Газиантеп - Антальяспор 2:0 Малатьяспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Бешикташ 0:0 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 3:2 Газиантеп - Герта 0:3 Майнц - Газиантеп 1:0 Динамо Киев - Газиантеп 3:2 Газиантеп - Аданаспор 0:0
Фенербахче
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Фенербахче - Айнтрахт Фр 1:1 Фенербахче - Ризеспор 4:0 Гёзтепе - Фенербахче 1:1 Олимпиакос - Фенербахче 1:0
Галатасарай - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Кайсериспор 2:2 Антверпен - Фенербахче 0:3 Коньяспор - Фенербахче 2:1 Фенербахче - Аланьяспор 1:2 Фенербахче - Антверпен 2:2 Трабзонспор - Фенербахче 3:1 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Фенербахче - Олимпиакос 0:3 Хатайспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Гиресунспор 2:1 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 2:0 Айнтрахт Фр - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Сивасспор 1:1 Алтай - Фенербахче 0:2 ХИК - Фенербахче 2:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 16 12 3 1 32 - 13 39
2. Коньяспор 16 8 6 2 27 - 14 30
3. Хатайспор 16 9 2 5 25 - 18 29
4. Истанбул Башакшехир 16 9 1 6 25 - 17 28
5. Аланьяспор 16 8 3 5 26 - 25 27
6. Фенербахче 16 8 3 5 26 - 20 27
7. Бешикташ 16 7 3 6 26 - 24 24
8. Галатасарай 16 6 5 5 21 - 20 23
9. Адана Демирспор 16 6 5 5 21 - 20 23
10. Сивасспор 16 5 7 4 22 - 15 22
11. Фатих Карагюмрюк 16 6 4 6 23 - 25 22
12. Газиантеп 16 6 3 7 21 - 25 21
13. Антальяспор 16 6 3 7 20 - 23 21
14. Кайсериспор 16 5 4 7 22 - 26 19
15. Гиресунспор 16 5 4 7 15 - 14 19
16. Алтай 16 5 3 8 21 - 25 18
17. Малатьяспор 16 4 2 10 14 - 29 14
18. Гёзтепе 16 3 5 8 16 - 24 14
19. Ризеспор 16 4 1 11 15 - 32 13
20. Касымпаша 16 2 5 9 15 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Газиантеп 8 6 2 0 16 - 6 20
2. Истанбул Башакшехир 9 6 1 2 14 - 7 19
3. Бешикташ 9 6 1 2 19 - 13 19
4. Коньяспор 8 5 3 0 15 - 6 18
5. Трабзонспор 7 5 2 0 15 - 6 17
6. Хатайспор 8 5 1 2 15 - 9 16
7. Антальяспор 9 5 1 3 15 - 11 16
8. Фенербахче 7 4 2 1 14 - 7 14
9. Адана Демирспор 8 4 2 2 10 - 5 14
10. Кайсериспор 7 4 2 1 12 - 5 14
11. Сивасспор 9 3 5 1 15 - 7 14
12. Ризеспор 8 4 1 3 11 - 9 13
13. Аланьяспор 7 4 1 2 14 - 10 13
14. Галатасарай 7 4 1 2 10 - 7 13
15. Фатих Карагюмрюк 8 3 3 2 13 - 11 12
16. Гиресунспор 8 3 2 3 8 - 7 11
17. Алтай 8 3 1 4 10 - 11 10
18. Касымпаша 8 2 3 3 11 - 11 9
19. Малатьяспор 9 2 1 6 11 - 22 7
20. Гёзтепе 8 2 1 5 5 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 9 7 1 1 17 - 7 22
2. Аланьяспор 9 4 2 3 12 - 15 14
3. Фенербахче 9 4 1 4 12 - 13 13
4. Хатайспор 8 4 1 3 10 - 9 13
5. Коньяспор 8 3 3 2 12 - 8 12
6. Галатасарай 9 2 4 3 11 - 13 10
7. Фатих Карагюмрюк 8 3 1 4 10 - 14 10
8. Истанбул Башакшехир 7 3 0 4 11 - 10 9
9. Адана Демирспор 8 2 3 3 11 - 15 9
10. Сивасспор 7 2 2 3 7 - 8 8
11. Гиресунспор 8 2 2 4 7 - 7 8
12. Алтай 8 2 2 4 11 - 14 8
13. Малатьяспор 7 2 1 4 3 - 7 7
14. Гёзтепе 8 1 4 3 11 - 14 7
15. Бешикташ 7 1 2 4 7 - 11 5
16. Кайсериспор 9 1 2 6 10 - 21 5
17. Антальяспор 7 1 2 4 5 - 12 5
18. Касымпаша 8 0 2 6 4 - 13 2
19. Газиантеп 8 0 1 7 5 - 19 1
20. Ризеспор 8 0 0 8 4 - 23 0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Озил Месут бьет в цель!
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Фигейредо Жоау бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Газиантеп 3:2 Фенербахче онлайн


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