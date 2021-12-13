Защитник "Ромы" Мараш Кумбулла получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге против Агудело.

В составе "Ромы" произошла ещё одна замена. Вместо Борхи Майораля на поле вышел Феликс Афена-Гьян.

Верде со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

Афена-Гьян попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, Амьен-Аду накрыл соперника и выбил мяч на угловой.

Верету с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Манай хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

Начинается второй тайм. По такой игре "Роме" конечно же нужно стараться забить второй гол, чтобы чувствовать себя более спокойно под конец матча и претендовать на полноценные три очка в этот вечер.

Из центра поля сразу же последовала подача к правому углу штрафной площади "Ромы", Стрелец зацепился за мяч, затем Давид выполнил передачу на правый угол штрафной площади на Миная, Рей в касание пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

Карсдорп ошибся с передачей назад по левому флангу, мяч свалился с ноги у Рика и улетел в аут.

"Рома" вернула мяч под свой контроль, нужно команде Жозе Моуринью быть осторожнее, а иначе "Специя" так получит голевой момент, чтобы сравнять счёт.

Карсдорп при проходе вперёд по правому флангу отыгрался с Верету, но затем Рику грамотно поставил корпус Реца, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля.

Теперь уже сам Верету получил передачу на ход по правому флангу, Николау показал, что он также умеет грамотно ставить корпус, мяч в итоге улетел в аут.

Верету вошёл в штрафную площадь по левой половине поля, Гьяси здорово сыграл в подкате в своей штрафной площади и вернул мяч для своей команды.

Угловой у ворот "Специи". Верету выполнил подачу на ближний угол вратарской, гости спокойно выбили мяч на левый фланг.

Против Маная были нарушены правила в центре поля. "Специя" не стала спешить при розыгрыше мяча.

Полузащитник "Ромы" Матиас Винья получил жёлтую карточку за срыв атаки. На правом фланге Винья нарушил правила против Агудело.

Верде со стандарта выполнил в центр штрафной площади, Ибаньес головой выбил мяч подальше от своих ворот.

Манай при проходе в штрафную площадь по левой половине поля хорошо отыгрался с Агудело, затем Рей на исполнение пробил в правый угол ворот, мяч полетел не очень сильно, Патрисиу в итоге успел сложиться и намертво поймать мяч.

Г-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Ибаньес!!! Верету с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Ибаньес хорошо выпрыгнул и головой отправил мяч в правый угол ворот.

Агудело перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Ромы", правила были нарушены против Мхитаряна.

Верету ошибся с передачей на ход Карсдорпу по правому флангу из центра поля, мяч в итоге улетел в аут.

Бастони попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, Ибаньес накрыл Симоне и выбил мяч в аут.

Реца с левой половины поля выполнил передачу в центр штрафной площади, Смоллинг заблокировал удар по воротам в исполнении Бастони, далее мяч отскочил к Манаю, который был в офсайде, Рей пробил точно под правую штангу и не оставил шансов Патрисиу. После консультаций с судьями из комнаты VAR Алессандро Пронтера справедливо отменил взятие ворот.

Первый тайм

— Хороший первый тайм получился у "Ромы". Команда Жозе Моуринью активно начала и смогла быстро открыть счёт в матче. После этого "волки" немного перестроились на игру по счёту, но у хозяев поля также были шансы, чтобы забить второй гол, однако далее уже свои моменты реализовывать не получалось. "Специя" в целом также имела шансы, чтобы отыграться, но Руй Патрисиу выручил свою команду в нужный момент.

45' Винья в центре поля ушёл от Амьена-Аду, затем Матиас выполнил передачу на ход Мхитаряну по левому флангу, от левого угла штрафной площади Генрих в касание выполнил подачу в центр к линии вратарской, Абрахам в падении головой пробил в правый угол ворот, перекладина спасла "Специю" от второго пропущенного мяча, затем уже Верету сыграл на добивании, мяч попал в грудь Николау, а далее Эрлич выбил его на угловой. Угловой уже Алессандро Пронтера разыграть не дал и отправил команды на перерыв.

45' Кумбулла теперь уже в центре поля огрел по ногам Коваленко. Совсем не получается у "Специи" развивать свои атаки в последние минуты.

45' Две минуты добавил Алессандро Пронтера к основному времени первого тайма.

44' Мхитарян в центре поля нарушил правила против Коваленко. На этот раз "Специи" не дали быстро разыграть стандарт.

43' Кивиор с левого фланга выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Реца в падении головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.

42' Против Маная в центре поля были нарушены правила. "Специя" быстро разыграла стандарт.

41' Амьен-Аду попытался пройти вперёд по правому флангу, но в борьбе с Кумбулла фланговый защитник "Специи" потерял мяч.

40' Николау прошёл вперёд по левому флангу и выполнил подачу в центр штрафной площади, Смоллинг оказался первым на мяче и головой выбил его в аут.

39' Коваленко на своей половине поля попал под прессинг Мхитаряна, Виктор не стал рисковать и выполнил передачу назад на Проведеля.

38' Коваленко из центра поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Манай в борьбе со Смоллингом не смог добраться до мяча, будет удар от ворот.

37' Маджоре зацепили в центре поля, но Алессандро Пронтера на этот раз решил и вовсе свисток не давать.

36' Угловой у ворот "Специи". Верету выполнил подачу на дальний угол вратарской, Проведель хорошо сыграл на выходе и рукой смахнул мяч на правый фланг.

35' Стрелец выполнил хорошую передачу с левой половины поля на левый угол штрафной площади, Реца набежал на мяч и пробил по воротам, Патрисиу грамотно сократил дистанцию, что позволило ему спасти свою команду.

34' Ибаньес в центре поля грубовато сыграл против Маджоре. Алессандро Пронтера пока решил обойтись без жёлтой карточки.

33' Реца с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Маджоре в прыжке не смог достать до мяча и головой пробить по воротам.

32' Ибаньес перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Специи", Стрелец получил по ногам.

31' Кристанте выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Мхитарян в свою очередь хорошо набежал на мяч и выполнил подачу в центр штрафной, Абрахам попытался в падении через себя пробить по воротам, но Тэмми не смог как следует попасть по мячу.

30' В среднем темпе пока стали играть команды, "Рома" решила немного поиграть по счёту, но наверняка в конце тайма у ворот "Специи" ещё будут моменты.

29' Игроки "Специи" перехватили контроль над мячом, но пока дальше центра поля гостям пройти крайне тяжело.

28' Кристанте из центра поля выполнил заброс к радиусу штрафной площади на ход Карсдорпу, Рейца за счёт более грамотной позиции перехватил мяч.

27' Верету с углового выполнил подачу к ближнему углу вратарской, после борьбы Майораль головой пробил в ближний угол ворот, мяч полетел слабо, Проведель выловил его без всякого труда.

26' Абрахам на левом фланге стянул на себя двух соперников и затем Тэмми выполнил отличную передачу пяткой на левый угол штрафной площади, Винья зацепился за мяч, Матиас немного сместился в центр штрафной и под давлением Гьяси пробил в правый угол ворот, Проведель в прыжке перевёл мяч на угловой.

25' Эрлич в центре поля нарушил правила против Абрахама. "Рома" на этот раз долго разыгрывала стандарт.

24' Коваленко выполнил неплохую передачу на ход Стрелецу по левому флангу, но Ибаньес здорово сыграл в подкате и перехватил мяч.

23' Коваленко с углового выполнил неудачную подачу на ближний угол вратарской, в итоге у Маджоре не получилось выполнить скидку к центру вратарской.

22' Реца пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в грудь Кумбулла и ушёл на угловой.

21' Амьен-Аду с правого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Смоллинг хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

20' Карсдорп с правого фланга выполнил передачу к линии штрафной площади, защитники "Специи" сыграли внимательно и перехватили мяч.

19' Реца в центре поля нарушил правила против Ибаньеса. Игроки "Ромы" достаточно быстро разыграли стандарт.

18' Мхитарян с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Специи" сыграли внимательно и очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте.

17' В составе "Специи" произошла замена. Вместо Джакопо Салы на поле вышел Якуб Кивиор.

16' Мхитарян выполнил передачу на ход Винье по левому флангу, Матиас подработал мяч и затем выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Амьена-Аду и ушёл на угловой.

15' С помощью врачей и сильно хромая покинул поле Джакопо Сала, в составе гостей уже готовится замена.

14' Сала получил повреждение в борьбе за мяч в центре поля. Вышли на поле врачи "Специи", пауза в игре.

13' Угловой у ворот "Ромы". Последовала подача в центр к линии вратарской в исполнении Коваленко, Абрахам хорошо сыграл головой и выбил мяч за пределы штрафной площади.

12' Проведель ошибся под давлением соперника у линии вратарской при передаче вперёд, Майораль перехватил мяч, но затем включился Сала, который вернул мяч "Специи".

11' Мхитарян выиграл верховую борьбу за мяч на левой половине поля и головой сбросил мяч к радиусу штрафной площади, Майораль пробросил мяч мимо Николау, который затем наступил Борхе на ногу, но Алессандро Пронтера не зафиксировал нарушения правил

10' Амьен-Аду в центре поля нарушил правила против Майораля. "Рома" также не стала спешить при розыгрыше стандарта.

9' Кристанте в центре поля огрел по ногам Реца. Игроки "Специи" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

8' Карсдорп перестарался в борьбе за мяч на левом фланге у штрафной площади "Специи", правила были нарушены против Гьяси.

7' Быстрый гол удалось забить "Роме", важно было команде Жозе Моуринью это сделать, но теперь римскому клубу главное не останавливаться на достигнутом.

6' Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Смоллинг!!! Верету с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, оттуда Абрахам удачно головой сбросил мяч в центр вратарской, где оказался Смоллинг, который уже в свою очередь удачно подставил голову и отправил мяч мимо Проведеля.

5' Кумбулла из центра поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Майораль зацепился за мяч и под давлением Эрлича заработал угловой для своей команды.

4' Смоллинг из глубины поля выполнил заброс на ход Абрахаму по левому флангу, Тэмми на этот раз зацепился за мяч, но войти в штрафную площадь ему не удалось.

3' Амьен-Аду выполнил длинную передачу на ход своему партнёру по команде по правому флангу, Винья оказался первым на мяче и выбил его в аут.

2' Винья из глубины поля выполнил заброс на ход Абрахаму по левому флангу, совсем немного не хватило Тэмми, чтобы зацепиться за мяч.