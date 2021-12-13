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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Рома
2:0
Второй тайм: 68'

Стадион:
Специя
0'
1:0
6' Гол
Смоллинг Крис
54' Желтая карточка
Винья Матиас
2:0
56' Гол
Ибаньес Рожер
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Манай Рей
65' Желтая карточка
Кумбулла Мараш
68'

Ход матча

6'
Смоллинг Крис
(Абрахам Тэмми)
1:0
17'
 
Кивиор Якуб
Сала Джакопо
53'
 
Агудело Кевин
Коваленко Виктор
53'
 
Бастони Симоне
Маджоре Джулио
53'
 
Верде Даниэле
Стрелец Давид
54'
Винья Матиас
 
56'
Ибаньес Рожер
(Верету Жордан)
2:0
62'
 
Манай Рей
64'
Афена-Гьян Феликс
Майораль Борха
 
64'
Диавара Амаду
Смоллинг Крис
 
65'
Кумбулла Мараш
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 165
Рома 95.2% (157)
X 3% (5)
Специя 1.8% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рома
Ничья
Специя
1.39
7.77
8.80
Все Коэффициенты
Новости
1
Патрисиу
Руй
3
Ибаньес
Рожер
6
Смоллинг
Крис
24
Кумбулла
Мараш
2
Карсдорп
Рик
17
Верету
Жордан
4
Кристанте
Бриан
77
Мхитарян
Генрих
5
Винья
Матиас
21
Майораль
Борха
9
Абрахам
Тэмми
94
Проведель
Иван
27
Амьен-Аду
Кельвен
28
Эрлич
Мартин
43
Николау
Димитрис
11
Гьяси
Эммануэль
8
Коваленко
Виктор
7
Сала
Джакопо
25
Маджоре
Джулио
13
Реца
Аркадиуш
44
Стрелец
Давид
9
Манай
Рей
Рома
3-5-2
Специя
3-5-2

История личных встреч

Рома
Специя

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

СA
2:2
СA
4:3
К
2:4
К
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрини Лоренцо 5 0.29
Абрахам Тэмми 4 0.24
Верету Жордан 4 (1) 0.24
Ибаньес Рожер 3 0.18
Мхитарян Генрих 2 0.12
Эль-Шаарави Стефан 2 0.12
Афена-Гьян Феликс 2 0.12
Шомуродов Элдор 1 0.06
Смоллинг Крис 1 0.06
Кристанте Бриан 1 0.06
Карсдорп Рик 0 0
Перес Карлес 0 0
Винья Матиас 0 0
Калафьори Рикардо 0 0
Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верде Даниэле 3 0.18
Гьяси Эммануэль 3 0.18
Бастони Симоне 2 0.12
Нзола М'Бала 2 0.12
Коваленко Виктор 1 0.06
Бурабия Мехди 1 0.06
Сала Джакопо 1 0.06
Манай Рей 1 0.06
Стрелец Давид 1 0.06
Антист Жанис 1 0.06
Маджоре Джулио 0 0
Реца Аркадиуш 0 0
Амьен-Аду Кельвен 0 0
Подгоряну Суф 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзаньоло Николо 6 1
Верету Жордан 5 0
Карсдорп Рик 5 0
Абрахам Тэмми 5 0
Манчини Джанлука 5 0
Пеллегрини Лоренцо 3 1
Жозе Моуринью 3 1
Кристанте Бриан 4 0
Ибаньес Рожер 3 0
Перес Карлес 2 0
Винья Матиас 2 0
Калафьори Рикардо 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Мхитарян Генрих 1 0
Эль-Шаарави Стефан 1 0
Шомуродов Элдор 1 0
Кумбулла Мараш 1 0
Joao Sacramento 1 0
Афена-Гьян Феликс 1 0
Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гьяси Эммануэль 5 0
Николау Димитрис 5 0
Бастони Симоне 2 1
Сала Джакопо 3 0
Христов Петко 3 0
Феррер Сальвадор 3 0
Амьен-Аду Кельвен 1 1
Манай Рей 2 0
Нзола М'Бала 2 0
Реца Аркадиуш 2 0
Мотта Тьяго 1 0
Проведель Иван 1 0
Коваленко Виктор 1 0
Эрлич Мартин 1 0
Маджоре Джулио 1 0
Сальседо Эдди 1 0
Кивиор Якуб 1 0
Колли Эбрима 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
9
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
0
0%
5
56%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
3
33%
76-90

Пропущено

7
24
4 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 8
1
14%
4
17%
1-15
2
29%
1
4%
16-30
1
14%
7
29%
29%
31-45
3
43%
3
13%
46-60
0
0%
6
25%
61-75
0
0%
3
13%
76-90

Забито

13
8
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
31%
2
25%
31-45
2
15%
4
50%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
4
31%
2
25%
76-90

Пропущено

13
12
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
4
31%
1
8%
46-60
4
31%
4
33%
61-75
0
0%
5
42%
76-90

Забито

23
17
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
4 Не забивали 6
0
0%
5
29%
29%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
8
35%
2
12%
31-45
3
13%
5
29%
29%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
7
30%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

20
36
9 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 15
3
15%
4
11%
1-15
4
20%
2
6%
16-30
2
10%
8
22%
31-45
7
35%
4
11%
46-60
4
20%
10
28%
61-75
0
0%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
ЦСКА София - Рома 2:3 Рома - Интер Милан 0:3 Болонья - Рома 1:0 Рома - Торино 1:0
Рома - Заря 4:0 Дженоа - Рома 0:2 Венеция - Рома 3:2 Рома - Будё-Глимт 2:2 Рома - Милан 1:2 Кальяри - Рома 1:2 Рома - Наполи 0:0 Будё-Глимт - Рома 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Эмполи 2:0 Заря - Рома 0:3 Лацио - Рома 3:2 Рома - Удинезе 1:0 Верона - Рома 3:2 Рома - ЦСКА София 5:1 Рома - Сассуоло 2:1
Специя
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Специя - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Специя 2:0 Специя - Болонья 0:1 Аталанта - Специя 5:2
Специя - Торино 1:0 Фиорентина - Специя 3:0 Специя - Дженоа 1:1 Сампдория - Специя 2:1 Специя - Салернитана 2:1 Верона - Специя 4:0 Специя - Милан 1:2 Специя - Ювентус 2:3 Венеция - Специя 1:2 Специя - Удинезе 0:1 Лацио - Специя 6:1 Кальяри - Специя 2:2 Порденоне - Специя 1:3 Специя - Рома 2:2 Специя - Торино 4:1 Сампдория - Специя 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 17 12 4 1 43 - 15 40
2. Милан Заявка 17 12 3 2 36 - 19 39
3. Аталанта Заявка 17 11 4 2 37 - 20 37
4. Наполи Заявка 17 11 3 3 34 - 13 36
5. Фиорентина Заявка 17 10 0 7 31 - 22 30
6. Ювентус Заявка 17 8 4 5 23 - 17 28
7. Рома 2:0 Заявка 17 9 1 7 26 - 19 28
8. Эмполи Заявка 17 8 2 7 27 - 29 26
9. Лацио Заявка 17 7 4 6 33 - 32 25
10. Болонья Заявка 17 7 3 7 24 - 29 24
11. Сассуоло Заявка 17 6 5 6 28 - 26 23
12. Верона Заявка 17 6 5 6 33 - 30 23
13. Торино Заявка 17 6 4 7 22 - 18 22
14. Сампдория Заявка 17 5 3 9 25 - 33 18
15. Удинезе Заявка 17 3 8 6 22 - 28 17
16. Венеция Заявка 17 4 4 9 16 - 30 16
17. Специя 0:2 Заявка 17 3 3 11 17 - 38 12
18. Дженоа Заявка 17 1 7 9 18 - 34 10
19. Кальяри Заявка 17 1 7 9 17 - 34 10
20. Салернитана Заявка 17 2 2 13 11 - 37 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 8 6 2 0 24 - 6 20
2. Милан Заявка 8 6 1 1 16 - 7 19
3. Наполи Заявка 9 6 1 2 17 - 6 19
4. Рома 2:0 Заявка 9 6 1 2 12 - 7 19
5. Фиорентина Заявка 8 6 0 2 21 - 10 18
6. Лацио Заявка 8 5 2 1 22 - 12 17
7. Торино Заявка 9 5 2 2 18 - 10 17
8. Болонья Заявка 9 5 1 3 16 - 12 16
9. Верона Заявка 9 5 1 3 19 - 13 16
10. Ювентус Заявка 8 4 1 3 9 - 7 13
11. Аталанта Заявка 8 3 3 2 17 - 11 12
12. Сассуоло Заявка 9 3 3 3 12 - 11 12
13. Удинезе Заявка 9 2 5 2 11 - 12 11
14. Эмполи Заявка 9 3 1 5 14 - 20 10
15. Венеция Заявка 8 2 2 4 11 - 14 8
16. Сампдория Заявка 9 2 2 5 13 - 20 8
17. Специя 0:2 Заявка 8 2 2 4 9 - 11 8
18. Кальяри Заявка 9 1 4 4 12 - 15 7
19. Салернитана Заявка 8 1 1 6 5 - 16 4
20. Дженоа Заявка 8 0 3 5 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 9 8 1 0 20 - 9 25
2. Интер Милан Заявка 9 6 2 1 19 - 9 20
3. Милан Заявка 9 6 2 1 20 - 12 20
4. Наполи Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
5. Эмполи Заявка 8 5 1 2 13 - 9 16
6. Ювентус Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
7. Фиорентина Заявка 9 4 0 5 10 - 12 12
8. Сассуоло Заявка 8 3 2 3 16 - 15 11
9. Сампдория Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
10. Рома 2:0 Заявка 8 3 0 5 14 - 12 9
11. Лацио Заявка 9 2 2 5 11 - 20 8
12. Венеция Заявка 9 2 2 5 5 - 16 8
13. Болонья Заявка 8 2 2 4 8 - 17 8
14. Верона Заявка 8 1 4 3 14 - 17 7
15. Дженоа Заявка 9 1 4 4 10 - 17 7
16. Удинезе Заявка 8 1 3 4 11 - 16 6
17. Торино Заявка 8 1 2 5 4 - 8 5
18. Специя 0:2 Заявка 9 1 1 7 8 - 27 4
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 6 - 21 4
20. Кальяри Заявка 8 0 3 5 5 - 19 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Второй тайм
  • Угловой
    71'
    Верету с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Манай хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • 70'
    Афена-Гьян попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, Амьен-Аду накрыл соперника и выбил мяч на угловой. 
  • 69'
    Верде со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
  • Замена
    68'
    В составе "Ромы" произошла ещё одна замена. Вместо Борхи Майораля на поле вышел Феликс Афена-Гьян. 
  • Желтая карточка
    67'
    Защитник "Ромы" Мараш Кумбулла получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге против Агудело. 
  • Замена
    66'
    В составе "Ромы" произошла замена. Вместо Криса Смоллинга на поле вышел Амаду Диавара. 
  • Офсайд
    65'
    Реца с левой половины поля выполнил передачу в центр штрафной площади, Смоллинг заблокировал удар по воротам в исполнении Бастони, далее мяч отскочил к Манаю, который был в офсайде, Рей пробил точно под правую штангу и не оставил шансов Патрисиу. После консультаций с судьями из комнаты VAR Алессандро Пронтера справедливо отменил взятие ворот. 
  • 64'
    Бастони попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, Ибаньес накрыл Симоне и выбил мяч в аут. 
  • 63'
    Верету ошибся с передачей на ход Карсдорпу по правому флангу из центра поля, мяч в итоге улетел в аут. 
  • Фол, нарушение
    62'
    Агудело перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Ромы", правила были нарушены против Мхитаряна. 
  • Замена
    61'
    В составе "Специи" произошла замена. Вместо Джулио Маджоре на поле вышел Симоне Бастони. 
  • Описание гола
    60'
    Г-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Ибаньес!!! Верету с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Ибаньес хорошо выпрыгнул и головой отправил мяч в правый угол ворот. 
  • 59'
    Манай при проходе в штрафную площадь по левой половине поля хорошо отыгрался с Агудело, затем Рей на исполнение пробил в правый угол ворот, мяч полетел не очень сильно, Патрисиу в итоге успел сложиться и намертво поймать мяч. 
  • 58'
    Верде со стандарта выполнил в центр штрафной площади, Ибаньес головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • Желтая карточка
    57'
    Полузащитник "Ромы" Матиас Винья получил жёлтую карточку за срыв атаки. На правом фланге Винья нарушил правила против Агудело. 
  • Замена
    56'
    Вторую подряд замену провёл Тьяго Мотта. Вместо Виктора Коваленко на поле вышел Кевин Агудело. 
  • Замена
    55'
    В составе "Специи" произошла замена. Вместо Давида Стрелеца на поле вышел Даниэле Верде. 
  • Фол, нарушение
    54'
    Против Маная были нарушены правила в центре поля. "Специя" не стала спешить при розыгрыше мяча. 
  • Угловой
    53'
    Угловой у ворот "Специи". Верету выполнил подачу на ближний угол вратарской, гости спокойно выбили мяч на левый фланг. 
  • 52'
    Верету вошёл в штрафную площадь по левой половине поля, Гьяси здорово сыграл в подкате в своей штрафной площади и вернул мяч для своей команды. 
  • 51'
    Теперь уже сам Верету получил передачу на ход по правому флангу, Николау показал, что он также умеет грамотно ставить корпус, мяч в итоге улетел в аут. 
  • 50'
    Карсдорп при проходе вперёд по правому флангу отыгрался с Верету, но затем Рику грамотно поставил корпус Реца, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля.
  • 49'
    "Рома" вернула мяч под свой контроль, нужно команде Жозе Моуринью быть осторожнее, а иначе "Специя" так получит голевой момент, чтобы сравнять счёт. 
  • 48'
    Карсдорп ошибся с передачей назад по левому флангу, мяч свалился с ноги у Рика и улетел в аут. 
  • Опасный момент
    47'
    Из центра поля сразу же последовала подача к правому углу штрафной площади "Ромы", Стрелец зацепился за мяч, затем Давид выполнил передачу на правый угол штрафной площади на Миная, Рей в касание пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. По такой игре "Роме" конечно же нужно стараться забить второй гол, чтобы чувствовать себя более спокойно под конец матча и претендовать на полноценные три очка в этот вечер. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Хороший первый тайм получился у "Ромы". Команда Жозе Моуринью активно начала и смогла быстро открыть счёт в матче. После этого "волки" немного перестроились на игру по счёту, но у хозяев поля также были шансы, чтобы забить второй гол, однако далее уже свои моменты реализовывать не получалось. "Специя" в целом также имела шансы, чтобы отыграться, но Руй Патрисиу выручил свою команду в нужный момент. 
  • Штанга
    45'
    Винья в центре поля ушёл от Амьена-Аду, затем Матиас выполнил передачу на ход Мхитаряну по левому флангу, от левого угла штрафной площади Генрих в касание выполнил подачу в центр к линии вратарской, Абрахам в падении головой пробил в правый угол ворот, перекладина спасла "Специю" от второго пропущенного мяча, затем уже Верету сыграл на добивании, мяч попал в грудь Николау, а далее Эрлич выбил его на угловой. Угловой уже Алессандро Пронтера разыграть не дал и отправил команды на перерыв. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Кумбулла теперь уже в центре поля огрел по ногам Коваленко. Совсем не получается у "Специи" развивать свои атаки в последние минуты. 
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты добавил Алессандро Пронтера к основному времени первого тайма. 
  • Фол, нарушение
    44'
    Мхитарян в центре поля нарушил правила против Коваленко. На этот раз "Специи" не дали быстро разыграть стандарт. 
  • Опасный момент
    43'
    Кивиор с левого фланга выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Реца в падении головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. 
  • Фол, нарушение
    42'
    Против Маная в центре поля были нарушены правила. "Специя" быстро разыграла стандарт. 
  • 41'
    Амьен-Аду попытался пройти вперёд по правому флангу, но в борьбе с Кумбулла фланговый защитник "Специи" потерял мяч. 
  • 40'
    Николау прошёл вперёд по левому флангу и выполнил подачу в центр штрафной площади, Смоллинг оказался первым на мяче и головой выбил его в аут. 
  • 39'
    Коваленко на своей половине поля попал под прессинг Мхитаряна, Виктор не стал рисковать и выполнил передачу назад на Проведеля. 
  • 38'
    Коваленко из центра поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Манай в борьбе со Смоллингом не смог добраться до мяча, будет удар от ворот. 
  • Судья
    37'
    Маджоре зацепили в центре поля, но Алессандро Пронтера на этот раз решил и вовсе свисток не давать. 
  • Угловой
    36'
    Угловой у ворот "Специи". Верету выполнил подачу на дальний угол вратарской, Проведель хорошо сыграл на выходе и рукой смахнул мяч на правый фланг. 
  • Опасный момент
    35'
    Стрелец выполнил хорошую передачу с левой половины поля на левый угол штрафной площади, Реца набежал на мяч и пробил по воротам, Патрисиу грамотно сократил дистанцию, что позволило ему спасти свою команду. 
  • Фол, нарушение
    34'
    Ибаньес в центре поля грубовато сыграл против Маджоре. Алессандро Пронтера пока решил обойтись без жёлтой карточки. 
  • 33'
    Реца с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Маджоре в прыжке не смог достать до мяча и головой пробить по воротам. 
  • Фол, нарушение
    32'
    Ибаньес перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Специи", Стрелец получил по ногам. 
  • 31'
    Кристанте выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Мхитарян в свою очередь хорошо набежал на мяч и выполнил подачу в центр штрафной, Абрахам попытался в падении через себя пробить по воротам, но Тэмми не смог как следует попасть по мячу. 
  • 30'
    В среднем темпе пока стали играть команды, "Рома" решила немного поиграть по счёту, но наверняка в конце тайма у ворот "Специи" ещё будут моменты. 
  • 29'
    Игроки "Специи" перехватили контроль над мячом, но пока дальше центра поля гостям пройти крайне тяжело. 
  • 28'
    Кристанте из центра поля выполнил заброс к радиусу штрафной площади на ход Карсдорпу, Рейца за счёт более грамотной позиции перехватил мяч. 
  • Угловой
    27'
    Верету с углового выполнил подачу к ближнему углу вратарской, после борьбы Майораль головой пробил в ближний угол ворот, мяч полетел слабо, Проведель выловил его без всякого труда. 
  • Опасный момент
    26'
    Абрахам на левом фланге стянул на себя двух соперников и затем Тэмми выполнил отличную передачу пяткой на левый угол штрафной площади, Винья зацепился за мяч, Матиас немного сместился в центр штрафной и под давлением Гьяси пробил в правый угол ворот, Проведель в прыжке перевёл мяч на угловой. 
  • Фол, нарушение
    25'
    Эрлич в центре поля нарушил правила против Абрахама. "Рома" на этот раз долго разыгрывала стандарт. 
  • 24'
    Коваленко выполнил неплохую передачу на ход Стрелецу по левому флангу, но Ибаньес здорово сыграл в подкате и перехватил мяч. 
  • Угловой
    23'
    Коваленко с углового выполнил неудачную подачу на ближний угол вратарской, в итоге у Маджоре не получилось выполнить скидку к центру вратарской. 
  • 22'
    Реца пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в грудь Кумбулла и ушёл на угловой. 
  • 21'
    Амьен-Аду с правого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Смоллинг хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • 20'
    Карсдорп с правого фланга выполнил передачу к линии штрафной площади, защитники "Специи" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • Фол, нарушение
    19'
    Реца в центре поля нарушил правила против Ибаньеса. Игроки "Ромы" достаточно быстро разыграли стандарт. 
  • Угловой
    18'
    Мхитарян с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Специи" сыграли внимательно и очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте. 
  • Замена
    17'
    В составе "Специи" произошла замена. Вместо Джакопо Салы на поле вышел Якуб Кивиор. 
  • 16'
    Мхитарян выполнил передачу на ход Винье по левому флангу, Матиас подработал мяч и затем выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Амьена-Аду и ушёл на угловой. 
  • 15'
    С помощью врачей и сильно хромая покинул поле Джакопо Сала, в составе гостей уже готовится замена. 
  • Травма, повреждение
    14'
    Сала получил повреждение в борьбе за мяч в центре поля. Вышли на поле врачи "Специи", пауза в игре. 
  • Угловой
    13'
    Угловой у ворот "Ромы". Последовала подача в центр к линии вратарской в исполнении Коваленко, Абрахам хорошо сыграл головой и выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • 12'
    Проведель ошибся под давлением соперника у линии вратарской при передаче вперёд, Майораль перехватил мяч, но затем включился Сала, который вернул мяч "Специи". 
  • Судья
    11'
    Мхитарян выиграл верховую борьбу за мяч на левой половине поля и головой сбросил мяч к радиусу штрафной площади, Майораль пробросил мяч мимо Николау, который затем наступил Борхе на ногу, но Алессандро Пронтера не зафиксировал нарушения правил 
  • Фол, нарушение
    10'
    Амьен-Аду в центре поля нарушил правила против Майораля. "Рома" также не стала спешить при розыгрыше стандарта. 
  • Фол, нарушение
    9'
    Кристанте в центре поля огрел по ногам Реца. Игроки "Специи" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Фол, нарушение
    8'
    Карсдорп перестарался в борьбе за мяч на левом фланге у штрафной площади "Специи", правила были нарушены против Гьяси. 
  • 7'
    Быстрый гол удалось забить "Роме", важно было команде Жозе Моуринью это сделать, но теперь римскому клубу главное не останавливаться на достигнутом. 
  • Описание гола
    6'
    Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Смоллинг!!! Верету с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, оттуда Абрахам удачно головой сбросил мяч в центр вратарской, где оказался Смоллинг, который уже в свою очередь удачно подставил голову и отправил мяч мимо Проведеля. 
  • 5'
    Кумбулла из центра поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Майораль зацепился за мяч и под давлением Эрлича заработал угловой для своей команды. 
  • 4'
    Смоллинг из глубины поля выполнил заброс на ход Абрахаму по левому флангу, Тэмми на этот раз зацепился за мяч, но войти в штрафную площадь ему не удалось. 
  • 3'
    Амьен-Аду выполнил длинную передачу на ход своему партнёру по команде по правому флангу, Винья оказался первым на мяче и выбил его в аут. 
  • 2'
    Винья из глубины поля выполнил заброс на ход Абрахаму по левому флангу, совсем немного не хватило Тэмми, чтобы зацепиться за мяч. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва за очки. "Рома" проиграла последние два матча и теперь команде Жозе Моуринью обязательно нужно побеждать, чтобы вернуться в зону Лиги Европы. При этом "Специя" находится у зоны вылета и ей также бы совсем не помешали хоть какие-то очки в Риме, чтобы улучшить своё турнирное положение. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Рома 2:0 Специя онлайн


Прогнозы на матч Рома 2:0 Специя

Исход игры
Рома
95.2% (157)
Ничья
3% (5)
Специя
1.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
46.72% (64)
Меньше
53.28% (73)
Обе команды забьют
Да
43.8% (60)
Нет
56.2% (77)
Популярный счёт
2:0 Рома
37.6% (62)
2:1 Рома
22.4% (37)
3:1 Рома
10.9% (18)
1:0 Рома
4.8% (8)
3:0 Рома
3% (5)
1:1 Ничья
1.2% (2)
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Рома
Специя

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