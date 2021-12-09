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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Рома
 
Позже

Стадион:
Специя
Прогнозы 69
Рома 98.6% (68)
X 1.4% (1)
Специя 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Рома
Ничья
Специя
1.44
5.25
7.70
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Рома
Специя

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

СA
2:2
СA
4:3
К
2:4
К
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрини Лоренцо 5 0.31
Абрахам Тэмми 4 0.25
Верету Жордан 4 (1) 0.25
Мхитарян Генрих 2 0.13
Эль-Шаарави Стефан 2 0.13
Ибаньес Рожер 2 0.13
Афена-Гьян Феликс 2 0.13
Шомуродов Элдор 1 0.06
Кристанте Бриан 1 0.06
Карсдорп Рик 0 0
Перес Карлес 0 0
Винья Матиас 0 0
Калафьори Рикардо 0 0
Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верде Даниэле 3 0.19
Гьяси Эммануэль 3 0.19
Бастони Симоне 2 0.13
Нзола М'Бала 2 0.13
Коваленко Виктор 1 0.06
Бурабия Мехди 1 0.06
Сала Джакопо 1 0.06
Манай Рей 1 0.06
Стрелец Давид 1 0.06
Антист Жанис 1 0.06
Маджоре Джулио 0 0
Реца Аркадиуш 0 0
Амьен-Аду Кельвен 0 0
Подгоряну Суф 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзаньоло Николо 6 1
Верету Жордан 5 0
Карсдорп Рик 5 0
Абрахам Тэмми 5 0
Манчини Джанлука 5 0
Пеллегрини Лоренцо 3 1
Жозе Моуринью 3 1
Кристанте Бриан 4 0
Ибаньес Рожер 3 0
Перес Карлес 2 0
Калафьори Рикардо 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Мхитарян Генрих 1 0
Эль-Шаарави Стефан 1 0
Шомуродов Элдор 1 0
Винья Матиас 1 0
Кумбулла Мараш 1 0
Joao Sacramento 1 0
Афена-Гьян Феликс 1 0
Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гьяси Эммануэль 5 0
Николау Димитрис 5 0
Бастони Симоне 2 1
Сала Джакопо 3 0
Христов Петко 3 0
Феррер Сальвадор 3 0
Амьен-Аду Кельвен 1 1
Манай Рей 2 0
Нзола М'Бала 2 0
Реца Аркадиуш 2 0
Мотта Тьяго 1 0
Проведель Иван 1 0
Коваленко Виктор 1 0
Эрлич Мартин 1 0
Маджоре Джулио 1 0
Сальседо Эдди 1 0
Кивиор Якуб 1 0
Колли Эбрима 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
9
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
0
0%
5
56%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
3
33%
76-90

Пропущено

7
24
4 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 8
1
14%
4
17%
1-15
2
29%
1
4%
16-30
1
14%
7
29%
29%
31-45
3
43%
3
13%
46-60
0
0%
6
25%
61-75
0
0%
3
13%
76-90

Забито

13
8
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
31%
2
25%
31-45
2
15%
4
50%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
4
31%
2
25%
76-90

Пропущено

13
12
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
4
31%
1
8%
46-60
4
31%
4
33%
61-75
0
0%
5
42%
76-90

Забито

23
17
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
4 Не забивали 6
0
0%
5
29%
29%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
8
35%
2
12%
31-45
3
13%
5
29%
29%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
7
30%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

20
36
9 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 15
3
15%
4
11%
1-15
4
20%
2
6%
16-30
2
10%
8
22%
31-45
7
35%
4
11%
46-60
4
20%
10
28%
61-75
0
0%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
ЦСКА София - Рома 2:3 Рома - Интер Милан 0:3 Болонья - Рома 1:0 Рома - Торино 1:0
Рома - Заря 4:0 Дженоа - Рома 0:2 Венеция - Рома 3:2 Рома - Будё-Глимт 2:2 Рома - Милан 1:2 Кальяри - Рома 1:2 Рома - Наполи 0:0 Будё-Глимт - Рома 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Эмполи 2:0 Заря - Рома 0:3 Лацио - Рома 3:2 Рома - Удинезе 1:0 Верона - Рома 3:2 Рома - ЦСКА София 5:1 Рома - Сассуоло 2:1
Специя
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Специя - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Специя 2:0 Специя - Болонья 0:1 Аталанта - Специя 5:2
Специя - Торино 1:0 Фиорентина - Специя 3:0 Специя - Дженоа 1:1 Сампдория - Специя 2:1 Специя - Салернитана 2:1 Верона - Специя 4:0 Специя - Милан 1:2 Специя - Ювентус 2:3 Венеция - Специя 1:2 Специя - Удинезе 0:1 Лацио - Специя 6:1 Кальяри - Специя 2:2 Порденоне - Специя 1:3 Специя - Рома 2:2 Специя - Торино 4:1 Сампдория - Специя 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 16 12 2 2 35 - 18 38
2. Интер Милан Заявка 16 11 4 1 39 - 15 37
3. Наполи Заявка 16 11 3 2 34 - 12 36
4. Аталанта Заявка 16 10 4 2 35 - 19 34
5. Ювентус Заявка 16 8 3 5 22 - 16 27
6. Фиорентина Заявка 16 9 0 7 27 - 22 27
7. Лацио Заявка 16 7 4 5 32 - 30 25
8. Рома Заявка 16 8 1 7 24 - 19 25
9. Болонья Заявка 16 7 3 6 23 - 27 24
10. Верона Заявка 16 6 5 5 32 - 28 23
11. Эмполи Заявка 16 7 2 7 26 - 29 23
12. Сассуоло Заявка 16 5 5 6 26 - 25 20
13. Торино Заявка 16 5 4 7 20 - 17 19
14. Сампдория Заявка 17 5 3 9 25 - 33 18
15. Удинезе Заявка 16 3 7 6 21 - 27 16
16. Венеция Заявка 16 4 3 9 15 - 29 15
17. Специя Заявка 16 3 3 10 17 - 36 12
18. Дженоа Заявка 17 1 7 9 18 - 34 10
19. Кальяри Заявка 16 1 7 8 17 - 30 10
20. Салернитана Заявка 16 2 2 12 11 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 8 6 1 1 17 - 5 19
2. Милан Заявка 8 6 1 1 16 - 7 19
3. Лацио Заявка 8 5 2 1 22 - 12 17
4. Интер Милан Заявка 7 5 2 0 20 - 6 17
5. Болонья Заявка 9 5 1 3 16 - 12 16
6. Верона Заявка 8 5 1 2 18 - 11 16
7. Рома Заявка 8 5 1 2 10 - 7 16
8. Фиорентина Заявка 7 5 0 2 17 - 10 15
9. Торино Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
10. Ювентус Заявка 8 4 1 3 9 - 7 13
11. Аталанта Заявка 8 3 3 2 17 - 11 12
12. Эмполи Заявка 9 3 1 5 14 - 20 10
13. Удинезе Заявка 8 2 4 2 10 - 11 10
14. Сассуоло Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
15. Сампдория Заявка 9 2 2 5 13 - 20 8
16. Специя Заявка 8 2 2 4 9 - 11 8
17. Венеция Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
18. Кальяри Заявка 9 1 4 4 12 - 15 7
19. Салернитана Заявка 8 1 1 6 5 - 16 4
20. Дженоа Заявка 8 0 3 5 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 8 7 1 0 18 - 8 22
2. Интер Милан Заявка 9 6 2 1 19 - 9 20
3. Милан Заявка 8 6 1 1 19 - 11 19
4. Наполи Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
5. Ювентус Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
6. Эмполи Заявка 7 4 1 2 12 - 9 13
7. Фиорентина Заявка 9 4 0 5 10 - 12 12
8. Сассуоло Заявка 8 3 2 3 16 - 15 11
9. Сампдория Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
10. Рома Заявка 8 3 0 5 14 - 12 9
11. Венеция Заявка 9 2 2 5 5 - 16 8
12. Болонья Заявка 7 2 2 3 7 - 15 8
13. Лацио Заявка 8 2 2 4 10 - 18 8
14. Верона Заявка 8 1 4 3 14 - 17 7
15. Дженоа Заявка 9 1 4 4 10 - 17 7
16. Удинезе Заявка 8 1 3 4 11 - 16 6
17. Торино Заявка 8 1 2 5 4 - 8 5
18. Специя Заявка 8 1 1 6 8 - 25 4
19. Салернитана Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
20. Кальяри Заявка 7 0 3 4 5 - 15 3
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Специя от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 декабря 2021, осталось 2 дня 16 часов 30 минут.

    Главный судья: Alessandro Prontera

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 69
    Рома 98.6% (68)
    X 1.4% (1)
    Специя 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Специя
    1.44
    5.25
    7.70
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Рома - Специя онлайн


    Прогнозы на матч Рома - Специя

    Исход игры
    Рома
    98.6% (68)
    Ничья
    1.4% (1)
    Специя
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.08% (28)
    Меньше
    56.92% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    36.92% (24)
    Нет
    63.08% (41)
    Популярный счёт
    2:0 Рома
    47.8% (33)
    2:1 Рома
    21.7% (15)
    3:1 Рома
    8.7% (6)
    3:0 Рома
    5.8% (4)
    1:0 Рома
    4.3% (3)
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