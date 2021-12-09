Италия: Серия A 2021-2022
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Стадион: Стадио Олимпико
История личных встреч
Рома
Специя
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрини Лоренцо
|5
|0.31
|Абрахам Тэмми
|4
|0.25
|Верету Жордан
|4 (1)
|0.25
|Мхитарян Генрих
|2
|0.13
|Эль-Шаарави Стефан
|2
|0.13
|Ибаньес Рожер
|2
|0.13
|Афена-Гьян Феликс
|2
|0.13
|Шомуродов Элдор
|1
|0.06
|Кристанте Бриан
|1
|0.06
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Перес Карлес
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Калафьори Рикардо
|0
|0
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верде Даниэле
|3
|0.19
|Гьяси Эммануэль
|3
|0.19
|Бастони Симоне
|2
|0.13
|Нзола М'Бала
|2
|0.13
|Коваленко Виктор
|1
|0.06
|Бурабия Мехди
|1
|0.06
|Сала Джакопо
|1
|0.06
|Манай Рей
|1
|0.06
|Стрелец Давид
|1
|0.06
|Антист Жанис
|1
|0.06
|Маджоре Джулио
|0
|0
|Реца Аркадиуш
|0
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|0
|0
|Подгоряну Суф
|0
|0
Карточки
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзаньоло Николо
|6
|1
|Верету Жордан
|5
|0
|Карсдорп Рик
|5
|0
|Абрахам Тэмми
|5
|0
|Манчини Джанлука
|5
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|3
|1
|Жозе Моуринью
|3
|1
|Кристанте Бриан
|4
|0
|Ибаньес Рожер
|3
|0
|Перес Карлес
|2
|0
|Калафьори Рикардо
|2
|0
|Патрисиу Руй
|1
|0
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Кумбулла Мараш
|1
|0
|Joao Sacramento
|1
|0
|Афена-Гьян Феликс
|1
|0
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гьяси Эммануэль
|5
|0
|Николау Димитрис
|5
|0
|Бастони Симоне
|2
|1
|Сала Джакопо
|3
|0
|Христов Петко
|3
|0
|Феррер Сальвадор
|3
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|1
|1
|Манай Рей
|2
|0
|Нзола М'Бала
|2
|0
|Реца Аркадиуш
|2
|0
|Мотта Тьяго
|1
|0
|Проведель Иван
|1
|0
|Коваленко Виктор
|1
|0
|Эрлич Мартин
|1
|0
|Маджоре Джулио
|1
|0
|Сальседо Эдди
|1
|0
|Кивиор Якуб
|1
|0
|Колли Эбрима
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
9
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
0
0%
5
56%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
3
33%
76-90
Пропущено
7
24
4 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 8
1
14%
4
17%
1-15
2
29%
1
4%
16-30
1
14%
7
29%
29%
31-45
3
43%
3
13%
46-60
0
0%
6
25%
61-75
0
0%
3
13%
76-90
Забито
13
8
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
31%
2
25%
31-45
2
15%
4
50%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
4
31%
2
25%
76-90
Пропущено
13
12
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
4
31%
1
8%
46-60
4
31%
4
33%
61-75
0
0%
5
42%
76-90
Забито
23
17
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
4 Не забивали 6
0
0%
5
29%
29%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
8
35%
2
12%
31-45
3
13%
5
29%
29%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
7
30%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
20
36
9 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 15
3
15%
4
11%
1-15
4
20%
2
6%
16-30
2
10%
8
22%
31-45
7
35%
4
11%
46-60
4
20%
10
28%
61-75
0
0%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
ЦСКА София - Рома 2:3 Рома - Интер Милан 0:3 Болонья - Рома 1:0 Рома - Торино 1:0
Рома - Заря 4:0 Дженоа - Рома 0:2 Венеция - Рома 3:2 Рома - Будё-Глимт 2:2 Рома - Милан 1:2 Кальяри - Рома 1:2 Рома - Наполи 0:0 Будё-Глимт - Рома 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Эмполи 2:0 Заря - Рома 0:3 Лацио - Рома 3:2 Рома - Удинезе 1:0 Верона - Рома 3:2 Рома - ЦСКА София 5:1 Рома - Сассуоло 2:1
Специя
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Специя - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Специя 2:0 Специя - Болонья 0:1 Аталанта - Специя 5:2
Специя - Торино 1:0 Фиорентина - Специя 3:0 Специя - Дженоа 1:1 Сампдория - Специя 2:1 Специя - Салернитана 2:1 Верона - Специя 4:0 Специя - Милан 1:2 Специя - Ювентус 2:3 Венеция - Специя 1:2 Специя - Удинезе 0:1 Лацио - Специя 6:1 Кальяри - Специя 2:2 Порденоне - Специя 1:3 Специя - Рома 2:2 Специя - Торино 4:1 Сампдория - Специя 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|35 - 18
|38
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|39 - 15
|37
|3.
|Наполи
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|34 - 12
|36
|4.
|Аталанта
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|35 - 19
|34
|5.
|Ювентус
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|22 - 16
|27
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|9
|0
|7
|27 - 22
|27
|7.
|Лацио
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|32 - 30
|25
|8.
|Рома
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|24 - 19
|25
|9.
|Болонья
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|23 - 27
|24
|10.
|Верона
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|32 - 28
|23
|11.
|Эмполи
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|26 - 29
|23
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|26 - 25
|20
|13.
|Торино
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 17
|19
|14.
|Сампдория
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|25 - 33
|18
|15.
|Удинезе
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|21 - 27
|16
|16.
|Венеция
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|15 - 29
|15
|17.
|Специя
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 36
|12
|18.
|Дженоа
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|18 - 34
|10
|19.
|Кальяри
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|17 - 30
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|11 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 5
|19
|2.
|Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 7
|19
|3.
|Лацио
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 12
|17
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 6
|17
|5.
|Болонья
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 12
|16
|6.
|Верона
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 11
|16
|7.
|Рома
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 7
|16
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 10
|15
|9.
|Торино
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|10.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|11.
|Аталанта
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|17 - 11
|12
|12.
|Эмполи
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|14 - 20
|10
|13.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 11
|10
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|15.
|Сампдория
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 20
|8
|16.
|Специя
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|17.
|Венеция
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 13
|7
|18.
|Кальяри
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 15
|7
|19.
|Салернитана
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 16
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|8 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|18 - 8
|22
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 9
|20
|3.
|Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 11
|19
|4.
|Наполи
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|5.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|6.
|Эмполи
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|10 - 12
|12
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 15
|11
|9.
|Сампдория
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|10.
|Рома
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|14 - 12
|9
|11.
|Венеция
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 16
|8
|12.
|Болонья
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 15
|8
|13.
|Лацио
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 18
|8
|14.
|Верона
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|14 - 17
|7
|15.
|Дженоа
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 17
|7
|16.
|Удинезе
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 16
|6
|17.
|Торино
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 8
|5
|18.
|Специя
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 25
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|20.
|Кальяри
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 15
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Рома - Специя
Исход игры
Рома
98.6% (68)
Ничья
1.4% (1)
Специя
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
43.08% (28)
Меньше
56.92% (37)
Обе команды забьют
Да
36.92% (24)
Нет
63.08% (41)
Популярный счёт
2:0 Рома
47.8% (33)
2:1 Рома
21.7% (15)
3:1 Рома
8.7% (6)
3:0 Рома
5.8% (4)
1:0 Рома
4.3% (3)
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