Италия: Кубок 2021-2022
9' Желтая карточкаШнегг Давид
23' Желтая карточкаСигурдссон Арнор
40' Желтая карточкаПеттинари Стефано
1:0
49' ГолХейманс Дан
1:1
53' ГолПеттинари Стефано
2:1
66' ГолЧрнигой Домен
74' Желтая карточкаЧрнигой Домен
80' Желтая карточкаДе Врис Джек
3:1
81' ГолФорте Франческо
Ход матча
9'
23'
49'
1:0
53'
66'
2:1
74'
80'
81'
3:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
12 Удары в створ 5
-
8 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 8
-
59 Владение мячом, % 41
13
Модоло
Марко
28
Шнегг
Давид
42
Перец
Дор
18
Хейманс
Дан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
-
42 Перец ДорПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
38 Де Врис ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Ампаду ЭтанПолузащитник
- Нападающий
-
14 Анри ТомаНападающий
-
-
Главный тренер: Дзанетти Паоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Cristiano Lucarelli
История личных встреч
Венеция
Тернана
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чрнигой Домен
|1
|0.5
|Форте Франческо
|1
|0.5
|Хейманс Дан
|1
|0.5
|Ди Мариано Франческо
|1 (1)
|0.5
|Перец Дор
|0
|0
|Йонсен Деннис
|0
|0
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перальта Диего
|2
|0.67
|Фалетти Сесар
|2 (1)
|0.67
|Петтинари Стефано
|1
|0.33
|Доннарумма Альфредо
|1
|0.33
|Агацци Давиде
|1
|0.33
Карточки
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чрнигой Домен
|1
|0
|Сигурдссон Арнор
|1
|0
|Фьордилино Антонио
|1
|0
|Шнегг Давид
|1
|0
|Бертинато Бруно
|1
|0
|Де Врис Джек
|1
|0
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Контек Иван
|0
|1
|Яннарилли Энтони
|1
|0
|Петтинари Стефано
|1
|0
|Соренсен Фредерик
|1
|0
|Сальцано Аньелло
|1
|0
|Челли Алессандро III
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
6
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
3
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
1
25%
0
0%
91-120
Пропущено
2
7
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
1
50%
0
0%
91-120
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
7
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
3
43%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
1
25%
0
0%
91-120
Пропущено
2
8
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
50%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
1
50%
0
0%
91-120
Результаты последних матчей
Венеция
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Венеция - Ювентус 1:1 Венеция - Верона 3:4 Аталанта - Венеция 4:0 Венеция - Интер Милан 0:2
Болонья - Венеция 0:1 Табор Сежана - Венеция 2:1 Венеция - Рома 3:2 Дженоа - Венеция 0:0 Венеция - Салернитана 1:2 Сассуоло - Венеция 3:1 Венеция - Фиорентина 1:0 Кальяри - Венеция 1:1 Венеция - Торино 1:1 Милан - Венеция 2:0 Венеция - Специя 1:2 Эмполи - Венеция 1:2 Брешия - Венеция 4:0 Удинезе - Венеция 3:0 Наполи - Венеция 2:0 Венеция - Фрозиноне 1:1
Тернана
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Тернана - Беневенто 0:2 Фрозиноне - Тернана 1:1 Тернана - Кротоне 1:0 Лечче - Тернана 3:3
Тернана - Читтаделла 1:1 Алессандрия - Тернана 0:2 Тернана - Комо 1:2 Козенца - Тернана 3:1 Тернана - Виченца Виртус 5:0 Порденоне - Тернана 1:3 Кремонезе - Тернана 2:0 Тернана - СПАЛ 2013 1:0 Тернана - Парма 3:1 Монца - Тернана 1:1 Тернана - Пиза 1:4 Сампдория - Тернана 3:1 Реджина - Тернана 3:2 Тернана - Брешия 0:2 Болонья - Тернана 4:5 Тернана - Авеллино 1:1
Будет доступно позже.