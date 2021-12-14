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Италия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Венеция
3:1
Конец матча
Тернана
0'
9' Желтая карточка
Шнегг Давид
23' Желтая карточка
Сигурдссон Арнор
40' Желтая карточка
Петтинари Стефано
1:0
49' Гол
Хейманс Дан
1:1
53' Гол
Петтинари Стефано
2:1
66' Гол
Чрнигой Домен
74' Желтая карточка
Чрнигой Домен
80' Желтая карточка
Де Врис Джек
3:1
81' Гол
Форте Франческо
90'+3
12
Леццерини
Лука
7
Маццокки
Паскуале
30
Свобода
Михаэль
13
Модоло
Марко
28
Шнегг
Давид
42
Перец
Дор
16
Фьордилино
Антонио
18
Хейманс
Дан
11
Сигурдссон
Арнор
19
Бьярксон
Бьярки
Стейнн
9
Форте
Франческо
22
Крапикас
Титас
23
Гирингелли
Лука
6
Контек
Иван
42
Бобен
Матия
3
Челли
Алессандро
III
25
Дефенди
Марино
8
Пройетти
Маттиа
28
Сальцано
Аньелло
24
Перальта
Диего
32
Петтинари
Стефано
9
Маццокки
Симоне
Венеция
4-3-2-1
Тернана
4-4-2

История личных встреч

Венеция
Тернана

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

СB
2:0
СB
2:3
СCA
3:2
СCA
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чрнигой Домен 1 0.5
Форте Франческо 1 0.5
Хейманс Дан 1 0.5
Ди Мариано Франческо 1 (1) 0.5
Перец Дор 0 0
Йонсен Деннис 0 0
Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перальта Диего 2 0.67
Фалетти Сесар 2 (1) 0.67
Петтинари Стефано 1 0.33
Доннарумма Альфредо 1 0.33
Агацци Давиде 1 0.33

Карточки

Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чрнигой Домен 1 0
Сигурдссон Арнор 1 0
Фьордилино Антонио 1 0
Шнегг Давид 1 0
Бертинато Бруно 1 0
Де Врис Джек 1 0
Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Контек Иван 0 1
Яннарилли Энтони 1 0
Петтинари Стефано 1 0
Соренсен Фредерик 1 0
Сальцано Аньелло 1 0
Челли Алессандро III 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
6
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
3
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
1
25%
0
0%
91-120

Пропущено

2
7
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
1
50%
0
0%
91-120

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
7
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
3
43%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
1
25%
0
0%
91-120

Пропущено

2
8
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
50%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
1
50%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Венеция
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Венеция - Ювентус 1:1 Венеция - Верона 3:4 Аталанта - Венеция 4:0 Венеция - Интер Милан 0:2
Болонья - Венеция 0:1 Табор Сежана - Венеция 2:1 Венеция - Рома 3:2 Дженоа - Венеция 0:0 Венеция - Салернитана 1:2 Сассуоло - Венеция 3:1 Венеция - Фиорентина 1:0 Кальяри - Венеция 1:1 Венеция - Торино 1:1 Милан - Венеция 2:0 Венеция - Специя 1:2 Эмполи - Венеция 1:2 Брешия - Венеция 4:0 Удинезе - Венеция 3:0 Наполи - Венеция 2:0 Венеция - Фрозиноне 1:1
Тернана
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Тернана - Беневенто 0:2 Фрозиноне - Тернана 1:1 Тернана - Кротоне 1:0 Лечче - Тернана 3:3
Тернана - Читтаделла 1:1 Алессандрия - Тернана 0:2 Тернана - Комо 1:2 Козенца - Тернана 3:1 Тернана - Виченца Виртус 5:0 Порденоне - Тернана 1:3 Кремонезе - Тернана 2:0 Тернана - СПАЛ 2013 1:0 Тернана - Парма 3:1 Монца - Тернана 1:1 Тернана - Пиза 1:4 Сампдория - Тернана 3:1 Реджина - Тернана 3:2 Тернана - Брешия 0:2 Болонья - Тернана 4:5 Тернана - Авеллино 1:1

Будет доступно позже.

Где смотреть матч Венеция 3:1 Тернана онлайн


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