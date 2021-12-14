Италия: Кубок 2021-2022
1:0
20' ГолПуссетто Игнасио
2:0
28' ГолДе Майо Себастьян
36' Желтая карточкаЯяло Мато
3:0
41' ПенальтиСаксесс Исаак
4:0
62' ГолПуссетто Игнасио
84' Желтая карточкаЗеегелаар Марвин
Ход матча
20'
28'
36'
41'
3:0
62'
84'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
8 Удары в створ 3
-
3 Угловые 1
-
2 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 8
-
58 Владение мячом, % 42
32
Могос
Василе
44
Скиро
Томас
29
Сала
Марко
20
Рохас
Луис
99
Марич
Мирко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Gabriele Cioffi
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Могос ВасилеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Скиро ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Сала МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Рохас ЛуисПолузащитник
-
99 Марич МиркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Пас НехуэнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Оддеи БрайанНападающий
-
Главный тренер: Марино Паскуале
История личных встреч
Удинезе
Кротоне
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Роберто
|2
|1
|Пуссетто Игнасио
|2
|1
|Саксесс Исаак
|1 (1)
|0.5
|Де Майо Себастьян
|1
|0.5
|Молина Науэль
|1
|0.5
|Самарджич Лазар
|0
|0
Кротоне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вулич Милош
|1
|0.5
|Мулаттьери Самуэле
|1
|0.5
Карточки
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яяло Мато
|1
|0
|Зеегелаар Марвин
|1
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|1
|0
Кротоне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Борелло Джузеппе
|1
|0
|Висентин Сантьяго
|1
|0
|Ювара Муса
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
0
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Удинезе
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Удинезе - Милан 1:1 Эмполи - Удинезе 3:1 Лацио - Удинезе 4:4 Удинезе - Дженоа 0:0
Торино - Удинезе 2:1 Удинезе - Копер 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2 Интер Милан - Удинезе 2:0 Удинезе - Верона 1:1 Аталанта - Удинезе 1:1 Удинезе - Болонья 1:1 Удинезе - Табор Сежана 2:1 Сампдория - Удинезе 3:3 Удинезе - Фиорентина 0:1 Рома - Удинезе 1:0 Удинезе - Наполи 0:4 Специя - Удинезе 0:1 Удинезе - Беллуно 4:1 Удинезе - Венеция 3:0 Удинезе - Ювентус 2:2
Кротоне
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Кремонезе - Кротоне 3:2 Кротоне - СПАЛ 2013 1:2 Тернана - Кротоне 1:0 Кротоне - Виченца Виртус 0:1
Перуджа - Кротоне 2:0 Кротоне - Монца 1:1 Фрозиноне - Кротоне 2:1 Кротоне - Беневенто 0:2 Алессандрия - Кротоне 1:0 Кротоне - Пиза 2:1 Кротоне - Асколи 2:2 Козенца - Кротоне 1:0 Кротоне - Лечче 0:3 Брешия - Кротоне 2:2 Кротоне - Реджина 1:1 Читтаделла - Кротоне 4:2 Кротоне - Комо 2:2 Кротоне - Брешия 2:2 Интер Милан - Кротоне 6:0 Кротоне - Фиорентина 0:0
Будет доступно позже.