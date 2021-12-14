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Италия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Удинезе
4:0
Конец матча
Кротоне
0'
1:0
20' Гол
Пуссетто Игнасио
2:0
28' Гол
Де Майо Себастьян
36' Желтая карточка
Яяло Мато
3:0
41' Пенальти
Саксесс Исаак
4:0
62' Гол
Пуссетто Игнасио
84' Желтая карточка
Зеегелаар Марвин
90'
20
Паделли
Даниэле
2
Перес
Неуэн
87
Де
Майо
Себастьян
3
Самир
Каэтано
93
Соппи
Брэндон
24
Самарджич
Лазар
8
Яяло
Мато
6
Макенго
Жан-Виктор
4
Зеегелаар
Марвин
23
Пуссетто
Игнасио
7
Саксесс
Исаак
22
Саро
Джанлука
32
Могос
Василе
27
Неделчару
Ионуц
3
Куомо
Джузеппе
44
Скиро
Томас
21
Дзанеллато
Никколо
15
Донса
Годфред
29
Сала
Марко
28
Борелло
Джузеппе
20
Рохас
Луис
99
Марич
Мирко
Удинезе
3-5-2
Кротоне
3-4-2-1

История личных встреч

Удинезе
Кротоне

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

СA
1:2
СA
0:0
СA
1:2
СA
0:3
СA
1:0
СA
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Роберто 2 1
Пуссетто Игнасио 2 1
Саксесс Исаак 1 (1) 0.5
Де Майо Себастьян 1 0.5
Молина Науэль 1 0.5
Самарджич Лазар 0 0
Кротоне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вулич Милош 1 0.5
Мулаттьери Самуэле 1 0.5

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яяло Мато 1 0
Зеегелаар Марвин 1 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 1 0
Кротоне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Борелло Джузеппе 1 0
Висентин Сантьяго 1 0
Ювара Муса 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
0
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Удинезе - Милан 1:1 Эмполи - Удинезе 3:1 Лацио - Удинезе 4:4 Удинезе - Дженоа 0:0
Торино - Удинезе 2:1 Удинезе - Копер 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2 Интер Милан - Удинезе 2:0 Удинезе - Верона 1:1 Аталанта - Удинезе 1:1 Удинезе - Болонья 1:1 Удинезе - Табор Сежана 2:1 Сампдория - Удинезе 3:3 Удинезе - Фиорентина 0:1 Рома - Удинезе 1:0 Удинезе - Наполи 0:4 Специя - Удинезе 0:1 Удинезе - Беллуно 4:1 Удинезе - Венеция 3:0 Удинезе - Ювентус 2:2
Кротоне
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Кремонезе - Кротоне 3:2 Кротоне - СПАЛ 2013 1:2 Тернана - Кротоне 1:0 Кротоне - Виченца Виртус 0:1
Перуджа - Кротоне 2:0 Кротоне - Монца 1:1 Фрозиноне - Кротоне 2:1 Кротоне - Беневенто 0:2 Алессандрия - Кротоне 1:0 Кротоне - Пиза 2:1 Кротоне - Асколи 2:2 Козенца - Кротоне 1:0 Кротоне - Лечче 0:3 Брешия - Кротоне 2:2 Кротоне - Реджина 1:1 Читтаделла - Кротоне 4:2 Кротоне - Комо 2:2 Кротоне - Брешия 2:2 Интер Милан - Кротоне 6:0 Кротоне - Фиорентина 0:0

Будет доступно позже.

Где смотреть матч Удинезе 4:0 Кротоне онлайн


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