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Италия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Верона
3:4
Конец матча
Эмполи
0'
0:1
15' Гол
Ла Мантия Андреа
1:1
18' Гол
Канчельери Маттео
38' Желтая карточка
Штулац Лео
45' Желтая карточка
Романьоли Симоне
1:2
66' Пенальти
Манкузо Леонардо
1:3
70' Гол
Манкузо Леонардо
1:4
74' Гол
Байрами Недим
2:4
86' Гол
Илич Иван
3:4
88' Гол
Рагуза Антонио
90' Желтая карточка
Шутало Бошко
90' Желтая карточка
Хонгла Мартин
90' Желтая карточка
Кутроне Патрик
90' Красная карточка
Ла Мантия Андреа
90'+5
1
Пандур
Ивор
15
Четин
Мерт
42
Коппола
Диего
31
Шутало
Бошко
20
Рюэгг
Кевин
78
Хонгла
Мартин
4
Велозу
Мигель
32
Рагуза
Антонио
18
Канчельери
Маттео
24
Бесса
Даниэль
11
Ласанья
Кевин
1
Уйкани
Самир
20
Фьямоцци
Риккардо
6
Романьоли
Симоне
42
Вити
Маттиа
3
Марчицца
Риккардо
25
Бандинелли
Филиппо
23
Аслани
Кристьян
32
Хаас
Николас
10
Байрами
Недим
7
Манкузо
Леонардо
19
Ла
Мантия
Андреа
Верона
3-4-2-1
Эмполи
4-3-1-2

История личных встреч

Верона
Эмполи

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
100%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

9 матчей

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

11.1%
88.9%
1 победа 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

СA
2:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
2:1
СA
0:0
СB
0:0
СB
1:1
СB
0:0
СB
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Илич Иван 1 0.5
Лазович Дарко 1 0.5
Рагуза Антонио 1 0.5
Гюнтер Корай 1 0.5
Канчельери Маттео 1 0.5
Бесса Даниэль 0 0
Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манкузо Леонардо 3 (1) 1.5
Байрами Недим 2 1
Ла Мантия Андреа 1 0.5
Хаас Николас 1 0.5
Крочата Джованни 1 0.5

Карточки

Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гюнтер Корай 1 0
Хонгла Мартин 1 0
Шутало Бошко 1 0
Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ла Мантия Андреа 0 1
Романьоли Симоне 1 0
Штулац Лео 1 0
Кутроне Патрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
75%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
25%
1-15
2
40%
1
13%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
2
40%
1
13%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Верона
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Верона - Аталанта 1:2 Венеция - Верона 3:4 Верона - Кальяри 0:0 Сампдория - Верона 3:1
Верона - Эмполи 2:1 Наполи - Верона 1:1 Верона - Ювентус 2:1 Удинезе - Верона 1:1 Верона - Лацио 4:1 Милан - Верона 3:2 Верона - Специя 4:0 Дженоа - Верона 3:3 Салернитана - Верона 2:2 Верона - Рома 3:2 Болонья - Верона 1:0 Верона - Интер Милан 1:3 Верона - Сассуоло 2:3 Верона - Катанзаро 3:0 Сампдория - Верона 1:0 Верона - Модена 3:2
Эмполи
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Наполи - Эмполи 0:1 Эмполи - Удинезе 3:1 Торино - Эмполи 2:2 Эмполи - Фиорентина 2:1
Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Перуджа 1:1 Эмполи - Дженоа 2:2 Сассуоло - Эмполи 1:2 Эмполи - Интер Милан 0:2 Салернитана - Эмполи 2:4 Эмполи - Аталанта 1:4 Рома - Эмполи 2:0 Эмполи - Болонья 4:2 Кальяри - Эмполи 0:2 Эмполи - Сампдория 0:3 Эмполи - Венеция 1:2 Реал Форте Куэрчета - Эмполи 2:8 Ювентус - Эмполи 0:1 Эмполи - Лацио 1:3 Эмполи - Виченца Виртус 4:2

Будет доступно позже.

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