Италия: Кубок 2021-2022
0:1
15' ГолЛа Мантия Андреа
1:1
18' ГолКанчельери Маттео
38' Желтая карточкаШтулац Лео
45' Желтая карточкаРоманьоли Симоне
1:2
66' ПенальтиМанкузо Леонардо
1:3
70' ГолМанкузо Леонардо
1:4
74' ГолБайрами Недим
2:4
86' ГолИлич Иван
3:4
88' ГолРагуза Антонио
90' Желтая карточкаШутало Бошко
90' Желтая карточкаХонгла Мартин
90' Желтая карточкаКутроне Патрик
90' Красная карточкаЛа Мантия Андреа
Ход матча
15'
0:1
18'
38'
45'
66'
1:2
70'
1:3
74'
86'
2:4
88'
3:4
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 8
-
9 Удары в створ 8
-
6 Угловые 7
-
2 Офсайды 4
-
11 Нарушения правил 19
-
47 Владение мячом, % 53
15
Четин
Мерт
31
Шутало
Бошко
20
Рюэгг
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Четин МертЗащитник
- Защитник
-
31 Шутало БошкоЗащитник
-
20 Рюэгг КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Илич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Тудор Игор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
42 Вити МаттиаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Фурлан ЯкопоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Андреацолли Аурелио
История личных встреч
Верона
Эмполи
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
100%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
9 матчей
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
11.1%
88.9%
1 победа 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Илич Иван
|1
|0.5
|Лазович Дарко
|1
|0.5
|Рагуза Антонио
|1
|0.5
|Гюнтер Корай
|1
|0.5
|Канчельери Маттео
|1
|0.5
|Бесса Даниэль
|0
|0
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манкузо Леонардо
|3 (1)
|1.5
|Байрами Недим
|2
|1
|Ла Мантия Андреа
|1
|0.5
|Хаас Николас
|1
|0.5
|Крочата Джованни
|1
|0.5
Карточки
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гюнтер Корай
|1
|0
|Хонгла Мартин
|1
|0
|Шутало Бошко
|1
|0
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ла Мантия Андреа
|0
|1
|Романьоли Симоне
|1
|0
|Штулац Лео
|1
|0
|Кутроне Патрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
75%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
25%
1-15
2
40%
1
13%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
2
40%
1
13%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Верона
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Верона - Аталанта 1:2 Венеция - Верона 3:4 Верона - Кальяри 0:0 Сампдория - Верона 3:1
Верона - Эмполи 2:1 Наполи - Верона 1:1 Верона - Ювентус 2:1 Удинезе - Верона 1:1 Верона - Лацио 4:1 Милан - Верона 3:2 Верона - Специя 4:0 Дженоа - Верона 3:3 Салернитана - Верона 2:2 Верона - Рома 3:2 Болонья - Верона 1:0 Верона - Интер Милан 1:3 Верона - Сассуоло 2:3 Верона - Катанзаро 3:0 Сампдория - Верона 1:0 Верона - Модена 3:2
Эмполи
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Наполи - Эмполи 0:1 Эмполи - Удинезе 3:1 Торино - Эмполи 2:2 Эмполи - Фиорентина 2:1
Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Перуджа 1:1 Эмполи - Дженоа 2:2 Сассуоло - Эмполи 1:2 Эмполи - Интер Милан 0:2 Салернитана - Эмполи 2:4 Эмполи - Аталанта 1:4 Рома - Эмполи 2:0 Эмполи - Болонья 4:2 Кальяри - Эмполи 0:2 Эмполи - Сампдория 0:3 Эмполи - Венеция 1:2 Реал Форте Куэрчета - Эмполи 2:8 Ювентус - Эмполи 0:1 Эмполи - Лацио 1:3 Эмполи - Виченца Виртус 4:2
Будет доступно позже.