Греция: Суперлига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 15'
Стадион: Зоссимадес
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
44 Владение мячом, % 56
15
Креспо
Хосе
27
Куртич
Ясмин
10
Мург
Томас
47
Акпом
Чуба
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
28 Leonid Mina
-
-
-
Главный тренер: Iraklis Metaxas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
- Защитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Акпом ЧубаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
История личных встреч
ПАС Янина
ПАОК
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
116.7%
50%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед
21 матч
28.6%
9.5%
61.9%
6 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
33.3%
42.9%
23.8%
7 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
23.8%
28.6%
47.6%
5 побед 6 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эррамуспе Родриго
|5 (5)
|0.36
|Переа Хуан
|3
|0.21
|Милинчану Николай
|2
|0.14
|Морейра Ахмад Мендес
|2
|0.14
|Каргас Яннис
|2
|0.14
|Салиакас Манолис
|1
|0.07
|Гардавски Михаэль
|1
|0.07
|Шнайдер Ян-Марк
|1
|0.07
|Конде Педро
|1
|0.07
|Бренер Фабрисио
|1
|0.07
|Пеерсман Марвин
|0
|0
|Leonid Mina
|0
|0
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куртич Ясмин
|5 (2)
|0.36
|Свидерски Кароль
|3
|0.21
|Живкович Андрия
|2
|0.14
|Дуглас Гомес
|2 (1)
|0.14
|Акпом Чуба
|2
|0.14
|Мург Томас
|2
|0.14
|Сидклей Феррейра
|1
|0.07
|Шваб Штефан
|1 (1)
|0.07
|Виейринья
|1 (1)
|0.07
|Бисесвар Диего
|1
|0.07
|Митрицэ Александру
|1
|0.07
|Лиратцис Элефтериос
|1
|0.07
|Михаилидис Яннис
|1
|0.07
|Эль-Каддури Омар
|0
|0
|Живкович Живко
|0
|0
|Лукас Тэйлор
|0
|0
|Алвес Родриго
|0
|0
Карточки
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Переа Хуан
|4
|0
|Домингес Хуан
|3
|0
|Гардавски Михаэль
|3
|0
|Эррамуспе Родриго
|3
|0
|Карахалиос Зисис
|3
|0
|Лодыгин Юрий
|2
|0
|Каргас Яннис
|2
|0
|Салиакас Манолис
|2
|0
|Бренер Фабрисио
|2
|0
|Пеерсман Марвин
|1
|0
|Шнайдер Ян-Марк
|1
|0
|Конде Педро
|1
|0
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Живкович Андрия
|4
|0
|Михаилидис Яннис
|4
|0
|Шваб Штефан
|3
|0
|Эсити Андерсон
|3
|0
|Дуглас Гомес
|3
|0
|Куртич Ясмин
|2
|0
|Сидклей Феррейра
|2
|0
|Лукас Тэйлор
|2
|0
|Варела Фернанду
|1
|0
|Бисесвар Диего
|1
|0
|Эль-Каддури Омар
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Мург Томас
|1
|0
|Акпом Чуба
|1
|0
|Митрицэ Александру
|1
|0
|Свидерски Кароль
|1
|0
|Михай Энеа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
12
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 7
3
27%
2
17%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
2
18%
2
17%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
1
9%
4
33%
76-90
Пропущено
8
10
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
2
25%
3
30%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
25%
1
10%
76-90
Забито
8
11
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
13%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
13%
3
27%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
3
38%
2
18%
76-90
Пропущено
2
9
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
1
50%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
50%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
19
23
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
4
21%
3
13%
1-15
1
5%
4
17%
16-30
4
21%
4
17%
31-45
4
21%
2
9%
46-60
2
11%
4
17%
61-75
4
21%
6
26%
76-90
Пропущено
10
19
7 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 11
4
40%
3
16%
1-15
1
10%
3
16%
16-30
2
20%
4
21%
31-45
1
10%
4
21%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
2
20%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
ПАС Янина
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ПАС Янина - Волос 3:2 Ламия - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - АЕК 1:2 Арис Салоники - ПАС Янина 0:5
ПАС Янина - Панетоликос 3:0 ПАС Янина - Астерас 1:1 Лариса - ПАС Янина 1:1 Аполлон Смирнис - ПАС Янина 1:0 ПАС Янина - Олимпиакос 1:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - ОФИ 1:1 Ионикос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0 ПАОК - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 0:2 Лариса - ПАС Янина 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 ПАС Янина - Панетоликос 0:1 Волос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ламия 1:2
ПАОК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ПАОК - Ламия 2:1 ПАОК - Линкольн 2:0 Ионикос - ПАОК 3:2 Лариса - ПАОК 1:1
ПАОК - Арис Салоники 0:1 Слован Братислава - ПАОК 0:0 Атромитос - ПАОК 2:0 Панатинаикос - ПАОК 1:3 ПАОК - Копенгаген 1:2 ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1 Олимпиакос - ПАОК 2:1 Копенгаген - ПАОК 1:2 ПАОК - Волос 4:4 ОФИ - ПАОК 1:3 ПАОК - Слован Братислава 1:1 ПАОК - АЕК 2:0 Панетоликос - ПАОК 1:2 Астерас - ПАОК 0:1 Линкольн - ПАОК 0:2 ПАОК - ПАС Янина 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|13
|11
|2
|0
|24 - 9
|35
|2.
|АЕК
|13
|8
|3
|2
|25 - 14
|27
|3.
|ПАС Янина
|0:0
|14
|6
|5
|3
|19 - 10
|23
|4.
|Арис Салоники
|13
|7
|2
|4
|15 - 12
|23
|5.
|ПАОК
|0:0
|14
|7
|2
|5
|24 - 18
|23
|6.
|Панатинаикос
|13
|6
|2
|5
|22 - 11
|20
|7.
|ОФИ
|12
|4
|6
|2
|14 - 12
|18
|8.
|Астерас
|14
|4
|5
|5
|13 - 12
|17
|9.
|Волос
|0:0
|14
|4
|3
|7
|22 - 27
|15
|10.
|Ионикос
|13
|3
|5
|5
|13 - 18
|14
|11.
|Панетоликос
|14
|3
|3
|8
|14 - 26
|12
|12.
|Ламия
|0:0
|14
|2
|5
|7
|11 - 17
|11
|13.
|Атромитос
|13
|2
|3
|8
|13 - 27
|9
|14.
|Аполлон Смирнис
|12
|1
|4
|7
|7 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|7
|5
|2
|0
|10 - 3
|17
|2.
|Панатинаикос
|7
|5
|1
|1
|18 - 5
|16
|3.
|АЕК
|6
|5
|0
|1
|12 - 4
|15
|4.
|ПАС Янина
|0:0
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|5.
|Арис Салоники
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|6.
|ПАОК
|0:0
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|7.
|Астерас
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|8.
|ОФИ
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|9.
|Волос
|0:0
|7
|3
|0
|4
|10 - 11
|9
|10.
|Ионикос
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|11.
|Атромитос
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|12.
|Аполлон Смирнис
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|13.
|Панетоликос
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|14.
|Ламия
|0:0
|7
|0
|3
|4
|6 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|6
|6
|0
|0
|14 - 6
|18
|2.
|ПАОК
|0:0
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|3.
|АЕК
|7
|3
|3
|1
|13 - 10
|12
|4.
|Арис Салоники
|7
|4
|0
|3
|8 - 6
|12
|5.
|ПАС Янина
|0:0
|6
|3
|2
|1
|8 - 2
|11
|6.
|ОФИ
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|7.
|Ламия
|0:0
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|8.
|Астерас
|7
|1
|4
|2
|4 - 5
|7
|9.
|Панетоликос
|7
|2
|1
|4
|7 - 15
|7
|10.
|Волос
|0:0
|7
|1
|3
|3
|12 - 16
|6
|11.
|Ионикос
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|12.
|Панатинаикос
|6
|1
|1
|4
|4 - 6
|4
|13.
|Атромитос
|7
|0
|2
|5
|4 - 18
|2
|14.
|Аполлон Смирнис
|6
|0
|1
|5
|3 - 17
|1