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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Атромитос
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Олимпиакос
0' 16'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 1
  • 48 Владение мячом, % 52
Лучшие коэффициенты
Атромитос
Ничья
Олимпиакос
7.50
4.50
1.54
Все Коэффициенты
1
Пирич
Кенан
24
Мавроматис
Теофанис
5
Хациисаяс
Димитриос
44
Пападопулос
Кирьякос
2
Василантонопулос
Ставрос
4
Денич
Джордже
6
Нацос
Спиридон
8
Харисис
Харилаос
33
Кастельяно
Дани
77
Спиридонович
Срджан
20
Кулурис
Эфтимос
1
Вацлик
Томаш
27
Лала
Кенни
15
Папастатопулос
Сократис
66
Сиссе
Пап
Абу
45
Рябчук
Олег
6
М'Вила
Янн
5
Бухалакис
Андреас
19
Масурас
Гиоргос
22
Камара
Агибу
10
Лопеш
Рони
11
Эль-Араби
Юссеф
Атромитос
3-5-2
Олимпиакос
4-2-3-1

История личных встреч

Атромитос
Олимпиакос

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
77.8%
4 победы 7 ничьих 0 побед

23 матча

13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед

Первый тайм

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 17 побед

32 матча

15.6%
21.9%
62.5%
5 побед 7 ничьих 20 побед

Первый тайм

18.8%
56.3%
24.9%
6 побед 18 ничьих 8 побед

Второй тайм

12.5%
34.4%
53.1%
4 победы 11 ничьих 17 побед

История матчей

С
0:0
С
0:1
С
4:0
ТМС
1:0
С
0:1
С
2:0
С
2:1
С
1:2
С
2:2
С
0:1
С
2:0
К
1:2
К
0:0
С
0:1
С
4:0
С
1:2
С
2:1
С
1:0
КГ
1:1
КГ
0:0
С
0:0
С
2:1
С
2:3
С
0:1
КГ
2:2
С
0:2
С
1:0
С
3:1
С
2:1
С
2:0
С
0:1
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулурис Эфтимос 5 (2) 0.38
Муньис Хуан 2 0.15
Спиридонович Срджан 2 0.15
Струнгис Стефанос 2 0.15
Клонаридис Виктор 1 0.08
Василантонопулос Ставрос 1 0.08
Янниотис Андреас 0 0
Денич Джордже 0 0
Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Араби Юссеф 5 (2) 0.38
Камара Агибу 4 0.31
Соарес Франсиско 4 0.31
Сиссе Пап Абу 4 0.31
Масурас Гиоргос 3 0.23
Лопеш Рони 1 0.08
Вальбуэна Матьё 1 0.08
Бухалакис Андреас 1 0.08
Врусаи Мариус 1 0.08
М'Вила Янн 0 0
Папастатопулос Сократис 0 0
Лала Кенни 0 0
Малонг Кунде 0 0
Карбовник Михал 0 0

Карточки

Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саломон Патрик 5 0
Томас Бединелли 2 1
Галвао Лукас 2 1
Кулурис Эфтимос 3 0
Василантонопулос Ставрос 3 0
Муньис Хуан 2 0
Кастельяно Дани 2 0
Денич Джордже 2 0
Коцопулос Костас 2 0
Пападопулос Кирьякос 1 0
Matias Pisano 1 0
Клонаридис Виктор 1 0
Харисис Харилаос 1 0
Хациисаяс Димитриос 1 0
Пирич Кенан 1 0
Струнгис Стефанос 1 0
Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссе Пап Абу 2 0
Камара Мохамед III 2 0
Камара Агибу 2 0
Соарес Франсиско 1 0
Эль-Араби Юссеф 1 0
М'Вила Янн 1 0
Папастатопулос Сократис 1 0
Лала Кенни 1 0
Ба Уссейну 1 0
Рябчук Олег 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
14
6 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
2
22%
4
29%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
4
44%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
3
33%
2
14%
61-75
0
0%
1
7%
76-90

Пропущено

9
6
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
1
11%
1
17%
1-15
2
22%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
2
33%
61-75
2
22%
1
17%
76-90

Забито

5
10
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
0
0%
1
10%
1-15
1
20%
2
20%
16-30
2
40%
1
10%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
20%
3
30%
76-90

Пропущено

17
3
7 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 3
3
18%
0
0%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
6
35%
3
100%
76-90

Забито

14
24
9 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 10
6 Не забивали 2
2
14%
5
21%
1-15
1
7%
5
21%
16-30
6
43%
3
13%
31-45
1
7%
4
17%
46-60
3
21%
3
13%
61-75
1
7%
4
17%
76-90

Пропущено

26
9
10 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 8
4
15%
1
11%
1-15
4
15%
2
22%
16-30
2
8%
0
0%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
6
23%
2
22%
61-75
8
31%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

Атромитос
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Панатинаикос - Атромитос 2:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1 Астерас - Атромитос 6:2 Атромитос - ПАОК 2:0
ОФИ - Атромитос 2:0 Ламия - Атромитос 2:2 Атромитос - Панатинаикос 0:1 Атромитос - Ионикос 0:2 АЕК - Атромитос 3:0 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Атромитос - Арис Салоники 1:3 Волос - Атромитос 3:0 Атромитос - Панетоликос 1:2 Олимпиакос - Атромитос 0:0 Леванте - Атромитос 2:1 Хетафе - Атромитос 3:0 Валенсия - Атромитос 3:0 Эльче - Атромитос 6:1 Атромитос - Волос 1:0 Панетоликос - Атромитос 1:3
Олимпиакос
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Антверпен - Олимпиакос 1:0 ОФИ - Олимпиакос 1:3 Левадиакос - Олимпиакос 3:2
Олимпиакос - Волос 2:1 Олимпиакос - Фенербахче 1:0 АЕК - Олимпиакос 2:3 Олимпиакос - Ионикос 1:0 Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - ПАОК 2:1 Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1 ПАС Янина - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Фенербахче - Олимпиакос 0:3 Астерас - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Аполлон Смирнис 4:1 Ламия - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Антверпен 2:1 Олимпиакос - Атромитос 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 0:0 14 11 3 0 24 - 9 36
2. АЕК 13 8 3 2 25 - 14 27
3. ПАОК 14 8 1 5 28 - 18 25
4. Арис Салоники 13 7 2 4 15 - 12 23
5. ПАС Янина 14 6 4 4 19 - 14 22
6. Панатинаикос 13 6 2 5 22 - 11 20
7. ОФИ 12 4 6 2 14 - 12 18
8. Астерас 14 4 5 5 13 - 12 17
9. Волос 14 4 3 7 24 - 29 15
10. Ионикос 13 3 5 5 13 - 18 14
11. Панетоликос 14 3 3 8 14 - 26 12
12. Ламия 14 2 5 7 13 - 19 11
13. Атромитос 0:0 14 2 4 8 13 - 27 10
14. Аполлон Смирнис 12 1 4 7 7 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 0:0 7 5 2 0 10 - 3 17
2. Панатинаикос 7 5 1 1 18 - 5 16
3. АЕК 6 5 0 1 12 - 4 15
4. ПАС Янина 8 3 2 3 11 - 12 11
5. Арис Салоники 6 3 2 1 7 - 6 11
6. ПАОК 6 3 1 2 12 - 8 10
7. Астерас 7 3 1 3 9 - 7 10
8. ОФИ 7 2 3 2 9 - 10 9
9. Волос 7 3 0 4 10 - 11 9
10. Ионикос 6 2 3 1 7 - 6 9
11. Атромитос 0:0 7 2 2 3 9 - 9 8
12. Аполлон Смирнис 6 1 3 2 4 - 6 6
13. Панетоликос 7 1 2 4 7 - 11 5
14. Ламия 7 0 3 4 8 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 0:0 7 6 1 0 14 - 6 19
2. ПАОК 8 5 0 3 16 - 10 15
3. АЕК 7 3 3 1 13 - 10 12
4. Арис Салоники 7 4 0 3 8 - 6 12
5. ПАС Янина 6 3 2 1 8 - 2 11
6. ОФИ 5 2 3 0 5 - 2 9
7. Ламия 7 2 2 3 5 - 6 8
8. Астерас 7 1 4 2 4 - 5 7
9. Панетоликос 7 2 1 4 7 - 15 7
10. Волос 7 1 3 3 14 - 18 6
11. Ионикос 7 1 2 4 6 - 12 5
12. Панатинаикос 6 1 1 4 4 - 6 4
13. Атромитос 0:0 7 0 2 5 4 - 18 2
14. Аполлон Смирнис 6 0 1 5 3 - 17 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атромитос
Ничья
Олимпиакос
7.50
4.50
1.54
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Атромитос 0:0 Олимпиакос онлайн


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