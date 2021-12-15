Греция: Суперлига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 16'
Стадион: Перистери
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 1
-
48 Владение мячом, % 52
27
Лала
Кенни
45
Рябчук
Олег
22
Камара
Агибу
10
Лопеш
Рони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Муньис ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Georgios Paraschos
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Рябчук ОлегЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Камара АгибуПолузащитник
-
10 Лопеш РониПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Ба УссейнуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинш Педру
История личных встреч
Атромитос
Олимпиакос
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
6 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
77.8%
4 победы 7 ничьих 0 побед
23 матча
13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед
Первый тайм
39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 17 побед
32 матча
15.6%
21.9%
62.5%
5 побед 7 ничьих 20 побед
Первый тайм
18.8%
56.3%
24.9%
6 побед 18 ничьих 8 побед
Второй тайм
12.5%
34.4%
53.1%
4 победы 11 ничьих 17 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулурис Эфтимос
|5 (2)
|0.38
|Муньис Хуан
|2
|0.15
|Спиридонович Срджан
|2
|0.15
|Струнгис Стефанос
|2
|0.15
|Клонаридис Виктор
|1
|0.08
|Василантонопулос Ставрос
|1
|0.08
|Янниотис Андреас
|0
|0
|Денич Джордже
|0
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Араби Юссеф
|5 (2)
|0.38
|Камара Агибу
|4
|0.31
|Соарес Франсиско
|4
|0.31
|Сиссе Пап Абу
|4
|0.31
|Масурас Гиоргос
|3
|0.23
|Лопеш Рони
|1
|0.08
|Вальбуэна Матьё
|1
|0.08
|Бухалакис Андреас
|1
|0.08
|Врусаи Мариус
|1
|0.08
|М'Вила Янн
|0
|0
|Папастатопулос Сократис
|0
|0
|Лала Кенни
|0
|0
|Малонг Кунде
|0
|0
|Карбовник Михал
|0
|0
Карточки
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саломон Патрик
|5
|0
|Томас Бединелли
|2
|1
|Галвао Лукас
|2
|1
|Кулурис Эфтимос
|3
|0
|Василантонопулос Ставрос
|3
|0
|Муньис Хуан
|2
|0
|Кастельяно Дани
|2
|0
|Денич Джордже
|2
|0
|Коцопулос Костас
|2
|0
|Пападопулос Кирьякос
|1
|0
|Matias Pisano
|1
|0
|Клонаридис Виктор
|1
|0
|Харисис Харилаос
|1
|0
|Хациисаяс Димитриос
|1
|0
|Пирич Кенан
|1
|0
|Струнгис Стефанос
|1
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссе Пап Абу
|2
|0
|Камара Мохамед III
|2
|0
|Камара Агибу
|2
|0
|Соарес Франсиско
|1
|0
|Эль-Араби Юссеф
|1
|0
|М'Вила Янн
|1
|0
|Папастатопулос Сократис
|1
|0
|Лала Кенни
|1
|0
|Ба Уссейну
|1
|0
|Рябчук Олег
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
14
6 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
2
22%
4
29%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
4
44%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
3
33%
2
14%
61-75
0
0%
1
7%
76-90
Пропущено
9
6
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
1
11%
1
17%
1-15
2
22%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
2
33%
61-75
2
22%
1
17%
76-90
Забито
5
10
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
0
0%
1
10%
1-15
1
20%
2
20%
16-30
2
40%
1
10%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
20%
3
30%
76-90
Пропущено
17
3
7 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 3
3
18%
0
0%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
6
35%
3
100%
76-90
Забито
14
24
9 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 10
6 Не забивали 2
2
14%
5
21%
1-15
1
7%
5
21%
16-30
6
43%
3
13%
31-45
1
7%
4
17%
46-60
3
21%
3
13%
61-75
1
7%
4
17%
76-90
Пропущено
26
9
10 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 8
4
15%
1
11%
1-15
4
15%
2
22%
16-30
2
8%
0
0%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
6
23%
2
22%
61-75
8
31%
4
44%
76-90
Результаты последних матчей
Атромитос
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Панатинаикос - Атромитос 2:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1 Астерас - Атромитос 6:2 Атромитос - ПАОК 2:0
ОФИ - Атромитос 2:0 Ламия - Атромитос 2:2 Атромитос - Панатинаикос 0:1 Атромитос - Ионикос 0:2 АЕК - Атромитос 3:0 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Атромитос - Арис Салоники 1:3 Волос - Атромитос 3:0 Атромитос - Панетоликос 1:2 Олимпиакос - Атромитос 0:0 Леванте - Атромитос 2:1 Хетафе - Атромитос 3:0 Валенсия - Атромитос 3:0 Эльче - Атромитос 6:1 Атромитос - Волос 1:0 Панетоликос - Атромитос 1:3
Олимпиакос
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Антверпен - Олимпиакос 1:0 ОФИ - Олимпиакос 1:3 Левадиакос - Олимпиакос 3:2
Олимпиакос - Волос 2:1 Олимпиакос - Фенербахче 1:0 АЕК - Олимпиакос 2:3 Олимпиакос - Ионикос 1:0 Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - ПАОК 2:1 Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1 ПАС Янина - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Фенербахче - Олимпиакос 0:3 Астерас - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Аполлон Смирнис 4:1 Ламия - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Антверпен 2:1 Олимпиакос - Атромитос 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|0:0
|14
|11
|3
|0
|24 - 9
|36
|2.
|АЕК
|13
|8
|3
|2
|25 - 14
|27
|3.
|ПАОК
|14
|8
|1
|5
|28 - 18
|25
|4.
|Арис Салоники
|13
|7
|2
|4
|15 - 12
|23
|5.
|ПАС Янина
|14
|6
|4
|4
|19 - 14
|22
|6.
|Панатинаикос
|13
|6
|2
|5
|22 - 11
|20
|7.
|ОФИ
|12
|4
|6
|2
|14 - 12
|18
|8.
|Астерас
|14
|4
|5
|5
|13 - 12
|17
|9.
|Волос
|14
|4
|3
|7
|24 - 29
|15
|10.
|Ионикос
|13
|3
|5
|5
|13 - 18
|14
|11.
|Панетоликос
|14
|3
|3
|8
|14 - 26
|12
|12.
|Ламия
|14
|2
|5
|7
|13 - 19
|11
|13.
|Атромитос
|0:0
|14
|2
|4
|8
|13 - 27
|10
|14.
|Аполлон Смирнис
|12
|1
|4
|7
|7 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|0:0
|7
|5
|2
|0
|10 - 3
|17
|2.
|Панатинаикос
|7
|5
|1
|1
|18 - 5
|16
|3.
|АЕК
|6
|5
|0
|1
|12 - 4
|15
|4.
|ПАС Янина
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|5.
|Арис Салоники
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|6.
|ПАОК
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|7.
|Астерас
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|8.
|ОФИ
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|9.
|Волос
|7
|3
|0
|4
|10 - 11
|9
|10.
|Ионикос
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|11.
|Атромитос
|0:0
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|12.
|Аполлон Смирнис
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|13.
|Панетоликос
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|14.
|Ламия
|7
|0
|3
|4
|8 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|0:0
|7
|6
|1
|0
|14 - 6
|19
|2.
|ПАОК
|8
|5
|0
|3
|16 - 10
|15
|3.
|АЕК
|7
|3
|3
|1
|13 - 10
|12
|4.
|Арис Салоники
|7
|4
|0
|3
|8 - 6
|12
|5.
|ПАС Янина
|6
|3
|2
|1
|8 - 2
|11
|6.
|ОФИ
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|7.
|Ламия
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|8.
|Астерас
|7
|1
|4
|2
|4 - 5
|7
|9.
|Панетоликос
|7
|2
|1
|4
|7 - 15
|7
|10.
|Волос
|7
|1
|3
|3
|14 - 18
|6
|11.
|Ионикос
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|12.
|Панатинаикос
|6
|1
|1
|4
|4 - 6
|4
|13.
|Атромитос
|0:0
|7
|0
|2
|5
|4 - 18
|2
|14.
|Аполлон Смирнис
|6
|0
|1
|5
|3 - 17
|1