  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2021-2022

Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Ламия
0:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Волос
0' 14'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 1
  • 45 Владение мячом, % 55
Лучшие коэффициенты
Ламия
Ничья
Волос
2.80
3.34
2.85
Все Коэффициенты
1
Гаравелис
Атанасиос
2
Провидакис
Константинос
4
Адежо
Даниэл
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
3
Сарамантас
Гиоргос
6
Theofanis
Tsandaris
16
Бехарано
Данни
20
Элефтериадис
Христос
8
Арабули
Бачана
28
Романич
Лазар
7
Cristopher
Nunez
12
Котник
Матиц
73
Бартоло
Хулиан
27
Franco
Romero1
37
Грильо
Фаусто
26
Феррари
Франко
8
Нинис
Сотирис
19
Алекс
Соареш
70
Kevin
Rosero
20
Nicolas
Oroz
17
Регаттен
Адриен
9
Ван
Веерт
Том
Ламия
4-2-3-1
Волос
4-2-3-1

История личных встреч

Ламия
Волос

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

9 матчей

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
1:2
ТМС
2:0
С
0:0
С
1:0
С
1:0
К
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арабули Бачана 3 0.21
Тайрон Густаво 1 0.07
Манусос Йоргос 1 (1) 0.07
Cristopher Nunez 1 0.07
Караманос Тасос 1 0.07
Големич Владимир 1 0.07
Kyriakos Mazoulouxis 1 0.07
Романич Лазар 0 0
Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Веерт Том 6 (2) 0.43
Бартоло Хулиан 4 0.29
Ринер Жан-Пьер 2 0.14
Nicolas Oroz 2 0.14
Kevin Rosero 2 0.14
Нинис Сотирис 1 0.07
Регаттен Адриен 1 0.07
Феррари Франко 1 0.07
Фернандес Пауло 1 0.07
Гюлен Левент 1 0.07
Терезиу Александрос 1 0.07
Баррьентос Жан 0 0
Emiliano Purita 0 0
Franco Romero1 0 0

Карточки

Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехарано Данни 5 0
Манусос Йоргос 3 0
Адежо Даниэл 2 0
Гентсоглу Савас 2 0
Сарамантас Гиоргос 2 0
Цукалос Николаос 2 0
Тайрон Густаво 2 0
Големич Владимир 2 0
Theofanis Tsandaris 2 0
Мартинес Анхель II 2 0
Kyriakos Mazoulouxis 2 0
Cristopher Nunez 2 0
Романич Лазар 2 0
Провидакис Константинос 2 0
Элефтериадис Христос 0 1
Шаранов Боян 1 0
Караманос Тасос 1 0
Арабули Бачана 1 0
Дзанетпулос Адам-Кристоф 1 0
Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грильо Фаусто 4 1
Клейман Борис 5 0
Феррари Франко 5 0
Franco Romero1 4 0
Нинис Сотирис 3 0
Цоканис Тасос 3 0
Фернандес Пауло 3 0
Баррьентос Жан 1 1
Алекс Соареш 2 0
Войтковски Камиль 2 0
Бартоло Хулиан 2 0
Регаттен Адриен 1 0
Гюлен Левент 1 0
Ринер Жан-Пьер 1 0
Emiliano Purita 1 0
Терезиу Александрос 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
13
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
1
20%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
20%
1
8%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
2
40%
2
15%
61-75
1
20%
3
23%
76-90

Пропущено

12
15
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
8%
3
20%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
2
17%
4
27%
31-45
4
33%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
25%
3
20%
76-90

Забито

4
10
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 7
1
25%
2
20%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
50%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Пропущено

7
11
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
14%
2
18%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
4
36%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

9
23
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 6
6 Не забивали 1
2
22%
5
22%
1-15
1
11%
2
9%
16-30
1
11%
2
9%
31-45
2
22%
5
22%
46-60
2
22%
2
9%
61-75
1
11%
7
30%
76-90

Пропущено

19
26
10 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
2
11%
5
19%
1-15
4
21%
1
4%
16-30
4
21%
8
31%
31-45
4
21%
5
19%
46-60
2
11%
2
8%
61-75
3
16%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Ламия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
ПАОК - Ламия 2:1 Ламия - ПАС Янина 0:1 Ламия - Ионикос 2:0 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0
Ламия - Панатинаикос 1:3 Астерас - Ламия 0:1 Ламия - Атромитос 2:2 Ilioupoli GS - Ламия 0:3 ОФИ - Ламия 0:0 Ламия - Арис Салоники 0:1 Ионикос - Ламия 1:2 Ламия - Панетоликос 2:2 АЕК - Ламия 1:0 Ламия - Олимпиакос 1:2 Волос - Ламия 2:1 Аполлон Смирнис - Ламия 0:1 Ламия - ОФИ 0:2 Атромитос - Ламия 0:0 Ламия - Лариса 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:2
Волос
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
ПАС Янина - Волос 3:2 Волос - Панетоликос 1:2 Панатинаикос - Волос 2:1 Олимпиакос - Волос 2:1
Волос - ОФИ 0:2 Волос - Арис Салоники 1:2 Ионикос - Волос 1:1 Пансерраикос - Волос 1:3 Волос - АЕК 1:3 ПАОК - Волос 4:4 Волос - Астерас 2:1 Панатинаикос - Волос 5:1 Волос - Атромитос 3:0 Аполлон Смирнис - Волос 1:3 Волос - Ламия 2:1 Утрехт - Волос 6:2 Мехелен - Волос 2:1 Атромитос - Волос 1:0 Волос - Лариса 3:1 Аполлон Смирнис - Волос 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 13 11 2 0 24 - 9 35
2. АЕК 13 8 3 2 25 - 14 27
3. ПАС Янина 0:0 14 6 5 3 19 - 10 23
4. Арис Салоники 13 7 2 4 15 - 12 23
5. ПАОК 0:0 14 7 2 5 24 - 18 23
6. Панатинаикос 13 6 2 5 22 - 11 20
7. ОФИ 12 4 6 2 14 - 12 18
8. Астерас 14 4 5 5 13 - 12 17
9. Волос 0:0 14 4 3 7 22 - 27 15
10. Ионикос 13 3 5 5 13 - 18 14
11. Панетоликос 14 3 3 8 14 - 26 12
12. Ламия 0:0 14 2 5 7 11 - 17 11
13. Атромитос 13 2 3 8 13 - 27 9
14. Аполлон Смирнис 12 1 4 7 7 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 7 5 2 0 10 - 3 17
2. Панатинаикос 7 5 1 1 18 - 5 16
3. АЕК 6 5 0 1 12 - 4 15
4. ПАС Янина 0:0 8 3 3 2 11 - 8 12
5. Арис Салоники 6 3 2 1 7 - 6 11
6. ПАОК 0:0 6 3 1 2 12 - 8 10
7. Астерас 7 3 1 3 9 - 7 10
8. ОФИ 7 2 3 2 9 - 10 9
9. Волос 0:0 7 3 0 4 10 - 11 9
10. Ионикос 6 2 3 1 7 - 6 9
11. Атромитос 6 2 1 3 9 - 9 7
12. Аполлон Смирнис 6 1 3 2 4 - 6 6
13. Панетоликос 7 1 2 4 7 - 11 5
14. Ламия 0:0 7 0 3 4 6 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 6 6 0 0 14 - 6 18
2. ПАОК 0:0 8 4 1 3 12 - 10 13
3. АЕК 7 3 3 1 13 - 10 12
4. Арис Салоники 7 4 0 3 8 - 6 12
5. ПАС Янина 0:0 6 3 2 1 8 - 2 11
6. ОФИ 5 2 3 0 5 - 2 9
7. Ламия 0:0 7 2 2 3 5 - 6 8
8. Астерас 7 1 4 2 4 - 5 7
9. Панетоликос 7 2 1 4 7 - 15 7
10. Волос 0:0 7 1 3 3 12 - 16 6
11. Ионикос 7 1 2 4 6 - 12 5
12. Панатинаикос 6 1 1 4 4 - 6 4
13. Атромитос 7 0 2 5 4 - 18 2
14. Аполлон Смирнис 6 0 1 5 3 - 17 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ламия
Ничья
Волос
2.80
3.34
2.85
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ламия 0:0 Волос онлайн


Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Ламия
Волос

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1500 рублей для новых игроков!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
30 000 рублей бонусы!
1000 рублей для ставок АПЛ
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 