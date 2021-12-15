Греция: Суперлига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 14'
Стадион: Athanasios Diakos
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 1
-
45 Владение мячом, % 55
12
Котник
Матиц
19
Алекс
Соареш
70
Kevin
Rosero
20
Nicolas
Oroz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Шаранов БоянВратарь
-
24 Винтра ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Григориу Михаил
- Основной состав
-
12 Котник МатицВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Алекс СоарешПолузащитник
-
70 Kevin RoseroПолузащитник
-
20 Nicolas OrozПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Konstantinos Bratsos
История личных встреч
Ламия
Волос
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа
9 матчей
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арабули Бачана
|3
|0.21
|Тайрон Густаво
|1
|0.07
|Манусос Йоргос
|1 (1)
|0.07
|Cristopher Nunez
|1
|0.07
|Караманос Тасос
|1
|0.07
|Големич Владимир
|1
|0.07
|Kyriakos Mazoulouxis
|1
|0.07
|Романич Лазар
|0
|0
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Веерт Том
|6 (2)
|0.43
|Бартоло Хулиан
|4
|0.29
|Ринер Жан-Пьер
|2
|0.14
|Nicolas Oroz
|2
|0.14
|Kevin Rosero
|2
|0.14
|Нинис Сотирис
|1
|0.07
|Регаттен Адриен
|1
|0.07
|Феррари Франко
|1
|0.07
|Фернандес Пауло
|1
|0.07
|Гюлен Левент
|1
|0.07
|Терезиу Александрос
|1
|0.07
|Баррьентос Жан
|0
|0
|Emiliano Purita
|0
|0
|Franco Romero1
|0
|0
Карточки
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бехарано Данни
|5
|0
|Манусос Йоргос
|3
|0
|Адежо Даниэл
|2
|0
|Гентсоглу Савас
|2
|0
|Сарамантас Гиоргос
|2
|0
|Цукалос Николаос
|2
|0
|Тайрон Густаво
|2
|0
|Големич Владимир
|2
|0
|Theofanis Tsandaris
|2
|0
|Мартинес Анхель II
|2
|0
|Kyriakos Mazoulouxis
|2
|0
|Cristopher Nunez
|2
|0
|Романич Лазар
|2
|0
|Провидакис Константинос
|2
|0
|Элефтериадис Христос
|0
|1
|Шаранов Боян
|1
|0
|Караманос Тасос
|1
|0
|Арабули Бачана
|1
|0
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|1
|0
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грильо Фаусто
|4
|1
|Клейман Борис
|5
|0
|Феррари Франко
|5
|0
|Franco Romero1
|4
|0
|Нинис Сотирис
|3
|0
|Цоканис Тасос
|3
|0
|Фернандес Пауло
|3
|0
|Баррьентос Жан
|1
|1
|Алекс Соареш
|2
|0
|Войтковски Камиль
|2
|0
|Бартоло Хулиан
|2
|0
|Регаттен Адриен
|1
|0
|Гюлен Левент
|1
|0
|Ринер Жан-Пьер
|1
|0
|Emiliano Purita
|1
|0
|Терезиу Александрос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
13
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
1
20%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
20%
1
8%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
2
40%
2
15%
61-75
1
20%
3
23%
76-90
Пропущено
12
15
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
8%
3
20%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
2
17%
4
27%
31-45
4
33%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
25%
3
20%
76-90
Забито
4
10
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 7
1
25%
2
20%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
50%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Пропущено
7
11
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
14%
2
18%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
4
36%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Забито
9
23
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 6
6 Не забивали 1
2
22%
5
22%
1-15
1
11%
2
9%
16-30
1
11%
2
9%
31-45
2
22%
5
22%
46-60
2
22%
2
9%
61-75
1
11%
7
30%
76-90
Пропущено
19
26
10 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
2
11%
5
19%
1-15
4
21%
1
4%
16-30
4
21%
8
31%
31-45
4
21%
5
19%
46-60
2
11%
2
8%
61-75
3
16%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Ламия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
ПАОК - Ламия 2:1 Ламия - ПАС Янина 0:1 Ламия - Ионикос 2:0 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0
Ламия - Панатинаикос 1:3 Астерас - Ламия 0:1 Ламия - Атромитос 2:2 Ilioupoli GS - Ламия 0:3 ОФИ - Ламия 0:0 Ламия - Арис Салоники 0:1 Ионикос - Ламия 1:2 Ламия - Панетоликос 2:2 АЕК - Ламия 1:0 Ламия - Олимпиакос 1:2 Волос - Ламия 2:1 Аполлон Смирнис - Ламия 0:1 Ламия - ОФИ 0:2 Атромитос - Ламия 0:0 Ламия - Лариса 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:2
Волос
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
ПАС Янина - Волос 3:2 Волос - Панетоликос 1:2 Панатинаикос - Волос 2:1 Олимпиакос - Волос 2:1
Волос - ОФИ 0:2 Волос - Арис Салоники 1:2 Ионикос - Волос 1:1 Пансерраикос - Волос 1:3 Волос - АЕК 1:3 ПАОК - Волос 4:4 Волос - Астерас 2:1 Панатинаикос - Волос 5:1 Волос - Атромитос 3:0 Аполлон Смирнис - Волос 1:3 Волос - Ламия 2:1 Утрехт - Волос 6:2 Мехелен - Волос 2:1 Атромитос - Волос 1:0 Волос - Лариса 3:1 Аполлон Смирнис - Волос 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|13
|11
|2
|0
|24 - 9
|35
|2.
|АЕК
|13
|8
|3
|2
|25 - 14
|27
|3.
|ПАС Янина
|0:0
|14
|6
|5
|3
|19 - 10
|23
|4.
|Арис Салоники
|13
|7
|2
|4
|15 - 12
|23
|5.
|ПАОК
|0:0
|14
|7
|2
|5
|24 - 18
|23
|6.
|Панатинаикос
|13
|6
|2
|5
|22 - 11
|20
|7.
|ОФИ
|12
|4
|6
|2
|14 - 12
|18
|8.
|Астерас
|14
|4
|5
|5
|13 - 12
|17
|9.
|Волос
|0:0
|14
|4
|3
|7
|22 - 27
|15
|10.
|Ионикос
|13
|3
|5
|5
|13 - 18
|14
|11.
|Панетоликос
|14
|3
|3
|8
|14 - 26
|12
|12.
|Ламия
|0:0
|14
|2
|5
|7
|11 - 17
|11
|13.
|Атромитос
|13
|2
|3
|8
|13 - 27
|9
|14.
|Аполлон Смирнис
|12
|1
|4
|7
|7 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|7
|5
|2
|0
|10 - 3
|17
|2.
|Панатинаикос
|7
|5
|1
|1
|18 - 5
|16
|3.
|АЕК
|6
|5
|0
|1
|12 - 4
|15
|4.
|ПАС Янина
|0:0
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|5.
|Арис Салоники
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|6.
|ПАОК
|0:0
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|7.
|Астерас
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|8.
|ОФИ
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|9.
|Волос
|0:0
|7
|3
|0
|4
|10 - 11
|9
|10.
|Ионикос
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|11.
|Атромитос
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|12.
|Аполлон Смирнис
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|13.
|Панетоликос
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|14.
|Ламия
|0:0
|7
|0
|3
|4
|6 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|6
|6
|0
|0
|14 - 6
|18
|2.
|ПАОК
|0:0
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|3.
|АЕК
|7
|3
|3
|1
|13 - 10
|12
|4.
|Арис Салоники
|7
|4
|0
|3
|8 - 6
|12
|5.
|ПАС Янина
|0:0
|6
|3
|2
|1
|8 - 2
|11
|6.
|ОФИ
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|7.
|Ламия
|0:0
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|8.
|Астерас
|7
|1
|4
|2
|4 - 5
|7
|9.
|Панетоликос
|7
|2
|1
|4
|7 - 15
|7
|10.
|Волос
|0:0
|7
|1
|3
|3
|12 - 16
|6
|11.
|Ионикос
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|12.
|Панатинаикос
|6
|1
|1
|4
|4 - 6
|4
|13.
|Атромитос
|7
|0
|2
|5
|4 - 18
|2
|14.
|Аполлон Смирнис
|6
|0
|1
|5
|3 - 17
|1